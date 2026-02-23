Рекордные снегопады: сколько стоит уборка улиц и дорог Казани
На содержание казанских дорог выделено 1,8 млрд рублей: что входит в сумму и кто получит прибыль
В Казани в этом сезоне выпало 193,5 мм осадков, в итоге в городе уже побит рекорд самой снежной зимы последнего десятилетия: 2023—2024 гг. — 180 мм осадков. Еще тогда мэр Казани Ильсур Метшин говорил о нехватке тяжелой техники и критиковал ранее закупленные для уборки снега «барсики», оказавшиеся беспомощными «котятами». Как были усвоены уроки позапрошлой зимы, в какие суммы обходится бюджету уборка снега и какие требования к ней прописываются в документах, разбиралось «Реальное время».
Снега — завались
Почти 16 тысяч обращений от казанцев по поводу ненадлежащего содержания улично-дорожной сети поступило в «Народный контроль» на портале «Госуслуги РТ» с начала зимы, из них за последний месяц — более 4 тысяч (по данным на 18 февраля 2026).
Горожане жалуются на несвоевременную уборку дорог и тротуаров, из-за обильных снегопадов несколько раз даже приходилось менять маршруты общественного транспорта.
На Сибирском тракте, например, за зиму почти полностью скрылась под снегом автобусная полоса, в результате движение замедлилось, а автобусам приходилось в прямом смысле расталкивать автомобили, объезжая пробки по трамвайным путям. На дорожных развязках и съездах на них вместо двух полос осталось по одной.
На односторонней улице Зинина в час пик движение замирает, так как с начала зимы там не очищалась не только платная муниципальная парковка, но и одна из двух полос движения. Напротив детской поликлиники на улице Шмидта движение останавливается каждый раз, как только кто-то высаживает ребенка — кроме как на единственной оставшейся свободной полосе, это сделать негде. На улице Чуйкова полностью завалена полоса движения общественного транспорта. На улице Фучика вместо двух полос движения в каждом направлении осталось по одной. Улицы Мусина и Четаева из-за сугробов стали однополосными. С начала зимы не чистятся многие дороги в казанских поселках. Их жители пишут, что не могут ни отвезти детей в школу и садик, ни дойти до остановки общественного транспорта.
Во всех районах столицы Татарстана жители жалуются на отсутствие нормальной уборки снега во дворах.
В этом году как раз накануне последнего снежного бурана в городе испытали беспилотный «дворник». Но в реальной уборке техника пока замечена не была.
С начала зимы копятся завалы снега на платных муниципальных парковках — на Академической и Ямашева, Завойского и Шуртыгина, Спортивной и Коротченко и других местах. «За парковку, если не оплатишь, сдирают 2500 рублей, а сами эту парковку не содержат должным образом», — возмущается Эльвира З. в «Народном контроле РТ».
При этом есть случаи, когда заявки на уборку парковок «закрывают», а снег остается лежать. Например, заявку №7323718 по поводу не убиравшихся с начала зимы парковочных мест перед домом №37а на Ямашева с 21 января по 15 февраля «пинали» друг другу Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов и Миндортранс РТ. А 16 февраля райадминистрация отчиталась: «Очистка парковки выполнена» — и разместила в качестве доказательства фото работающей непонятно где техники. Но сугробы и непролазная колея, в которой застревают даже внедорожники, остались на месте, а заявители, получившие липовый отчет, пишут теперь письмо в прокуратуру.
А ситуация, описанная Натальей Н. в заявке по поводу парковки и тротуара на ул. Рауиса Гареева в районе нового военного госпиталя и ДРКБ: «Невозможно оставить машину и ходить! А это ведь медицинские учреждения, туда приезжают больные люди и дети, для которых каждый лишний шаг — проблема».
