Отельеры vs мэрия Казани: «Ривьера» сдалась, «Корстон» пока держится

Городская администрация развязала новую войну против вывесок и предпринимателей

Как стало известно «Реальному времени», в этом году исполком Казани составил почти две сотни протоколов на предпринимателей, чьи вывески не соответствуют составленным ведомством требованиям. Ряд конструкций на зданиях не имеют паспортов, получение которых зачастую упирается как минимум в бюрократию, или они размещены с отклонениями от составленного аппаратом мэрии документа, ненадлежащим (по мнению чиновников) образом содержатся или не подсвечены. Городские клерки требуют снять неугодные вывески, но для многих владельцев — это не просто надпись на крыше, а залог успешного ведения бизнеса в и без того сложных условиях пандемии и локдауна. Страдают отельеры в центре столицы Татарстана — им не выдают новые паспорта, поскольку вывески нарушают требования охранной зоны кремля. Но не все собственники гостиниц сдаются, даже проигрывая в судах.



Отельеры проиграли, но не сдаются

В Казани продолжается противостояние топовых казанских отельеров и чиновников города за право оставить вывески на зданиях. В центре столицы республики действуют особые требования к таким конструкциям, согласно правилам благоустройства и проекту зоны охраны (ПЗО) кремля. Например, последний не допускает размещение вывески высотой более метра и выше уровня нижнего края оконных проемов второго этажа. А как известно, надписи отелей в основном на крышах и в верхней части фасадов зданий. Чего стоит только огромная кровавая надпись Корстон, которая вечерами словно маяк светится на много километров вокруг.

Все же большинству гостиниц в центре города пришлось убрать средства наружной информации (СНИ). Надписей на фасадах и крышах лишились гостиницы «Волга», «Арт-отель», «Биляр», «Рамада», «Мираж», «Ирбис», «Татарстан» и другие. ГРК «Ривьера» после судебных тяжб с исполкомом Казани тоже сняла конструкцию с фасада здания, оставив небольшие вывески лишь над входными группами комплекса.



Чиновники разводят руками, ссылаясь на то, что установленный порядок правил в охранной зоне кремля продиктован требованиями ЮНЕСКО. Как объясняют в мэрии города — «в целях сохранения как самих фасадов исторических зданий, так и облика исторической части города, городских панорам и перспектив». ПЗО кремля Министерство культуры РФ приняло в 2015 году. Вывески должны размещаться на основании паспорта, согласованного с Управлением архитектуры и градостроительства Казани.

Отельеры жаловались, что вывеску по нормам ПЗО туристы просто не видят. Лишиться надписи на крыше — это серьезный удар по бизнесу: утрата своего лица, эстетики современного здания и информативности для горожан и гостей Казани. Владельцы гостиниц выступали на совете предпринимателей, писали письма в Минкульт России и Татарстана, но решить проблему не смогли.



— К сожалению, ничего не удалось достичь, потому что законодательство федеральное. Мы хотели бы решить определенные вопросы на уровне благоустройства города. И Елена Николаевна Войтко (бывший коммерческий директор ГРК «Ривьера», — прим. ред.) выступала на встрече с президентом республики. Но, к огромному сожалению, ничего не удалось отстоять. Никто так и не пересмотрел границы кремля. Даже отелю «Давыдов», который «утоплен» в домах на Назарбаева, тоже пришлось снять вывеску сверху, — констатировала президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана, управляющая отелей «Релита» (Казань) Гульнара Сафина.

Со слов главы ассоциации, массивные наружные конструкции с большой высоты сняли практически все отели в центре Казани.



«Корстон» снимать вывеску не намерен



Правда, все еще противостоит чиновникам города проигравший суды «Корстон». На крышах двух его многоэтажных зданий на улице Ершова сохранились гигантские буквы, надпись на «свечке» комплекса видно издалека, особенно ночью.

Срок согласования вывесок «Корстона» истек в 2016 году. Новое разрешение на «наружку» исполком города отелю не дал по той же причине: конструкция ГРК не соответствует требованиям охранной зоны кремля.

«Постановлением административной комиссии Казани от 15 ноября 2016 года за нарушение пункта 198.1 Правил благоустройства Казани, а именно за эксплуатацию средств наружной информации с текстом World Trade Center, «Корстон», Korston без согласованного паспорта, ООО «Корстон-Казань» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 3.6 КоАП РТ», — сообщили «Реальному времени» в исполкоме Казани.

