«Могут держать на крючке и год, и два»: предприниматели недовольны работой исполкома Казани
Казанский бизнес пожаловался на избыточные административные барьеры при получении разрешений на строительство и ввод зданий в эксплуатацию. Участники круглого стола привели примеры неоправданного затягивания сроков выдачи документов при возведении коммерческих объектов. Как выяснило «Реальное время», Ассоциация малого и среднего бизнеса РТ намерена запустить электронную платформу, где можно подать предложение о том, как упростить регламенты для ведения строительства в Казани.
Предприниматель не должен собирать подписи
Ассоциация малого и среднего бизнеса Татарстана провела круглый стол по обсуждению административных барьеров при возведении производственных и коммерческих объектов в Казани. Предприниматели раскритиковали «регуляторную гильотину» городских властей, которая, по их мнению, искусственно создает ненужные проблемы и препятствует нормальной деятельности.
Как отметил глава ассоциации Рафик Шайхутдинов, необходимо принципиально изменить подход к регламентным процедурам, чтобы «не предприниматель бегал собирать справки», а городские власти создавали ему комфортный административный режим.
— Вначале нужно изменить подход в общении с бизнесом. Не предприниматель должен собирать подписи! Нужно сделать так, чтобы специалисты разных подразделений исполкома обменивались между собой необходимой документацией, после чего бизнесмен мог бы спокойно получить разрешительные документы, — высказал он общую мечту бизнесменов, вероятно, понимая, что она недостижима.
По его словам, в Казани необходимо ввести систему сбора документов от бизнеса по принципу «одного окна» с электронной регистрацией документов. Для этого предлагается закрепить простой и исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства. «Чтобы пришлось идти обратно предпринимателю только один раз! И вопросы ему могут задавать только один раз!», — отметил он.
Сейчас же предпринимателю, по его словам, приходится обходить несколько кругов ада. «Все зависит от настроения конкретного чиновника. Не работают институты, а работает субъективизм», — подчеркнул глава Ассоциации.
Ловушка для начинающего бизнесмена
Больше всего барьеров казанские бизнесмены испытывают при сдаче объектов в эксплуатацию. Предприниматель Ильгизар Табакаев пожаловался, что строители часто попадают в ловушку чиновников, которые под благовидным предлогом предлагают помощь, а на самом деле могут растянуть процесс так, что и за 3 года можно не успеть, сетовал он. А это чревато сносом построенного здания или повторным прохождением всего круга оформления документов, начиная с получения разрешения.
— Регламент о вводе в эксплуатацию здания в Казани действует с 23 февраля 2014 года (речь идет о постановлении исполкома Казани №555/29). Получить разрешение о вводе здания в эксплуатацию — это тяжелейшая проблема, — рассказал он. — Она начинается прямо с первого шага — с подачи заявления.
По его словам, подвох заключается в том, что предпринимателю часто предлагают не регистрировать обращение под предлогом того, что придется не раз переписать. А на самом деле отсутствие штампа о регистрации может обернуться тяжелыми последствиями.
— Интересная вещь — регистрации нет, так что могут держать на крючке и год, и два. Вы сами знаете, что есть такое постановление исполкома Казани, которое обязывать сносить здание, если в течение трех лет здание не введено в эксплуатацию. Оп — и сроки горят. Тут начинаешь крутиться. И в суде обнаруживается, что ты в ловушке — заявление-то не было зарегистрировано! Надо ужесточить регламент и ответственности за соблюдения этого порядка, — предложил он.
Вторая проблема идет следом и касается обследования здания. «По регламенту положено 2 дня. Но группа исполкома может приехать через 5—7 дней и даже полгода, объясняя занятостью», — посетовал бизнесмен. Многие предприниматели на встрече утверждали, что не хотят сейчас вкладываться в строительстве как раз потому, что бегать за справками устанешь.
— Пора привлекать к ответственности сотрудников градостроительного комитета за непрофессиональные действия. Даже если возникает спорный вопрос, решать они боятся и посылают тебя в суд. А боятся простого — проверки прокуратуры. Не буду называть конкретные фамилии, но лично мне кажется, что надо менять всю структуру, — заключил Табакаев.
«Предлагаем городским службам ограничить свои желания»
Зампредседателя Общественной палаты республики Мунир Гафиятуллин отметил, что процесс получения разрешения на строительство жилого дома или производственного объекта занимает в Казани не менее 2 лет. «По закону разрешение должно выдаваться по истечении 30 дней после подачи заявления», — указал он.
Острые моменты в Казани возникают при получении техусловий на подключение к сетям. Предприниматели просят введения обоснованной платы.
— Если по электросетям есть норма в 15 квт, а все что выше ты оплачиваешь, то у казанского «Водоканала» нет. Нет нормы по газу, — пояснил Мунир Гафиятуллин, — Предлагаем городским службам ограничить свои желания. Но как это оформить — пусть решит администрация города.
5 лет борьбы за участок в 30 соток
Для ускорения темпов строительства предприниматели предложили ввести упрощенный режим прохождения госэкспертизы проектов. Сейчас он действует для объектов до 1 500 тысяч кв. м. Это быстровозводимые объекты, с которых сразу начинают производиться налоговые отчисления. «Предложение — увеличить до 2 тысяч и высотой до трех этажей», — высказал идею Ильгизар Табакаев.
Вице-президент Ассоциации Роберт Закиров рассказал историю о том, как бесхозный участок удалось вовлечь в оборот лишь спустя 5 лет.
— Нами был найден бесхозный земельный участок в 30 соток. Отдали документы и отправили запросы в три разные службы исполкома Казани. Первая служба ответила — да, участок ваш, вы можете обратиться за правом аренды. Вторая — надо подумать. Третья — нельзя, так как участок зарезервирован. 5 лет мы возились с этим участком и будем обращаться в антикоррупционный комитет, — пригрозил он.
После тысячелетия Казани многие предприниматели так и не получили компенсационные участки взамен отнятых во время застройки города. «Минстрой, вы об этом знаете? Знаете! Мы к вам обращались», — обратился к руководству Минстроя Закиров. По его словам, представители бизнеса до сих пор не получили ни денег, ни участков, а суды идут. Городские власти, уверяет он, часто меняют назначение участка без согласования с собственником.
— Бизнес распланировал, а ему бац — нет, такое строить здесь нельзя! Начал строить автомойку, а через полгода приходят люди с исполкома и предупреждают — здесь строить нельзя, сноси! Здесь решили строить аптеку. Как так? — возмущался Закиров.
В заключение участники круглого стола сошлись в том, чтобы в ближайшее время запустить электронную платформу, на которую каждый предприниматель сможет отправить письмо с предложениями о том, как упростить регламенты для ведения строительства в Казани.
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