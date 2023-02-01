«Сколько может продолжаться издевательство?»: казанский «Водоканал» второй год «срочно» ремонтирует коллектор

Работы на проспекте Амирхана стоимостью 345 млн рублей доверили предприятию со списочной численностью работников 16 человека

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Второй год не может завершить казанский «Водоканал» ремонт аварийного участка 3-го северного коллектора на проспекта Фатыха Амирхана, который по договору стоимостью 345 млн рублей ведет скромная казанская компания со среднесписочной численностью 16 человек (на конец 2021 года). В результате автомобилисты и пассажиры общественного транспорта второй год мучаются в пробках, жители окрестных домов не могут нормально выехать из дворов, терпят запах канализации, а аварии на коллекторе продолжаются — в окрестностях огороженного участка из-под асфальта прорываются все новые потоки вонючих сточных вод. В «нечистой» дорожной ситуации разбиралось «Реальное время».

«Проваленная сила»



Не сдержал обещания закончить к декабрю 2022 года работы по ремонту 3-го северного коллектора на полукилометровом отрезке проспекта Фатыха Амирхана между улицами Чистопольской и Четаева руководитель казанского «Водоканала» Андрей Егоров. Как следует из информации на сайте госзакупок, подрядчик — казанское ООО «ЮКНА» должно завершить работы на этом участке не позднее 1 марта 2023 года. А если ориентироваться на ответы Казгорисполкома недовольным этим обстоятельством гражданам на странице «Народного контроля» портала «Госуслуги РТ», уверенности в том, что и этот план по ремонту не будет сорван, нет никакой. Исполком установил контрольный срок для исполнения заявки казанца Андрея Г. на ремонт дороги в этом месте аж до 31 августа 2023 года!

Значительная часть проезжей части проспекта Амирхана вдоль территории домов 60 и 62 (нумерация идет по ул. Чистопольской), а также вдоль всей территории КНИТУ-КАИ им. Туполева вплоть до пересечения с ул. Четаева была закрыта для движения вместе с поворотом с Амирхана на Чистопольскую после обрушения асфальта вечером 1 декабря 2021 года.



Фото: uslugi.tatarstan.ru

«Из-за обрушения свода самотечного канализационного коллектора диаметром 1400 мм <…> образовались 4 провала на проезжей части, дворовой проезжей части, тротуаре и зеленой зоне, которые привели к нарушению работоспособности коллектора, — говорится в официальном акте обследования технического состояния коллектора. — В результате данной аварии нарушено водоотведение 50 детских садов, 25 школ, 154 административных зданий, 4 медучреждений, 1 050 многоквартирных домов или 315 тыс. человек. В связи с ветхостью и большим износом (100%) коллектора <…> возможно расширение и образование новых провалов <…>. Для обеспечения безопасности пешеходов и участников дорожного движения, недопущения излива сточных вод на поверхность рельефа местности, восстановления водоотведения необходимо срочно произвести работы по восстановлению работоспособности аварийного участка».

Участок дороги у поворота на Чистопольскую сразу же перекрыли и пообещали открыть движение после завершения восстановительных работ. В результате на казанских дорогах появилось еще одно узкое место и одной пробкой в часы пик стало больше. А «срочный» ремонт встал на долгосрочную паузу.

В результате на казанских дорогах появилось еще одно узкое место и одной пробкой в часы пик стало больше. Фото: Максим Платонов

Бетон «разъели» мыло и недостаток денег

— Третий северный канализационный коллектор был построен в 1985 году для сбора и отведения стоков Ново-Савиновского и Советского районов, включая поселок Дербышки, — ответили на запрос «Реального времени» о ремонте коллектора в Казгорисполкоме. — Это один из главных каналов водосточной сети города, его техническое состояние играет важную роль в функционировании коммунального хозяйства.

Там уточнили, что коллектор еще не отслужил отведенный нормативами срок, и объяснили причины его досрочного выхода из строя, и подчеркнули наличие сложностей с финансированием работ:

— Нормативный срок эксплуатации коллектора составляет 50 лет, однако растущие объемы канализования и агрессивное воздействие моющих средств в условиях хронического недофинансирования отрасли привели к досрочному изнашиванию коллектора. Сейчас реконструкция ведется на трех наиболее аварийных участках, где коллектор, можно сказать, восстанавливается с нуля. Работы финансируются самим «Водоканалом», поскольку государственные программы капремонта коммунальных сетей продолжают отсутствовать.

В марте 2022 года глава «Водоканала» Андрей Егоров сообщил журналистам, что на ремонт 500 погонных метров на этом участке выделено 911 млн рублей. Фото: Максим Платонов

От провала до закупки — один год

В марте 2022 года глава «Водоканала» Андрей Егоров сообщил журналистам, что на ремонт 500 погонных метров на этом участке выделено 911 млн рублей и работы будут начаты в августе, а завершены в декабре.

