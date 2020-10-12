На фоне пандемии безработица в Казани выросла почти в 10 раз

Безработица выросла в разы

В последние месяцы из-за пандемии коронавируса количество обращений казанцев за трудоустройством заметно возросло. Проблему безработицы подняли сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города. Тревожную статистику привела и.о. директора Центра занятости населения Казани Гульнара Филиппова.

По состоянию на начало октября пособие по безработице получают 30 тыс. человек. Из них 19% потеряли работу после 1 марта и получали максимальное пособие, а более 62% — минимальное пособие. Это говорит о том, что большинство обратившихся в службу занятости те, кто раньше не работал или не имел официального места работы, поэтому эти люди имеют большой перерыв в трудовом стаже, пояснила Филиппова.

В первом квартале в центры обратилось чуть более 4 тыс. человек, а всего с начала года число обращений достигло 45 тыс. человек. Пик пришелся на апрель — более 15 тыс. обращений.

В настоящее время на учете в центрах занятости населения зарегистрировано 32,7 тыс. человек.

Тревожную статистику привела и.о. директора Центра занятости населения Казани Гульнара Филиппова

Количество вакансий на рынке Казани сегодня составляет 16 тыс. в сфере производства, строительства, транспорта, здравоохранения, образования и науки. Среди наиболее востребованных специалистов штукатуры, маляры, каменщики, повара, водители троллейбусов, полицейские, инженеры.

К октябрю в Казани трудоустроили около 10 тыс. человек — лишь 22% обратившихся. В прошлом году было трудоустроено 64,4% обратившихся.

На рынке труда сохраняется перенасыщение кадрами в некоторых отраслях, отметила Гульнара Филиппова. По ее словам, коэффициент напряженности на рынке труда составляет 1,7, то есть условно на двух безработных приходится одна вакансия. Спикер напомнила, что прежде, как правило, в Казани на одного соискателя приходилось 5-6 вакансий.

С началом пандемии коронавируса подавать сведения для поиска вакансии стало возможно в личном кабинете работодателя на портале «Работа в России». За девять месяцев этого года на портале зарегистрировались более 5 тыс. казанских компаний.

На рынке труда сохраняется перенасыщение кадрами в некоторых отраслях, отметила Гульнара Филиппова

К октябрю в столице Татарстана зарегистрированы 232 новые организации, они заявили почти о 4 тыс. вакансиий, которые попали в актуальную расширенную базу. Специалисты центра следят за ее пополнением, сообщила Филиппова.

Профессиональную подготовку и дополнительное образование с помощью службы занятости города получили граждане разных категорий. В этом году обучение в дистанционном режиме прошли по 33 профессиям и специальностям 542 казанца, что помогло найти работу 196 горожанам. Кроме того, обучили 699 женщин и 894 граждан старше 50 лет.

Помощь в организации собственного дела получили 158 самозанятых.

В программе временного трудоустройства выпускников учреждений среднего и высшего образования приняли 22 бывших студента.

После снятия ограничений в городе провели 42 ярмарки вакансий, которые посетили 5,7 тыс. человек. В них приняли участие также 167 кадровых служб предприятий.

«Пандемия привела на биржу труда и тех, кто раньше не работал или работал на сером рынке. Они получили минимальное пособие, но размер таких пособий тоже увеличен», — резюмировал Денис Калинкин

— Рост безработицы в Казани — прямое следствие влияния пандемии на экономику. Самая большая волна обращений в службы занятости пришлась на апрель. Сегодня ситуация немного стабилизировалась, хотя напряженная ситуация сохраняется. Среди безработных в Казани свыше 32 тыс. человек — почти в 10 раз больше, чем год назад. Много лет уровень безработицы в Казани был минимальным, даже во время экономических кризисов. Пандемия расшатала эту стабильную ситуацию, когда на каждого безработного приходилось по 5, а то и 7 вакансий. Более 60% вакансий традиционно приходится на рабочие специальности. Процент трудоустройства значительно ниже, чем раньше… Пандемия привела на биржу труда и тех, кто раньше не работал или работал на сером рынке. Они получили минимальное пособие, но размер таких пособий тоже увеличен, — резюмировал первый заместитель главы Казани Денис Калинкин.



«Будем демонтировать объекты ушлых товарищей»

Второй темой совещания стали итоги сезонной торговли. В начале года комитет потребительского рынка Казани, учитывая пожелания предпринимателей, утвердил схему размещения объектов для уличных торговых точек. Некоторые данные по их работе привел председатель комитета Руслан Фазылянов.

В Казани определили 268 мест для сезонной торговли.

Провели 16 аукционов, на торги выставили 122 лота, а по результатам заключили 81 договор на 5,3 млн рублей, что на 7,5% выше показателей прошлого года — тогда 87 договоров составили на 4,9 млн рублей.

146 сезонных объектов, более 50% — летние веранды, которые, по решению исполкома Казани, работали на безвозмездной основе. Одними из самых востребованных были 38 точек с овощами, фруктами, ягодами и 30 мест с мороженым, сладостями, прохладительными напитками.

Руслан Фазылянов призвал предпринимателей и горожан обращаться с предложениями по новым точкам размещения

Руслан Фазылянов назвал основные замечания к предпринимателям в этом году: увеличение площади, занятой под торговлю; несоответствие объекта проекту и нарушение правил благоустройства.



После проверок контрольно-приемочной комиссии комитет расторг три договора со злостными нарушителями. Объекты демонтировали, а еще 18 — привели в соответствие с требованиями.

Кроме того, в Казани демонтировали 270 незаконно установленных торговых объектов. По 3,3 тыс. фактам незаконной торговли наложены штрафы на сумму более 6 млн рублей.

Сроки действия сезонных договоров истекают в ноябре, напомнил спикер. По его словам, сейчас в связи с активным городским строительством в существующую схему размещения объектов торговли вносят изменения. Руслан Фазылянов призвал предпринимателей и горожан обращаться с предложениями по новым точкам размещения.

Денис Калинкин отметил, что малый бизнес активно пользуется мерами поддержки. По его словам, 146 летних веранд — лучшее тому доказательство. В условиях пандемии эти террасы были не роскошью, а необходимостью. Первый заммэра поблагодарил тех предпринимателей, которые серьезно отнеслись к необходимости соблюдать профилактические меры, и таких большинство.

— Такие находки, как призыв соблюдать дистанцию длиной в 15 эчпочмаков, и настроение повышали, и соответствовали требованиям Роспотребнадзора. Что касается тех, которым кажется, что они самые умные и им закон не писан, которые не платят налоги, аренду за землю, за чужой счет пользуются электроэнергией, не несут никакой ответственности за качество продуктов и оставляют после себя мусор и антисанитарию, мы демонтировали, демонтируем и будем демонтировать объекты этих ушлых товарищей, чтобы защитить честный бизнес от нечестной конкуренции. Уличная торговля нужна, она создает особую атмосферу, но только если это цивилизованная торговля, — заявил Денис Калинкин.

Екатерина Аблаева, фото kzn.ru