Как белые пятна в законодательстве сделали Следком и исполком Казани злостными неплательщиками ЖКУ

За год управляющие компании через суд взыскали с Казгорисполкома более 2 миллионов рублей долгов по коммуналке

Казанские управляющие компании открыли новый раунд судебных тяжб с исполкомом по вопросу задолженности в муниципальном жилом фонде. Год назад «Реальное время» уже рассказывало о проблеме: тогда убытки от нежилых помещений города, которые не удалось сдать в аренду бизнесу, покрывали деньгами налогоплательщиков. Сейчас речь о плате за содержание и ремонт площадей в многоквартирных домах, арендуемых государственными организациями. При этом ситуация в корне не поменялась: исполком Казани беспрекословно исполняет решения суда, но добровольно не платит. О странной юридической коллизии, из-за которой каждый такой платеж приходится проводить через суд, — в материале «Реального времени».



«Установите основания!»

Татарстанский арбитраж на прошлой неделе оставил без движения иск ТСЖ «Новаторов» к казанскому исполкому. Но это ни на йоту не убавило шансы товарищества собственников жилья получить с муниципалитета почти полмиллиона рублей (417,7 тыс. рублей). Такие иски от управляющих компаний суд удовлетворяет, как говорится, на счет «раз». А иск ТСЖ «Новаторов» завис, что называется, по технической причине: истец уплатил госпошлину не в полном объеме и ошибся с ее получателем. Исправят ошибку — и судебное дело покатится к предсказуемому финалу.



Как пояснили «Реальному времени» в ТСЖ, исполком задолжал плату за содержание, текущий и капитальный ремонт пустующего нежилого помещения на первом этаже одного из девяти многоквартирных домов на управлении товарищества. Ранее его занимала бюджетная организация, и после того, как она съехала, все долги ею были погашены. Другого арендатора исполком не нашел, а долги набежали. Сумма эта, говорят в ТСЖ «Новаторов», для их маленькой управляющей организации значительная, простить такой долг нельзя.

— Проблема неоплаты «коммуналки» за такие помещения возникает регулярно из-за того, что как правило, оплата должна производиться из бюджета, а в договорах, других документах организации эти расходы не прописаны, — объяснили в ТСЖ. — Таким образом, получается, что у исполкома просто нет основания, по которому он мог бы заложить в смету эти расходы и перечислить нам эту плату. Поэтому нам приходится идти в суд. По решению суда плату нам исполком перечисляет безоговорочно, но на получение решения суда уходят время и силы. Но все эти платежи можно было бы проводить не только без суда, но и без дополнительной бумажной волокиты в виде договоров, соглашений, если бы исполком издал постановление или распоряжение, которым бы установил единый порядок оплаты содержания и ремонта всех подобных помещений в городе.

Пока этого не сделано, ТСЖ будет вынуждено продолжать судебные тяжбы: для организации, имеющей в управлении всего девять пятиэтажек, растущие долги города даже за несколько небольших помещений являются значительными.

По решению суда плату исполком перечисляет безоговорочно. Фото Ирины Плотниковой

«Ситуация начала меняться»

Еще несколькими днями ранее в арбитраж вынуждена была пойти УК «ЖКХ «Гвардейская» — с иском о взыскании с исполкома 37 238 рублей неосновательного обогащения, «возникшего в результате невнесения платы за содержание и ремонт общедомового имущества и капитальный ремонт». Как пояснил «Реальному времени» директор УК Степан Королев, смехотворный долг в 37 тысяч рублей с копейками образовался за помещение, которое у исполкома арендует… Следственный комитет.

Как выяснилось, следователи, ставшие злостными неплательщиками, нарушили закон не по злому умыслу, а поневоле — ну нет в природе документа, который послужил бы основанием для перечисления ими платы на счет управляющей компании! Такая же ситуация и с другими должниками, в роли которых выступают в основном бюджетные организации — говорит директор управляющей компании «ЖКХ «Гвардейская» Степан Королев:

— Но сейчас ситуация начала меняться: Комитет земельных и имущественных отношений начал заключать с нами договоры, на основании этих договоров они направляют регрессные иски, к тому же Следственному комитету, другим должникам.

По искам такого рода, которые подавались прежде, деньги уже выплачены, сообщил Королев:

— Проблем с оплатой по решению суда не возникает.

По словам руководителя УК «ЖКХ «Гвардейская», в управлении компании также немало домов, где принадлежащие исполкому помещения пустуют, и за их содержание город задолжал приличные суммы:

— Если такие помещения занимают в доме почти весь или весь первый этаж, а дом находится далеко от первой линии, сдать их под магазин или офис очень трудно, арендаторов на них не находится. А содержать их надо: отапливать, собирать плату за текущий и капитальный ремонт. По Жилищному кодексу собственники квартир оплачивать эти расходы не должны — это обязан делать собственник нежилых помещений, муниципалитет. Коммунальные платежи — за отопление, например, мы, слава богу за них не платим, эти деньги с исполкома коммунальщики по закону с 2017 года взыскивают сами. Поэтому порядок сумм, из-за которых нам приходится судиться с исполкомом, значительно уменьшился. Мы выставляем счета за содержание общедомового имущества. Но и эти суммы имеют для нас значение, для экономической деятельности нашей компании эти долги — ощутимая нагрузка

Как пояснил «Реальному времени» директор УК Степан Королев, смехотворный долг в 37 тысяч рублей с копейками образовался за помещение, которое у исполкома арендует… Следственный комитет. Фото Ирины Плотниковой

Откуда взялись два миллиона долгов

По данным сайта Арбитражного суда РТ, с начала 2019 года были удовлетворены иски казанских управляющих компаний к исполкому на общую сумму 2,167 млн рублей. Самая большая сумма иска была у УК «Сервис-Гарант» — 793 тыс. рублей задолженности за содержание и ремонт нежилых помещений в домах по улицам: 8 Марта, Академика Арбузова, Академика Губкина, Дружбы, Журналистов, Космонавтов, Ново-Азинской, Заря, Краснооктябрьской и Сибирскому тракту.

В пресс-службе мэрии Казани по запросу «Реального времени» пояснили причины, по которым плату за содержание и ремонт, включая капремонт помещений, принадлежащих городу, управляющие компании вынуждены взыскивать в судебном порядке:

«В соответствии с ч. 1 п. 22 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ оплата коммунальных услуг за нежилые муниципальные помещения может производиться после заключения муниципального контракта с управляющей компанией. В контракте должна быть указана сумма, а в приложении разбивка суммы по видам предоставляемых услуг, согласно утвержденным тарифам и нормативам на коммунальные услуги.

Однако в случае, если в силу различных причин средства на содержание муниципального имущества поступают позднее необходимого срока заключения договора, то своевременная оплата за предоставление коммунальных услуг не представляется возможной. Таким образом, управляющие компании используют исковые заявления в суд как возможность взыскать сумму задолженности за коммунальные услуги за бездоговорной период».

Отметим, что в результате такого порядка деньги налогоплательщиков утекают не только на оплату не пользующихся спросом муниципальных помещений в жилых домах, но и на оплату судебных издержек. И если первой из этих статей расходов не избежать — она вытекает из жилищного законодательства, то сократить вторую было бы легко, исключив из процесса оплаты лишнее звено — суды.