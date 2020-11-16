Мэрия Казани преследует ресторатора по делу 13-летней давности

Чиновники, не пожелавшие продать Фархату Ибраеву участок на Баумана, вспомнили, что он должен земельный налог

Фото: Роман Хасаев

Исполком Казани выкатил иск о неосновательном обогащении известному казанскому ресторатору Фархату Ибраеву, основателю «Веселого Роджера» и «Пиросмани», владельцу сети кафе «Ханума» и хостела «Казанское подворье». Город потребовал взыскать с предпринимателя через суд почти 12 млн рублей, ссылаясь на невыплату земельного налога с участка на улице Баумана. Как выяснила газета «Реальное время», о подати чиновники вспомнили лишь 13 лет спустя после покупки бизнесменом недвижимости на этой земле, а договор аренды заключили с ним всего два года назад. Все это время Фархат Ибраев пытался выкупить муниципальную землю в собственность, но ему раз за разом отказывали, рассказал нашему изданию предприниматель. Почему суд лишь частично удовлетворил требования исполкома, а почти 10 млн рублей уплыли из казанского бюджета навсегда и что помешало продать спорный участок — подробнее в нашем материале.

Земельный налог за 13 лет

Казанскому Комитету земельных и имущественных отношений (КЗИО) отказали в удовлетворении кассационной жалобы на решение татарстанского арбитража о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами с компании «Инэлк» известного ресторатора Фархата Ибраева. Постановление суда вступило в силу, в конце минувшей недели был выдан исполнительный лист по решению первой инстанции.

Исполком Казани хотел взыскать с ООО «Инэлк» 11,9 млн рублей за пользование землей по адресу ул. Баумана, 68 — сумма налога набежала за период аж с 20 ноября 2007 года по 31 октября 2018 года. Из них 8,4 млн — неосновательное обогащение, а 3,5 млн — проценты за пользование чужими деньгами.

Суд логично сослался на истечение срока исковой давности (согласно ст. 196 ГК РФ, общий срок исковой давности устанавливается в три года) и удовлетворил требования, приходящиеся на срок от 1 июля 2016 по 31 октября 2018 года: постановил взыскать с фирмы ресторатора лишь 2,5 млн рублей. Остальные почти 10 млн рублей из казанского бюджета «уплыли» навсегда.

Суд логично сослался на истечение срока исковой давности

Договор аренды (№20075) на участок между КЗИО и «Инэлком» был зарегистрирован почему-то лишь в октябре 2018 года. Формально бизнесмен должен был с 2007 по 2018 год платить земельный налог, но, исходя из решения суда, начал платить арендную плату после заключения соответствующего договора осенью 2018 года.

Ибраев пытался выкупить землю — ему отказывали

Вызывает недоумение, почему исполком обратился в суд с требованием привлечь к ответственности неплательщика лишь в начале 2020 года, а не 13 лет назад? Ведь владелец недвижимости на Баумана должен был ежегодно платить земельный налог, но с момента регистрации права собственности на объекты он этого не делал.

Во-вторых, неясно, почему исполком Казани, не получив земельный налог с Фархата Ибраева, заключил с ним в 2018 году договор аренды на землю. В материалах суда указано, что с даты государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости ООО «Инэлк» приобрело право пользования земельным участком, находящимся под ними, «и обязано было оплачивать в отсутствие договора неосновательное обогащение в виде арендной платы пропорционально площади находящихся в его собственности зданий и сооружений». О какой арендной плате речь, если договор по аренде был заключен лишь осенью 2018 года? Тем более суд отмечает, что покупатель здания на земельном участке с момента регистрации собственности на здание автоматически приобретает право пользования земельным участком (занятым его зданием), «независимо от того, оформлен ли в установленном порядке договор аренды между покупателем недвижимости и собственником земельного участка».

Желание чиновников получить все обязательные платежи в полном объеме, конечно, понятно. Мало того, с этим согласен и сам Фархат Ибраев, который рассказал «Реальному времени», что сразу после приобретения недвижимости на Баумана, 68 и все эти годы пытался выкупить землю под ней, но исполком Казани всякий раз отказывал на том основании, что здание было в общедолевой собственности, и рекомендовал выкупить лишь долю участка.