Однако, имея информацию о провале асфальта над коллектором на повороте с Амирхана на Чистопольскую еще 1 декабря 2021 года, работники исполкома без малого год думали над вопросом, насколько срочно этот коллектор надо чинить. Только 25 октября 2022 года — спустя 7 месяцев после того, как Андрей Егоров объявил о предстоящем ремонте и спустя 2 месяца после озвученного им срока окончания работ — из Комитета ЖКХ Казгорисполкома в «Водоканал» поступило письмо, которое послужило обоснованием решения комиссии по закупкам товаров, работ и услуг для нужд этой организации разместить 15 декабря на сайте госзакупок заказ на работы стоимостью уже не 911 млн, а 345 млн рублей без использования конкурентных процедур и заключить договор с единственным поставщиком — казанским ООО «ЮКНА» «в рамках выполнения аварийных работ».

Работники исполкома без малого год думали над вопросом, насколько срочно этот коллектор надо чинить. Фото: t.me/kzn_official

На портале госзакупок выложено это письмо с приложением в виде акта обследования технического состояния коллектора, а также протокол заседания комиссии по закупкам МУП «Водоканал» — и все. Больше там нет никаких документов, описывающих виды и объемы работ, порядок формирования закупочной цены и прочие важные параметры, которые, в частности, позволяют судить, насколько рачительно расходуются бюджетные средства.

Однако, как сообщили «Реальному времени» в Управлении антимонопольной службы по РТ, эти малопрозрачные действия вполне законны:

— На сайте госзакупок размещены извещения о проведении закупок у единственного поставщика. В соответствии с 223-ФЗ порядок размещения извещения у единственного поставщика определяется Положением о закупках (статья 3.6), это неконкурентная процедура. Следовательно, у заказчика нет обязанности размещать извещение, а также иные сведения на закупках. Договоры, как и приложения к ним, также не размещаются. В данном случае они заключены на основании пп.16 п. 4.5.2 раздела 4.5 Положения (аварийная ситуация).

По первоначальным условиям договора с ООО «ЮКНА» реконструкцию участка 3-го северного коллектора по пр. Амирхана между домом 69 по проспекту Ямашева и домом 62 по улице Чистопольской должны были закончить к 31 декабря 2022 года, однако 9 января 2023-го срок исполнения договора был продлен до 30 июня 2023 года. Причина продления на сайте госзакупок обозначена не была.

9 января 2023-го срок исполнения договора был продлен до 30 июня 2023 года. Фото: Максим Платонов

Объективные обстоятельства и новые сроки

«Реальное время запросило руководство МУП «Водоканал» о причинах, по которым уже год с лишним перекрыто движение на перекрестке и сужена проезжая часть одной из «стратегических» казанских магистралей, ведущей из центра в Ново-Савиновский и Авиастроительный районы города.

— Третий северный коллектор общей протяженностью 8 километров (год постройки 1985), от ул. Гаврилова до ул. Несмелова, имеющий диаметр от 1200 до 2000 мм, из них ветхих 4,7 километра от ул. Гаврилова до ул. Декабристов, — ответили в руководстве предприятия на наш запрос. — В рамках инвестиционной программы предприятия на сегодняшний день ведутся работы по реконструкции 2,3 км данных сетей. На 2,4 км, не вошедших в инвестиционную программу, источник финансирования для проведения мероприятий по реконструкции отсутствует.

В «Водоканале» указали, что в период подготовительных работ на этом участке произошли изменения на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ №430-р от 05.03.2022 «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия» и поэтому пришлось вносить корректировки в техническую и проектную документацию в связи с заменой части применяемых материалов, на отечественные:

— Это повлияло, в том числе, на увеличение сроков согласования и проведения повторных конкурсных процедур.

Уточнили в «Водоканале» и объем работ на участке на проспекте Амирхана — речь идет о трубопроводе протяженностью 775 погонных метров. Фото: Максим Платонов

Там уточнили, что работы по реконструкции коллектора выполняются согласно документации методом санации полимерными материалами, открытым способом «там, где реконструкция коллектора не повлияет на благоустройство, не приведет к перекрытию дорог и глубина залегания позволяет производить работы без масштабных разрытий». И рассказали, что для обеспечения отвода сточных вод от жилых домов и зданий были смонтированы перекачивающие напорные трубопроводы, общей протяженностью более 4,5 км с устройством временных 13 КНС «для недопущения перебоя оказания услуг водоснабжения и канализования для 320 тысяч жителей города».

Уточнили в «Водоканале» и объем работ на участке на проспекте Амирхана — речь идет о трубопроводе протяженностью 775 погонных метров, а также указали на сложность задачи:

— Коллектор проходит на глубине залегания от 5 до 10 метров, имеются места пересечения со смежными инженерными коммуникациями. В связи с этим проводятся мероприятия по их выносу, без отключений и соответственно без прерывания оказания коммунальных услуг населению Ново-Савиновского района. Таким образом, необходимо вынести из зоны производства работ 14 высоковольтных кабельных линий протяженностью 6 километров. На сегодняшний день уже вынесено 7 кабельных линий протяженностью 2 километра. Все работы ведутся без больших разрытий, масштабных перекрытий дорог.

