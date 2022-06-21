Абонементы и льготы для многодетных: парковки в Казани могут стать доступнее

В столице Татарстана пытаются приблизить муниципальные парковки к населению

В Казани по примеру Москвы и Санкт-Петербурга могут ввести абонементы на парковку и льготные тарифы. Эта мера может стать следующим шагом по поддержке автомобилистов после приостановки расширения зоны платных паркингов. Как выяснило «Реальное время», поначалу отвергнутое предложение депутата Казгордумы Ефима Климова со второй попытки в исполкоме столицы Татарстана все же согласились рассмотреть и обдумать. Подробнее о проблемах, которые практика продажи такого рода абонементов поможет решить и которые она может создать, принципах определения цены документа и перспективах инициативы, — в материале «Реального времени».

Непосильные расходы



Впервые с предложением ввести в Казани абонементную плату за пользование муниципальными парковками депутат городской думы Ефим Климов выступил еще в феврале. Как рассказал парламентарий «Реальному времени», сделал он это с подачи избирателей — к нему начали поступать обращения от автовладельцев, которые вынуждены ездить на работу на личном автомобиле, но не имеют достаточно средств, чтобы оплачивать парковку рядом с офисом по действующему почасовому тарифу. Они с помощью разных хитростей вроде скрученных на время стоянки регистрационных знаков счастливо избегали штрафов за неоплату парковки, пока чиновники и ГИБДД не применили безотказный способ воздействия на неплательщиков — установку блокираторов. После блокировки колес уехать не заплатив оказалось просто невозможно.

В депутатском запросе руководителю Казгорисполкома Рустему Гафарову Климов указал, что люди «вынуждены оставлять автомобили на весь день на платных парковках, стоимость которых составляет 500 рублей в день, что является непосильным расходом при заработной плате в 25—30 тыс. рублей». Он подчеркнул, что введение более лояльной к автомобилистам абонементной платы «будет выгодно не только пользователям парковок, но и муниципалитету, так как позволит избежать таких ситуаций, когда автомобилист, к примеру, единоразово забыл оплатить парковку или не имеет денежных средств на банковской карте».

После блокировки колес уехать не заплатив оказалось просто невозможно. Фото: Максим Платонов

— Я получил отказ на этот запрос, но на повторное обращение пришел ответ, в котором говорится, что задача комитета — развивать именно общественный транспорт, однако там готовы рассмотреть вопрос об абонементе, — рассказал Ефим Климов «Реальному времени». — Я согласен с тем, что развивать общественный транспорт необходимо, однако на сегодняшнем этапе надо работать и с личным транспортом. Ко мне обращаются люди — значит, проблема есть, и есть практика в других городах — в Москве, Санкт-Петербурге. В исполкоме исходят из того, что у того, у кого есть деньги на автомобиль, должны найтись и средства на оплату парковки. Однако у человека может быть недорогой автомобиль, пользоваться которым ему жизненно необходимо, и при этом он считает каждый рубль.

Московские расценки — не для Казани

Наше издание поинтересовалось у Ефима Климова, сколько, по его мнению, должен стоить месячный парковочный абонемент.

— Чтобы это определить, необходимо все же вначале принять принципиальное решение, — не стал он озвучивать прогнозные цифры. — Только после этого городской комитет по транспорту совместно с комитетом по экономике смогут подготовить проект с конкретными цифрами. Вот их уже и следует обсуждать.

В Москве, по данным сайта «Московский паркинг», месячный абонемент стоит 37 тыс. рублей при парковке на всех платных стоянках города, 30 тыс. — для тех, кто паркуется только на территории от внешней стороны Бульварного кольца до границ Москвы и 15 тыс. — на территории от внешней стороны Садового кольца до границ Москвы. Годовой абонемент обходится дешевле — в 370, 300 и 150 тыс. рублей. При этом в зонах повышенного тарифа (с 8:00 до 21:00 — 380 руб./ч., с 21:00 до 8:00 — 200 руб./ч.; с 8:00 до 21:00 — 450 руб./ч., с 21:00 до 8:00 — 200 руб./ч.) парковочные абонементы не действуют. Абонементы предлагается приобретать на парковку, которая днем обходится от 40 до 200 рублей за час.

Если спроецировать без поправок эти расценки на Казань, где стоимость одного часа парковки колеблется от 30 до 100 рублей, то все равно получится дороговато. Ефим Климов считает, что абонементы у нас должны быть дешевле, чем в Москве, — адекватные местным зарплатам.

— Также в комитете по транспорту ссылаются на то, что при введении абонементов потребуется выделять компенсации из бюджета, — говорит он, — но эти суммы, как мы уже предварительно прикидывали, будут незначительными.

Ефим Климов считает, что абонементы у нас должны быть дешевле, чем в Москве, — адекватные местным зарплатам.Фото: kzn.ru

Льготных мест для многодетных все равно не хватит

— У нас начали появляться платные парковки в жилых микрорайонах, и это стало поводом еще для одной инициативы, — говорит Климов. — Актуальным становится вопрос о введении льгот на парковку для многодетных. Более 10 российских городов данную меру уже утвердили.

Но в исполкоме Казани также ответили осторожным сообщением, что этот вопрос «рассматривается». Принять идею на ура, по словам чиновников, помешал недостаток платных парковочных мест.

