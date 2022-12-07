«Лифты — больная тема для меня»: зачем в Казани строят новые неудобные надземные переходы

В столице Татарстана продолжают отказываться от надежных и эргономичных подземных переходов, а лифты сделали недоступными для инвалидов

Фото: Максим Платонов

В Казани на проспекте Победы полным ходом идет строительство двух надземных пешеходных переходов в районе пересечения со строящимся Вознесенским трактом. Вопреки более чем год назад прозвучавшему признанию замруководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игоря Куляжева, у нас продолжают строить неудобные, некрасивые и дорогие в обслуживании надземные переходы. В причинах нерационального использования бюджетных средств, проблемах, которыми оборачивается сооружение пешеходных мостов над дорогами и планах городских властей по оборудованию дорог безопасными и удобными переходами разбиралось «Реальное время».

Опыт с практикой разошлись



На проспекте Победы в столице Татарстана быстрыми темпами идет к завершению строительство двух надземных пешеходных переходов. Их ударно сооружают напротив ЖК «Победа» и «Мегастроя», по обе стороны от пересечения со строящимся Вознесенским трактом.

Пешеходам придется подниматься и спускаться по лестницам на высоту четырехэтажного дома — 9—10 метров. Фото: Максим Платонов

С учетом того, что по проспекту Победы идут в объезд центра города грузовые фуры, высота этих переходов соответствующая — пешеходам придется подниматься и спускаться по лестницам на высоту четырехэтажного дома — 9—10 метров. Если бы переходы строились подземными — спуститься и подняться надо было бы всего на три — три с половиной метра, по сути, на один этаж.

При нашем климате переход через дорогу по такому переходу большую часть года — то еще испытание: летом надо лезть по высокой лестнице, а затем топать полсотни метров в духоте по раскаленной пластиковой трубе, зимой — карабкаться, а потом спускаться по плохо очищенным от наледи скользким ступеням. При этом шансы воспользоваться лифтом обычно близки к нулю: на портале «Госуслуги РТ» постоянно появляются сигналы о неработающих подъемниках в переходах, которые особенно сильно начинают барахлить зимой — когда сколькзко и холодно.

Причем власти это все понимают — не зря же, представляя журналистам в августе прошлого года проект путепровода на пересечении проспекта Победы с Вознесенским трактом, Игорь Куляжев расписался, как тогда показалось, в прошлых ошибках городских властей:

— Исходя из опыта эксплуатации переходов в городе Казани, мы понимаем, что подземные переходы дороже при строительстве, но более удобны и надежны, более дешевы в эксплуатации, их проще содержать, проще обеспечить их доступность для маломобильных групп населения.

Возникает вопрос — а зачем тогда строятся эти два новых надземных перехода?

Без плана и непонятно, на какие деньги

Более года назад Игорь Куляжев сообщил, что на Вознесенском тракте планируется построить три подземных пешеходных перехода. Он не рассказывал о планах строительства новых надземных переходов в зоне развязки, и на чертежах и эскизах развязки они отражены не были.

Не удалось нам и сейчас обнаружить информацию о строительстве этих двух надземных переходов. В частности, ее нет и на сайтах госзакупок (либо работы «запрятаны» в какой-нибудь объемный тендер, состоящий из множества лотов, как у нас часто делается).

Пытаясь разобраться, на какие средства и исходя из какой альтернативной логики приято решение о строительстве новых пешеходных «мостов» над проспектом Победы, «Реальное время» запросило эти сведения в Казгорисполкоме. Также мы попросили городских чиновников пояснить, чем обоснована необходимость устройства надземных, а не подземных переходов и какую экономию обеспечит выбор в пользу этого варианта. А еще мы поинтересовались общим количеством надземных и подземных переходов, запроектированных на Вознесенском тракте.

Информации о строительстве этих двух надземных переходов, в частности, нет и на сайтах госзакупок. Фото: Максим Платонов

Лифты переменной исправности

О том, какие проблемы создают казанцам надземные переходы, «Реальное время» писало неоднократно. Неработающие в них лифты стали уже притчей во языцех: не успеют власти отчитаться об их восстановлении, как они вновь ломаются. Насколько эффективно и быстро эти проблемы решаются, можно проследить, например, по заявкам о неисправностях подъемника в надземном переходе на пересечении проспекта Победы с улицей Глушко.

— Несколько месяцев не работает лифт на надземном переходе со стороны ул. Глушко, — написала в «Народный контроль» Эльвира Г. 28 октября 2022 года. Ее заявку поддержали 48 человек — на первый взгляд немного, но надо учитывать, что не каждый, кто, чертыхаясь ежедневно карабкается по лестнице на переходе, спешит оставить претензию в интернете. — Теперь еще перестал работать со стороны ул. С. Ахтямова (напротив), — добавила Эльвира Г. 22 ноября — то есть за 3 недели дело не сдвинулось с мертвой точки.

25 ноября исполком Казани отчитался, что заявка решена. Но тут же появилась новая заявка: «25.11.22 — один лифт заработал со стороны Ахтямова, со стороны Глушко так же стоит нерабочий Перебраться невозможно, лестницы скользкие крутые. Звонки в аварийную не дают результата». А вскоре заявку дополнили сообщением, что вновь не работают оба лифта.

