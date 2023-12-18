Общественный транспорт Казани «горит» ярким пламенем

Очередное повышение стоимости проезда грозит дальнейшим ухудшением качества внутригородских перевозок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пока под флагом необходимости обеспечить работу общественного транспорта Казань поднимает цены на проезд, пользоваться этим транспортом становится все опаснее, а качество услуг все хуже. «Реальное время» — о пьяных и не имеющих прав водителях, которым доверяют жизни пассажиров, «теряющихся» в пути автобусах и троллейбусах, а также росте тарифов, который ведет в транспортный тупик.

Аварийные автобусы

60 человек пострадали в 53 ДТП, которые произошли в Казани в январе — ноябре 2023 года по вине водителей автобусов, сообщили «Реальному времени» в городском отделе ГИБДД. Это чуть меньше, чем за аналогичный период 2022 года, когда по вине водителей автобусов произошло 56 ДТП, в которых получили травмы 68 человек.

— В 2023 году зарегистрировано 17 столкновений по вине водителей автобусов, в которых пострадало 18 человек, 30 падений пассажиров с последствиями для их здоровья, 3 наезда на препятствия, в которых пострадали 8 человек и 4 наезда на пешеходов, — уточнили в ГИБДД.

60 человек пострадали в 53 ДТП, которые произошли в Казани в январе — ноябре 2023 года по вине водителей автобусов. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Значительно меньше аварий на счету у водителей электротранспорта. За 11 месяцев 2023 года зафиксировано 10 ДТП по вине водителей троллейбусов и трамваев, в которых пострадали 14 человек (в 2022 году было 16 ДТП с 17 пострадавшими):

— В 2023 году по вине водителей горэлектротранспорта совершено 1 столкновение (пострадал 1 человек), 1 наезд на препятствие (пострадали 5 человек), 7 падений пассажиров и 1 наезд на пешехода.

Пьяные мигранты и поддельные права



Высокая аварийность в сфере городских пассажирских перевозок — дело закономерное: водители не только устраивают «гонки» за пассажирами, плюя на ПДД, но и зачастую не имеют квалификации, позволяющей управлять общественным транспортом, а то и вовсе не имеют права садиться за руль.

В ОГИБДД Казани поделились с «Реальным временем» лишь тремя наиболее впечатляющими примерами, когда за рулем оказались злостные нарушители закона и это представляло прямую опасность для пассажиров:

— 18 марта 2023 года напротив дома №34 на ул. Фучика водитель автобуса марки МАЗ 203069, государственный регистрационный номер А246СХ/716 не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом, в результате чего совершил с ним столкновение. При оформлении дорожно-транспортного происшествия было установлено, что водитель лишен права управления транспортными средствами сроком на 1 месяц… 3 апреля 2023 года напротив дома №9 на ул. Девятаева сотрудниками отделения технического надзора был остановлен троллейбус маршрута №5. Водитель, гражданин Республики Таджикистан, предъявил водительское удостоверение российского образца с признаками подделки, в связи с чем возбуждено уголовное дело... 31 мая в 19:30 напротив дома 45 на ул. Каратау в поселке Привольный инспекторы ДПС остановили автобус марки МАЗ 103465, с государственным регистрационным номером Р370ЕТ/116 под управлением водителя с признаками алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 1,127 мг/л в выдыхаемом воздухе…

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В последнем случае, если верить информации, предоставленной журналистам председателем Ассоциации автотранспортных предприятий РТ, водитель автобуса №94 Хайрулла Курван был мигрантом:

— В судебном порядке будет рассмотрен вопрос правонарушения и депортации водителя из страны с запретом на въезд в Российскую Федерации на 5 лет, — сообщал тогда Сергей Темляков.

После того, как по сигналу пассажиров сотрудниками ГИБДД нетрезвый водитель был снят с рейса, прокуратура Советского района провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в МУП «ПАТП № 2», которому принадлежит автобус.

— Установлено, что с работниками предприятия не заключены дополнительные соглашения к трудовому договору после прекращения деятельности организации в связи с ее реорганизацией в форме присоединения (реорганизация происходила более года назад, — прим. ред.), а работники не были ознакомлены с графиками работы, — сообщалось о ее итогах.

Холодно, долго, опасно

О качестве услуг общественного транспорта, на который руководство города упорно стремится пересадить казанцев, продолжая, как выразился глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов на 49-м заседании Госсовета Татарстана, «приватизацию» улиц под платные муниципальные парковки, говорит шквал жалоб в «Народный контроль» на сайте «Госуслуги РТ» и негативных отзывов в Интернете.

