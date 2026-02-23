Рекордные снегопады: сколько стоит уборка улиц и дорог Казани

На содержание казанских дорог выделено 1,8 млрд рублей: что входит в сумму и кто получит прибыль

В Казани в этом сезоне выпало 193,5 мм осадков, в итоге в городе уже побит рекорд самой снежной зимы последнего десятилетия: 2023—2024 гг. — 180 мм осадков. Еще тогда мэр Казани Ильсур Метшин говорил о нехватке тяжелой техники и критиковал ранее закупленные для уборки снега «барсики», оказавшиеся беспомощными «котятами». Как были усвоены уроки позапрошлой зимы, в какие суммы обходится бюджету уборка снега и какие требования к ней прописываются в документах, разбиралось «Реальное время».

Снега — завались

Почти 16 тысяч обращений от казанцев по поводу ненадлежащего содержания улично-дорожной сети поступило в «Народный контроль» на портале «Госуслуги РТ» с начала зимы, из них за последний месяц — более 4 тысяч (по данным на 18 февраля 2026).

Горожане жалуются на несвоевременную уборку дорог и тротуаров, из-за обильных снегопадов несколько раз даже приходилось менять маршруты общественного транспорта.

На Сибирском тракте, например, за зиму почти полностью скрылась под снегом автобусная полоса, в результате движение замедлилось, а автобусам приходилось в прямом смысле расталкивать автомобили, объезжая пробки по трамвайным путям. На дорожных развязках и съездах на них вместо двух полос осталось по одной.

На дорожных развязках и съездах на них вместо двух полос осталось по одной.

На односторонней улице Зинина в час пик движение замирает, так как с начала зимы там не очищалась не только платная муниципальная парковка, но и одна из двух полос движения. Напротив детской поликлиники на улице Шмидта движение останавливается каждый раз, как только кто-то высаживает ребенка — кроме как на единственной оставшейся свободной полосе, это сделать негде. На улице Чуйкова полностью завалена полоса движения общественного транспорта. На улице Фучика вместо двух полос движения в каждом направлении осталось по одной. Улицы Мусина и Четаева из-за сугробов стали однополосными. С начала зимы не чистятся многие дороги в казанских поселках. Их жители пишут, что не могут ни отвезти детей в школу и садик, ни дойти до остановки общественного транспорта.

Во всех районах столицы Татарстана жители жалуются на отсутствие нормальной уборки снега во дворах.

Во всех районах столицы Татарстана жители жалуются на отсутствие нормальной уборки снега во дворах.



В этом году как раз накануне последнего снежного бурана в городе испытали беспилотный «дворник». Но в реальной уборке техника пока замечена не была.

С тропинки, протоптанной на нерегулируемом переходе на ул. Зинина, например, уже два месяца, спускаясь на «зебру», можно запросто переломать ноги. Инна Серова / realnoevremya.ru

С начала зимы копятся завалы снега на платных муниципальных парковках — на Академической и Ямашева, Завойского и Шуртыгина, Спортивной и Коротченко и других местах. «За парковку, если не оплатишь, сдирают 2500 рублей, а сами эту парковку не содержат должным образом», — возмущается Эльвира З. в «Народном контроле РТ».

При этом есть случаи, когда заявки на уборку парковок «закрывают», а снег остается лежать. Например, заявку №7323718 по поводу не убиравшихся с начала зимы парковочных мест перед домом №37а на Ямашева с 21 января по 15 февраля «пинали» друг другу Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов и Миндортранс РТ. А 16 февраля райадминистрация отчиталась: «Очистка парковки выполнена» — и разместила в качестве доказательства фото работающей непонятно где техники. Но сугробы и непролазная колея, в которой застревают даже внедорожники, остались на месте, а заявители, получившие липовый отчет, пишут теперь письмо в прокуратуру.

Администрация района отчиталась, что очистка платной парковки выполнена, а сугробы и непролазная колея перед домом №37а по проспекту Ямашева, в которой застревают даже внедорожники, остались на месте. Инна Серова / realnoevremya.ru

А ситуация, описанная Натальей Н. в заявке по поводу парковки и тротуара на ул. Рауиса Гареева в районе нового военного госпиталя и ДРКБ: «Невозможно оставить машину и ходить! А это ведь медицинские учреждения, туда приезжают больные люди и дети, для которых каждый лишний шаг — проблема».

