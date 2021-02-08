Исполком Казани: «Бюджет 2021 года составлялся в ситуации неопределенности»

Доходы города просели на треть

Ежегодно при исполнении городского бюджета наблюдалась положительная динамика по налоговым, неналоговым доходам и по межбюджетным трансфертам, заметил сегодня на «деловом понедельнике» начальник финансового управления Казани Ирек Мухаметшин. Как он напомнил, бюджет на 2020 год формировали исходя из прогноза стабильной ситуации, без учета нагрянувшего кризиса.

Бюджет Казани на прошлый год утвердили в объеме 24,9 млрд рублей, из них налоговый и неналоговый доходы — 15,8 млрд рублей, муниципалитет ожидал 9 млрд рублей безвозмездных поступлений из бюджета республики, рост к предыдущим показателям по плану составлял 8%.

В первом квартале город почти не отклонился от плана и получил 3,5 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, с ростом к уровню 2019-го на 3%.

— Однако уже в конце первого квартала начало сказываться распространение коронавируса. 30 марта 2020 года был введен режим полной самоизоляции, что привело к отмене всех городских мероприятий и практически к двухмесячной приостановке деятельности субъектов малого предпринимательства и двухнедельной — крупных промпредприятий. Это сразу же отразилось на объемах налоговых и неналоговых доходов, — констатировал спикер.

Наиболее сложными для исполнения бюджета были два «карантинных» месяца, апрель и май. Фото Максима Платонова

По его словам, наиболее сложными для исполнения бюджета были два «карантинных» месяца, апрель и май, когда доходы просели почти на треть. В целом недобор во втором квартале, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 930 млн рублей (3,98 млрд рублей — в 2019 году, 3 млрд рублей — в 2020-м).

«Таблетка» от 2 млрд выпадающих доходов

Во втором квартале значительно снизилась деловая активность малого и среднего бизнеса и объем его налоговых платежей. Недобор по УСН составил почти 150 млн рублей (снижение на 23%), по ЕНВД — на 81 млн рублей (на 37%), по НДФЛ — на 263 млн рублей (20%), потери по земельному налогу составили 131 млн рублей (на 16%). Снижение наблюдалось и по неналоговым доходам, отметил Мухаметшин. По его замечанию, одной из наиболее пострадавших отраслей экономики оказалась рекламная деятельность. В апреле прошлого года город предоставил отсрочку уплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Поэтому во втором квартале платежи от рекламы в муниципальный бюджет не поступали.

В целом ожидаемая оценка выпадающих доходов бюджета города по итогам года на тот момент составляла около 2 млрд рублей, обратил внимание начальник управления. В апреле для муниципалитета стало приоритетом профинансировать первоочередные и социально значимые расходы: обеспечить зарплату, налоги и коммунальные платежи, добавил спикер. Чтобы не допустить кассовых разрывов, для балансировки бюджета исполком разработал оптимизационный план. В первую очередь зарезервировали свободные остатки бюджета на начало года в объеме почти 1 млрд рублей, а также оптимизировали расходы на общую сумму 380 млн рублей.

— Уменьшен объем расходов по содержанию объектов благоустройства, отложены планы по ремонту отдельных городских объектов, сокращены непервоочередные расходы. При этом появился план поддержки малых предпринимателей, — перечислил докладчик.

В числе мероприятий по поддержке предпринимателей — бесплатное размещение летних веранд. Фото Максима Платонова

Среди мероприятий по поддержке:

бесплатное размещение летних веранд;

введение моратория на штрафы;

отсрочка арендных платежей по муниципальному имуществу;

отсрочка платежей по всем договорам на рекламные конструкции;

увеличение времени бесплатного пользования муниципальными парковками;

субсидирование реструктуризированных кредитов МСП.

Ситуацию переломили трансферты и дополнительные 700 млн доходов

В третьем квартале в связи с отменой режима самоизоляции ситуация начала выравниваться. Доходы поступили уже на уровне прошлого года, подчеркнул Ирек Мухаметшин. Положительная динамика поступлений наметилась по таким доходным источникам, как налог на доходы физических лиц, упрощенная система налогообложения и земельный налог. Однако по нарастающим итогам 9 месяцев недобор все еще был значительным и составлял 808 млн рублей, информировал руководитель управления.

— Четвертый квартал, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, был исполнен с ростом на 20%. При этом основное перевыполнение в объеме 446 млн рублей было обеспечено в декабре. Платежи полностью восстановились и превысили уровень 2019 года, — рассказал докладчик.

В результате при утвержденном плане межбюджетных трансфертов в городскую казну из республиканской вместо 9 млрд рублей направили почти 12,5 млрд рублей. Поэтому, несмотря на влияние пандемии коронавируса на экономику Татарстана и Казани, все первоочередные и социально значимые расходные обязательства в 2020 году город исполнил в полном объеме, сообщил Мухаметшин.

Более 70% расходов традиционно приходится на социально-культурную сферу. Фото Максима Платонова

Исполнение плана по доходам в прошлом году составило 29 млрд 51 млн руб., что на 116% выше плановых значений. Перевыполнение плана более чем на 4 млрд рублей стало возможным благодаря дополнительным межбюджетным трансфертам в объеме почти 3,4 млрд рублей и дополнительным 695 млн рублей по налоговым и неналоговым доходам, подчеркнул начальник финансового управления.

Расход бюджета Казани в 2020-м составил 28,1 млрд рублей, что на 3,2 млрд рублей больше утвержденного плана. Более 70% расходов традиционно приходится на социально-культурную сферу.

Снизили план по доходам на полмиллиарда

— Бюджет 2021 года составлялся в ситуации неопределенности развития экономики Республики Татарстан и Казани, связанной с влиянием пандемии, — заявил Ирек Мухаметшин.

По плану его объем — 28,138 млрд рублей с учетом межбюджетных трансфертов. Впервые за ряд лет наблюдается снижение объемов планового назначения по налоговым и неналоговым доходам на 582 млн рублей, сообщил Мухаметшин. В целом расходы бюджета города увеличены на 3,17 млрд рублей, в основном за счет финансовой помощи из бюджета республики. По словам начальника управления, традиционно основной рост расходов приходится на отрасли социально-культурной сферы. Учтены дополнительные расходы в общей сумме на 2,3 млрд рублей:

питание учащихся — почти на 1 млрд рублей (в том числе на организацию питания начальной школы — 720 млн рублей);

компенсация выпадающих доходов в связи с изменением родительской платы в детсадах — 828 млн рублей;

допвыплаты за классное руководство за счет федерального бюджета — 415 млн рублей;

третья компенсацию родительской платы — 41 млн рублей;

обслуживание информационных систем — 28 млн рублей;

содержание муниципальной казны — 26 млн рублей.

Питание учащихся — почти на 1 млрд рублей (в том числе на организацию питания начальной школы — 720 млн рублей). Фото: mon.tatarstan.ru

— Бюджет города на 2021 год остается достаточно напряженным, но выполнимым, — считает спикер.

Среди основных задач муниципалитета он назвал изыскание источников финансирования, не учтенных в бюджете, перенос погашения обязательств по бюджетным кредитам из бюджета РТ с 2023—2032 на 2025—2034 годы, продолжение оптимизации процессов в рамках проектного офиса.

Екатерина Аблаева