По поводу работы общественного транспорта казанцы направили в «Народный контроль» только за последние 6 месяцев 14 353 претензии, а с начала декабря на момент сдачи этого материала на сайте было зарегистрировано 37 обращений.

Никита Ш. сообщил, что в нескольких автобусах 89-го маршрута не работают печки, салоны «ледяные» и в безобразном состоянии:

— Езжу на автобусе данного маршрута 5 дней в неделю на учебу, и уже по дыркам и другим всяким щелям, грязи столетней различаю эти автобусы.

— 11 декабря в 19:40 55-й маршрут автобуса ожидали на остановке 12 минут на морозе, — возмущается Ольга Ф. — Через 12 минут сначала пустой 55-й промчался мимо, потом через минуту подъехал еще один 55-й пустой, встал чуть дальше и не открывал двери, не брал пассажиров.

Интервал движения автобуса 10-го маршрута — единственного, который идет из центра города на ул. Губкина — составляет 30 минут. скрин realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

— Автобус №63 ходит через 2 часа... Сегодня утром ждали 1 час 45 минут в минус 33, — сообщила 10 декабря из поселка Левченко Луиза Г.

8 декабря в 12:43, по сообщению Ларисы М., на линии работали всего три автобуса №53 — единственного, который идет из Авиастроительного района в Кировский.

На отсутствие на линии в течение часа и более в вечерние часы «пик» пожаловалась в тот же день Лейсан Г.:

— Ожидать автобус час-полтора в будний день после работы — это ненормально.

— ЖК «Весна» обслуживается двумя единицами транспорта №70, автобусы неисправны, небезопасны для перевозок, с нарушением температурного режима. Стабильно пять раз в неделю сходят с линии по причине неисправности! Обращения в ПАТП не дают результата, меры не принимают. — это обращение в «Народный контроль» Роза Ш. сопроводила выразительной фотографией дыры в полу салона с оголенными проводами и механизмами, при виде которой прокуратуре Советского района не мешало бы инициировать новую проверку в отношении МУП ПАТП-2 — уже по поводу соблюдения техники безопасности и угрозы здоровью и жизни пассажиров.

При виде дыры в полу салона прокуратуре Советского района не мешало бы инициировать новую проверку в отношении МУП ПАТП-2 по поводу соблюдения техники безопасности и угрозы здоровью и жизни пассажиров. скрин realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

Цитировать претензии пассажиров общественного транспорта далее смысла нет — они повторяются, меняются лишь номера маршрутов. Реакция на них формальна и никого не удовлетворяет, кроме чиновников, «закрывших» жалобу. К примеру, Ольга М. неоднократно жаловалась на то, что интервал движения автобуса 10-го маршрута — единственного, который идет из центра города на ул. Губкина — составляет 30 минут. И получала отписки от МУП ПАТП № 2, в которых объяснялось, что «увеличение интервала [движения] может происходить по причине технического схода автобуса», либо из-за отсутствия достаточного количества водителей. Такие же отписки пришли в ответ на заявки по поводу плохой работы автобусов на других маршрутах этого предприятия.

Заторами на улицах и отсутствием водителей объяснили в ООО «Байлык-3» и увеличение интервала движения автобуса №43 вдвое и больше по сравнению с плановым: «В настоящее время транспортное предприятие испытывает трудности по укомплектованию водительским и кондукторским составом, в связи с этим не выполняется план перевозок, увеличился интервал движения».

Когда комитет работает «передастом»

6 июля 2023 года автор этой статьи передала в ГИБДД Казани и разместила в соцсети видеозапись, которая с точки зрения законопослушного гражданина должна была вызывать, выражаясь языком протокола, бурные «меры реагирования» со стороны правоохранительных и надзорных органов, так как свидетельствовала, что водитель автобуса №18 (госномер Х018УТ, бортовой номер 454) устроил «догонялки» и подверг опасности жизнь и здоровье многих участников дорожного движения, а также пассажиров. Указала место и время безобразия. Последовала ли хоть какая-то реакция на это сообщение — неизвестно, обратной связи автор записи не получила ни от кого.

Водитель автобуса №18 устроил «догонялки» и подверг опасности жизнь и здоровье многих участников дорожного движения, а также пассажиров. realnoevremya.ru/Инна Серова

Но даже если по этому случаю и проводились какие-либо «разборки», они носили кулуарный характер, поскольку городской Комитет по транспорту, по заказу которого, собственно, и осуществляются пассажирские перевозки, в цепочке «недовольный пассажир — автотранспортное предприятие» работает, как выяснилось, всего лишь «передастом».

