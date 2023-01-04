«В школе остаются не больше половины выпускников вузов»: итоги 2022 года в сфере образования Татарстана

Нехватка учителей, распределение выпускников и закрытие сельских школ — как педагоги республики пережили 2022-й и на что надеются в 2023 году

В Татарстане за прошедший год построили восемь новых школ и три детсада, но так и не решили проблему переполненных образовательных учреждений. Республика стала третьей после Москвы и Московской области по итогам Всероссийской олимпиады школьников, пять наших вузов получили 100-миллионные гранты, КФУ — почти миллиардный, а Елабужский профессиональный колледж выиграл 100 млн на приобретение оборудования в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет». Однако родители по-прежнему жалуются на нехватку мест в школах и детсадах, а учителя — на качество учебных программ и низкую оплату труда. «Реальное время» — об «образовательных» достижениях и огорчениях минувшего года.

Застарелый дефицит учителей и недостаток уважения



Вопрос обеспеченности школ кадрами был в 2022 году и еще надолго останется одним из самых больных. Самыми дефицитными на сегодня в республике остаются учителя математики, русского языка и литературы, начальных классов, физики и иностранного языка, а острее всего проблема их нехватки стоит в Казани и Набережных Челнах.

По информации Минобрнауки Татарстана, более тысячи учителей ежегодно приходят в начальную школу. И закрепляемость этих кадров высокая — более 85% выпускников средних специальных учреждений — учителей младших классов, преподавателей физкультуры — остаются работать в школе. Это показывает, что система подготовки кадров среднего звена как была, так и осталась сильнее, чем вузовская. Закрепляемость выпускников вузов в школах — 50%.

Самыми дефицитными в Татарстане остаются учителя математики, русского языка и литературы, начальных классов, физики и иностранного языка. Фото: Максим Платонов (архив)

— Из стен вузов ежегодно выходят 1,2 тысячи педагогов, а в школе остаются работать не больше половины! — посетовал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. — 2 600 бюджетных мест выделено в вузах на подготовку по педагогическим специальностям, а мы смогли закрыть только половину из них!



По его словам, на целевые места действует обременение, выпускник должен отработать в школе определенное время или вернуть потраченные на его обучение деньги. «А на бюджетные места такого обременения нет. Выпускник по окончании вуза свободен от обязательств. Так вот пока не будет введена отработка в течение трех лет для «бюджетников», как это было в прошлом, кадровый вопрос не решится!» — убежден министр.



Но, по его мнению, плохая закрепляемость кадров в школах обусловлена и другим фактором — низким авторитетом учителя. И поскольку учитель у нас от неуважения законодательно не защищен, тут Ильсур Хадиуллин надеется в том числе на СМИ:

— Вопросы воспитания начинаются в семье. Вам, журналистам, о статусе учителя надо говорить, о его роли воспитателя!

По мнению Ильсура Хадиуллина, плохая закрепляемость кадров в школах обусловлена и другим фактором — низким авторитетом учителя. Фото: Инна Серова

«Один ребенок может сохранить село»

Ильсур Хадиуллин с гордостью рассказал, что министерство в уходящем году всерьез начало работу по сохранению малокомплектных начальных школ. И подчеркнул, насколько важен этот поворот от «оптимизации» сельских школ к их спасению:

— Если в деревне нет школы — у нее нет будущего. Даже один ребенок может сохранить село! Это сегодня он один, а завтра кто-то приедет, кто-то родится — и будет больше. Нам удалось сохранить филиалы Арской гимназии №5, Нижнеатынской и Новокишитской общеобразовательных школ, Среднесердинскую и Средневерезинскую начальные школы. Сохранился филиал гимназии села Большой Сардек имени Шакирова в селе Копки Кукморского района — его открыли после ремонта. В селе Балыклы Кукморского района продолжает функционировать филиал Олуязской СОШ — для него построили новое здание.

Однако, по признанию министра, в районах продолжается ликвидация начальных школ и филиалов школ в связи с отсутствием детей школьного возраста. В 2022-м в Менделеевском районе в связи с аварийным состоянием закрыли Тураевскую среднюю школу — детей возят в соседние.