— Большой объем обращений по поводу уборки снега поступает в Комитет внешнего благоустройства через бот «Моя Казань», — дополнили «жалобную» картину в исполкоме Казани. — С начала января от жителей получено более 10 тысяч сообщений, связанных с замечаниями по уборке снега, его вывозу и противогололедной обработке, а через сервис единого кол-центра принято более 5,2 тысячи звонков.
Не хватает машин, водителей, дворников
В исполкоме Казани «Реальному времени» сообщили, что 16 февраля (после сильного снегопада) на уборке снега в городе было задействовано 1197 единиц дорожной техники и 648 дорожных рабочих, а снега вывезено 27,9 тыс. тонн. Днем 17 февраля на уборке снега работала 591 единица техники, в том числе 68 комбинированных дорожных машин и 88 тракторных щеток, а также и 574 дорожных рабочих. Всего с начала зимнего сезона 2025—2026 гг. из города было вывезено 1,05 млн тонны снега.
Ответа на вопрос, каким количеством собственной техники для уборки снега располагают городские подрядчики и изменилось ли ее количество за последний год с учетом уроков зимы 2023—2024 гг., издание не получило. Однако в ноябре 2025 года руководитель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев сообщал журналистам, что из 577 единиц снегоуборочной техники готовы к зиме 523 единицы. А в конце ноября 2023 года он сообщал о готовности 589 единиц техники.
Получается, после аврала, случившегося в 2024 году, Казань не только не обзавелась новыми снегоуборочными машинами, но и часть старых потеряла?
— Городским предприятиям, занятым на уборке дорог, сегодня не хватает 35 водителей, 59 механизаторов и 57 дорожных рабочих, и это минимальная потребность, — говорят в Комитете внешнего благоустройства. — Дорожной техники тоже недостаточно. Только для очистки тротуаров необходимо минимум 58 машин, их 50. Износ техники достигает 70–80%.
В комитете уточнили, что заказчиками по содержанию улично-дорожной сети являются районные администрации, а подрядные организации определяются в ходе конкурсных процедур. В текущем сезоне Кировский и Московский районы обслуживает ДРЭУ Кировского района, Вахитовский и Приволжский — трест «Горводзеленхоз», Советский район — МУП «Городские мосты», Авиастроительный и Ново-Савиновский районы — МУП «Городское благоустройство». Заказчиком работ по содержанию искусственных сооружений является городской Комитет внешнего благоустройства, подрядчиком — МУП «Городские мосты».
Также в исполкоме Казани рассказали, куда вывозится снег с улиц города. Для его утилизации используются 8 снегоплавильных пунктов (СПП), расположенных на улицах Портовой, Несмелова, Воровского, Васильченко, Тульской, Кутуя и на проспекте Победы, общей производительностью 8 032 тонны в сутки. Они находятся в ведении МУП «Водоканал», где изданию сообщили:
— Снегоплавильные пункты Казани работают круглосуточно, в том числе ночью, в праздничные и выходные дни. С начала активного снегопада 10 декабря по 16 февраля на всех СПП было принято 580,1 тыс. тонн снега. При этом с 9 по 16 февраля на СПП приняли более 75 тыс. тонн снега, из них только 16 февраля — более 9 тыс. тонн.
Чистят для туристов
На сайте госзакупок «Реальное время» нашло данные о договорах, заключенных районными администрациями Казани с подрядчиками на 2026 год. Общая стоимость заключенных контрактов — свыше 1,8 млрд рублей, однако в этой сумме «сидит» также и летнее содержание дорог.
В контрактах прописана стоимость уборки 1 тыс. кв. метров дорог от снега — она разная для разных дорог: для туристических маршрутов — 1000 рублей, для дорог 1-й категории — 900, для 2-й категории — 520, для 3-й категории — 270.
Частота уборки также различается: для туристических маршрутов — 94 раза в течение зимы, для дорог 1-й категории — 85 раз, для 2-й категории — 75 раз, для 3-й категории — 46.
А как надо убирать?
