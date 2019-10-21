Казани не хватает полутысячи дворников

Чтобы привлечь новых работников, власти даже подняли тариф на уборку дворов

Фото: Дмитрий Резнов

Низкая зарплата дворников в Казани не позволяет полностью укомплектовать штат — проблему озвучили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии. Исправить ситуацию город надеется за счет повышения тарифа на уборку придомовых территорий. В казанском исполкоме также рассказали о готовности дорожников и жилищников к холодам. На уборку дворов от снега дается 6 часов, напомнили чиновники. Подробности — в материале «Реального времени».

Зарплата больше — увольнений меньше

Дворы казанцев необходимо расчищать в течение шести часов после завершения снегопада. Снег при ручной уборке тротуаров дворники должны убирать полностью, под скребок. В случае некачественной уборки жильцам нужно оставить заявку в управляющей компании или на сайте «Открытая Казань». О правилах и нормативах зимней уборки улиц рассказал председатель комитета ЖКХ Казани Дмитрий Анисимов.

— Обратная связь с горожанами нам очень важна. Еженедельно на заседаниях штабов мы заслушивали доклады управляющих компаний, проводили выездные совещания на их территориях. Проанализировали предыдущий холодный период и заявки жильцов, их поступило свыше 17 тысяч. В преддверии новой зимы приняли меры, особенно по тем домам, откуда больше всего поступало жалоб, чтобы не допустить повторения неприятных ситуаций, — отметил руководитель комитета.



По его словам, один из наиболее острых вопросов — сезонная текучка среди дворников. Замечено, что численность работников управляющих компаний, как правило, сокращается в течение зимы — с ухудшением погоды и увеличением объема работ. Основная причина увольнений дворников — низкая зарплата.

В пример Дмитрий Анисимов привел улицу им. Патриса Лумумбы в Советском районе. Там на одной линии расположено 14 двухэтажных домов. Для содержания большой придомовой территории необходимо как минимум семь дворников. Но начисление по статье «Уборка придомовой территории» по всем домам составляет 28 тыс. рублей в месяц по муниципальным тарифам. Управляющая компания не сводила концы с концами: ни выплачивать достойную зарплату, ни обеспечить дворников полностью необходимым инвентарем и материалами не могли. Не могла организация и повысить тариф на уборку для жильцов домов — там проживают в основном пенсионеры и малообеспеченные семьи. Аналогичные примеры есть во всех районах города. На улице Ново-Караваевской расположено девять двухэтажных домов, где нужны не менее четырех дворников, а начисление за уборку там всего 16 тыс. рублей.

После детального изучения вопроса и экспертизы действующих тарифов городские власти повысили муниципальный тариф на жилищные услуги, в том числе на уборку двора, с 1 июля на 20 процентов, с 3,07 рубля до 3,7 рубля.

По словам Анисимова, это позволило поднять зарплату дворников на 3 тыс. рублей, и ее средний уровень увеличился до 20 тыс. рублей (+18%). Принятые меры немного остановили отток персонала накануне зимы, но так и не помогли полностью укомплектовать штат. Чуть более 3 тыс. работников обеспечены всем необходимым инвентарем. Городу не хватает 500 дворников.

Увеличение тарифа помогло жилищным организациям принять участие в лизинговых программах, они докупили 11 единиц спецтехники. Фото kzn.ru

«От сознательности автовладельцев зависит качество уборки дворов»

Восполнять недостаток человеческого ресурса будет механизированная уборка. Увеличение тарифа помогло жилищным организациям принять участие в лизинговых программах, они докупили 11 единиц спецтехники. Для уборки дворов готовы 163 машины: в основном это тракторы с отвалами, щетками и мини-погрузчиками. Управляющие компании активно используют шнекороторные снегоуборщики, а в период сильных снегопадов нанимают дополнительную спецтехнику.

Они заготовили 9 тыс. тонн песко-соляной смеси и более 190 тыс. тонн химических реагентов. Рост тарифа позволил жилищным организациям закупить больше реагентов. Хотя они дороже песко-соляной смеси, но облегчат труд уборщиков, отток которых тоже периодически происходит. С реагентами грязи в подъездах будет меньше.

Как сообщил председатель комитета ЖКХ, снег будут складировать во дворах в зеленых зонах с соблюдением правил благоустройства Казани, так как средства на уборку и утилизацию снега в тарифе не заложены.

Анисимов отметил еще одну проблему, которая затрудняет уборку снега во дворах: автомобили беспорядочно паркуются — на тротуарах, на площадках перед подъездами, внутриквартальных проездах, в зеленых и пешеходные зонах — сужая пространство не только для проезда спецтехники, но и мешая работе дворников. Но и к этому управляющие компании адаптировались. О предстоящей снегоуборке они сообщают жильцам с помощью объявлений на стендах или через старших по дому в соцсетях и мессенджерах.

Уборка крыш

Чтобы в многоквартирных домах и подъездах было теплее зимой, в течение лета жилищные организации выполнили мелкий ремонт крыш, лестничных клеток, подвалов, чердаков, оконных и дверных проемов, остекление, подготовили дымоходы.

В Казани более 2700 крыш. Особенно сложно счищать снег и наледь со скатных кровель. В течение последних лет в рамках капитального и текущего ремонта управляющие организации провели технические работы для предотвращения образования сосулек и наледи. В текущем году капитально отремонтировали 69 крыш, в том числе 34 скатные. За 10 последних лет всего отремонтировали 2102 кровли, в том числе по капремонту — 1050 крыш, включая 693 скатные.

Ильсур Метшин подчеркнул, что особенно зимой, когда погода преподносит сюрпризы, управляющим компаниям необходимо плотно работать с населением через активных жильцов. Фото kzn.ru

Убирать крыши будут работники управляющих компаний, которые имеют соответствующие навыки и допущены к высотным работам. При необходимости жилищники будут привлекать промышленных альпинистов дополнительно — как и раньше, услуги эти оплачиваются из средств текущего содержания дома.



В заключение Дмитрий Анисимов отметил, что муниципальный тариф могут повышать только с 1 июля, информации о повышении регионального тарифа с января следующего года у него нет.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что особенно зимой, когда погода преподносит сюрпризы, управляющим компаниям необходимо плотно работать с населением через активных жильцов.

— Если плохо работают УК, наш ресурс «Открытая Казань позволит в режиме реального времени поправлять этих товарищей, — подчеркнул градоначальник.