— На сегодня в Казани количество муниципальных парковочных мест без учета специализированных мест для инвалидов составляет 5 410, — ответили в исполкоме. — Численность многодетных семей, имеющих трех и более детей по Республике Татарстан на 01.01.2022 г. составляет 40 944, что в 7,6 раза превышает емкость парковочного пространства. Количество таких семей в Казани составляет 10 599, превышение составляет 1,9 раза.

Тем не менее власти города сообщили, что вопрос возможности предоставления льгот многодетным на муниципальных платных парковках рассматривается.

На сегодня в Казани количество муниципальных парковочных мест без учета специализированных мест для инвалидов составляет 5 410. Фото: realnoevremya.ru

Хитрая цена

«Реальное время» направило запрос в исполком Казани относительно возможности введения абонементов и льгот на муниципальных парковках. Там ответили:

— Цена парковки рассчитана так, чтобы всегда оставалось как минимум 20 процентов свободных мест — чтобы машины могли разъехаться, могла проехать «скорая» и так далее. Помните, несколько лет назад в центре города можно было парковать машины на основных улицах. После введения запрета на парковку по ним существенно выросла скорость движения, ушли пробки, но чтобы можно было оставлять машины тем, кто приехал по делам — ввели муниципальные парковки на более «спокойных» улицах. Но и их нельзя перегружать — поэтому и придерживаются правила «20 процентов свободных мест».

Собеседник издания напомнил, что муниципальные парковки позволили увеличить пропускную способность улиц на 18% и скорость передвижения транспорта на основных магистральных улицах города на 5 км/ч. Муниципальные платные парковки организованы не для увеличения парковочных мест, а, наоборот, для уменьшения количества транспортных средств, въезжающих в центр, стимулирования казанцев приезжать в центр на общественном транспорте, а не на личных автомобилях.

Кроме того, указали в исполкоме, уровень автомобилизации в Казани растет с каждым годом:

— В октябре 2021 года в городе было зарегистрировано более 433 тыс. автомобилей. Это в 1,4 раза больше, чем в 2010 году (272 тыс. авто) и впочти в три раза больше, чем в 2005 году — 152 тыс. Улично-дорожная сеть города не рассчитана на хранение такого количества автомобилей. При сохраняющихся темпах роста автомобилизации и отсутствии мер по улучшению транспортной ситуации к 2023 году загруженность дорог составит 75%, что соответствует постоянным 8—9-балльным пробкам на дорогах. Плата за парковку — это экономический стимул для снижения спроса на поездки в центр города на личном транспорте и повышения оборачиваемости парковочных мест. А также возможность проехать по центральным улицам, которые были ранее заставлены машинами.

«Отсутствие парковок — проблема исполкома»



— С одной стороны исполком в свое время разрешил строительство жилых комплексов в стесненных условиях и не обязал застройщиков сделать достаточное количество парковочных мест. — говорит эксперт по недвижимости, директор агентства «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. — К примеру, Ново-Савиновский район задыхается от автомобилей из-за плотной застройки, там не то что поставить автомобиль — просто подъехать к дому трудно. Люди и так в сложной ситуации, вводить плату за парковочные места по отношению к ним просто некрасиво — их же не предупреждали, что правила игры со временем поменяются!

По ее мнению, зная, что парковка может стать платной, люди при оценке и выборе квартиры учитывали бы это и, вероятно, от многих вариантов просто отказывались бы ввиду такой перспективы.



— Отсутствие парковочных мест — это проблема исполкома, который сейчас даже не проблему парковочных мест хочет решить, а просто собрать деньги. Около жилых комплексов платных парковок ни с абонементной платой, ни на других условиях быть не должно, поскольку это жилье, коммерческую составляющую тут надо исключать.

Более того, Гизатова считает, что если рядом с жилым комплексом «воткнули» административное здание, куда стекаются автомобили, а затем ввели там плату за парковку в целях «разгрузки» от автомобилей, то жильцам ранее построенного дома должны предоставить другое, альтернативное место для бесплатной парковки в шаговой доступности.

— Ну, и если уж бороться с ростом количества машин, то как минимум, должно работать правило: одна семья — одно бесплатное парковочное место для собственников, необходимый минимум бесплатными парковочными местами для жильцов должен быть обеспечен.

«Мне эта идея нравится!»

— Мне нравится эта идея, — говорит заместитель гендиректора компании A-Development Владимир Шайхиев. — На самом деле абонемент — это отличная идея с точки зрения людей, чей бизнес связан с разъездами, доставкой, деловыми встречами. — Имея абонемент и возможность парковаться на любой парковке, они избавляются от проблемы штрафов и экономят деньги. Многие организации сегодня не имеют возможности разместить служебный автомобиль возле офиса — почасовая оплата слишком высока, а абонемент позволит это сделать.

Шайхиев считает, что с точки зрения организации транспортных потоков в центре города введение платы на муниципальных парковках было разумной мерой:



— Раньше, приезжая на встречу, было зачастую невозможно поставить машину. «Подснежники», автохлам годами стояли. Сейчас этого нет, и это хорошо. Но если говорить об абонементе, то я бы установил ограничение по времени парковки, иначе опять будут бросать машины на круглые сутки и занимать места. Разумно было бы ввести абонемент, позволяющий ставить автомобиль в рабочее время.

Что же касается абонентской платы, то эксперт «Реального времени» предложил отталкиваться не от московских расценок и не от стоимости часа парковки в Казани, а от тарифов на аренду парковочных мест в казанских бизнес-центрах:

— Если, скажем, там парковка стоит 5 тыс. рублей в месяц, то и в городе должна так стоить.