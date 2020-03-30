«ТАТА парк» вместо «Авиаттики»: мегамолл в Авиастрое в третий раз сменил концепцию
Исполком Казани согласовал эскизный проект самого крупного в городе ТЦ, который строит один из топов КМПО Станислав Ерохов
Как выяснило «Реальное время», ТРК «Авиаттика», который начали строить еще 3 года назад на месте бывших корпусов КМПО в Авиастроительном районе Казани, в третий раз сменит облик, а также поменяет название и внутреннее наполнение. В рамках первой очереди будут сданы комплекс «Казанские термы» и КРК «Ивент-холл», во вторую — построят ТРК «ТАТА», при котором будут действовать «Парк открытий» и концертный зал. С учетом дефицита торговых площадей и активной жилой застройки в этой части города эксперты считают, что проект будет востребован.
Вдохнуть жизнь в долгострой
Как стало известно «Реальному времени», московскому проектно-инжиниринговому бюро «М.К.З» удалось согласовать в Управлении архитектуры и градостроительства Казани разработанный компанией эскизный проект комплекса зданий в Авиастроительном районе по ул. Миля, 47. По указанному адресу строится ТРК «Авиаттика».
Как подтвердили нашему изданию эксперты, знакомые с ситуацией, реконструкции подлежит действительно «Авиаттика». По словам полномочного представителя «Российской гильдии управляющих и девелоперов» в Татарстане Елены Стрюковой, «это один и тот же объект».
— Речь об «Авиаттике», где должны были делать картинг, развлекательный и торговый центры, — добавил и генеральный директор АН «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.
В 2017 году в сети появился первый концепт торгово-развлекательного центра: серое здание, напоминающее огромный ангар, с большой парковкой перед ним. В августе 2019 года застройщик ТРК «Авиаттика» — глава «ТрейдСквера» и член совета директоров КМПО Станислав Ерохов заявил о ребрендинге и разработке нового проекта. Тогда компания поделилась несколькими эскизами, где здание ТРК заметно преобразилось: появились новые детали, а к серому добавились металлик, зеленый и другие цвета.
Но куда более грандиозные изменения в конструкции здания произошли сейчас, когда стараниями «М.К.З» утвержден третий вариант торгового комплекса — теперь у него более современный облик, с новыми архитектурными элементами и отчасти похожий на ТЦ «МЕГА» после реконструкции.
Помимо внешнего вида, изменилось и наполнение ТРК. Теперь первая очередь строительства включает в себя комплекс «Казанские термы», а также культурно-развлекательный комплекс «Ивент-холл». Вторая очередь предполагает строительство торгово-развлекательного комплекса «ТАТА». Изменилось и название: ТРК «Авиаттика» превратился в «ТАТА парк». Судя по эскизам, в одном из комплексов будут концертный зал и «Парк открытий».
«Запрос на подобный проект есть»
«Реальное время» обратилось с запросом в мэрию Казани и собственнику ТРК — компанию ООО «ТредСквер», где обещали ответить подробнее позже, комментарии будут опубликованы по получении. Также наше издание связалось с экспертами, оценившими востребованность проекта.
Схожей позиции придерживается и генеральный директор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.
История создания торгово-развлекательного комплекса берет начало еще в 2016 году, когда исполком Казани выдал разрешение ООО «ТрейдСквер» на строительство ТРК на месте заброшенных корпусов КМПО.
Строительство началось в мае 2017 года и уже к декабрю 2018 года в городе должен был открыться комплекс на 22 гектарах. Сообщалось, что он будет состоять из трех объектов — самого торгового комплекса на 190 тысяч квадратных метров (для сравнения, «Мега Казань» занимает площадь в 120 тысяч квадратных метров), спортивного центра на 20 тысяч квадратных метров и аэротрубы с электрокартингом на 7 тысяч квадратных метров. Предполагаемый объем инвестиций в проект — 9 млрд рублей. Планируемый срок окупаемости — 12 лет.
Однако грандиозным планам не суждено было сбыться (о причинах мы подробно расскажем далее) и осенью 2018 года эксперты заговорили о заморозке проекта. Спустя год, застройщик ТРК «Авиаттика» — ООО «ТрейдСквер» — дал понять, что не собирается забрасывать объект и планирует вдохнуть в него жизнь, обновив концепцию. За разработку нового проекта торгово-развлекательного комплекса взялась та самая московская компания «М.К.З», на днях опубликовавшая детали своего эскизного предложения.
Причины заморозки
Как уже было сказано ранее, в 2018 году проект был заморожен. В ООО «ТрейдСквер» произошедшее объясняли следующим образом:
— Наша компания считает, что в сложившихся условиях рынка, которые были 2—3 года назад, а также резкого снижения покупательной активности населения и с учетом перспектив его восстановления реализация данного проекта в соответствии с ранее намеченным графиком инвестиций и строительства лишена экономической целесообразности. Кроме того, искусственное форсирование сроков запуска проекта привело бы к крайне низкой заполняемости проекта арендаторами, что негативно сказалось бы на финансовых показателях проекта, — сообщали представители компании.
Еще одной причиной приостановки работ стали разногласия с ООО «ИК «Дежавю» — генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком, работавшим над прежним проектом «Авиаттики». Представители «ТрейдСквер» считают, что «ИК Дежавю» не предлагало четкой концепции, не владело проектной документацией, действовало хаотично и тратило авансированные средства необоснованно. Досудебные претензии остались без ответа. Собственно, это и стало, по словам представителей «ТрейдСквера», поводом для начала судебного разбирательства с «ИК «Дежавю».
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/170086-trk-aviattika-smenil-koncepciyu-v-tretiy-raz
Очень "характерное" ИК название, из Википедии:
"Дежавю́[1] или дежа вю[2] (фр. déjà vu, МФА (фр.): [de.ʒa.vy] Информация о файле слушать — «уже́ виденное»[3]) — психическое состояние, при котором человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной ситуации или подобном месте, однако испытывающий это чувство, несмотря на его силу, обычно не может связать это «воспоминание» с конкретным моментом из прошлого.[4][5][6] Наука распознаёт два типа дежавю: патологическое, обычно ассоциируемое с эпилепсией,[7] и непатологический тип, характерный для здоровых людей, примерно две трети из которых имели опыт дежавю.[8][9][10][11][12]
Инициаторы собираются вовлечь в проект индийскую компанию ?