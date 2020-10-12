Мэрия Казани расписалась в бессилии перед безномерными автохамами на парковках

Популярные муниципальные парковки в центре города заполнены теми, кто за них ничего не платит. Порядочным автовладельцам и гостям места нет

Фото: Тимур Рахматуллин

Казанские платные муниципальные парковки, которые 1 апреля 2020 года отпраздновали пятилетие со дня создания, превратились при попустительстве мэрии города в бесплатную стоянку для наглецов. Самый показательный пример — парковка перед татарстанским Кабинетом министров, на площади Свободы, где корреспондент «Реального времени» в течение недели ежедневно посреди рабочего дня обнаруживала лишь пару автомобилей с номерами. Наше издание разбиралось, как вышло, что под лозунгом зачистки дорог от стоящих автомобилей Казгорисполком создал нарушителям все условия для стоянки.

Статистика не сходится



Сегодня в Казани 134 участка муниципальных дорог отведены под платную парковку. Рассчитаны они в общей сложности на 4 311 машино-мест.

— Согласно анализу, в среднем количество припаркованных автомобилей без номеров составляет 30 процентов, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома. — При этом на некоторых участках (на ул. Дзержинского, Театральной, пл. Свободы, Право-Булачной, Спартаковской, Мусы Джалиля, Столбова и других) стоянка со снятыми номерами достигает 60 процентов от общего количества припаркованных там автомобилей.

Однако когда корреспондент «Реального времени» проехала по центру города — там, где парковочные места пользуются наибольшим спросом, — и посчитала, сколько автомобилей со снятыми или скрытыми номерами здесь стоит, статистика получилась совсем другая.

В среднем количество припаркованных автомобилей без номеров составляет 30 процентов

На муниципальной и самой дорогой — 100 рублей за час — парковке на площади Свободы со стороны здания КГТУ (КАИ) им. Туполева нет ни одного свободного места — и ни одного авто, владелец которого заплатил бы за парковку. Регистрационные знаки на автомобилях, за исключением «инвалидных», отсутствовали. Напротив оперного театра — под памятником Ленину — номера были на пяти автомобилях, а на 22 отсутствовали, то есть парковку оплатили менее 20% автовладельцев. На улице Театральной менее 5% автомобилей оказались с номерами. И лишь около здания Верховного суда РТ были припаркованы только автомобили с номерами. Видимо, нарушители опасаются стоять близко к Фемиде.

На улицах Муштари и Щапова лишь на каждом четвертом автомобиле был номер, то есть 60% стояли бесплатно. Такая же картина наблюдалась на улицах Галактионова и Гоголя, на улице Нужина — перед «Униксом». На Черном озере — на Дзержинского — парковка была полностью забита автомобилями, с номерами было от силы 15%.

Такая же картина наблюдалась на улицах Столбова и Парижской коммуны, исключением тут были лишь места около мечети Нурулла — ни одного авто без регистрационных знаков. Видимо, никто не рискнул хитрить перед лицом Аллаха.

И не больше 30% автомобилей с номерами занимали платные парковочные места по другую сторону Казанки — на улице Сибгата Хакима, где также почти не было парковочных мест.

Деньги за парковку (с тех, кто платит) собирает специально созданное МКУ «ОГПП» — «Организатор парковочного пространства»

Потерянные миллионы

Деньги за парковку (с тех, кто платит) собирает специально созданное МКУ «ОГПП» — «Организатор парковочного пространства». Данных о финансовой деятельности этого предприятия в открытых источниках нет. На запрос «Реального времени» о суммах сборов за парковку в пресс-службе исполкома ответили, что в 2019 году было собрано 82,5 млн рублей, а с января по октябрь текущего года — 46,4 млн рублей.

Тариф в 30 руб. за час установлен на 604 машино-местах, не пользующихся особым спросом, 50 руб. за час — на 3 112 машино-местах, 70 руб. за час — на 451 машино-месте и 100 руб. за час — на 144 машино-местах. Путем нехитрых арифметических действий, исходя из того, что 90-95% самых дорогих машино-мест (по 70 и 100 руб.) занимают в рабочее время (с 8.00 до 19.00) неплательщики, прячущие на время стоянки номера в багажник, можно прикинуть, что в 2019 году сборы за муниципальные парковки при надлежащем контроле за их оплатой могли бы составить на 120—130 млн рублей больше, а в 2020-м — на 70—75 млн больше.

То есть кроме откровенной несправедливости, когда честные автовладельцы оказываются в проигрыше дважды — платят по дорогому тарифу, да еще и найти свободного места за эти деньги не могут, мы наблюдаем крупные недоборы доходов в муниципальный бюджет.

