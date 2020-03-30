«ТАТА парк» вместо «Авиаттики»: мегамолл в Авиастрое в третий раз сменил концепцию

Исполком Казани согласовал эскизный проект самого крупного в городе ТЦ, который строит один из топов КМПО Станислав Ерохов

Как выяснило «Реальное время», ТРК «Авиаттика», который начали строить еще 3 года назад на месте бывших корпусов КМПО в Авиастроительном районе Казани, в третий раз сменит облик, а также поменяет название и внутреннее наполнение. В рамках первой очереди будут сданы комплекс «Казанские термы» и КРК «Ивент-холл», во вторую — построят ТРК «ТАТА», при котором будут действовать «Парк открытий» и концертный зал. С учетом дефицита торговых площадей и активной жилой застройки в этой части города эксперты считают, что проект будет востребован.



Вдохнуть жизнь в долгострой

Как стало известно «Реальному времени», московскому проектно-инжиниринговому бюро «М.К.З» удалось согласовать в Управлении архитектуры и градостроительства Казани разработанный компанией эскизный проект комплекса зданий в Авиастроительном районе по ул. Миля, 47. По указанному адресу строится ТРК «Авиаттика».

Как подтвердили нашему изданию эксперты, знакомые с ситуацией, реконструкции подлежит действительно «Авиаттика». По словам полномочного представителя «Российской гильдии управляющих и девелоперов» в Татарстане Елены Стрюковой, «это один и тот же объект».

— Речь об «Авиаттике», где должны были делать картинг, развлекательный и торговый центры, — добавил и генеральный директор АН «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.

В 2017 году в сети появился первый концепт торгово-развлекательного центра: серое здание, напоминающее огромный ангар, с большой парковкой перед ним. В августе 2019 года застройщик ТРК «Авиаттика» — глава «ТрейдСквера» и член совета директоров КМПО Станислав Ерохов заявил о ребрендинге и разработке нового проекта. Тогда компания поделилась несколькими эскизами, где здание ТРК заметно преобразилось: появились новые детали, а к серому добавились металлик, зеленый и другие цвета.



Но куда более грандиозные изменения в конструкции здания произошли сейчас, когда стараниями «М.К.З» утвержден третий вариант торгового комплекса — теперь у него более современный облик, с новыми архитектурными элементами и отчасти похожий на ТЦ «МЕГА» после реконструкции.



1 / 6 facebook.com/mk3project

facebook.com/mk3project

facebook.com/mk3project

facebook.com/mk3project

facebook.com/mk3project

facebook.com/mk3project

Помимо внешнего вида, изменилось и наполнение ТРК. Теперь первая очередь строительства включает в себя комплекс «Казанские термы», а также культурно-развлекательный комплекс «Ивент-холл». Вторая очередь предполагает строительство торгово-развлекательного комплекса «ТАТА». Изменилось и название: ТРК «Авиаттика» превратился в «ТАТА парк». Судя по эскизам, в одном из комплексов будут концертный зал и «Парк открытий».

«Запрос на подобный проект есть»

«Реальное время» обратилось с запросом в мэрию Казани и собственнику ТРК — компанию ООО «ТредСквер», где обещали ответить подробнее позже, комментарии будут опубликованы по получении. Также наше издание связалось с экспертами, оценившими востребованность проекта.

— На мой взгляд, запрос на подобный проект есть, поскольку этот район плохо обеспечен объектами торговли и досуговыми мероприятиями. Думаю, жителям этот объект ничего, кроме пользы не даст. Хотя, я не очень уверен, что он там будет рентабелен с точки зрения тех, кто его будет строить и дальше эксплуатировать, — делится своим мнением заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич. — Подобные объекты обычно формируются либо в местах транспортно-пересадочных узлов, либо на подступах к центру города. Но это исключительно предварительные заключения. В целом, если кто-то решился на такую затею, наверное, от этого никому хуже не будет. Единственный вопрос — в отдаче от такого комплекса.

Схожей позиции придерживается и генеральный директор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.

— В Авиастроительном районе дефицит качественных помещений и какого-то нормального, современного торгово-развлекательного центра там нет. С учетом того, что там довольно активная застройка, есть соципотечные дома, проект будет востребован, — считает эксперт.

История создания торгово-развлекательного комплекса берет начало еще в 2016 году, когда исполком Казани выдал разрешение ООО «ТрейдСквер» на строительство ТРК на месте заброшенных корпусов КМПО.

Строительство началось в мае 2017 года и уже к декабрю 2018 года в городе должен был открыться комплекс на 22 гектарах. Сообщалось, что он будет состоять из трех объектов — самого торгового комплекса на 190 тысяч квадратных метров (для сравнения, «Мега Казань» занимает площадь в 120 тысяч квадратных метров), спортивного центра на 20 тысяч квадратных метров и аэротрубы с электрокартингом на 7 тысяч квадратных метров. Предполагаемый объем инвестиций в проект — 9 млрд рублей. Планируемый срок окупаемости — 12 лет.

Однако грандиозным планам не суждено было сбыться (о причинах мы подробно расскажем далее) и осенью 2018 года эксперты заговорили о заморозке проекта. Спустя год, застройщик ТРК «Авиаттика» — ООО «ТрейдСквер» — дал понять, что не собирается забрасывать объект и планирует вдохнуть в него жизнь, обновив концепцию. За разработку нового проекта торгово-развлекательного комплекса взялась та самая московская компания «М.К.З», на днях опубликовавшая детали своего эскизного предложения.

В 2016 году исполком Казани выдал разрешение ООО «ТрейдСквер» на строительство ТРК на месте заброшенных корпусов КМПО

Причины заморозки

Как уже было сказано ранее, в 2018 году проект был заморожен. В ООО «ТрейдСквер» произошедшее объясняли следующим образом:

— Наша компания считает, что в сложившихся условиях рынка, которые были 2—3 года назад, а также резкого снижения покупательной активности населения и с учетом перспектив его восстановления реализация данного проекта в соответствии с ранее намеченным графиком инвестиций и строительства лишена экономической целесообразности. Кроме того, искусственное форсирование сроков запуска проекта привело бы к крайне низкой заполняемости проекта арендаторами, что негативно сказалось бы на финансовых показателях проекта, — сообщали представители компании.

Еще одной причиной приостановки работ стали разногласия с ООО «ИК «Дежавю» — генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком, работавшим над прежним проектом «Авиаттики». Представители «ТрейдСквер» считают, что «ИК Дежавю» не предлагало четкой концепции, не владело проектной документацией, действовало хаотично и тратило авансированные средства необоснованно. Досудебные претензии остались без ответа. Собственно, это и стало, по словам представителей «ТрейдСквера», поводом для начала судебного разбирательства с «ИК «Дежавю».



