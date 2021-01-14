В Казани возрождают бюро находок — бесхозные вещи достанутся городу

Главам районов столицы поручено организовать работу на местах

Как выяснило «Реальное время», власти Казани пытаются возродить сеть бюро находок. Главам районов столицы поручено организовать данную работу по своим территориям. Муниципальные служащие будут хранить утерянные и сданные им вещи на протяжении шести месяцев, если хозяин не объявится — имущество перейдет в собственность города. Впрочем, сначала его предложат забрать нашедшему. Как будут работать такие бюро и куда сейчас сдают потерянные казанцами вещи — разбиралось «Реальное время».

Пропажу вернут при оплате за хранение

«Реальному времени» стало известно о планах властей Казани создать в городе систему хранения утерянных вещей. Главам администраций районов поручено организовать работу на местах. Кроме того, к ней подключили Комитет земельных и имущественных отношений.

Порядок приема, содержания, возврата владельцам либо передачи в собственность муниципалитета найденных вещей и даже образцы заявлений для тех, кто обратился в стол находок, подробно приведены в декабрьском постановлении исполкома №3763.



В общественных местах люди теряют или забывают не только безделушки, одежду, но и деньги, документы, ценные и дорогостоящие вещи, в том числе технику. Теперь нашедший такую вещь может обратиться в специальный муниципальный стол находок. При обращении с него возьмут письменное заявление, где он укажет: будет ли хранить находку у себя (а значит, и нести ответственность за ее сохранность) или передаст на хранение городу — тогда все затраты по содержанию находки берет на себя муниципалитет. Найденная вещь будет ждать своего хозяина полгода. Но может случиться, что владелец за ней так и не придет. Поэтому обратившийся в администрацию, заявляя о находке, должен написать еще одно заявление, в котором он укажет, будет ли претендовать на эту вещь через полгода или нет. В случае отказа от нее — бесхозная вещь через полгода перейдет в собственность города.

Муниципалитет обязуется найти для потерянных вещей временное «жилье» на ближайшие месяцы. При этом все действия сотрудников столов находок будут фиксироваться в специальном журнале, а нашедшему утерянную вещь на руки также выдают документ. Крупногабаритные вещи, которые не смогут хранить в муниципальном помещении, служащие передадут на хранение на склад, чьи услуги будет оплачивать город. Хозяину же впоследствии предстоит возместить эти затраты. То же самое касается вещей, требующих особых условий хранения.



Муниципалитет обязуется найти для потерянных вещей временное «жилье» на ближайшие месяцы. Фото: mosday.ru

Сотрудники муниципальных бюро находок обязаны попытаться разыскать хозяина утерянного имущества. Для этого они будут обращаться в полицию, а также размещать информацию о найденных вещах в сборнике документов исполкома Казани и на официальном сайте kzn.ru.

Если владельца вещи установят, то из исполкома ему сообщат о находке и предоставят все расходники на содержание его собственности. Владелец вещи, особенно если она ценная, должен предоставить копии удостоверения личности и документов о праве собственности, чек об оплате хранения, а также заявление на согласие на обработку персональных данных.



В случае если через шесть месяцев владелец утерянного имущества не найдется, а нашедший откажется забрать ее себе, то оно перейдет в собственность муниципалитета. Для этого комитет земельных и имущественных отношений создаст специальную комиссию. Она составит акт осмотра и определит, утилизировать утерянную вещь или (если она в хорошем состоянии) направить к независимым оценщикам, а потом использовать по назначению.

«Реальное время» направило запрос в мэрию Казани с просьбой рассказать подробнее, как работа с приемом и хранением утерянных вещей будет организована в районах города, и сколько столов находок появится? По получении ответ будет опубликован.

«Теперь за права и паспорт еще и денег попросят»

Идея с организацией системы хранения и возврата утерянных вещей — не ноу-хау, многие казанцы старшего поколения хорошо помнят бюро находок, работавшие в советские годы. Есть их аналоги и сейчас, но локальные, например, при отделах полиции существует стол находок, куда часто приносят потерянное. Кроме того, они действуют у ряда таксомоторных компаний, перевозчиков, на вокзалах и в аэропорту — словом, там, где люди чаще всего забывают и теряют вещи.



О прежней системе хранения и возврата потерянных вещей с ностальгией вспоминает в беседе с «Реальным временем» депутат Госсовета РТ Марат Галеев:

— Раньше было бюро находок. Припоминаю, что показывали и телепередачи про находки — как экскурсии, чего только не было среди потерянных вещей. Таким образом людям напоминали о том, где можно искать вещи. Бывали случаи, что-то возвращали. Работали столы находок и при вокзалах, но как эта система была выстроена, кому подчинялась, не могу сказать — не приходилось этим заниматься. Честно говоря, думал, что сейчас найденные вещи сдают в полицию. Люди, конечно, часто что-то забывают в общественных местах, запрос есть — значит, служба должна быть. Правда, в наше время характер потерь другой, раньше все было дефицитом, даже зонтики. Думаю, целесообразно, чтобы такая служба действовала при полиции, должны оформляться определенные документы, например, акты приема-передачи.



О том, что стол находок в советские времена был при паспортной службе, а также в автобусных парках, трамвайно-троллейбусном управлении, рассказал нашему изданию экс-заместитель министра МВД по РТ, зампредседателя Общественной палаты РТ Рафил Нугуманов.

— Не помню специальных объявлений, но все знали, если что-то теряли, надо идти в бюро находок. И самое интересное, находились люди, приносили найденные вещи, добрее как-то были, ответственнее относились к чужим вещам, — размышляет Рафил Нугуманов. — Конечно, просто так любому обратившемуся вещи, например, в паспортном столе не отдавали, сначала проверяли человека. Теперь же сами граждане действуют по-другому, допустим, найдут бумажник (если в нем есть деньги, их уж не вернут), а за права и паспорт еще и попросят денег. И все же, думаю, и сейчас такая служба находок востребована. Надо приучать народ к этому, чтобы чужое не могло «липнуть» к рукам. И, конечно, было бы хорошо, если бы информация о найденных вещах собиралась не в десятках разных мест, а работала бы единая система. Тогда будет легче определить: что, где находится.



Рапиру и самокат не теряли?

Минувшей осенью казанские кондукторы вернули пассажирам более 100 забытых в общественном транспорте вещей, сообщили «Реальному времени» в Ассоциации АТП РТ. В автобусах ПАТП №2 этой осенью чаще всего оставляли продукты питания, в машинах ПАТП №4 — перчатки и варежки. Кроме того, пассажиры теряли одежду и обувь, ученические папки, ключи от автомобилей и квартир, транспортные, банковские и социальные карты, студенческие билеты и электронные пропуска, зонты и часы, телефоны и сумки. Но самыми редкими «потеряшками» за последние месяцы стали детский самокат и рапира в чехле.

Минувшей осенью казанские кондукторы вернули пассажирам более 100 забытых в общественном транспорте вещей, сообщили «Реальному времени» в Ассоциации АТП РТ. В автобусах ПАТП №2. Фото: Максим Платонов

— Чаще всего пассажиры, вспомнив о забытой вещи в автобусе, звонили в диспетчерскую службу автотранспортного предприятия. Диспетчер связывался с экипажем автобуса. Сообщал забывчивым пассажирам, во сколько автобус будет на конечной остановке. Пассажиры приезжали к указанному времени и забирали свои вещи. Остальные найденные вещи (за которыми в течение дня никто не обратился) поступали в камеры хранения предприятий. Позже, приехав в автотранспортное предприятие, пассажиры забирали вещи, — прокомментировал ситуацию председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.