Вахитовский райсуд Казани 20 сентября 2017 года обязал ООО «Корстон-Казань» демонтировать средства наружной информации. Кроме того, 18 апреля 2019 года суд взыскал с компании судебную неустойку за каждый день просрочки исполнения решения суда до дня его фактического исполнения, сообщили «Реальному времени» в администрации города.



В «Корстоне» демонтировали лишь одну надпись — World Trade Center. Но две другие массивные конструкции на крыше комплекса на русском и английском языках, как сообщили нашему изданию в компании, отель снимать не намерен.

Имеют ли претензии городские власти к героине полотна Леонардо да Винчи в современной интерпретации (она делает селфи) в центре города — в исполкоме не пояснили. Фото: Екатерина Аблаева

Претензии к «Мона Лизе» и Big-Funny

В исполкоме Казани сообщили, что на момент принятия ПЗО кремля вывески порядка 120 учреждений и организаций не соответствовали требованиям законодательства. С 2015 по 2019 годы с предпринимателями вели разъяснительную работу в Административно-технической инспекции Казани, которая ежедневно обследует территорию города. По словам чиновников, организациям предлагали различные варианты решения вопросов. В результате львиная доля компаний подчинилась требованиям закона. Остались единичные случаи нарушений: помимо «Корстона» это здания №35 и 58 по улице Баумана. Исполнительные листы по ним направили судебным приставам.

В доме №35 располагается центр развлечений Big-Funny скандального российского бизнесмена и экс-мэра Архангельска Александра Донского. Вероятно, одна из вывесок развлекательного комплекса превышает допустимые размеры, хотя располагается невысоко. Кроме того, на торце здания во всю высоту нарисовано граффити — репродукция знаменитой «Моны Лизы». Имеют ли претензии городские власти к героине полотна Леонардо да Винчи в современной интерпретации (она делает селфи) в центре города — в исполкоме не пояснили. В доме №58 размещается кафе «Сказка» и еще несколько аттракционов, вывески которых как раз не выше нижнего края окон второго этажа — непонятно, почему у чиновников возникли вопросы к этому объекту.

Согласно статье 3.6 КоАП РТ за нарушение размещения СНИ предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа для граждан от 2 тыс. до 3,5 тыс. рублей; для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, сообщили в исполкоме Казани.

Многие предприниматели, например, задаются вопросом, почему претензий не вызывают, скажем, габаритные вывески отеля «Шаляпин» или «Гранд отеля Казань»? Фото: Екатерина Аблаева

Почему не замечают вывесок «Шаляпина» и «Гранд отеля Казань»?

Однако не все массивные надписи на крышах и фасадах зданий в центре Казани вызывают нарекания проверяющих. Многие предприниматели, например, задаются вопросом, почему претензий не вызывают, скажем, габаритные вывески отеля «Шаляпин» или «Гранд отеля Казань»?

С начала года в столице Татарстана составили 189 протоколов об административных правонарушениях за размещение и эксплуатацию СНИ без паспорта, размещение и эксплуатацию с отклонением от паспорта, ненадлежащее содержание, отсутствие предусмотренной подсветки, сообщили нашему изданию в исполкоме Казани. У службы судебных приставов в работе 23 исполнительных производства. Кроме того, в этом году завершены три исполнительных производства в связи с тем, что ненадлежащие вывески сняли с объекта шиномонтажа, цветочного магазина и магазина пиротехники.

«С учетом практического применения правил благоустройства, проекта зоны охраны (ПЗО) кремля и Казани за прошедший период произошли значительные изменения: исчезли огромные баннеры, крупные вывески в центре города, нет открытых светодиодов, чрезмерно большого количества вывесок на фасадах и крышах», — считают в администрации города.

Специалисты обратили внимание и на то, что сфера рекламы также претерпела изменения. С момента принятия ПЗО кремля управление наружной рекламы и информации Казани выдало четыре предписания на демонтаж рекламных конструкций: крышной установки World trade center (ООО «Корстон-Казань»); медиа-фасада на улице Татарстан,7; настенного панно Федерации бадминтона; конструкции на ограждении — баннера здравоохранения на улице Островского. Эти конструкции ликвидировали.

«В целом сейчас в историческом центре отсутствуют крупный и средний формат конструкций, видеоэкраны и медиафасады, исключены баннеры со шнуровкой. В результате город преобразился, стал более комфортным в плане визуального восприятия. Количество обращений от граждан на раздражающую рекламу значительно сократилось. Добавим, что в настоящее время в рамках концепции развития исторического центра идет обсуждение о создании дизайн-кода города», — подчеркнули в исполкоме Казани.