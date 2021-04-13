Автовакханалия на Чистопольской: как казанцы превратили тротуар в парковку

Почему в городе дефицит парковочных мест — виноват не только возросший уровень автомобилезации, но и особый порядок

Фото: Максим Платонов

Вдоль крупных магистралей Казани все сложнее припарковаться — мест катастрофически не хватает. Аналогичные ситуации можно наблюдать на оживленных перекрестках на улице Чистопольской (практически в новом центре города). У местного медицинского центра даже вынуждены были установить плакат: «Просьба не занимать парковочные места с 7.30 до 20.00 для возможности подъезда и парковки служб скорой медицинской помощи». Но просьба тщетна: пациенты и посетители соседних магазинов и сотрудники ближайших офисов паркуются на любом клочке пространства — лишь бы автомобиль уместился. «Реальное время» — о причинах, по которым невозможно поставить машину в таких местах. О порядке, при котором в столице Татарстана на платных парковках будут находиться автохамы со снятыми номерами, и когда не будет хватать бесплатных парковочных мест ни в одном месте.



«Как можно натыкать на пятачке столько контор и не обеспечить парковкой?!»

— Я выбираю платную клинику, потому что хочу комфорта, — взорвался казанец Евгений Грофенин, когда корреспондент «Реального времени» поинтересовался, не стыдно ли парковаться на тротуаре перед входом в клинику «Здоровье семьи» на улице Чистопольской. — У меня время дорого стоит, но я готов платить, чтобы его зря не тратить! Я записываюсь заранее, приезжаю и 20 минут катаюсь по ямам и буеракам, чтобы припарковаться, разве это нормально? В итоге места нет, назначенное время проходит, куда деваться? Я оставил место пешеходам, схожу к врачу и машину переставлю.

— Мы живем недалеко — на улице Короленко, — смущенно поделился нарушитель правил парковки Рустем (фамилию мужчина назвать постеснялся).

— Могли бы пешком, конечно, прийти. Но ребенок маленький, время весеннее, не хочется тащиться с коляской по лужам и остаткам снега. Приехали, а встать негде. Жена с сыном пошли на прием, а я тут дежурю и машину переставлю, как только место на парковке освободится.

— Я сюда к врачам хожу несколько лет, — рассказала Альбина Загидуллина, которой повезло втиснуть свой «Хенде» на внезапно освободившееся парковочное место. — Заехала по пути, потом поеду по рабочим делам. Уже пожалела, что поехала на своей машине: пока искала место, «убила» в яме порог. Эта поездка дорого мне обойдется. Как можно натыкать на таком пятачке столько контор, торговый центр, клинику — и не обеспечить парковкой?! Впрочем в Казани везде так.

А спросить не с кого

— Нам посетители не жалуются на отсутствие парковки, видно, привыкли, — заметила старшая медсестра клиники. — Я здесь уже несколько лет работаю, и с парковкой всегда было сложно.

Действительно, на отрезке Чистопольской расположены, кроме медцентра, стоматологическая поликлиника, трехэтажный гипермаркет электроники, четырехэтажный торгово-офисный центр (с баней и «Пятерочкой» в придачу), несколько кафе, цветочный павильон. А парковкой пользуются как посетители всех этих заведений, так и жильцы домов №15 и №19. Имеют право — часть парковочных мест расположена на придомовой территории.

В свете того, что «законная» парковка давно не вмещает автомобили всех, на нее претендующих, машины ставят и на газоны, и на тротуары. Поскольку в торговый центр и гипермаркет регулярно заезжают грузовики, не рассчитанные на такую нагрузку, проезд и тротуары давно разрушены. От них остались в основном бордюры, которые могут легко изуродовать автомобиль. Что касается газонов, нарисованных на карте Казани в этом квартальчике, то найти их способны разве что муниципальные служащие, которые выписывают автомобилистам протоколы за парковку на газонах.

Благоустройством прилегающей территории никто не занимается, поскольку она муниципальная (на публичной кадастровой карте в строке «Форма собственности» стоит прочерк), а стало быть ничья. Участки размежеваны так, что все проезды и тротуары относятся в основном к некоммерческим объектам, а к жилым домам (только у кафе «Султан» отведено место для парковки — отсыпан гравий на газоне). Поэтому коммерсантов, которые, собственно, и используют эту территорию по своей выгоде, невозможно обязать восстановить дорожное покрытие и парковку перед домом. В лучшем случае есть шансы когда-нибудь в неблизком будущем привести здесь все в порядок на деньги налогоплательщиков. Но при такой жесткой эксплуатации деньги улетят в трубу и проезды быстро вновь разобьют.

Тут только самокатов не хватало

За клиникой «Здоровье семьи» на улице Чистопольской числится лоскуток земли площадью 180 кв.м и кадастровой стоимостью 1,42 млн рублей — «под пристрой к жилому дому «для расширения лечебно-диагностического центра». Парковочные места, которые клиника просит не занимать, расположены за его пределами.

