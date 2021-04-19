Мэрия Казани ответила на вопросы о подорожании жилья и градостроительной политике

Фото: Максим Платонов

Власти Казани прокомментировали ситуацию с ростом цен на жилье в Казани, а также ответили на претензии отдельных участников рынка о «непоследовательности решений» в части градостроительной политики. Сегодня «Реальное время» выпустило большой материал о проблеме и причинах подорожания казанских новостроек с участием экспертов. После выхода статьи в Управлении архитектуры и градостроительства пояснили, почему участки компании ASG в районе улиц А. Кутуя и пр. Победы были исключены из зоны многоквартирной жилой застройки, хотя это было предусмотрено проектом планировки территории, который прошел общественные обсуждения:



«Для начала поясним, что строить в городе жилье без обеспечения территории социальными объектами в настоящее время недопустимо».

Исполком Казани не влияет на ценообразование жилья в городе. Цена за квадратный метр формируется участниками рынка недвижимости на основе комплекса критериев, в том числе фактических издержек на строительство, коммерческой выгоды, спроса и др.

Основной задачей муниципалитета при обеспечении территорий проектной документацией является создание комфортных условий для горожан. Важно понять, что при разработке проектов планировок территорий (ППТ) к жилой застройке предъявляются обязательные требования, такие как наличие социальной, инженерной, дорожной инфраструктур. Муниципалитет не допускает застройки городских территорий без обеспечения условий для комфортного проживания.

Что касается сокращения зоны жилой застройки на участке компании ASG по улице Аделя Кутуя (16:50:000000:19862), это связано с тем, что на нем собственником не была предусмотрена социальная инфраструктура. Изначально такой вариант был возможен, так как на смежных участках был профицит необходимой инфраструктуры. Однако собственники смежных участков приняли решение нарастить объемы перспективной застройки в ходе общественных обсуждений, вследствие чего профицит был исчерпан. Отметим, что все собственники участков, которые расположены в границах ППТ, обеспечивают территорию детскими садами за счет своих земель.

Компания ASG не представила разработчику ППТ никаких исходных данных, необходимых для обоснования планируемой жилой застройки на своем земельном участке, а именно потребность в детских садах и школах; сроки и объемы вводимого жилья, расчетные нагрузки и объекты для обеспечения территории инженерной инфраструктурой и других. Учитывая, что без социальных объектов жильё строить недопустимо, «жилая зона» была заменена на «нежилую».

Компания ASG может предусмотреть жилье в границах участка, если внесет изменения в утвержденное ППТ, разработает новое ППТ с учетом соблюдения нормативов, предоставит исходные данные в рамках подготовки ППТ на территорию по улице Аделя Кутуя жилого района «Седьмое небо», куда входит и участок собственника.

Расположенный недалеко второй участок девелопера окружен коммунально-складскими и производственными объектами. Жилой застройки и социальных объектов в шаговой доступности нет. Поэтому отнесение территории к «зоне жилой застройки» без обоснования преждевременно. Для этого необходимо все это разработать на территории ППТ с учетом соблюдения нормативов по социальной инфраструктуре, что и было предложено заказчику. В настоящее время по заявлению собственника готовится постановление Исполкома Казани о подготовке ППТ, определяются границы проектирования, ответили на запрос нашего издания в Управлении архитектуры и градостроительства Казани.

Василя Ширшова