В настоящее время, сообщили на предприятии, выполнена пересадка 117 деревьев из зоны производства работ, смонтированы технологические камеры, выполнен монтаж полимерного рукава — в трубопровод заправлено уже 350 из 680 метров.

И назвали срок завершения ремонта:

— На сегодняшний день все работы ведутся согласно обновленному графику с ориентировочным сроком завершения работ в мае текущего года.

В настоящее время, сообщили на предприятии, в трубопровод заправлено уже 350 из 680 метров. Фото: Максим Платонов

Торопиться не надо?

Между тем, отвечая на жалобы казанцев на страничке «Народного контроля» на портале «Госуслуги РТ», исполком и МУП «Водоканал», как заклинание, неоднократно повторяли практически один и тот же текст:

«МУП «Водоканал» продолжает ликвидацию аварийных ситуаций на 3-м северном канализационном коллекторе. 07.02.2022 начата реконструкция участка данного коллектора от ул. Меридианной до ул. Бондаренко (первый этап): смонтированы шесть дополнительных канализационных камер, выполнена реконструкция пяти существующих камер, проложены шесть временных перекачивающих трубопроводов общей протяженностью 1950 пог. м с устройством стальных футляров под проезжей частью ул. Меридианной, смонтированы временная насосная станция и 174 из 760 пог. м полимерного рукава, ведется промывка реконструируемого канализационного коллектора. Разработана проектная документация по реконструкции участка коллектора от пр. Ямашева, 71а до пр. Ямашева, 93 (второй этап), определена подрядная организация, которая будет выполнять реконструкцию участка коллектора, смонтирована временная перекачивающая линия, ведутся подготовительные мероприятия.

Также разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции участка коллектора от ул. Четаева до ул. Чистопольской, 62 (третий этап), планируемый срок начала строительно-монтажных работ — декабрь 2022 года, ведутся подготовительные мероприятия. Восстановление благоустройства будет выполнено после завершения реконструкции коллектора».

Из этого ответа можно сделать вывод, что срочно латать дыры на этом конкретном участке, несмотря на обозначенную в конкурсной документации «срочность», никто не собирался и не собирается.

Из этого ответа можно сделать вывод, что срочно латать дыры на этом конкретном участке никто не собирался и не собирается. Фото: Максим Платонов

Добили «кирпичом»

Мало того, пока эти провалы целый год «срочно ремонтировали», случилась новая беда: 12 января жителям домов 60 и 62 перекрыли выезд на проспект Амирхана. «Перекрыт выезд с 69-го квартала уже с 12 января, — написала заявительница в «Народный контроль». — Решите вопрос с организацией дорожного движения! Перекрыт единственный выезд, люди не могут выехать со дворов! Пробки, мелкие ДТП! Сколько может продолжаться это издевательство?».

На момент сдачи этой статьи Казгорисполком ничего на нее не ответил. А переназначил заявку в ведомство, которое наверняка не имеет отношения к забору с «кирпичом», перекрывшему проезд — на городской комитет по транспорту. Удачный ход: пока разберутся, кто должен отвечать, забор снимать не обязательно, а там, глядишь, либо люди смирятся, либо ремонт закончится.

12 января жителям домов 60 и 62 перекрыли выезд на проспект Амирхана. Фото: uslugi.tatarstan.ru

О проблеме провала коллектора на Амирхана и в целом изношенности казанских коммунальных сетей на итоговой коллегии татарстанского Минстроя говорил глава Казгорисполкома Рустем Гафаров, правда, акценты он расставил иначе, чем горожане, которым регулярно повышают тарифы на ЖКУ, фактически не улучшая качество услуг. Для него эти ЧП стали поводом лишний раз прозрачно намекнуть, что на ремонт и реконструкцию сетей не хватает денег:

— В условиях ограниченного тарифного регулирования нарастает износ тепловых, водопроводных и канализационных сетей. В прошлом году исчерпал ресурс канализационный самотечный коллектор, отводящий бытовые стоки потребителей Дербышинского куста и большей части Ново-Савиновского района на КНС «Заречная». Первый провал на коллекторе произошел в 2011 году, через 26 лет его эксплуатации. И начиная с 2012 года количество провалов ежегодно начало расти. Всего за 12 лет произошло 46 провалов, а в 2021 году колллектор посыпался — за один год на нем произошел 21 провал.

Фото: скриншот трансляции с коллегии Минстроя РТ

Однако тут же Гафаров назвал и очень интересную цифру: он напомнил о введении инвестиционной надбавки к тарифу и уточнил, что «вся полученная инвестнадбавка — порядка 7,5 миллиарда рублей — около одного миллиарда [в год] будет направлена на восстановление сетей». После чего удовлетворенно отметил, что в прошлом году масштабные работы по реконструкции уже начались, «наиболее изношенные участки усилены полимерными материалами», и добавил, что надеется на включение казанских мероприятий в недавно стартовавшую в 2022 году федеральную программу модернизации инженерных сетей.