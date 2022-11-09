«Эдельвейс Групп» добилась компенсации за утерю имущества на Центральном стадионе

Судебный спор «Эдельвейс Групп» и исполкома Казани о компенсации за утраченное на Центральном стадионе имущество, полученное в свою очередь как возмещение за снос знаменитого пивбара «Раки» под Кремлем, закончился победой компании Хайруллиных. На футбольной арене она претендовала на 1/22 доли объектов, но часть этих помещений демонтировали. В итоге предприниматели выбрали денежную компенсацию от города, и суд удовлетворил их иск. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда»

«Эдельвейс Групп» получила 1/22 долю в праве собственности на Центральный стадион по мировому соглашению в судебной тяжбе с властями Казани — в качестве возмещения убытков за снесенный пивбар компании под стенами Кремля. Компания стала совладельцем большого спортивного павильона общей площадью более 3,5 тысяч кв. м, двух административных зданий (не менее 600 кв. м), двух кафе (около 100 кв. м каждое), кассового павильона и самой кассы, а также четырех туалетов.

Однако в процессе реконструкции футбольной арены часть этих помещений была перестроена, а значит утрачена. Компания Хайруллиных потребовала возмещения убытков, и если в 2020 году она отсудила 6,5 млн рублей за пивбар, то сейчас ей удалось выиграть у города еще 2,8 млн за утраченное имущество уже на стадионе.

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск компании «Эдельвейс Групп», в котором она потребовала взыскать с исполкома Казани эту сумму. Так, потерпевшая сторона оценила стоимость 1/22 доли объекта недвижимости, которая равна площади в 612,2 кв.м, в денежном эквиваленте.



«Эдельвейс Групп» получила 1/22 долю на Центральном стадионе в качестве возмещения убытков за снесенный пивбар под стенами Кремля. Фото: скриншот yandex.ru

В ходе изучения материалов дела, суд пришел к выводу, что именно вследствие действий исполкома по реконструкции Центрального стадиона, заказчиком которого выступали структурные подразделения администрации Казани, были снесены административные здания, где была хоть и небольшая доля «Эдельвейса». Таким образом, принадлежащие истцу объекты недвижимости в результате распорядительных действий ответчика были фактически изъяты из владения истца без предоставления равноценного возмещения. Осуществляя реконструкцию Центрального стадиона, повлекшую снос спорных объектов, и тем самым распорядившись судьбой имущества, ответчик нарушил право собственности истца, говорится в определении.

Доводы представителя исполкома об отсутствии его вины в уничтожении данных объектов, суд нашел несостоятельными и отклонил, как и довод об истечении срока исковой давности для защиты нарушенного права. Суд указал, что «Эдельвейс Групп» о невозможности выделения части имущества в натуральной основе стало известно только в конце прошлого года, когда была проведена судебная экспертиза спорных объектов.

Согласно Гражданскому кодексу, общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало о нарушении своего права. Фемида указала на ст. 35 Конституции РФ, по которой никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, а принудительное отчуждение имущества для госнужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

Суд указал, что «Эдельвейс Групп» о невозможности выделения части имущества в натуральной основе стало известно только в конце прошлого года. Фото: Максим Платонов

В отчете по определению рыночной цены недвижимого имущества, выполненном в 2019 году, говорится, что размер причиненного материального ущерба от уничтожения 1/22 доли имущества «Эдельвейс Групп» оценен в 82,4 млн рублей, в том числе и административное здание площадью 612,28 кв.м, оцененное в 2,8 млн рублей.

Что касается самого отчета, то, как говорится в определении, он ответчиком не опорочен, также исполком и не высказал возражений по размеру рыночной стоимости объектов, а сами участники спора не опровергли данную оценку. Установленная стоимость в размере 2 870 227 рублей наиболее полно отвечает принципу равноценного возмещения за имущество, счел суд. Кроме того, он признал правомерными и подлежащими удовлетворению требования истца о взыскании с ответчика компенсации в эту сумму в счет возмещения фактически изъятых ответчиком из владения истца объектов недвижимости.

Взамен «греховного» пивбара — доля на Центральном стадионе

Начало судебным разбирательствам между исполкомом и «Эдельвейс Групп» по вопросу недвижимости на стадионе было положено в 2015 году. Тогда фирма просила истребовать из незаконного владения 1/22 доли в праве общей долевой собственности на футбольной арене общей площадью 23 449,1кв.м. Судебный процесс завершился лишь в сентябре 2018 года, но «Эдельвейс Групп» отказали в передаче жалобы в коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

Собственником части объектов стадиона компания братьев Хайруллиных стала еще в 2005 году, получив их за снесенный у стен Казанского кремля знаменитый пивбар «Раки», принадлежавший холдингу «Эдельвейс». В 90-е годы название питейного заведения не раз мелькало в криминальных хрониках. Пивбар становился местом разборок казанских группировок. Многие годы общественность просила власти города и республики ликвидировать «источник греха». Грядущее 1000-летие Казани поставило крест на судьбе бара «Раки» — его сравняли с землей.

1000-летие Казани поставило крест на судьбе бара «Раки» — его сравняли с землей. Фото: Сергей Семеркин /l7e7o7n.narod.ru

В качестве компенсации убытков исполком только спустя два года после ликвидации объекта общепита передал в собственность «Эдельвейса» 1/22 долю в каждом из 7 зданий на стадионе. За городом осталась доля в 21/22 этих сооружений. «Эдельвейс Групп» зарегистрировало право общей долевой собственности на все эти объекты.

Потеря объектов недвижимости на стадионе привела к судебным тяжбам

Однако в ходе затеянной властями столицы реконструкции стадиона 5 из 7 зданий, где была доля «Эдельвейс Групп» были снесены. Вместе с ними компания теряла ежемесячный доход в 150-200 тысяч рублей, получаемых от аренды этих помещений. На их месте должна была появиться автостоянка. Свои права на собственность компания Хайруллиных пыталась отстаивать несколько лет в разных судебных инстанциях.

Как определил один из судов, «Эдельвейс Групп» не понесла никаких затрат, поскольку реконструкция стадиона шла за счет городской казны, и в иске ей отказали. Стремясь оспорить его, компания дошла до Верховного суда России, но тоже безуспешно. В итоге за три года, что длились судебные разбирательства, компания Хайруллиных так и не добилась правоты в споре за утраченное имущество.



Летом 2020 года компания подала иск, в котором требовала компенсировать в 1/22 доли в каждом из уничтоженных строений, то есть выплатить почти 6,5 млн рублей ущерба. Арбитражный и апелляционный суды приняли решение в пользу потерпевшей стороны конфликта. Но этим дело не закончилось — в декабре 2021 года «Эдельвейс Групп» подала новый иск к мэрии, требуя выделить долю в натуре в уцелевшем административном здании площадью 612,2 м2. Однако в ходе проведенной экспертизы здания выяснилось, что его внутренняя планировка изменилась, и ранее принадлежавших компании помещений в нем уже нет.

Суд иск удовлетворил, но этот исход дела вполне может оказаться не финалом многолетнего конфликта. Фото: Максим Платонов

Группа компаний вновь проиграла спор и тогда потребовала вместо квадратных метров денежную компенсацию в 2,8 млн рублей. Суд иск удовлетворил, решение может быть обжаловано в течение месяца. «Реальное время» направило запросы обеим сторонам конфликта, но пока ответ прислали лишь власти Казани. «В настоящее время решение о дальнейших действиях исполкома не принято», сообщили в мэрии.