Первый звонок у несуществующей школы

К 1 сентября 2022 года в Татарстане торжественно сдали восемь новых школ и два детсада. Приняла учеников школа на 1 224 места в микрорайоне «Мирный» в Зеленодольске, открылись в Нижнекамске школа «Адымнар» на 1 224 места и школа на 950 мест в 34-м микрорайоне, в Алтьметьевске — школа «Адымнар» на 1 224 места, в Набережных Челнах — школа на 1 501 место в 69-м микрорайоне, в селе Высокая Гора — школа на 500 мест, в Высокогорском районе — школа на 80 мест с детсадом на 20 мест в селе Алат, в Богатых Сабах — школа на 500 мест, в Кукморском районе — то самое новое здание старого филиала школы в селе Балыклы. А еще реконструировали здание казанской гимназии №18 на улице Кул Гали.

Так и не дождались обещанной школы дети из казанских поселков Привольный, Вишневка, Новая Вишневка и Салмачи. После флешмоба со стоянием на коленях ребят в 2021 году руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров заявил местным жителям, что начнется ее проектирование и даже указал место, где школа появится.

Фото: кадр видео, архив realnoevremya.ru

1 сентября там был очередной флешмоб — дети собрались на линейку у несуществующего здания. А родителям в мэрии Казани сообщили, что к даже к проекту не приступали — дошли лишь до стадии согласования техзадания. И дали понять, что нынешние ученики вряд ли поучатся в новой школе хотя бы год, разъяснив: на воплощение дорогостоящего проекта у города денег нет, школы у нас строятся только по федеральной программе, в которую все школы попасть не могут.

Не решился вопрос строительства школы и для микрорайона, в котором находится ЖК «МЧС» и еще ряд многоэтажных жилкомплексов. При их строительстве покупателям квартир обещали школу на 1,5 тысячи мест, но для нее не нашлось ни денег, ни свободного земельного участка.



И вишенка на торте: Казгорисполком обнародовал печальный рекорд: на начало 2022/2023 учебного года в новых школах нуждались 30 микрорайонов столицы — без всяких перспектив, что эта потребность будет закрыта в ближайшем будущем.

«Уплотнение детсадов»

В 2022 году в Татарстане открыли всего три новых детсада (не считая 20-местного садика при школе в Алате) — на 320 мест в 34-м микрорайоне Нижнекамска, на 140 мест в деревне Чернышевке Высокогорского района и на 25 мест в селе Альшеево Буинского района. Это не решило, да и не могло решить проблему острой нехватки детсадов в местах, где активно ведется застройка — особенно в дебрях казанских «человейников». Дело дошло до того, что из-за переполнения групп в полтора раза в филиале детсада №4 в казанском ЖК «Солнечный город» осенью 2022-го родителей неофициально просили «по возможности детсад не посещать».

Фото: uslugi.tatarstan.ru

По данным Минобрнауки РТ, лишь 2,54% татарстанских дошколят не имеют возможности посещать дошкольные учреждения, но в 39 муниципальных районах местами в садиках и яслях обеспечены все дети, а в Казани, Пестречинском и Лаишевском районах устроить ребенка в садик — проблема.

Проблему детсадов Минобрнауки РТ решает «уплотнительными» мерами — создают дополнительные места в существующих садиках «за счет приобретения дополнительного оборудования». Так, переоборудовали казанские детсады «Сказка» (добавлено 130 мест), «Ивушка» (20 мест) и «Золотой ключик» (20 мест) в Куюках, фактически давно ставших частью Казани, но юридически относящихся к Пестречинскому району.

Трудности успеху не помеха

Однако республиканскому Минобрнауки есть чем гордиться: кадровые проблемы, теснота в школах и детсадах, нехватка их финансирования отнюдь не мешают ни учителям, ни ученикам проявлять таланты. По числу победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников Татарстан сохраняет за собой третье место после Москвы и Московской области — их у нас в 2023 году набралось целых 237.

Золотые медали привезли с Европейской математической олимпиады для девочек казанские школьницы Ралина Юсупова и Галия Шарафетдинова, а лицеист Никита Перов стал абсолютным победителем 56-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, которая прошла в Узбекистане, и завоевал золотую медаль на 54-й Международной химической олимпиаде в Китае. Галия Шарафетдинова также стала абсолютным победителем 63-й Международной математической олимпиады.

Галия Шарафетдинова завоевала победу на 63-й Международной математической олимпиаде и привезла золотую медаль с Европейской математической олимпиады для девочек. Фото: пресс-служба Министерства просвещения РФ

Учитель истории и обществознания казанского лицея-интерната №2 Ильсур Зиганшин победил на региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» и вошел в топ-15 лучших учителей России по результатам Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022». Учитель-логопед казанского детсада №397 Рената Хабибуллина вошла в число 15 лучших воспитателей России. Лауреатом Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» стала учитель татарского языка казанского лицея №116 Зиля Габдинова.

