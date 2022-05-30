В Казани завершают разработку концепции памятника пограничникам в парке Победы

В Управлении архитектуры и градостроительства исполкома Казани обсудили концепцию памятника пограничникам в парке Победы. Об этом «Реальному времени» сообщил председатель РОО РТ «Содружество пограничников» Альберт Сулейманов.



— Мы надеялись, что этот памятник будет установлен к 100-летию создания пограничных войск — в 2019 году, — рассказал он. — Однако длительное время все оставалось на уровне разговоров, а потом нас поддержал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, брат которого служил в погранвойсках. Он сам предложил нам помощь, и сейчас дело сдвинулось.

Сулейманов рассказал, что у общественников имеется уже и макет памятника, созданный одним из татарстанских скульпторов. А в преддверии Дня пограничника, отмечавшегося 28 мая, в УАиГ обсудили концепцию — ее предстоит доработать. В скульптурную группу предполагается включить пограничников, в том числе моряков и летчиков, и фигуру служебной собаки.