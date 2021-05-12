Власти Казани продлили льготу владельцам летних кафе

Специальная комиссия проведет приемку сезонных объектов

Фото: Максим Платонов

В этом году в Казани будут работать 149 нестационарных объектов торговли и 161 летняя веранда. Чтобы облегчить жизнь предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, размещать последние разрешается бесплатно, а договоры на аренду мест продажи наиболее ходовых сезонных товаров заключают сразу на три года вместо одного, как раньше. Кроме того, на деловом понедельнике в мэрии рассказали, что в этом году разбили на 30% цветников больше, на улице Сибгата Хакима высадят многолетники, а для желающих пожарить барбекю создан специальный сайт.

Более половины сезонных объектов — открытые веранды

Сезон летней уличной торговли стартовал 1 мая. В этом году в Казани будут работать 149 нестационарных объектов торговли. Схема размещения объектов традиционно формировалась с учетом пожеланий предпринимателей и насчитывает 326 мест, более половины из которых составляют летние веранды при стационарных кафе.

— Для того, чтобы предприниматели могли заранее приобрести места под сезонную торговлю и успеть подвести к объектам электричество к открытию сезона, аукционы нами были объявлены еще в ноябре прошлого года. В итоге комитетом потребительского рынка было объявлено 16 аукционов по реализации прав на размещение летних нестационарных торговых объектов, на которых было выставлено 120 лотов. По результатам проведенных аукционов заключено 77 договоров на общую сумму 6 млн рублей, — рассказал председатель комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

Наиболее востребованными оказались точки по реализации овощей, фруктов и ягод, мороженого, сладостей и прохладительных напитков. В этом году договора на размещение этих мест торговли заключались на три года, а не на год, как ранее.

Комитетом потребительского рынка было объявлено 16 аукционов по реализации прав на размещение летних нестационарных торговых объектов, на которых было выставлено 120 лотов. По результатам проведенных аукционов заключено 77 договоров на общую сумму 6 млн рублей, рассказал Руслан Фазылянов. Фото: kzn.ru

Еще 72 договора заключено на размещение летних веранд кафе и ресторанов. В городе будет работать 161 такой объект. Они пользуются большой популярностью у жителей Казани и особенно актуальны в период пандемии. В этом году для бизнеса их открытие будет бесплатным — муниципалитет пролил льготу, введенную в прошлом году для поддержки предприятий общепита в условиях кризиса, вызванного COVID-19.

Фазылянов отметил, что сейчас контрольно-приемочная комиссия исполкома будет проводить приемку объектов. Особое внимание уделят соответствию договора фактически занимаемой площади и его внешнему виду, в том числе соблюдению закона о языке, наличию соответствующих табличек, указателей, меню, ценников. В случае нарушений договор будет расторгнут, а объект демонтирован.

Свернуть сезонную торговлю собственники должны в ноябре и самостоятельно убрать свои лотки и павильоны.

— Параллельно Комитет потребительского рынка активно выявляет незаконно установленные торговые объекты, которые составляют нездоровую конкуренцию предпринимателям, купившим места с аукционов. С начала этого года уже демонтировано 115 незаконных торговых объектов. Мы, как и всегда, будем требовать от предпринимателей четкого соблюдения существующих в городе правил, — предупредил председатель профильного комитета.

Летние веранды кафе и ресторанов пользуются большой популярностью у жителей Казани и особенно актуальны в период пандемии. Фото: Максим Платонов

Улицу Сибгата Хакима украсят цветами

В этом году на 47 улицах Казани разобьют цветники. Их площадь составит 17 тыс. кв. м, что на 30% больше, чем в прошлом году, когда из-за экономического кризиса было высажено меньшее количество цветов. Еще на 13 улицах планируется вывесить около 1,5 тыс. цветочных кашпо. Они будут установлены на опорах освещения вдоль основных магистралей города — на улицах Кремлевская, Вишневского, Ершова, Павлюхина, проспекте Камалеева, Оренбургском тракте, четвертой транспортной дамбе и на других улицах. Для этого выращено более 30 тыс. штук ампельных петуний.