Учитель истории и обществознания казанского лицея-интерната №2 Ильсур Зиганшин вошел в топ-15 лучших учителей России по итогам Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022». Фото: mon.tatarstan.ru

Педагог дополнительного образования набережночелнинского Городского дворца творчества детей и молодежи №1 Дарья Павлова заняла 1-е место в номинации «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности» на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям — 2022», педагог дополнительного образования казанского Центра детского творчества «Детская академия» Виталий Фролов — 2-е место в номинации «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности». А замдиректора лицея №146 Ольга Константинова победила в Республиканском конкурсе профессионального мастерства работников сферы воспитания и дополнительного образования «Воспитать человека» и заняла второе место в номинации «Воспитание на повороте пути» в полуфинале Всероссийского конкурса «Воспитать человека».

Нацпроекты в помощь

Татарстанское Минобрнауки успешно «вписалось» сразу в три российских национальных проекта — «Образование», «Демография» и «Наука и университеты». На реализацию мероприятий нацпроекта «Образование» в 2022 году было направлено в общей сложности 2,8 млрд рублей (из бюджета РФ — 2,3 млрд, из бюджета РТ — 0,5 млрд. Эти средства пошли на строительство и ремонт образовательных учреждений (2,4 млрд руб.), приобретение оборудования для школ (383 млн руб.) и на единовременные выплаты учителям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, в рамках программы «Земский учитель» (10 млн рублей).

Фото: realnoevremya.ru

На средства нацпроекта «Образование» в 2022 году было начато строительство сельской школы на 100 мест в Тукаевском районе, построена школа в 69-м микрорайоне в Набережных Челнах; обновлена материально-техническая база 117 сельских школ и двух школ для детей с ограниченными возможностями здоровья, для 46 общеобразовательных и шести профессиональных образовательных организаций приобретено компьютерное оборудование, оборудованы 12 мастерских на базе шести СПО, открыты детский технопарк «Кванториум» на базе лицея №2 Бугульминского района и центр цифрового образования детей «IT-куб» в ОЭЗ «Алабуга», завершен ремонт спортивных залов двух сельских школ в Апастовском и Бавлинском районах.

На реализацию мероприятий национального проекта «Демография» в 2022 году было направлено 72 млн рублей (из бюджета РФ — 58,3 млн, РТ — 13,7 млн). На эти средства по линии Минобрнауки созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в детских садах и начато строительство детского сада на 220 мест в 59-м квартале в Казани.

Из средств нацпроекта «Наука и университеты» в ушедшем году было профинансировано из федерального бюджета строительство жилых корпусов №5, №6-1 и №6-2 жилого комплекса Университета Иннополис — в общем объеме 2,5 млрд рублей. А в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» в республике открыто 12 новых мастерских для подготовки кадров для транспортной, авиационной, энергетической, промышленной отраслей, IT-технологий и защиты в чрезвычайных ситуациях.

Зарплату — учителям, качество знаний — ученикам

И все-таки самой сложной проблемой для Минобрнауки РТ на сегодня, похоже, остается «состыковка» результатов работы ведомства с запросами родителей, а по сути — налогоплательщиков, на чьи деньги реализуются все перечисленные выше масштабные проекты. В попытке согласовать свои планы на будущее с сегодняшними родительскими потребностями в конце 2022 года Минобрнауки запустило голосование по формированию публичных целей и задач на 2023 год. Ответы участников, по сути, отражают их мнение о ситуации в образовании в ушедшем 2022-м: они указали, чего там не хватало.

Родители просят повысить зарплату педагогам и поднять качество образования, а школы перевести на пятидневку. Фото: Максим Платонов

Особенный интерес, пожалуй, представляет не рейтинг предложенных экспертами готовых ответов, а список предложений, которые участники голосования составили сами. На первом месте среди них — предложение о повышении зарплаты педагогам, на втором — почти с равным количеством голосов — повышение качества образования, далее идут обеспечение доступности кружков и секций для всех школьников, сокращение отчетной нагрузки на педагогов, обеспечение психологической помощи в школах. А еще многие проголосовали за пятидневку в школах и реформирование системы ЕГЭ/ОГЭ.

Отвечая на запрос «Реального времени», в Минобрнауки пообещали, что эти предложения «примут в работу».

