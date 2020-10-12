«Боимся за здоровье детей» — казанцы 6 лет задыхаются в доме с затопленным подвалом

Появились мокрицы, мошки, пахнет сильно

Вот уже 6 лет жители дома по ул. Дементьева, 31а в Казани задыхаются в собственных квартирах. Источник зловония — постоянно затапливаемый фекальными водами подвал.



Жительница первого этажа Кристина Кунчий отчаялась жаловаться во все инстанции и от безысходности стала размещать посты о помощи в казанских пабликах. Женщина рассказала «Реальному времени», в какой ад превратилась жизнь ее семьи после переезда в злополучный дом:

— Мы живем здесь с 2013 года. Впервые столкнулись с потопом зимой 2014-го и с тех пор это регулярно повторяется. Зимой ситуация усугубляется тем, что включается отопление и вся эта масса, которая стоит в подвале, начинает подогреваться трубами. Соответственно, сильно парит, разность температур возникает, в подъезде постоянно приходится держать открытой дверь, все течет по стенам, окнам. В прошлом году и в этом после включения отопления весь этот запах начал проникать в квартиры. Мы живем на первом этаже, и у нас и у соседей начали появляться мокрицы, какие-то мелкие мошки, пахнет очень сильно.

Сильно парит, разность температур возникает, в подъезде постоянно приходится держать открытой дверь, все течет по стенам, окнам

Сейчас женщина находится в декретном отпуске, в ее семье двое маленьких детей — дочке 6 лет, сыну четыре месяца.

— Мы сидим и дружно вдыхаем все эти ароматы. Я сидела двое суток дома, поскольку ребенок немного приболел, у меня сильно ухудшилось самочувствие, стало легче только после того, как вышла на улицу. Мы боимся за свое здоровье и здоровье детей, — рассказывает Кристина.

«С основной причиной, из-за которой подвал постоянно топит, никто не разбирается»

По словам Кристины Кунчий, жители первого этажа «стабильно, раз в месяц» обращаются в ГЖИ, «Открытую Казань» и систему «Народный контроль». Также они писали письма в прокуратуру (но не получили ответа) и уполномоченному по правам человека в РТ (жильцам сообщили, что аппарат обратился в МУП «Водоканал» для принятия мер, которые так и не были приняты). Но, пожалуй, самым частым собеседником жителей дома на Дементьева стала УК ЖКХ Авиастроительного района, куда они регулярно обращаются с просьбами решить наконец проблему.



По словам Кристины Кунчий, жители первого этажа «стабильно, раз в месяц» обращаются в ГЖИ, «Открытую Казань» и систему «Народный контроль»

— Обращения в управляющую компанию ни к чему не приводят. С их слов, это подпоры канализационных колодцев, которые находятся на балансе «Водоканала». Нельзя сказать, что УК ничего не делает — она устраняет последствия, но с основной причиной, из-за которой подвал постоянно топит, никто не разбирается, — сетует собеседница «Реального времени».

Супруг Кристины Кунчий, по образованию инженер-строитель, предполагает, что причина в следующем: дом якобы находится в самой высокой точке сети, то есть он конечный, следовательно, если сеть где-то засоряется, дом начинает топить сам себя. Выходом из ситуации он видит либо кардинальную замену сетей, либо их промывку специальным оборудованием.

«Если бы был земляной пол, то вода бы сама еще уходила, а там подвал забетонированный, и каждый отсек надо откачивать — в этом трудности в этом доме», — высказался представитель УК

«Это происходит время от времени, везде так бывает»

«Реальное время» попыталось связаться с УК ЖКХ Авиастроительного района, чтобы выяснить, в чем причина регулярных потопов и когда эта проблема будет окончательно устранена, однако в приемной нам сообщили, что руководства нет на месте. Взамен корреспонденту нашего издания предложили переговорить с начальником одного из отделов УК, который анонимно высказал свое видение ситуации.

— Недавно в доме на Дементьева произошел подпор колодца и вода пошла в подвальное помещение. Это происходит не регулярно, а просто время от времени, везде так бывает. Это же не от нас зависит. Сети не новые, поэтому бывают подпоры. Мы сразу же, как это выявляется, подаем заявки, потом «Водоканал» все прочищает. Если бы был земляной пол, то вода бы сама еще уходила, а там подвал забетонированный, и каждый отсек надо откачивать — в этом трудности в этом доме, — высказался представитель УК.

Чуть позже пришел официальный ответ на запрос редакции, однако нельзя сказать, что он сможет удовлетворить страдающих шестой год жильцов. Никакой новой или полезной информации в нем нет.

— Частые затопления подвального помещения дома происходят по причине подпора наружных канализационных колодцев, находящихся на балансе МУП «Водоканал». С начала 2020 года по данному адресу поступило и передано в МУП «Водоканал» 6 заявок <…> 6 и 7 октября ООО РСК «Авиатор» установлен насос по откачке воды из подвального помещения, после осушения будет произведена дезинфекция, — говорится в письме управляющей компании.



Наше издание также обратилось за комментарием в мэрию Казани и МУП «Водоканал». Ответ первых наполовину дублировал информацию о подпоре колодца, а заканчивался следующим образом: «Ввиду подтоплений подвального помещения данного дома ООО «УК ЖКХ Авиастроительного района» рекомендовано оборудовать внутридомовую систему водоотведения обратными клапанами, периодически проверять их исправность.

По данным фактам обращений в Исполнительный комитет г. Казани не поступало».



«Частые затопления подвального помещения дома происходят по причине подпора наружных канализационных колодцев, находящихся на балансе МУП «Водоканал», — говорится в ответе

Не первый скандал для УК ЖКХ Авиастроительного района

Примечательно, что именно эта УК в 2018 году «прославила» Казань на всю Россию тем, что за долги по ЖКХ додумалась отправить к ветерану Великой Отечественной Юрию Величко коллекторов, угрожавших пожилому человеку в стиле бандитских 90-х. «Реальное время» подробно писало об этом позорном эпизоде.

ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Авиастроительного района» было зарегистрировано в июне 2006 года в Казани на улице Побежимова. Первые 5 лет, до декабря 2011 года, учредителями были Мансур Вафин и Фарид Гаряев. Гаряев до этого числился в списке учредителей ООО «Фирма «Шань» и «Фирма «Тамерлан-К», затем, с 2007 по 2013 год, участвовал в ООО «Палисандр», «Восточный транзит», «Техснаб», а сейчас владеет 50% в ООО «Флекстоун» (вместе с Марселем Сагдеевым).

УК ЖКХ Авиастроительного района рекомендовано оборудовать внутридомовую систему водоотведения обратными клапанами

С 2011 года 51% в УК ЖКХ Авиастроительного района получил Фаннур Халиуллин. С 2012 года этот 51% достался Ильдару Самигуллину, с января 2013 года он единственный учредитель УК. Этот же человек является владельцем и директором ООО «РМС плюс» (согласно данным ОКВЭД, занимается ремонтом электрического оборудования), а также владельцем 51% ООО «УК «ЖКХ Дербышки» (еще 39% принадлежат Ларисе Макаровой, а 10% — Алсу Гараевой).

Лина Саримова