— Когда в прошлом году нашу парковку для инвалидных и детских колясок захватили коммерсанты, пришлось принимать решительные меры, — сообщила корреспонденту «Реального времени» директор казанского ООО «Здоровье семьи 1+» Татьяна Шилыковская. — Компания, которая предоставляет напрокат электросамокаты, в один прекрасный день привезла и выгрузила их на нашей парковке. Я тогда ночью звонила руководству этой фирмы, заставила их немедленно все вывезти. И боюсь, что скоро снова кто-нибудь будет на эту парковку покушаться, — место-то видное и удобное, и как раз начинается сезон.

Что же касается проблем с парковкой пациентов, Шилыковская заверила, что им припарковаться где-нибудь удается, а «заставить жильцов дома освободить там места мы не вправе».

Исключение, которое стало правилом

Парковки — больная тема для многих учреждений Казани. Вопрос, почему в столице Татарстана даже при новом строительстве забывают предусмотреть достаточно парковочных мест перед «коммерческими» первыми этажами жилых зданий, риторический. Потому что плоскостная парковка перед зданием — это потерянные застройщиком коммерческие площади, упущенная выгода, как поясняют специалисты.

Несколько лет назад Казань захватила волна публичных слушаний по вопросам разрешения на отклонение от градостроительных регламентов, и она не схлынула до сих пор. Застройщики, у которых аппетиты оказались выше возможностей земельного участка, обращаются в исполком за разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в том числе на отклонение (в меньшую сторону) от необходимого количества парковочных мест — в виде исключения, например в связи со сложной конфигурацией земельного участка. Недостающие парковочные места, как пишут в таких случаях в документах, будут компенсированы — по соседству же есть парковки и на них есть свободные машиноместа.

Исполком проводит общественные обсуждения, о которых жители соседних домов зачастую даже не догадываются — никто же специально не заглядывает на сайт исполкома проверить, не задумал ли застройщик по соседству сократить парковку. И через энное время жильцы домов по соседству и предприниматели, которые озаботились устройством парковки, начинают задыхаться от незваных гостей.



Как пояснил «Реальному времени» источник в Казгорисполкоме, просто так никому сократить количество парковочных мест не разрешают, застройщик либо обязуется обеспечить их на другом своем участке (если поблизости такой имеется), либо предоставляет гарантийное письмо от собственника соседнего участка — о том, что там есть места и их соседу предоставят. Но после ввода объекта в эксплуатацию каким-то волшебным образом потом ни на этом участке, ни на соседних свободных мест днем с огнем бывает не сыскать.

Например, 15 марта 2021 года прошли общественные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка по ул.Академика Губкина. На них от жителей города не поступило ни одного замечания — не было несогласных. Потому что в слушаниях приняли участие 0 человек, это записано в протоколе. В результате ООО «Комосстрой Казань Специализированный Застройщик» скоро получит разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства ЖК «Комос на Губкина» в части увеличения плотности жилищного фонда до 20,85 тыс.кв.м/га.

В последних документах исполкома, связанных с разрешениями застройщикам на отклонение от разрешенных параметров, ничего не говорится о парковочных местах. Но с ростом плотности застройки они точно окажутся в дефиците, ведь первые этажи жилых комплексов предназначены под коммерческие объекты — банки, магазины, аптеки и прочее.

«Возводятся жилые комплексы без дорог и парковок»

«Реальное время» обратилось в пресс-службу исполкома Казани с запросом о том, как много согласований и разрешений на строительство было выдано в 2020-2021 гг. с формулировкой, предполагающей парковку на чужой парковке при нехватке парковочных мест по нормативу. Мы также попросили пояснить, с чем связана практика подобных согласований при явной нехватке парковочных мест, и уточнить — были ли случаи, когда застройщикам в разрешении отказывали и обязывали их уменьшить площадь застройки с тем, чтобы была обустроена полноценная парковка. По получении ответ исполкома будет опубликован.

— Такая практика ненормальна, и вообще ненормально, когда количество парковочных мест не соответствует назначению объекта, — считает председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин. — А ведь обратите внимание, это сейчас наблюдается повсеместно! На окраинах Казани возводятся жилые комплексы без дорог, без парковок, так что невозможно ни въехать, ни выехать. А про центр и старые кварталы я вообще молчу — как можно размещать объекты в плотной застройке без необходимой инфраструктуры?

— СНиПы, ГОСТы и другие нормативы принимаются на федеральном уровне и должны исполняться, — убежден юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем. — Если практикуется такое систематическое отклонение от норм по инициативе муниципальных властей, это повод задуматься уже для прокуратуры.

К тому же, рассуждает юрист, тот, кто дает гарантийное письмо соседу для предоставления в исполком и обещает предоставить ему места на своей парковке, должен не ограничиваться этим, а каким-то образом передать эти места, закрепить этот факт документально. А поскольку этого не делается, то все гарантии могут прекратить действие после получения согласия исполкома на отклонение от предельно допустимых параметров.

По мнению Копвиллема, вряд ли соответствуют нормам закона и документы, которые предоставляют в обоснование сокращения парковочных мест застройщики:

— Земельный участок застройщик по завершении строительства должен передавать собственникам дома, то есть тем людям, которые приобрели в доме квартиры. Они покупают не только квадратные метры в здании, но и пропорциональную этой площади часть земельного участка. И их права нарушаются, если часть этой территории без их ведома и согласия отдается под парковку собственникам другого участка. А я сомневаюсь, что в таких случаях у каждого собственника дома берут согласие.

1 / 15 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов