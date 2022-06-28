«Почти халяль»: как мусульмане — гости казанского Сабантуя, ушли с него голодными

Почему халяльный общепит стал проблемой на праздничных гуляньях в столице Татарстана

Фото: Ринат Назметдинов

Жалуются, что не смогли перекусить шашлыком и другими яствами по стандартам «халяль» посетители казанского Сабантуя: на главной площадке в Березовой роще, в поселке Мирный, в точках общепита они не нашли для себя блюд, приготовленных по мусульманским канонам. Хотя самого шашлыка было хоть объешься, но продавали его вместе со свининой. Тоже самое с пловом и выпечкой. Разочарованных гостей оказалось немало, причем собеседники издания признались, что аналогичная гастрономическая дискриминация царит и на других праздниках в городе, например, 9 мая в парке Победы во многочисленных палатках с едой также не могли попотчевать мусульман. «Реальное время» разбиралось, почему в Казани, которая может претендовать на звание «халяльной столицы» России, стал проблемой дефицит халяльного общепита на городских народных гуляниях.

Близок халяль, да не закусишь



Жительница Казани Альбина Файзуллина рассказала «Реальному времени», что приехала на Сабантуй в поселок Мирный всей семьей. На главной праздничной площадке города рассчитывали гулять долго и, естественно, проголодались.

— Везде стояли палатки, жарили мясо, такие ароматы витали, конечно, захотелось шашлыка. Обошли все палатки — и ушли голодными, потому что нигде не нашли значка «халяль». Везде были и говядина, и свинина — мясо лежало на одних и тех же прилавках, а мы употребляем только халяльную еду. Причем это проблема не только казанского Сабантуя — когда мы с мужем ездили в Болгар, оказались в такой же ситуации. А в этот раз на Сабантуе мы нашли только халяльные сладости. Но хотелось-то поесть полноценно, — пожаловалась Альбина.

Фото: vk.com/zzakieva

Такими же голодными ушли с городского праздника Файзуллины и месяцем ранее, 9 мая, из парка Победы. Семья прогуливалась, а когда захотелось перекусить и подошли к шатрам с шашлыком, пришлось уйти восвояси.

— Не нашли ни одного прилавка с халяльным мясом. Потом прошли пешком до Кремлевской набережной, думали, поедим там, но нет, и там такая же история. В одном шатре продавщица говорит: «Возьмите шашлык из курицы, это же почти халяль». Но «почти» в этом случае не бывает, если курицу и свинину одним ножом могли резать. Да и животное режут правильно, чтобы мясо стало халяльным. Кто-то может сказать, что это не особенно принципиально, но для многих это и важно! Нет, я не могу сказать, что халяльная продукция на праздниках отсутствовала — она была, но в виде палок колбасы, головок сыра и прочих продуктов в вакуумной упаковке. И что? Проголодавшиеся должны были грызть колбасу?! — посетовала Алсу Мавлитова.

Обе женщины подчеркнули: речь идет не об отсутствии халяльной продукции как таковой, а об отсутствии халяльного общепита и фастфуда в местах массовых гуляний. А это для туристического города уровня Казани — уже серьезная проблема.

«Речь не о мясе, а об образе жизни»

На недавнем Сабантуе в Казани, по данным мэрии, было съедено в общей сложности 650 кг шашлыка и полторы тонны плова. И при таком изобилии часть гостей ушли с праздника голодными. Это уже какая-то пищевая дискриминация получается.

— Несмотря на то, что я уже год не являюсь председателем Комитета по стандарту «халяль» при ДУМ РТ, мне и сегодня по этому поводу звонят люди, причем не только из Казани, а из многих регионов России по поводу потребности в халяльных продуктах, — говорит имам-хатыб мечети имени Габдрахима Утыз-Имяни Ирек-хазрат Зиганшин, под руководством которого в 2019-м была создана и зарегистрирована уникальная система «халяль». — Тут речь не о курице или говядине, не о мясе, а об образе жизни. Человек хочет отдыхать в соответствии с требованиями халяль. И халяль востребован не только среди мусульман — им пользуются все, и все удовольствие получают. Участвуя в Сабантуе, а туда обычно идут всей семьей, люди хотят хорошо провести время и, конечно, покушать. В прошлые годы при организации праздников вроде Сабантуя нас исполком привлекал к их проведению, и мы обязательно приглашали производителей халяльной продукции на площадки, где мы проводили праздники.

В самом Комитете по стандарту «халяль» при ДУМ РТ, который в прошлом году возглавил Аббяс-хазрат Шляпошников, также признали наличие проблемы. В ведомстве выразили готовность помочь с решением вопроса, если в исполкоме Казани окажут содействие.

— К сожалению, городские власти не оповещают нас о подготовке к большим мероприятиям такого рода, — прокомментировали ситуацию с отсутствием халяльного общепита в Комитете по стандарту «халяль» при ДУМ РТ. — А мы готовы помочь с организацией праздников, сотрудничать и подсказывать, как избежать таких накладок — тут достаточно выслать нам информационное письмо.