Это подтвердил «Реальному времени» представитель Федерации автовладельцев России, администратор созданной в соцсети активистами группы «Общественный транспорт» Дмитрий Золотов:

— Номер горячей линии Комитета по транспорту не решает проблем. Это всего лишь транзит для передачи жалобы перевозчику. Вы только вдумайтесь, пассажир жалуется на ПАТП в Комитет по транспорту, а они пересылают жалобу тому, на кого жалуются, и сами никакую профилактическую работу не ведут, просто публикуют ответы автопредприятий, даже не проверяя, что сделано. Живут в своем мире, имитируя деятельность, занимаясь отписками. Комитет по транспорту должен контролировать решение этих проблем, а по факту он отфутболивает эти жалобы.

Работать некому

— На горячую линию Комитета по транспорту Казани с начала года поступило 5 476 звонков от пассажиров, что на 19% меньше, чем в прошлом году (6 761), — сообщили «Реальному времени» в Казгорисполкоме новость, которая может свидетельствовать как о том, что ситуация с транспортным обслуживанием вызывает меньше нареканий, чем прежде, так и о том, что пассажиры перестали жаловаться, потому что не верят в результативность обращений в комитет. — Это 0,0026 процента от числа пассажиров, перевезенных за 11 месяцев этого года (более 212 млн). Обращения касались культуры обслуживания пассажиров на линии, расписания движения, безопасности движения.

В исполкоме утверждают, что горячая линия работает эффективно:

— Информация о жалобах в еженедельном режиме доводится до перевозчиков. С экипажем проводятся инструктажи. Нарушители приглашаются на дисциплинарную комиссию, на которой принимаются такие меры воздействия, как предупреждение, замечание, выговор, лишение премии, отстранение от работы, вплоть до увольнения. В этом году меры административного воздействия применены 804 раза, в 26 случаях сотрудники уволены.



При этом в исполкоме подчеркнули, что транспортные предприятия испытывают такой кадровый дефицит, что это отражается на качестве услуг:

— Недоукомплектованность водительского и кондукторского состава в среднем составляет 38%. Это в свою очередь влияет на расписание движения. На некоторых маршрутах интервал движения может достигать до 30 минут.



«Солнечная» ассоциация



На фоне этого совсем не удивляет растиражированное журналистами заявление главы Ассоциации АТП РТ Сергея Теплякова о том, что утром 30 ноября на улице Ершова водитель автобуса №63 на скорости съехал с дороги, снес ограждение и врезался в дерево, поскольку его ослепило солнце. Зная, что заказчик перевозок не будет всерьез разбираться с причинами нарушений, можно приводить любые, самые нелогичные оправдания и не обращать внимания на то, что остальные участники движения, несмотря на солнце, сумели не нарушить пункт 10.1 ПДД, предписывающий выбирать безопасную скорость с учетом интенсивности движения, метеорологических условий и общей видимости.

Утром 30 ноября на улице Ершова автобус №63 на скорости съехал с дороги, снес ограждение и врезался в дерево. realnoevremya.ru (архив)

«Реальное время» обратилось с запросом в Ассоциацию АТП РТ относительно квалификации, стажа, количества водителей автобусов на казанских маршрутах, а заодно поинтересовалось, насколько серьезно объяснение руководителем Ассоциации причин аварии на улице Ершова воздействием яркого декабрьского солнца.

— По данным вопросам Вам нужно обратиться в надзорный орган — Госавтоинспекцию Татарстана, — выдали в Ассоциации рекомендацию вместо ответа.

«Ад» подорожал

— 43 — это ад! — возмущалась в «Народном контроле» Ирина Е. незадолго до судьбоносного решения поднять стоимость проезда в общественном транспорте Казани. — Мы платим такие же деньги, как и пассажиры других маршрутов, а услугу получаем ужасную. И поднять [плату за проезд] собираются так же, как у всех. Неужели добавят автобусы на маршрут? Не верю! Но требую!

Цену билета подняли, автобусов на маршруты не добавят — на них нет денег. Да и подорожание проезда проблему «поддержки штанов» перевозчиков не решит, поскольку дороже всего будет платить за проезд самая малочисленная часть пассажиров — лишь каждый десятый. По словам замглавы исполкома Ильдара Шакирова, наличными проезд оплачивает менее 10% от общего количества граждан, пользующихся общественным транспортом.

Перевозчики неоднократно заявляли, что проблему таким образом не решить, поскольку одна из самых серьезных брешей в их бюджете формируется из-за недополученной компенсации стоимости проезда льготников. По их мнению, единственное, что может обеспечить нормальную работу городского транспорта — переход на брутто-контракты с муниципалитетом, когда работа перевозчика оплачивается независимо от количества перевезенных пассажиров, а во главу угла при оценке этой работы ставятся качество и своевременность услуги.

Цену билета подняли. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Решение о переходе на брутто-контракты принято уже во многих российских городах — от Москвы до Сочи и Самары, но в Казани оно уже не первый год «буксует». «Реальное время» направило в республиканский Минтранс запрос о причинах, по которым отметается очевидное, можно сказать, лежащее на поверхности и уже успешно опробованное в других регионах решение. Ответ будет опубликован по получении.

Езда по замкнутому кругу грозит катастрофой

«Реальное время» запросило у Казгорисполкома статистику — сколько жалоб поступило на горячую линию городского комитета по транспорту на работу общественного транспорта, нарушения ПДД, грубость водителей и кондукторов с начала 2023 года и попросило уточнить, какие действия предпринял по этому поводу комитет. Пока ответ не получен, но мы готовы его опубликовать в любое время.

— Проблема пассажиров не только и не столько в высокой стоимости проезда на общественном транспорте, а еще и в качестве этой услуги, — говорит Дмитрий Золотов. — Многие люди готовы заплатить больше, но они хотят быть уверенными, что, заплатив, они вовремя выедут и вовремя доедут из точки «А» в точку «Б» и что автобус придет по расписанию. А когда этого нет, люди перестают пользоваться этим транспортом и получается замкнутый круг: из-за плохой работы транспорта им перестают пользоваться, из-за того, что им перестают пользоваться, он становится убыточным, а из-за того, что он убыточен, наладить его нормальную работу невозможно — нет средств. Сейчас надувается мыльный пузырь, который очень скоро лопнет, и мы получим очень большую проблему.

Это вредит не только жителям Казани, но и ее экономике и имиджу, убежден Золотов, поскольку столица Татарстана — один из деловых центров России и крупный туристический центр, который принимает множество гостей.



Проблема пассажиров не только и не столько в высокой стоимости проезда на общественном транспорте, а еще и в качестве этой услуги скрин realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

— Кроме того, в отличие от «Метроэлектротранса», где все доходы-расходы прозрачны, автобусный парк Казани — это такая темная лошадка: огромный пассажиропоток и огромные деньги, серый бизнес, который толком никто не контролирует. Почему ни мэр Казани Ильсур Метшин, ни раис Татарстана не обращают внимания на эти проблемы? — удивляется Золотов. — Они не отражаются в повестке дня, не учитываются при подведении итогов — почему?



А в заключение разговора он добавил, что повышение стоимости проезда с 1 января ничего не изменит:

— Все прекрасно понимают, что подвижной состав не увеличится, качество услуг не улучшится, не повысится культура вождения и обслуживания пассажиров. Перевозчики сейчас ведут себя как падишах в старом мультфильме «Золотая антилопа», который требовал все больше денег. Пассажиры оказались в роли золотой антилопы, но все помнят, чем заканчивается мультфильм.

Горит он... ярким пламенем

Дмитрий Золотов поделился с «Реальным временем» символичной видеозаписью горящего автобуса. Видео пожара, сняли и предоставили группе «Общественный транспорт» работники предприятия. В МЧС подтвердили «Реальному времени», что пожар случился в пять утра утром 8 декабря:

— Водитель завел автобус, подъехал к диспетчерской и зашел в нее за документами, а когда вышел — из моторного отсека уже полыхало пламя. Пожар потушили с помощью приобретенной предприятием ранее пожарной автоцистерны. Представители предприятия обратились в отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по РТ, инспектор Государственного пожарного надзора, провел проверку сообщения о пожаре. Предварительная причина пожара — неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

Пожар потушили с помощью приобретенной МУП ПАТП №2 пожарной автоцистерны скрин realnoevremya.ru страницы vk.com/wall-67168735_52524

Видео полыхающего автобуса выложено в соцсети и сопровождается комментарием: «Вот из-за таких ситуаций перевозчики и просят поднять проезд, чтобы компенсировать свои убытки, вместо того, чтобы ремонтировать и содержать в надлежащем состоянии автобусы. А еще автобусы стоят без присмотра всю ночь заведенными — боятся, что утром не заведут. Просим прокуратуру провести проверку по факту халатности».