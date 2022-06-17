«Бутылочное горлышко» улицы Ершова парализовало центр Казани

Обновление оживленной магистрали обойдется в четверть миллиарда рублей и займет полгода

Фото: Инна Серова

В Казани достигли апогея пробки в районе Советской площади. Проблемы с движением в часы пик появились в мае — с началом капитального ремонта дороги на улице Николая Ершова, но в последнюю неделю из четырех полос в направлении от центра открытыми для движения остались только две, и проехать этот участок беспрепятственно можно разве что поздним вечером или ранним утром. «Реальное время» — о сложностях ремонта одной из центральных столичных улиц, работах, на которые по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет потрачено без малого 250 млн рублей, везучем подрядчике Главтатдортранса и причинах, по которым ремонт 1,7 км дорожного полотна растянется на целых полгода, несмотря на то, что на днях Миндортранс Татарстана отрапортовал о выполнении работ уже на 47%.

Пока бетон не затвердеет



Уже неделя, как на небольшом отрезке улицы Ершова перед Советской площадью транспорт объезжает участок вскрытого примерно на метровую глубину дорожного «пирога» шириной в две полосы прямо перед светофором. В ожидании возможности проскользнуть машины и автобусы выстраиваются в очередь, в итоге движение даже не при самом плотном потоке затруднено практически на всей протяженности дороги. Пробка начинается от пересечения с Гвардейской, у информационного щита с надписью: «Ремонт улицы Николая Ершова».

Пробка начинается от пересечения с Гвардейской, у информационного щита. Фото: Инна Серова

— В этом месте мы полностью меняем основание дорожного полотна, — рассказал «Реальному времени» представитель подрядчика ООО «Автодорстрой» — ответственный за производство работ Олег Перевозчиков в минувший вторник. — Проезд по этим полосам будет закрыт еще 4 дня, в пятницу днем движение откроем.

— Но вскрыли-то участок еще на прошлой неделе, а работы, насколько могут судить водители, активно там не ведутся, рабочих и техники рядом не видно.

— Там залита бетонная подушка, бетон набирает прочность, на это требуется определенное время. После того, как наберет, можно будет завершить работы.

— Есть еще участки, во время ремонта которых придется так же перекрывать движение, вскрывать дорогу?

— На проезжей части нет, а вот еще один автобусный «карман» придется ремонтировать таким образом.

На вопрос «Реального времени» о том, будет ли проводиться на перекрестках дороги ремонт переездов через трамвайные пути с укладкой, как это раньше в Казани делалось, прорезиненных плит, представитель подрядной организации не ответил — ограничился словами: «Этот вопрос — в разработке». Что, в общем-то, странно, ведь работы ведутся по давно утвержденному проекту.

Для безопасности дорожного движения

— Ремонт улицы Ершова осуществляется на участке от улицы Гвардейской до улицы Космонавтов, — сообщили «Реальному времени» в мэрии Казани. — Будут выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на проезде и тротуаре, а также частичная замена бортовых камней. Кроме того, будет выполнен ряд работ по обеспечению безопасности дорожного движения.

В частности, уточнили в исполкоме, запланированы нанесение дорожной разметки, установка 62 дорожных знаков и 282 погонных метров пешеходных ограждений, двух остановочных павильонов. Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс», генподрядчиком — ООО «Автодорстрой».

Что касается участка перед Советской площадью, где возникли проблемы с движением из-за перекрытия двух полос движения, то в исполкоме подтвердили:

— На этом участке производится замена дорожного полотна с усилением конструкции бетоном. 11 июня произведена укладка бетонного основания. В связи с этим на участке работы не велись до набора марочной прочности бетона — этот процесс занимает порядка 5-6 дней.

Запланированы нанесение дорожной разметки, установка 62 дорожных знаков и 282 погонных метров пешеходных ограждений. Фото: Инна Серова

Если работать в две смены, можно уложиться в 4 месяца

Ремонт улицы Ершова ведется на федеральные и республиканские деньги — в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Согласно проекту, выполненному ООО «ДСК проект» по заказу «Главтатдортранса», на ремонтируемом участке предусмотрены: ремонт дорожного покрытия на площади 45,3 тыс. кв. м, перекладка дорожного покрытия на площади 22,7 тыс. кв. м, ямочный ремонт 13,6 тыс. кв. м дороги, устройство покрытия из брусчатки под трамвайные пути на площади 9,1 тыс. кв. м, установка двух остановочных павильонов, переустройство сетей наружного освещения (с заменой опор), реконструкция одного светофорного объекта.

Львиная доля стоимости контракта приходится на ремонт дорожного покрытия — 187 млн рублей. Еще 6,7 млн — работы по реконструкции пешеходного перехода, 5,48 млн — переустройство наружного освещения, 807 тыс. — установка остановочных павильонов (непосредственно стоимость павильонов «Идель» размером 4435 х 1700 х 2560 мм, на металлическом каркасе с боковой информационной панелью, остекленными стенами и крышей — 332,5 тыс. рублей за штуку). А еще 5,2 млн рублей заложено в смету на утилизацию демонтированных старых конструкций и материалов.