А ситуация, описанная Натальей Н. в заявке по поводу парковки и тротуара на ул. Рауиса Гареева в районе нового военного госпиталя и ДРКБ: «Невозможно оставить машину и ходить! А это ведь медицинские учреждения, туда приезжают больные люди и дети, для которых каждый лишний шаг — проблема».

— Большой объем обращений по поводу уборки снега поступает в Комитет внешнего благоустройства через бот «Моя Казань», — дополнили «жалобную» картину в исполкоме Казани. — С начала января от жителей получено более 10 тысяч сообщений, связанных с замечаниями по уборке снега, его вывозу и противогололедной обработке, а через сервис единого кол-центра принято более 5,2 тысячи звонков.

Не хватает машин, водителей, дворников

В исполкоме Казани «Реальному времени» сообщили, что 16 февраля (после сильного снегопада) на уборке снега в городе было задействовано 1197 единиц дорожной техники и 648 дорожных рабочих, а снега вывезено 27,9 тыс. тонн. Днем 17 февраля на уборке снега работала 591 единица техники, в том числе 68 комбинированных дорожных машин и 88 тракторных щеток, а также и 574 дорожных рабочих. Всего с начала зимнего сезона 2025—2026 гг. из города было вывезено 1,05 млн тонны снега.

Ответа на вопрос, каким количеством собственной техники для уборки снега располагают городские подрядчики и изменилось ли ее количество за последний год с учетом уроков зимы 2023—2024 гг., издание не получило. Однако в ноябре 2025 года руководитель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев сообщал журналистам, что из 577 единиц снегоуборочной техники готовы к зиме 523 единицы. А в конце ноября 2023 года он сообщал о готовности 589 единиц техники.

Получается, после аврала, случившегося в 2024 году, Казань не только не обзавелась новыми снегоуборочными машинами, но и часть старых потеряла?

— Городским предприятиям, занятым на уборке дорог, сегодня не хватает 35 водителей, 59 механизаторов и 57 дорожных рабочих, и это минимальная потребность, — говорят в Комитете внешнего благоустройства. — Дорожной техники тоже недостаточно. Только для очистки тротуаров необходимо минимум 58 машин, их 50. Износ техники достигает 70–80%.

В комитете уточнили, что заказчиками по содержанию улично-дорожной сети являются районные администрации, а подрядные организации определяются в ходе конкурсных процедур. В текущем сезоне Кировский и Московский районы обслуживает ДРЭУ Кировского района, Вахитовский и Приволжский — трест «Горводзеленхоз», Советский район — МУП «Городские мосты», Авиастроительный и Ново-Савиновский районы — МУП «Городское благоустройство». Заказчиком работ по содержанию искусственных сооружений является городской Комитет внешнего благоустройства, подрядчиком — МУП «Городские мосты».

Также в исполкоме Казани рассказали, куда вывозится снег с улиц города. Для его утилизации используются 8 снегоплавильных пунктов (СПП), расположенных на улицах Портовой, Несмелова, Воровского, Васильченко, Тульской, Кутуя и на проспекте Победы, общей производительностью 8 032 тонны в сутки. Они находятся в ведении МУП «Водоканал», где изданию сообщили:

— Снегоплавильные пункты Казани работают круглосуточно, в том числе ночью, в праздничные и выходные дни. С начала активного снегопада 10 декабря по 16 февраля на всех СПП было принято 580,1 тыс. тонн снега. При этом с 9 по 16 февраля на СПП приняли более 75 тыс. тонн снега, из них только 16 февраля — более 9 тыс. тонн.

Чистят для туристов

На сайте госзакупок «Реальное время» нашло данные о договорах, заключенных районными администрациями Казани с подрядчиками на 2026 год. Общая стоимость заключенных контрактов — свыше 1,8 млрд рублей, однако в этой сумме «сидит» также и летнее содержание дорог.

Реальное время / realnoevremya.ru

В контрактах прописана стоимость уборки 1 тыс. кв. метров дорог от снега — она разная для разных дорог: для туристических маршрутов — 1000 рублей, для дорог 1-й категории — 900, для 2-й категории — 520, для 3-й категории — 270.

Реальное время / realnoevremya.ru

Частота уборки также различается: для туристических маршрутов — 94 раза в течение зимы, для дорог 1-й категории — 85 раз, для 2-й категории — 75 раз, для 3-й категории — 46.

Реальное время / realnoevremya.ru

А как надо убирать?

Уборка дорог, тротуаров и дворов должна проводиться в соответствии с требованиями Правил благоустройства Казани. Согласно этому документу, в содержание территорий дорог входят уборка грязи, мусора, снега и льда (наледи) с тротуаров (пешеходных зон, дорожек) и проезжей части.