Уборка дорог, тротуаров и дворов должна проводиться в соответствии с требованиями Правил благоустройства Казани. Согласно этому документу, в содержание территорий дорог входят уборка грязи, мусора, снега и льда (наледи) с тротуаров (пешеходных зон, дорожек) и проезжей части.
Содержание стоянок длительного и краткосрочного хранения автотранспортных средств (далее — стоянка) и прилегающих к ним территорий, а следовательно, и парковок — платных и бесплатных, находящихся в ведении муниципалитета, включает их своевременную очистку от грязи, снега, наледи, вывоз снега и льда.
Правила гласят: «Уборка автомобильных дорог… включает комплекс мероприятий по регулярной очистке проезжей части, тротуаров, парковок (парковочных карманов), остановок ожидания общественного транспорта, искусственных дорожных сооружений от грязи, мусора, снега и льда». При этом нигде нет упоминания о том, что дороги могут расчищаться не на всю ширину, а снег — складироваться на проезжей части и на парковочных местах.
Во время снегопадов уборка остановок ожидания общественного транспорта, расположенных на тротуарах, должна производиться два раза в сутки. А снег с остановок ожидания общественного транспорта, перекрестков, пешеходных переходов должен вывозиться в течение суток.
Валы снега, образуемые в ходе уборки, на перекрестках, остановках ожидания общественного транспорта, пешеходных переходах должны расчищаться, соответственно, на ширину перекрестка, на длину посадочной площадки, переходов — на ширину перехода, но не менее чем на 5 м. Не допускается формировать снежные валы на пересечениях дорог и улиц на одном уровне, ближе 20 м от остановок ожидания общественного транспорта; на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром, на тротуарах, во въездах на прилегающие территории.
При этом в договорах, заключенных с подрядчиками, указано: «Сгребание снега с проезжих частей дорог… производят в полосе движения, составляющей 100% от ширины проезжей части… Формирование снежных валов производится … с целью последующего удаления снега с проезда. Вал снега должен быть уложен с таким расчетом, чтобы в основании он был не шире 1 м при наличии 2 и более полос движения и давал возможность нормального движения общественного транспорта».
«Несколько дворов убирать в ежедневном режиме физически невозможно»
Во дворах собственных домов казанцы тонут в сугробах, рискуют погибнуть под горами снега, падающими с крыш, либо остаться без крова, как жители дома №40 на ул. Гвардейской, где перекрытие не выдержало снеговой нагрузки.
В Управлении административно-технической инспекции «Реальному времени» сообщили, что с начала года поступило 34 жалобы на неудовлетворительное содержание дворов, крыш и тротуаров, а с начала зимы за неубранный во дворах и на тротуарах снег Административной комиссией вынесены 73 постановления и наложены штрафы на сумму 372 тыс. рублей.
— В период обильных снегопадов, с 27 января по 5 февраля, от снега очищались все 4176 дворов площадью 9,3 млн кв. м, — сообщили «Реальному времени» в городском Комитете ЖКХ в ответ на вопрос, почему горожане вынуждены протаптывать в снегу тропинки к своим подъездам, а скорая помощь не может заехать во дворы. — Поскольку за некоторыми дворниками закреплено больше одного двора, — а по несколько дворов убирать в ежедневном режиме физически невозможно, — каждый день в городе убирается порядка 3,5 тыс. дворов. Во время аномальных осадков для уборки дворовых территорий привлекались 1330 дворников и 80 разнорабочих. На уборку дворов от снега выходило 240 единиц спецтехники, из которых 110 были привлечены дополнительно.
По данным Комитета, большая часть дворов Казани была очищена в период залповых снегопадов по 4-5 раз, поэтому площадь убранной территории составила более 40 млн кв. м, а всего за 10 дней из дворов было вывезено 688 тонн снега и очищено 1084 кровли, для чего было привлечено 124 альпиниста.
— Дефицит дворников из-за низкой заработной платы и тяжелого труда составляет 900 человек, — сообщили изданию.
