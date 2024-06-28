Кто оформит бронь: в Казани ликвидирована городская комиссия по бронированию военнообязанных

Фото: Максим Платонов

«Обращаться в военкомат»

В Казани упразднена городская комиссия по бронированию — как сообщается на официальном сайте исполкома, она прекратила существование в соответствии с постановлением правительства России от 5 июня 2024 года.



Телефон переведен в режим автоинформатора, задать вопрос по нему невозможно, а на страничке комиссии на сайте исполкома Казани сообщается: «По вопросам воинского учета теперь рекомендуется обращаться непосредственно в районные военные комиссариаты». Организациям же, имеющим мобилизационные задания или участвующим в выполнении государственного оборонного заказа, предлагается обращаться «непосредственно в органы государственной власти и муниципального управления, выдавшие соответствующие задания».

Есть там и важное уточнение: «Ранее представленные отсрочки продолжают свое действие».

За что отвечала комиссия

Городская комиссия по бронированию, учрежденная в 2007 году и просуществовавшая 15 лет, отвечала за организацию, нормативное и методическое обеспечение работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе. А также за учет и анализ обеспеченности кадрами организаций на период мобилизации и на военное время.

Городская комиссия по бронированию, учрежденная в 2007 году и просуществовавшая 15 лет, отвечала за организацию, нормативное и методическое обеспечение работы по бронированию. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Комиссия информировала о перечне должностей и профессий, по которым бронируются граждане, пребывающие в запасе, организаций, не входящих в систему федеральных органов государственной власти. Занималась разработкой документов по вопросам бронирования и разбронирования отдельных категорий граждан, установлением ограничений в предоставлении отсрочки от призыва, координировала и контролировала деятельность органов по данным вопросам.

Комиссия, в частности, имела право контролировать выполнение установленных условий, порядка и правильности бронирования на период мобилизации и на военное время. В том числе определять сроки, на которые граждане, пребывающие в запасе, освобождаются от призыва. Также разрабатывать проекты перечней должностей и профессий, в соответствии с которыми предоставляется отсрочка от призыва, и предоставлять в отдельных случаях персональную отсрочку гражданам, не подпадающим под действие перечней должностей и профессий, по которым предоставляется бронь. Помимо этого, комиссия организовывала учет потребности в трудовых ресурсах и потребности для комплектования личным составом Вооруженных Сил РФ.

«Звено исключили, но система не изменилась»



— Бронирование сегодня осуществляется следующим образом. Организации подают списки на предоставление брони в военные комиссариаты муниципальных образований по месту нахождения — в соответствии с юридическим адресом организации, — разъяснил «Реальному времени» начальник отделения Военного комиссариата РТ по работе с гражданами Сергей Котин. — Военные комиссариаты муниципальных образований подают, в свою очередь, списки в Военный комиссариат республики, а отсюда они направляются вышестоящему руководству.

Формирование списков происходит в соответствии с перечнем должностей и специальностей, которые подлежат бронированию. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Котин уточнил, что формирование списков происходит в соответствии с перечнем должностей и специальностей, которые подлежат бронированию. И дал понять, что функции городской комиссии, которая сейчас упразднена, в принципе были не такими уж значимыми:

— Организации обращались в эту комиссию, там им давали разъяснения, помогали. Но военные комиссариаты давно уже работают с представителями организаций и предприятий напрямую. На предприятиях назначены ответственные за мобилизацию. Одно звено исключили, но сама система предоставления брони не изменилась.

Инна Серова