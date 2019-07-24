«Строить их нерационально»: в Казани начали возведение сразу четырех новых станций метро

Стройку развернули на станциях «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова»

Фото: Олег Тихонов

Сразу четыре станции второй ветки метро начали строить в Казани: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова». Всего же в городе могут появиться еще 26 станций метрополитена, если судить по чертежу новой версии проекта генплана. На карте документа добавили более 41 километра новых линий метро к существующим 18,3 км (проект генплана начнут обсуждать 29 июля). О некоторых из этих станций казанцам уже рассказали как о второй ветке метро через Компрессорный и вдоль проспекта Ямашева. Но есть и новые — например, в районе улицы Вишневского или ипподрома, которые можно отнести к третьей линии подземки. Но вот что интересно — в Положении о территориальном развитии (пояснительная записка к генплану) ни о второй, ни о третьей ветках казанского метро не говорится ни слова. Зачем проектировщики рисовали в серьезном документе «веселые картинки», какую альтернативу они предлагают подземке и где метростроители уже приступили к работе, не дождавшись проекта, — подробности в материале «Реального времени».

«Через 4 года здесь будет новая ветка и четыре станции»

В Казани началось строительство сразу четырех станций второй ветки метро — «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова». Об этом сообщили метростроители.

— На станции Академика Сахарова работы идут полным ходом, — сообщил «Реальному времени» руководитель МУП «Казметрострой» Марат Рахимов. — На днях будем там бетонировать лоток — готовим ложе для монтажа тоннелепроходческого комплекса и уже в этом году начнем проходку. На заводе лежат почти 700 готовых колец для тоннеля, их изготовление продолжается. Второй день как начались подготовительные работы на станции «100 лет ТАССР» — на улице Ломжинской. Там предстоит вынос коммуникаций, в частности, газопровода.

По словам Рахимова, финансирование работ пока не открыто, поскольку проект еще не утвержден, он находится на стадии устранения замечаний:

— Пока мы строим на собственные средства, но я не сомневаюсь, что затраты будут компенсированы.

По словам Рахимова, финансирование работ пока не открыто, поскольку проект еще не утвержден, он находится на стадии устранения замечаний. Фото строителитатарстана.рус

На вопрос, в какую сумму предположительно обойдется строительство первого пускового комплекса второй ветки метро и сколько времени пройдет до его пуска в эксплуатацию, глава «Казметростроя» ответил:

— Только на СМР миллиардов 20 потребуется, если не считать стоимость работ по расширению депо, строительству второго инженерного корпуса и закупку новых поездов. Их потребуется не менее 4—5, каждый стоимостью около 380 миллионов рублей. Мы строили метро со скоростью одна станция за 2 года… Пока не могу назвать плановые сроки, но думаю, что за 4—5 лет мы закончим и запустим этот участок второй линии метро и соединим обе линии тоннелем, чтобы поезда могли ходить в депо, — отметил Рахимов.

Всего 26 станций, четыре пересадочных узла и три новых ветки



Между тем, на сайте Казгорисполкома опубликовали исправленные проектировщиками тексты и чертежи. Одно из самых заметных изменений — 26 новых станций метро, которые авторы на карте планируемого размещения электротранспорта местного значения обозначили красными квадратиками с буквой «М». Среди них есть и те, где стройку уже начали.

Новые станции «посажены» в следующих местах:

у железнодорожного вокзала,

на площади Свободы,

у «Корстона»,

у парка им. Горького — сразу две, у стадиона «Трудовые резервы» и внизу, у въезда на мост «Миллениум»,

на пересечении ул. Вишневского и Тихомирнова,

на пересечении ул. Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева,

на ул. Татарстан — посередине между речным портом и автовокзалом,

у Компрессорного завода,

на Советской площади,

у жилкомплекса «XXI век» на пр. Камалеева,

на перекрестке пр. Камалеева и ул. Назиба Жиганова — у ТЦ «Мега» и Castorama,

у Агропарка;

на пересечении проспекта Победы и Мамадышского тракта,

у ЖК «Весна» на Мамадышском тракте,

на пересечении ул. Академика Сахарова и пр. Победы,

на пересечении пр. Победы и ул. Фучика,

на пересечении ул. Фучика и Ломжинской,

на пересечении ул. Фучика и Завойского,

на пересечении ул. Фучика и Рихарда Зорге,

на разъезде Восстания,

на пересечении ул. Чуйкова и Бондаренко,

на пересечении ул. Чуйкова и пр. Амирхана,

на пересечении пр. Ямашева и ул. Адоратского,

у ТЦ «Савиново»,

у Дворца водных видов спорта на пересечении ул. Чистопольской и Сибгата Хакима.

Кроме того, на карте обозначены вторые станции и пересадочные узлы:

на площади Тысячелетия,

на ул. Волгоградской («Яшьлек»);

на «Суконной слободе»,

на «Дубравной».

Протяженность трех новых веток метрополитена, которые необходимо построить, чтобы связать все вышеперечисленные станции, ориентировочно составляет 41—42 км.

Схема с сайта travelask.ru

«Мы не предлагаем строить метро»

Все новые станции указаны лишь на чертеже новой версии генплана. Но в Положении о территориальном развитии, которое, по сути, идет пояснительной запиской к проекту генплана, они не упоминаются вовсе. Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», первый заместитель директора института Генплана Москвы Олег Григорьев, под руководством которого разрабатывается главный градостроительный документ Казани, пояснил, что противоречия в этом нет:

— Вся информация о новых ветках и станциях метро есть в обосновании, которое не публикуется, поскольку не входит в утверждаемую часть генплана. В Положении о территориальном развитии о метро не говорится, поскольку мы не предлагаем его строить. Мы показали, где можно расположить станции метро, но не предлагаем их строить.

— Потому что на строительство нет средств? — уточнила корреспондент.

— Нет, потому что, согласно нашим расчетам, строить их нерационально.

По мнению Олега Григорьева, намного эффективнее и полезнее для развития транспортной инфраструктуры Казани вкладывать средства не в метро, а в строительство новых линий трамвая и развитие автобусной сети. Фото Максима Платонова

По словам Олега Григорьева, проектировщики пришли к такому выводу по итогам всесторонней оценки затрат на продолжение строительства метрополитена и эффективности этих капиталовложений:

— В Москве расчетный объем загрузки метрополитена — 50—55 тысяч человек в час. В Казани расчетный показатель ниже, он составляет 35—40 тысяч пассажиров в час, тогда вкладываться в метро будет целесообразно. А реально казанское метро даже при пиковых нагрузках перевозит не более 10 тысяч человек в час в центре и 1,5—2 тысячи в час на периферии. И как показывают расчеты, увеличить объем перевозок не удастся ни при условии строительства второй линии метро, которая должна соединить Горки и Заречье, ни при условии строительства третьей линии — с востока Казани в направлении железнодорожного вокзала.

По мнению руководителя проектной группы генплана Казани, намного эффективнее и полезнее для развития транспортной инфраструктуры Казани вкладывать средства не в метро, а в строительство новых линий трамвая и развитие автобусной сети.

В пресс-службе исполкома Казани корреспонденту «Реального времени» сообщили, что станции и линии метро в том объеме, в котором они представлены на карте планируемого размещения электротранспорта — это скорее мечта, чем конкретный план. Но не потому, что продолжать строить метро в столице Татарстана нерационально, а потому, что на столь серьезное развитие метрополитена в Казани пока нет денег. Если средства появятся, строить будут однозначно и именно в указанных местах — заверили в городской администрации.



Фрагмент проекта Генплана Казани. Электротранспорт. Схема с сайта kzn.ru