«Нам не нужны деньги, нам нужно, чтобы автомобилисты надолго не приезжали в центр», — говорил Айдар Абдулхаков. Фото Максима Платонова

«Нам деньги не нужны»

Когда в 2015 году создавалась система платных муниципальных парковок на казанских дорогах, это делалось под лозунгом: «Чтобы автомобили вдоль дорог не стояли». «Нам не нужны деньги, нам нужно, чтобы автомобилисты надолго не приезжали в центр», — говорил руководитель городского комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

Тезис о том, что «деньги не нужны», мы уже подтвердили расчетами выше. Но машины-то вдоль дорог стоят! Ради платной парковки разгрузили и сделали односторонней улицу Галактионова. Результат — ни денег, ни удобств. И так — везде.

— Для решения вопроса сокрытия государственных регистрационных номеров транспортных средств посторонними предметами с 2017 года специалистами МКУ «Организатор городского парковочного пространства» регулярно проводится работа по очистке госномеров от посторонних предметов, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе горисполкома. — После чего осуществляется их фотофиксация с помощью переносных портативных комплексов (планшетов). В случае неуплаты парковки владельцы указанных автомобилей привлекаются к административной ответственности по статье 3.16 КоАП РТ. В 2019 году контрольной службой устранено более 15,5 тысячи таких случаев, в 2020 году — более 2,4 тысячи.

Но это касается тех госномеров, на которые владельцы крепят бумажки, или — тренд коронавирусного времени — медицинские маски. А вот тех, кто снимает номера, к ответственности не привлекают.

В настоящее время штраф за стоянку со снятыми номерами федеральным и республиканским законодательством не предусмотрен

Казани Москва не пример

На вопрос «Реального времени» о мерах, принимаемых сотрудниками исполкома и МКУ «ОГПП» к взиманию платы с любителей стоять со снятыми номерами — проще говоря, о том, был ли хоть один случай, когда сотрудники ОГПП совместно с полицейскими вызвали бы на парковку владельца автомобиля со снятыми номерами, оформили протокол о нарушении и взыскали бы с него плату за парковку или штраф, ответа в исполкоме не дали.

— В настоящее время штраф за стоянку со снятыми номерами федеральным и республиканским законодательством не предусмотрен, — сообщили в исполкоме Казани. — Для наведения порядка и исключения возможности стоянки транспортных средств со снятыми номерами прорабатывается вопрос их эвакуации на специализированную стоянку по примеру Москвы. С этой целью в адрес Правительства Республики Татарстан направлены соответствующие письма с просьбой предусмотреть данную норму в республиканском законодательстве.

Только вопрос этот «прорабатывается» уже более пяти лет — с момента организации платных муниципальных парковок — и никакого результата. Утверждая автовладельцев, которые привыкли честно платить за парковку, в подозрении, что этот вопрос «прорабатывают» не иначе как те, кто бесплатно занимает самые удобные места.

Но в мэрии города по привычке перекладывают ответственность на кого угодно, лишь бы не решать проблему.

Способы есть. Желания нет?

А казалось бы, чего тут «прорабатывать»? Можно ведь сотрудникам МКУ «ОГПП» пригласить сотрудников ГИБДД, которые постоянно патрулируют на площади Свободы, и тупо попинать в колесо одну-другую-третью машину без номеров. Владелец ободранной «чепырки» вряд ли прибежит на вой сигнализации, ну а собственник «Порше», «Ягуара» или «Мерседеса» наверняка забеспокоится. И если проявить терпение, цель будет достигнута. Ведь тут, как много раз говорил экс-глава татарстанской ГИБДД Рифкат Минниханов, что главное? Правильно — неотвратимость наказания.

— Пинать необязательно — можно решить проблему по-другому, — считает юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем. — У каждого автомобиля есть VIN-номер, на современных машинах он отлично виден снаружи — внизу лобового стекла. Если автовладелец его не скрыл, по нему можно узнать госномер автомобиля и его собственника — и оформить протокол, наложить штраф.

Второй вариант, вполне законный и действенный, по словам Копвиллема, банальный блокиратор. Машина без номеров сотрудникам МКУ «ОГПП» вполне может показаться бесхозной. Ну или угнанной. И призвав сотрудников ГИБДД на помощь, стражи парковок вполне могут «арестовать» авто. Чтобы снять блокиратор и уехать, владельцу также придется «показать личико» — а дальше как положено: протокол, штраф.

Есть и третий, самый жесткий вариант, говорит юрист ФАР. Теоретически брошенная без номеров машина может принадлежать террористам. Вдруг ее начинили взрывчаткой и оставили под Лениным до часа икс? В таком случае авто безоговорочно подлежит эвакуации — в целях безопасности. А когда выяснится, что владелец — никакой не террорист, опять же — протокол и штраф.

После нескольких показательных эвакуаций, блокировок и «приветов» от МКУ «ОГПП» в виде штрафов на 2,5 тыс. руб., глядишь, и места на площади Свободы для честных автовладельцев появились бы. А если ни один из перечисленных юристом ФАР способов наведения порядка до сих пор ни разу не был использован, это значит, что либо в исполкоме юристы слабоваты, либо желания навести порядок нет.