«Рекомендуем взять землю в общедолевую собственность»

— Дело в том, что в тот период [когда купили здание на Баумана] мы хотели взять землю, выкупить ее. Мы даже сделали проектно-сметную документацию, но нам не разрешили… И пока мы готовили документы под выкуп земли в собственность, процесс шел очень долго. Город все это время отказывал. Потому что там на земельном участке на Баумана было несколько собственников недвижимости, и нам было предложено: «Рекомендуем взять землю в общедолевую собственность». Мы же хотели купить часть земельного участка, где и стояла наша недвижимость, а исполком участок делить не хотел. Вот это был такой очень долгий процесс! Мы хотели выкупить, а нам не давали. А другие участники, собственники, не хотели выкупать [весь] земельный участок в общедолевую собственность! Никому не надо было, видимо, — вспоминает подоплеку дела Фархат Ибраев, казанский ресторатор, основатель клуба «Веселый Роджер», ресторана «Пиросмани», владелец сети халяль-кафе «Ханума» и хостела «Казанское подворье» на Баумана, собственник и гендиректор ООО «Инэлк».

Бизнесмен уверяет, что если бы не собирался выкупать участок, то все эти годы платил бы земельный налог. И формально казанский исполком, конечно, прав, уверен Фархат Ибраев. Чиновники говорили ему, что «не могли землю делить на части». С другой стороны, Ибраев честно пытался найти других собственников недвижимости, желающих выкупить весь участок по долям, как это предлагали сделать в мэрии, но кто-то вообще не собирался землю покупать, кто-то отказывался купить ее в общедолевую собственность.

Когда Ибраев понял, что ни один из собственников (или мэрия Казани) не готовы пойти ему навстречу, компания «Инэлк» решила просто взять участок в аренду, что оказалось единственно возможным решением ситуации.

Бизнесу выгоднее выкупить землю, городу — сдавать в аренду

При этом, отмечает ресторатор, бизнесу гораздо выгоднее иметь земельные участки в личной собственности, а не платить за них аренду: «Один раз выкупаешь землю и потом просто платишь маленькие деньги земельного налога, а сейчас за аренду платишь уже большие деньги».

— Городу выгоднее, конечно, в аренду землю сдавать. Но, с другой-то стороны, не менее выгодно городу и разово получить большие деньги, продав землю! Я считаю, если у бизнесмена деньги есть — имеет смысл выкупать землю в собственность, нет денег — значит, лучше тянуть лямку, платить аренду, — полагает Фархат Ибраев. — Но тут два хозяйствующих субъекта: город хочет максимально получить деньги в бюджет, а малый бизнес — в рамках закона — говорит: ну так получилось…. Ни к кому никаких претензий не имею, все в суде в правовом порядке решаемо.

Газета «Реальное время» направила запрос в исполком города Казани, поинтересовавшись, почему нельзя было продать участок в одни руки, насколько сложен сам процесс выкупа земельных участков в Казани предпринимателями, в особенности на улицах в исторической части города, и как при этом обстоят дела с уплатой земельного налога теми, кто готовит документы к покупке земли у исполкома Казани. На момент подготовки публикации ответ не поступил.

По адресу Баумана, 68 находятся несколько компаний, принадлежащих Фархату Ибраеву. Фото Максима Платонова

На участке за 22,5 млн — заведения ресторатора и сеть DNS

По адресу Баумана, 68 находятся несколько компаний, принадлежащих Фархату Ибраеву. Как минимум кафе «Ханума Халяль», отель «Ханума». Помимо них, в здании расположены еще итальянское кафе HALAL PIZZA NAPOLETANA, отель Kaganat и другие собственники и арендаторы. В том же здании находится магазин сети цифровой и бытовой техники DNS.

По тому же адресу, согласно публичной кадастровой карте, зарегистрированы два земельных участках — какой именно послужил причиной судебного спора, формально неизвестно (в судебном решении уточняется лишь адрес участка). Один из участков затрагивает следующие дома по Баумана: 68, 70, 72, 74 с кадастровым номером 16:50:010214:17, был поставлен на учет еще в 1999 году, площадь его не превышает 400 кв. м, и стоит он сегодня 5,5 млн рублей.

Второй земельный участок только по Баумана, 68 с гораздо большей площадью — 1,68 тыс. кв. м и ценой — 22,5 млн рублей. Если сравнить кадастровую карту с обычной, станет очевидно, что с большой вероятностью речь именно об этом участке. Однако, что любопытно, он был поставлен на учет лишь в июне 2018 года, то есть за 5 месяцев до заключения договора между исполкомом Казани и ООО «Инэлк».