Из халяля — хот-дог и кыстыбый

На любительских фото, которые казанцы после Сабантуя разместили в соцсети, видно, что все виды шашлыка, истекая соком, лежат на одном прилавке. И указания, свидетельствующего, что шашлык или плов соответствуют стандарту «халяль», нет.

«Реальное время» обратилось в исполком Казани за разъяснениями по поводу отсутствия халяльного общепита на главном татарском народном празднике, где, казалось бы, априори такой фастфуд должен быть представлен.

— На национальном празднике Сабантуй места под организацию торговой деятельности предоставляются согласно поступившим заявкам от предпринимателей, — сообщили в исполкоме. — Администрации районов заранее принимали заявки от предпринимателей на участие в праздничной торговле. Так, на площадке Сабантуя на озере «Лебяжье» свою продукцию, позиционируемую как халяль, реализовывали «Mr. ШаWa», «Хот дог из печи», «Кыстыбый», «Maryam», «ХотдогЛАР». В Администрацию Советского района производители продукции халяль не обращались. На центральном майдане в Мирном продукция под знаком халяль была представлена фермерским хозяйством «Каусар» (те самые халяльные колбасы, о которых говорила наша читательница — прим. ред.). Помимо этого, были точки продаж прохладительных напитков, мороженого, выпечки и так далее. Например, ООО «Напитки Казани», ИП Кудюсова Э.К., ИП Ибрагимов А.Ф. и другие.

На вопрос об отсутствии халяльного фастфуда в исполкоме ответили:

— В целом требования по реализации продукции халяль во время выездной торговли отсутствуют, так как сертификация продукции по стандарту халяль является добровольной. Ответственность несет сам предприниматель. Что касается качества и безопасности реализуемой продукции, то полномочия по контролю возложены на Роспотребнадзор.

«Если это людям надо, надо это дать»

— Предлагать на одном столе халяльные и нехаляльные продукты, тот же шашлык, с религиозной точки зрения это грех, — говорит главный казый РТ Джалиль хазрат Фазлыев. — Но наказания за это не предусмотрено, это дело совести человека, который так поступает.

— Это на самом деле проблема, потому что на Сабантуе гуляют и немусульмане, и мусульмане, — считает глава техниче­ского комитета халяль Росстандарта, заместитель ДУМ Татарстана и ректор РИИ Рафик Мухаметшин, — У нас в Татарстане с продукцией халяль проблем нет, а на Сабантуе, возможно, надо было более глубоко работать Духовному управлению мусульман, халяльному комитету. Безусловно, такой фастфуд должен быть доступен. Но я думаю, что эта проблема даже больше проблема не ДУМ, а общепита. У нас очень много предприятий, которые могут поставить халяль-продукцию. Почему она не была представлена — это вопрос к ним.

— Наша компания не заинтересована в участии в таких мероприятиях, и наши заведения не относятся к халяльным, — говорит владелец «Чайхоны P.Love» Нурислам Шарифуллин. — Как потребителю, мне наличие значка «халяль» тоже не принципиально. Но халяльная индустрия в Татарстане развивается очень сильно, и даже среди наших гостей многие отдают предпочтение халяльной продукции. В нашем основном проекте нет свинины и содержащей шпик и подобной продукции. Мы покупаем мясо, у которого есть сертификаты «халяль». Умеренным, так скажем, мусульманам этого достаточно, они бывают в нашем заведении. Но достаточно много людей выбирают заведения такого формата, где соблюдены все каноны халяль. И это замечательно, и надо это дать людям, которым это важно.

«Нам, бизнесменам, конечно же важно исправить ситуацию»

— Мы сами верующие и формат халяль важен для нас самих, поэтому вся наша продукция — халяльная, — говорит основатель кормившей гостей Сабантуя на Лебяжьем сети кафе «Кыстыбый» Азат Назмутдинов. — И мы стараемся максимально участвовать во всех городских мероприятиях, где необходимо организовать питание посетителей. Отдел кейтеренга нашей компании еженедельно куда-то выезжает. Но пока наших сил при таком большом потоке посетителей, как на Сабантуе, хватает на организацию только одного выезда. И мы поехали в Лебяжъе, потому что там уже работали.

Назмутдинов добавил, что обнаружившийся на площадках Сабантуя недостаток халяльного фастфуда, по его мнению, является следствием общей недоработки — исполкома и предпринимателей:

— Это работа обоюдная, партнерская, и если у населения есть запрос на халяль-питание и нет этого питания в достаточном количестве, то надо эту проблему решать. Для нас будет полезна обратная связь, пришедшая от вас: я, например, не мог предположить, что дела так обстоят. Нам, бизнесменам, патриотам города и республики, конечно же важно исправить ситуацию. В будущем будем стараться выйти и на другие площадки. Наша задача максимально участвовать во всех мероприятиях, искать мероприятия, где мы могли бы представить свою продукцию. Единственное — надо просчитывать свои силы, поскольку все это не должно быть в ущерб качеству. Ответственность большая, если кормишь по 500—600 человек в день. Репутацию испортить нельзя!