— Лифты находятся в стадии ремонта, — откликнулся исполком 1 декабря, установив, контрольный срок исполнения до 10 января 2023 года. Что делать в ожидании ремонта лифтов, которые перманентно ломаются, инвалидам, родителям с колясками, у которых детсад на другой стороне дороги и просто людям с тяжелой кладью, в исполкоме не объяснили.

На то, что подъемники на улицах Глушко и Баки Урманче не работают месяцами жалобы в «Народный контроль» в прошлые годы поступали неоднократно, однако ситуация не меняется. Жалуются на постоянно выключенные лифты и граждане, пользующиеся надземным переходом через проспект Победы на улице Чишмяле.

27 января 2021 года после месячного простоя включили лифт на переходе через проспект Амирхана в районе улицы Чистопольской. А лифт на Тихорецкой из-за отсутствия запчастей стоял с июля 2021 года по апрель 2022-го. Кто не в курсе — на многоуровневой транспортной развязке в этом месте по нескольким полосам носятся фуры, так что тем, кто не в силах подняться по лестнице, перейти через дорогу живыми просто нереально.

Долгие препирательства на тему «лифт не работает — лифт работает» вела с исполкомом год назад Клавдия К.: надземный переход через железнодороджные пути на Сибирском тракте волшебным образом становился доступным для маломобильных групп населения только в дни проверок. Та же история — с лифтами на переходе через Горьковское шоссе.

А вот штришок, характеризующий отношение казанских властей к проблеме отсутствия удобных и безопасных переходов через дороги для маломобильных групп населения. В 2021 году они целых 2 месяца после получения жалобы не могли найти время и средства, чтобы срубить наплыв из бетона, оставленный строителями на выезде из подъемника на надземном переходе на ул. Баки Урманче. 28 декабря, к Новому году управились, видимо, пришло время сдавать отчет и деваться некуда — надо было делать. А до того времени инвалид на коляске не мог в переход ни заехать, ни выехать — дверь в лифт на нужную ширину не открывалась.

Нет сомнений, что ни секунды не думали об удобствах пешеходов те, кто планировал много лет назад надземный переход через улицу Павлюхина на Роторной. Чтобы им воспользоваться, надо намотать не одну лишнюю сотню метров, обходя широко растопыренные в стороны лестницы-«лапы». Лифты там тоже регулярно ломаются.

«Решения Верховного суда РТ к исполнению не обязательны»

В мае 2018 года отец ребенка-инвалида Юрий Никишин инициировал гражданский иск против исполкома, требуя обеспечить сыну возможность пользоваться переходами через Танковый овраг на остановках «Ул. Карбышева» и «Ул. Комарова», где подъемники не функционировали ни дня. В феврале 2020 года Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Татарстан поставила точку в долгой тяжбе и возложила на Казгорисполком обязанность обеспечить доступность переходов для инвалидов. Решение вступило в законную силу, исполком продолжил судиться уже за пределами Татарстана. А подъемников в танковом овраге так и не появилось.

— Получается, что решения Верховного суда Республики Татарстан к исполнению на территории Российской Федерации не обязательны, — говорит Юрий Никишин. — А я сталкиваюсь с неработающими подъемниками постоянно как в надземных, так и в подземных переходах. Не далее как вчера на Дубравной пришлось, рискуя жизнью, перебираться через дорогу с ребенком в инвалидной коляске…

— Лифты — больная тема для меня, — говорит пенсионерка, активистка региональной организации Всероссийского общества глухих Татьяна Нужина, которая еще в 2015 году сняла и разместила в интернете целый видео репортаж о неработающем лифте в переходе на Роторной. — На Роторной я давно не пользовалась лифтом, года три назад один раз удалось проехать, а сейчас не хожу туда — говорят, лифт не работает, а лестницы я штурмовать не могу — задыхаюсь, потому что несколько лет назад у меня был обширный инфаркт. Если надо, например, на почту, не иду на Роторную — еду до Ипподромной, перехожу по обычному переходу и еду одну остановку обратно. Особенно печально, что нет подъемников на улице Комарова, где МКДЦ — там же сердечников это запросто может в гроб загнать.

Хитрая «реконструкция»

В феврале 2020 года исполком распространил информацию о том, что в Казани реконструируют 10 лифтов в надземных пешеходных переходах — оборудуют там систему дистанционного контроля доступа, чтобы не пускать в лифт вандалов. В мэрии так описывали «Реальному времени» схему действий в переоборудованном лифте: «Пользователь нажимает на кнопку вызова, после чего он отображается на экране диспетчера, который видит, например, инвалида или маму с коляской. Если диспетчер обнаружил, что, допустим, молодые люди совершают хулиганские действия, он может заблокировать им доступ в подъемник».

Однако на деле дистанционный контроль доступа, судя по заявкам в «Народном контроле» трансформировался в дешевую, ненадежную и не учитывающую интересы всех групп маломобильного населения схему. Теперь лифты не только вандалов, но и добропорядочных граждан не возят.

