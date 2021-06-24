Исполком Казани обязали дать жилье нанимательнице сгоревшего барака в Мостоотряде-3

Верховный суд Татарстана защитил право жительницы поселка Эльвиры Гариповой на получение жилья. Исполком Казани отказал вдове мостостроителя в переселении из аварийного, сгоревшего почти десять лет назад деревянного барака в казанском поселке Мостоотряд-3. Вахитовский районный суд Казани признал отказ правомочным, однако сегодня судейская тройка под председательством судьи Максима Нурмиева вынесла иное решение.



— Верховный суд еще раз доказал свои высокие полномочия по защите прав граждан, он удовлетворил иск Гариповой, отказ исполкома в предоставлении жилья признал незаконным и постановил предоставить Гариповой равнозначное жилье по договору социального найма, — сообщил «Реальному времени» представитель Эльвиры Гариповой Владислав Попов.

«Реальное время» писало, что чиновники отказали Гариповой в предоставлении жилья на тех основаниях, что дом, в котором ее семья проживала, сгорел, а потому не считается аварийным, не подходит под понятие «многоквартирный», не может быть включен в региональную адресную программу по переселению из аварийного жилья, и еще потому, что за время ожидания жилья она приобрела дом в ипотеку и ей есть где жить. Однако суд принял во внимание довод Гариповой о том, что она не просит включить ее в программу переселения из аварийного жилья, а просит предоставить жилье по договору соцнайма, как предусмотрено действующим законодательством.