Казанцам и гостям города полюбились объемные цветочные фигуры, появившиеся в разных частях города. В этом году их будет 66. Как сообщила руководитель треста «Горводзеленоз» Роза Заббарова, для цветников используется только сертифицированная рассада 20 видов, выращенная в теплицах МУП. Основная посадка цветов запланирована после 20 мая, но к празднику Победы уже были украшены 10 объектов города, где проходили чествования ветеранов и народные гуляния — парк Победы, Аллея славы в поселке Юдино, парк Петрова и другие.

Кроме того, в этом году запланирована посадка красивоцветущих многолетников на ул. С. Хакима на площади 3 тыс. кв.м. В настоящее время ведется компенсационная посадка деревьев на улицах Зорге, Дубравная, Техническая, Зайни Султана, Коротченко, Фермском шоссе, проспекте Универсиады и на территории Самосыровского полигона. Всего на улицах города посадят около 3 тыс. крупномерных деревьев и 9 тыс. декоративных кустарников.

Руководитель исполкома Рустем Гафаров высказал пожелание, чтобы к посадке цветов присоединились коммерческие организации и магазины.

В этом году на 47 улицах Казани разобьют цветники. Их площадь составит 17 тыс. кв. м, что на 30% больше чем в прошлом году. Фото: realnoevremya.ru

О пользе голосования

Как казанцы могут поспособствовать тому, чтобы город стал еще уютнее и красивее, рассказал замруководителя исполкома Игорь Куляжев. Для этого нужно принять участие в онлайн-голосовании по выбору территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Средства для этого выделят из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Казанцам предложен список из 18 объектов.

Чтобы получить финансирование в опросе должны принять участие 152 тыс. человек, что составляет 15% от общей численности населения города старше 14 лет. Пока темпы плебисцита весьма скромные — свое мнение высказали 31,6 тыс. человек, или чуть более 3%. Опрос продлится до 30 мая. Голосовать можно на портале государственных и муниципальных услуг РТ через сервис «Опросы жителей» и в мобильном приложении «Услуги РТ».

— Результаты пока что слабоваты, осталось фактически две недели, за это время необходимо набрать максимальное количество голосов. Через соцсети, СМИ нужно донести до жителей всю информацию. Кто-то расценивает данное голосование как формальность, но это реальный рычаг к получению средств из федерального бюджета на благоустройство. Мы живем в новой реальности, где людям предоставлена возможность лично участвовать в принятии таких серьезных решений. Это отличная возможность для разных районов добиться первоочередного благоустройства своих территорий, — подчеркнул сити-менеджер.

Как казанцы могут поспособствовать тому, чтобы город стал еще уютнее и красивее, рассказал замруководителя исполкома Игорь Куляжев. Фото: kzn.ru

Запись на барбекю и бесплатный фитнес в парках

Еще одна примета надвигающегося лета — запуск городских фонтанов. Большинство из них уже работают, самый большой, на озере Кабан откроют 25 мая. Что еще изменилось в городе с приближением летнего сезона:

общественные туалеты в городских парках перешли на летний график — время их работы увеличилось до 12 часов в день.

в тестовом режиме заработала зона барбекю на набережной озера Кабан. Стоимость аренды составляет 500 рублей за два часа. Бронировать места можно через запущенный сайт.

в предстоящие выходные в парках города стартует летняя программа. 15 и 16 мая в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет «Гриль-фест», в котором примут участие 15 кафе и ресторанов Казани. А уже на этой неделе начнутся спортивные тренировки с профессиональными инструкторами. С 12 мая в Горкинско-Ометьевском лесу заработает беговой клуб, 14 мая — пройдут занятия йогой на набережной озера Кабан. В 10 парках города будут запущены спортивные программы по бегу, зеленому фитнесу, йоге. Все занятия — бесплатные.