В августе 2022 года, отвечая в «Народном контроле» на заявку Арины Я. о неработающем с обеих сторон лифте в надземном переходе через пр. Амирхана на перерестке с улицей Лаврентьева, в исполкоме раскрыли секрет: «Лифты в данном переходе исправно функционируют. Имеется инструкция. После нажатия кнопки вызова лифта необходимо дождаться голосовой ответ от диспетчера и следовать его инструкциям. Это сделано для того, чтобы лифтами пользовались только маломобильные группы населения и пожилые люди, которым тяжело передвигаться по ступенькам. Ограничить доступ в лифт вандалам».

Теперь лифты не только вандалов, но и добропорядочных граждан не возят. Фото: prokazan.ru

Но 14 ноября 2022 года Арина Я. вновь пожаловалась, что лифты «либо не открываются, либо застревают. Связаться с диспетчером можно только по телефону, и то не каждый раз. Через кнопку вызова не отвечают. Каждый раз говорят — «заявка передана механику». Так уже с сентября. Один раз просидели с ребенком в лифте 40 минут.

— Проверено специалистами эксплуатирующей организации с выездом на объект 21 ноября. Установлено, что лифты находятся в рабочем состоянии, — отрапортовали 25 ноября в исполкоме.

Далее началась переписка: заявительница с 29 ноября по 2 декабря сообщала о неработающих лифтах. А 2 декабря догадалась, в чем может состоять истинная проблема: «В 12:40 лифты РАБОТАЛИ! Изначально платформы были неактивны, диспетчер ответил на кнопку вызова и активировал сначала одну, затем вторую платформу. Из чего делаю вывод, что проблема неработающих лифтов в ДИСПЕТЧЕРАХ. Некоторые не хотят активировать лифты».

— Я так понимаю для проверки [их] включают, потом снова выключают, — еще раньше заподозрила Гузель А, жаловавшаяся на ту же проблему в октябре 2021-го.

«Ноу-хау», изобретенное казанскими чиновниками для защиты лифтов от вандалов, когда платформа включается только после звонка диспетчеру, привело в ужас Татьяну Нужину:

— Как дозвониться до диспетчера глухому, как я, человеку?! А рядом с переходом на Роторной в доме №12 на улице Даурской живут глухие. С 1975 по 1980 г. я работала заместителем председателя Татарской организации ВОГ — тогда, по информации Минздрава, в Казани было 30 тысяч глухих. Сейчас их, думаю, больше. Что им делать? Года три назад лифт в переходе на Роторной не работал, и глухая труженица тыла Варвара Алексеева из этого дома, пошла в магазин на Павлюхина, поднималась по лестнице — ей стало плохо с сердцем. Упала она тогда без чувств, а спустя 2 дня умерла. Это получается вот так стариков, ветеранов гробят! А есть еще люди без инвалидности, которые слышат плохо.

А есть старики, которым трудно пользоваться мобильниками — у них телефоны зачастую только для того, чтобы отвечать на входящие звонки от близких — им как быть?

Татьяна Нужина: «Как больным — сердечникам подниматься по такой огромной лестнице?»

Обещанного ждать?

«Реальное время» обратилось в Казгорисполком с запросом о том, сколько надземных переходов всего на сегодня имеется в Казани, в скольких из них действуют подъемники, в какую сумму обходятся содержание и ремонт одного такого подъемника в среднем. Мы также поинтересовались, когда подъемники установят в надземных переходах в Танковом овраге, где они жизненно необходимы не только инвалидам, но и пациентам МКДЦ с «сердечными» проблемами. По получении ответы будут опубликованы.

А из открытых источников известно, что в 2019 году на ремонт 10 подъемников в шести надземных переходах Казани — на проспекте Амирхана (на улице Лаврентьева), проспекте Победы (на улицах Чишмяле, Сахарова и Файзи), проспекте Универсиады (в Аметьево) и проспекте Ямашева (на улице Короленко) было выделено 23 млн рублей. Работы должны были сдать к началу 2020 года. Сделали или нет — осталось загадкой, мэрия Казани о результатах не сообщала.

Год назад был объявлен тендер на разработку проектной документации на ремонт шахт и установку 17 подъемников по следующим адресам:

Оренбургский тракт, напротив РКБ (два подъемника);

проспект Ямашева — остановка «Ветеринарная академия» (два подъемника);

ул. Павлюхина — ул. Халева (три подъемника);

пр. Победы — ул. Академика Глушко (два подъемника);

ул. Академика Сахарова — ул. Х. Бигичева, через ул. Академика Сахарова (два подъемника);

Горьковское шоссе — ул. Восстания, в районе остановки «Ул. Горьковское шоссе» (два подъемника);

остановка «Ул. Можайского» по ул. Горьковское шоссе (два подъемника);

ул. Ф. Амирхана — ул. Четаева (два подъемника).

Когда там начнутся работы — неизвестно.

После всего вышесказанного, вопрос, зачем в Казани продолжают строить втрое более высокие, а значит, втрое менее преодолимые надземные переходы можно было бы считать риторическим, хотя Юрий Никишин и заметил: «Они, надо признать, обеспечивают экономию при строительстве по сравнению с подземными».