«Могут держать на крючке и год, и два»: предприниматели недовольны работой исполкома Казани

Фото: Илья Репин

Казанский бизнес пожаловался на избыточные административные барьеры при получении разрешений на строительство и ввод зданий в эксплуатацию. Участники круглого стола привели примеры неоправданного затягивания сроков выдачи документов при возведении коммерческих объектов. Как выяснило «Реальное время», Ассоциация малого и среднего бизнеса РТ намерена запустить электронную платформу, где можно подать предложение о том, как упростить регламенты для ведения строительства в Казани.

Предприниматель не должен собирать подписи

Ассоциация малого и среднего бизнеса Татарстана провела круглый стол по обсуждению административных барьеров при возведении производственных и коммерческих объектов в Казани. Предприниматели раскритиковали «регуляторную гильотину» городских властей, которая, по их мнению, искусственно создает ненужные проблемы и препятствует нормальной деятельности.



Как отметил глава ассоциации Рафик Шайхутдинов, необходимо принципиально изменить подход к регламентным процедурам, чтобы «не предприниматель бегал собирать справки», а городские власти создавали ему комфортный административный режим.



— Вначале нужно изменить подход в общении с бизнесом. Не предприниматель должен собирать подписи! Нужно сделать так, чтобы специалисты разных подразделений исполкома обменивались между собой необходимой документацией, после чего бизнесмен мог бы спокойно получить разрешительные документы, — высказал он общую мечту бизнесменов, вероятно, понимая, что она недостижима.



Как отметил глава ассоциации Рафик Шайхутдинов, необходимо принципиально изменить подход к регламентным процедурам

По его словам, в Казани необходимо ввести систему сбора документов от бизнеса по принципу «одного окна» с электронной регистрацией документов. Для этого предлагается закрепить простой и исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства. «Чтобы пришлось идти обратно предпринимателю только один раз! И вопросы ему могут задавать только один раз!», — отметил он.

Сейчас же предпринимателю, по его словам, приходится обходить несколько кругов ада. «Все зависит от настроения конкретного чиновника. Не работают институты, а работает субъективизм», — подчеркнул глава Ассоциации.

Ловушка для начинающего бизнесмена

Больше всего барьеров казанские бизнесмены испытывают при сдаче объектов в эксплуатацию. Предприниматель Ильгизар Табакаев пожаловался, что строители часто попадают в ловушку чиновников, которые под благовидным предлогом предлагают помощь, а на самом деле могут растянуть процесс так, что и за 3 года можно не успеть, сетовал он. А это чревато сносом построенного здания или повторным прохождением всего круга оформления документов, начиная с получения разрешения.



— Регламент о вводе в эксплуатацию здания в Казани действует с 23 февраля 2014 года (речь идет о постановлении исполкома Казани №555/29). Получить разрешение о вводе здания в эксплуатацию — это тяжелейшая проблема, — рассказал он. — Она начинается прямо с первого шага — с подачи заявления.



Предприниматель Ильгизар Табакаев пожаловался, что строители часто попадают в ловушку чиновников, которые под благовидным предлогом предлагают помощь, а на самом деле могут растянуть процесс

По его словам, подвох заключается в том, что предпринимателю часто предлагают не регистрировать обращение под предлогом того, что придется не раз переписать. А на самом деле отсутствие штампа о регистрации может обернуться тяжелыми последствиями.



— Интересная вещь — регистрации нет, так что могут держать на крючке и год, и два. Вы сами знаете, что есть такое постановление исполкома Казани, которое обязывать сносить здание, если в течение трех лет здание не введено в эксплуатацию. Оп — и сроки горят. Тут начинаешь крутиться. И в суде обнаруживается, что ты в ловушке — заявление-то не было зарегистрировано! Надо ужесточить регламент и ответственности за соблюдения этого порядка, — предложил он.



Вторая проблема идет следом и касается обследования здания. «По регламенту положено 2 дня. Но группа исполкома может приехать через 5—7 дней и даже полгода, объясняя занятостью», — посетовал бизнесмен. Многие предприниматели на встрече утверждали, что не хотят сейчас вкладываться в строительстве как раз потому, что бегать за справками устанешь.



— Пора привлекать к ответственности сотрудников градостроительного комитета за непрофессиональные действия. Даже если возникает спорный вопрос, решать они боятся и посылают тебя в суд. А боятся простого — проверки прокуратуры. Не буду называть конкретные фамилии, но лично мне кажется, что надо менять всю структуру, — заключил Табакаев.

Мунир Гафиятуллин отметил, что процесс получения разрешения на строительство жилого дома или производственного объекта занимает в Казани не менее 2 лет

«Предлагаем городским службам ограничить свои желания»

Зампредседателя Общественной палаты республики Мунир Гафиятуллин отметил, что процесс получения разрешения на строительство жилого дома или производственного объекта занимает в Казани не менее 2 лет. «По закону разрешение должно выдаваться по истечении 30 дней после подачи заявления», — указал он.

Острые моменты в Казани возникают при получении техусловий на подключение к сетям. Предприниматели просят введения обоснованной платы.



— Если по электросетям есть норма в 15 квт, а все что выше ты оплачиваешь, то у казанского «Водоканала» нет. Нет нормы по газу, — пояснил Мунир Гафиятуллин, — Предлагаем городским службам ограничить свои желания. Но как это оформить — пусть решит администрация города.

5 лет борьбы за участок в 30 соток

Для ускорения темпов строительства предприниматели предложили ввести упрощенный режим прохождения госэкспертизы проектов. Сейчас он действует для объектов до 1 500 тысяч кв. м. Это быстровозводимые объекты, с которых сразу начинают производиться налоговые отчисления. «Предложение — увеличить до 2 тысяч и высотой до трех этажей», — высказал идею Ильгизар Табакаев.



Вице-президент Ассоциации Роберт Закиров рассказал историю о том, как бесхозный участок удалось вовлечь в оборот лишь спустя 5 лет.



«Минстрой, вы об этом знаете? Знаете! Мы к вам обращались», — обратился к руководству Минстроя Закиров

— Нами был найден бесхозный земельный участок в 30 соток. Отдали документы и отправили запросы в три разные службы исполкома Казани. Первая служба ответила — да, участок ваш, вы можете обратиться за правом аренды. Вторая — надо подумать. Третья — нельзя, так как участок зарезервирован. 5 лет мы возились с этим участком и будем обращаться в антикоррупционный комитет, — пригрозил он.

После тысячелетия Казани многие предприниматели так и не получили компенсационные участки взамен отнятых во время застройки города. «Минстрой, вы об этом знаете? Знаете! Мы к вам обращались», — обратился к руководству Минстроя Закиров. По его словам, представители бизнеса до сих пор не получили ни денег, ни участков, а суды идут. Городские власти, уверяет он, часто меняют назначение участка без согласования с собственником.



— Бизнес распланировал, а ему бац — нет, такое строить здесь нельзя! Начал строить автомойку, а через полгода приходят люди с исполкома и предупреждают — здесь строить нельзя, сноси! Здесь решили строить аптеку. Как так? — возмущался Закиров.

В заключение участники круглого стола сошлись в том, чтобы в ближайшее время запустить электронную платформу, на которую каждый предприниматель сможет отправить письмо с предложениями о том, как упростить регламенты для ведения строительства в Казани.

1 / 18 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин