Долгострой «Золотой середины» спроектируют без «лишних этажей»

Возобновить стройку обещают на будущий год, но камнем преткновения стал новый проект для дома

Фонд поддержки дольщиков Татарстана готов профинансировать проектирование третьего дома «Золотой середины», который компания Рашида Аитова возвела с «лишними» этажами и секциями — разрешение дали на девять этажей, а девелопер надстроил поверх них еще столько же, добавив дополнительный подъезд. При развитии благоприятного сценария чиновники обещают уже в следующем году разморозить долгострой. Вот только вопрос с проектированием дома еще не решен: как сообщили «Реальному времени» в казанском исполкоме, «МПК Альфа-Стройпроект» затягивает сроки и не устраняет замечания по проекту. Пока проектировщику ищут замену, у дольщиков лопнуло терпение — одна из активисток комплекса объявила голодовку. Подробнее — в материале «Реального времени».

Новый проект для дома с «лишними» этажами

Дольщики жилого комплекса «Золотая середина», застройщиком которого является фирма «Свей» Рашида Аитова, устроили пикет и начали голодовку. Как поясняют участники акции, на крайние меры их толкнула многолетняя неопределенность с проектированием их дома — строения №3.



Сложность завершения долгостроя в том, что застройщик оформил разрешение на строительство семисекционной девятиэтажки, но фактически начал строить и продавать квартиры в доме на 18 этажей и восемь подъездов. До того как стройка встала, «Свей» успел поднять дом до 6—8 этажей. Для его достройки необходим новый проект: если строительство будет вестись по существующему проекту с «лишними» этажами и секциями, будут нарушены градостроительные нормы. Именно новый проект и стал гвоздем преткновения — договор с компанией ООО «МПК Альфа-Стройпроект», которая будет заниматься проектированием, еще не заключен.

По словам дольщицы Лилии Хасановой, в ходе приема у первого заместителя премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина, который состоялся в прошлую пятницу, была озвучена информация о том, что строительство третьего дома «Золотой середины» должно быть начато уже в следующем году. Однако дольщики беспокоятся, что только для создания проекта может потребоваться более полугода, и если проектирование не начнется в ближайшее время, начало строительства вновь может быть отложено.

— Начальник управления капитального строительства и реконструкции Казани Марат Самигуллин не подписывает соглашение по изготовлению проекта для нашего дома. И в связи с этим «Альфа-Стройпроект» не может начать его делать. Мы собрались, чтобы оказать свое воздействие. Наши инициативные дольщики ходили к Самигуллину, он заявил, что является контролирующим органом, а не исполнителем, — рассказала Лилия Хасанова.

В пресс-службе казанского исполкома сообщили, что Управление капитального строительства и реконструкции Казани (УКСиР) не противодействует заключению договора с проектной организацией. Фото Романа Хасаева

Исполком Казани: «Замечания УКСиР Фондом и проектной организацией не принимаются»

Однако в пресс-службе казанского исполкома сообщили, что Управление капитального строительства и реконструкции Казани (УКСиР) не противодействует заключению договора с проектной организацией, напротив — это «Альфа-Стройпроект» не учитывает замечания к проекту договора на разработку проектно-сметной документации и затягивает сроки. Более того, УКСиР уже направил в адрес Фонда поддержки обманутых дольщиков список других организаций, которые могут выполнить техобследование здания и разработать новый проект. «Реальное время» приводит полный текст сообщения, полученного из пресс-службы исполкома Казани.

«Для решения вопроса по разработке проектно-сметной документации указанного объекта между Управлением капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета г. Казани, ООО «Фирма «Свей» и Республиканским фондом поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, было заключено соглашение от 27.06.2019 о намерении по взаимодействию сторон для выполнения проектно-сметной документации.

Для заключения договора на разработку проектно-сметной документации по данному объекту Управлением неоднократно были направлены замечания к проекту договора в адрес Фонда и потенциального проектировщика ООО «МПК Альфа-Стройпроект». Кроме того, для рассмотрения и заключения были направлены проект договора и задание на проектирование в редакции Управления.

На сегодняшний день замечания Управления капитального строительства г. Казани, Фондом и проектной организацией не принимаются, в связи с чем затягивается работа по заключению договора на разработку проектно-сметной документации.

Дополнительно сообщаем, что для оперативной работы и уменьшения сроков проектирования в адрес Фонда был направлен список на рассмотрение и принятие решения в выборе другой генеральной проектной организации, которая будет выполнять все необходимые виды работ (техническое обследование здания, изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации)».

ФПД готов профинансировать проект для долгостроя

Однако в Фонде поддержки дольщиков республики в ответ на претензии исполкома напомнили, что «Фонд не согласовывает договор, это обязанность технического заказчика». Технический заказчик в данном случае — это УКСиР.



— В настоящее время техническим заказчиком согласовывается проект договора и техническое задание к договору. После утверждения мы готовы будем профинансировать проектные работы, выполненные по договору, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» исполнительный директор ФПД Иван Новиков.

По информации дольщиков, накануне вечером представители казанского исполкома, Фонда поддержки дольщиков и «Альфа-Стройпроекта» собрались на совещание в Кабмине республики, чтобы сообща обсудить дальнейшие действия по проектированию долгостроя.



«Пока непонятно, что будет с лишними этажами»

Как рассказывают дольщики, компания «Альфа-Стройпроект» готовила некий проект для третьего дома еще 2 года назад. По словам активистов, он предполагает переменную этажность домов. К примеру, «лишний» подъезд могут оставить, но он будет только 5-этажным. Дольщики надеются, что новый проект даст ответы на вопросы, как будет решаться судьба тех, кто купил квартиры на так называемых «лишних» этажах и в «лишней» секции.

В беседе с корреспондентом «Реального времени» управляющий МПК «Альфа-Стройпроект» Ольга Россихина рассказала, что на данный момент работы по проектированию не ведутся.

— Мне присылают, я отвечаю. Я ничего не готовлю. Не в курсе ситуации, давно уже не в курсе, — сообщила Россихина.

Более того, глава проектной организации опровергла информацию о том, что ее компания работает над новым проектом третьего дома «Золотой середины»:

— Ничего нет, абсолютно. Пока ничего непонятно, что будет с «лишними» этажами и секциями. Одни разговоры, — коротко заметила Ольга Россихина.

Еще меньше повезло шестому дому «Золотой середины», каркас которого «Свей» успел поднять до 18-го этажа. Архивное фото Олега Тихонова

Добавим, что судьба незаконных этажей и подъездов «Свея» остается под вопросом еще с 2015—2016 гг. По тому же третьему дому еще 3 года назад было представлено экспертное заключение «Татинвестгражданпроекта», в котором указывалось, что состояние дома в квартале 71А работоспособное и что работы следует завершить согласно проекту. Однако такой вывод вызвал двоякие толкования: если дольщики и представители застройщика заявляли, что эксперты разрешили достроить 18 этажей, в казанском исполкоме указывали, что речь идет лишь о работоспособности уже построенных шести—восьми этажей.

Еще меньше повезло шестому дому «Золотой середины», каркас которого «Свей» успел поднять до 18-го этажа, хотя в разрешении на строительство было также указано, что дом должен быть 9-этажным. Казанский исполком в данном случае подал на застройщика иск в арбитражный суд. Тяжба решилась в пользу городских властей: суд постановил разобрать «лишние» девять этажей и целый подъезд, как самовольную постройку. Однако у застройщика осталась возможность обжаловать это решение.