Проектом предусмотрено, что работы на Ершова должны вестись в две смены, причем в каждую в среднем должно выходить 40 рабочих. В реальности насчитать их на объекте не удалось — у дороги обычно копошатся с лопатами и ломами 2-3 бригады по 3-4 человека плюс 4-5 единиц строительной техники.

«Общая продолжительность ремонта, при производстве работ в две смены

составит 94 дня», — говорится в проектной документации. Фактически это четыре месяца при 5-дневной рабочей неделе, однако в госконтракте с ООО «Автодорстрой» обозначен другой срок: «Начало выполнения работ с момента подписания настоящего контракта (контракт подписан 15 марта 2022 года, фактически работы начаты 1 мая, — прим. ред.). Окончание выполнения работ: 24.10.2022».

Контрактом оговорены гарантийные сроки, в течение которых подрядчик обязан устранять обнаружившиеся дефекты за свой счет: на основание дороги — 6 лет, на нижний слой асфальтобетона — 5 лет, на верхнее покрытие — 4 года, на искусственное освещение — 3 года.

Проектом предусмотрено, что работы на Ершова должны вестись в две смены, причем в каждую в среднем должно выходить 40 рабочих. Фото: vk.com/mindortransrt

Год везения у отдельно взятой компании

Право на производство этих работ ООО «Автодорстрой» выиграло у компании, название которой в конкурсной документации не упоминается, уронив цену контракта всего на 200 тыс. рублей по сравнению с начальной — с 249 957 450 рублей до 249 757 450. Конкуренты этой фирмы запросили на 100 тыс. больше — и проиграли при прочих практически равных условиях. Из протокола подведения торгов конкурса напрашивается вывод, что для конкурсной комиссии вопрос цены не был главным: ООО «Автодорстрой» получило высокие оценки по критериям «Наличие у участников закупки опыта работы, связанного с предметом контрактов» и «Квалификация участников закупки», а у конкурентов они равны нулю.

Зарегистрированное в июле 2010 года ООО «Автодорстрой», согласно сведениям сервиса «СПАРК-Интерфакс», принадлежит Руслану Шайхлисламову. В 2021 году выручка этой компании составила 7 млн рублей, фирма завершила год с убытком в 273 тыс. рублей. В 2020 году выручка фирмы составила 9,25 млн, а чистая прибыль — 466 тыс. Предыдущие 3 года предприятие, по данным, не проявляло экономической активности.

С начала 2022 года фирма выиграла пять тендеров на общую сумму 1,288 млрд рублей, и во всех случаях заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Кроме ремонта улицы Ершова компания должна выполнить работы по ремонту ул. Центральной в Салмачах на 249,4 млн рублей и еще три контракта общей стоимостью 788,93 млн на ремонт улично-дорожной сети в Казани.

Незадолго до того, как были заключены контракты, отмечает «СПАРК», в компании произошла одновременная смена учредителя и генерального директора.

Ремонтировать надо быстрее и больше

— Эта дорога давно уже требовала ремонта, особенно участок перед Советской площадью, где есть переезд через трамвайные пути, — считает председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин. — Однако речь именно о ремонте, в плане безопасности улица Ершова — не самая критичная. И, разумеется, плохо, что ремонт растянется до конца октября. Мне кажется, с учетом важности этой магистрали для города, было бы оптимальным завершить его до начала учебного года — до 30 августа.

Кулагин также отметил, что в ремонте в целях обеспечения безопасности движения нуждаются и другие казанские дороги: «Очень большая колейность на проспекте Ямашева, особенно на Третьей транспортной дамбе, а также на мосту Миллениум. Эту проблему надо срочно решать».

— Отвратительная ситуация на Сибирском тракте и на улице Мира перед въездом в Дербышки, — говорит казанский водитель Рустем Салихов. — Там уже сформировалась неприятная колея, но пока она в рамках разрешенной стандартами и на следующий год будет уже по-настоящему опасной, я думаю.. А вот выбоины около люков на Сибирском тракте давно угрожают безопасности движения. При попадании в яму легко погнуть диск, а попытки ее объехать могут обернуться столкновением. Эти выбоины ежегодно латают, но асфальт проваливается вновь, ямочным ремонтом тут явно обойтись невозможно, это пустой перевод денег. Зря, похоже, потратили бюджетные деньги и на ремонт улицы Мира в Дербышках несколько лет назад: в дождь и зимой в оттепель там как была, так и осталась непроездной правая полоса при движении от центра города. Сток воды не организован, образуются огромные лужи, как следствие — пробки в любую даже легкую непогоду.