Содержание стоянок длительного и краткосрочного хранения автотранспортных средств (далее — стоянка) и прилегающих к ним территорий, а следовательно, и парковок — платных и бесплатных, находящихся в ведении муниципалитета, включает их своевременную очистку от грязи, снега, наледи, вывоз снега и льда.

В содержание территорий дорог входят уборка грязи, мусора, снега и льда (наледи) с тротуаров (пешеходных зон, дорожек) и проезжей части. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Правила гласят: «Уборка автомобильных дорог… включает комплекс мероприятий по регулярной очистке проезжей части, тротуаров, парковок (парковочных карманов), остановок ожидания общественного транспорта, искусственных дорожных сооружений от грязи, мусора, снега и льда». При этом нигде нет упоминания о том, что дороги могут расчищаться не на всю ширину, а снег — складироваться на проезжей части и на парковочных местах.

Нигде нет упоминания о том, что дороги могут расчищаться не на всю ширину, а снег — складироваться на проезжей части и на парковочных местах. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во время снегопадов уборка остановок ожидания общественного транспорта, расположенных на тротуарах, должна производиться два раза в сутки. А снег с остановок ожидания общественного транспорта, перекрестков, пешеходных переходов должен вывозиться в течение суток.

Валы снега, образуемые в ходе уборки, на перекрестках, остановках ожидания общественного транспорта, пешеходных переходах должны расчищаться, соответственно, на ширину перекрестка, на длину посадочной площадки, переходов — на ширину перехода, но не менее чем на 5 м. Не допускается формировать снежные валы на пересечениях дорог и улиц на одном уровне, ближе 20 м от остановок ожидания общественного транспорта; на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром, на тротуарах, во въездах на прилегающие территории.

Снег с остановок ожидания общественного транспорта, перекрестков, пешеходных переходов должен вывозиться в течение суток. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом в договорах, заключенных с подрядчиками, указано: «Сгребание снега с проезжих частей дорог… производят в полосе движения, составляющей 100% от ширины проезжей части… Формирование снежных валов производится … с целью последующего удаления снега с проезда. Вал снега должен быть уложен с таким расчетом, чтобы в основании он был не шире 1 м при наличии 2 и более полос движения и давал возможность нормального движения общественного транспорта».

«Несколько дворов убирать в ежедневном режиме физически невозможно»

Во дворах собственных домов казанцы тонут в сугробах, рискуют погибнуть под горами снега, падающими с крыш, либо остаться без крова, как жители дома №40 на ул. Гвардейской, где перекрытие не выдержало снеговой нагрузки.

Во дворах собственных домов казанцы тонут в сугробах, рискуют погибнуть под горами снега, падающими с крыш. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Управлении административно-технической инспекции «Реальному времени» сообщили, что с начала года поступило 34 жалобы на неудовлетворительное содержание дворов, крыш и тротуаров, а с начала зимы за неубранный во дворах и на тротуарах снег Административной комиссией вынесены 73 постановления и наложены штрафы на сумму 372 тыс. рублей.

— В период обильных снегопадов, с 27 января по 5 февраля, от снега очищались все 4176 дворов площадью 9,3 млн кв. м, — сообщили «Реальному времени» в городском Комитете ЖКХ в ответ на вопрос, почему горожане вынуждены протаптывать в снегу тропинки к своим подъездам, а скорая помощь не может заехать во дворы. — Поскольку за некоторыми дворниками закреплено больше одного двора, — а по несколько дворов убирать в ежедневном режиме физически невозможно, — каждый день в городе убирается порядка 3,5 тыс. дворов. Во время аномальных осадков для уборки дворовых территорий привлекались 1330 дворников и 80 разнорабочих. На уборку дворов от снега выходило 240 единиц спецтехники, из которых 110 были привлечены дополнительно.

Горожане вынуждены протаптывать в снегу тропинки к своим подъездам, а скорая помощь не может заехать во дворы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным Комитета, большая часть дворов Казани была очищена в период залповых снегопадов по 4-5 раз, поэтому площадь убранной территории составила более 40 млн кв. м, а всего за 10 дней из дворов было вывезено 688 тонн снега и очищено 1084 кровли, для чего было привлечено 124 альпиниста.

— Дефицит дворников из-за низкой заработной платы и тяжелого труда составляет 900 человек, — сообщили изданию.

Надира Хасанова / realnoevremya.ru