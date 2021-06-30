Депутаты Казгордумы запустили механизм самообложения

Власти города видят в этом реальный механизм привлечения жителей к развитию города

Депутаты Казгордумы подготовили почву для введения режима самообложения в отдельных частях города и утвердили поправки, разрешающие повреждать самовольно установленные киоски и павильоны при их демонтаже. Хотя основным вопросом VII сессии было подведение итогов 5-летней городской программы развития культуры. Много времени посвятили обсуждению, как привлечь молодежь в культурные учреждения. Сейчас лишь 17% казанцев от 18 до 20 лет посещают театры, музеи, выставки или концерты, предпочитая им интернет. Еще у 45% жителей — нулевая культурная активность. Чтобы изменить ситуацию, власти Казани предложили программу-минимум и программу-максимум. Подробности — в материале «Реального времени».

45% жителей Казани вообще не посещают учреждения культуры

Большой разговор о культуре состоялся на VII сессии Казгордумы. Выступление начальника городского управления культуры Азата Абзалова об итогах развития этой сферы сорвало аплодисменты депутатского корпуса и реплику мэра Ильсура Метшина, заявившего, что еще никогда доклад о культуре не вызывал таких эмоций. Мы не будем перечислять успехи, остановимся на проблемах и путях их решения, предложенных властями Казани.

Азат Абзалов рассказал, что в конце 2019 — начале 2020 годов было проведено масштабное исследование «Аудит культурной жизни Казани». Изучена деятельность 38 государственных и частных учреждений культуры, насыщенность города культурной инфраструктурой, опрошено 2,7 тыс. жителей, проведены фокус-группы и более 50 экспертных интервью. Итог оказался неутешительным: основной запрос казанцев — на обновленные парки и скверы, а учреждения культуры привлекательны только для 30% опрошенных. При этом лишь 17% казанцев от 18 до 20 лет посещают театры, музеи, выставки или концерты. У 45% жителей — нулевая культурная активность, среди них мужчин в полтора раза больше чем женщин.

— Молодые казанцы предпочитают проводить свободное время дома. При этом дома они делают то же самое, что могли бы делать и в городе, в частности, в библиотеках, музеях, кино. Большинство молодых людей смотрят кино и сериалы в интернете, общаются с друзьями в мессенджерах, читают книги… Анализ коммуникации самих учреждений культуры позволяет предположить, что это происходит потому, что они не умеют говорить с молодежью на понятном им языке на интересные им темы, — посетовал Абзалов.

Азат Абзалов рассказал, что в конце 2019 — начале 2020 годов было проведено масштабное исследование «Аудит культурной жизни Казани». Фото: kzn.ru

У взрослого населения концертные площадки и театры более популярны чем библиотеки и музеи. А вот в Москве все как раз наоборот — приоритет за картинными галереями и музеями. В США же самым посещаемыми объектами культуры являются библиотеки. В то же время у нас есть свой положительный пример: здание Нацбиблиотеки в первые дни после открытия посетили 4 тыс. человек разных возрастов, в то время как в доме Ушковой — всего лишь 1% от этого числа за полгода, да и то приходили не за книгами, а посмотреть на интерьеры.

В ходе опроса казанцы объясняли свою неактивность нехваткой времени или денег. Однако исследование свидетельствует, что они делали свой выбор в пользу других форм досуга.

— Это выбор вследствие недостатка качественного предложения в сфере культуры или отсутствия привычки посещать учреждения культуры. Факты, собранные в исследовании, говорят нам, что популярность учреждения зависит не от его типа, а от качества его предложения. Когда учреждения культуры предоставляют казанцам пространство и услуги по современным стандартам качества, мы видим большой спрос на эти учреждения. С одной стороны, аудит дал нам безрадостную картину текущего спроса, мы видим, что потенциал культурной инфраструктуры недоиспользован, но с другой стороны, выводы и рекомендации исследования говорят о том, что можно эту картину кардинально изменить, — резюмировал Абзалов.

Здание Нацбиблиотеки в первые дни после открытия посетили 4 тыс. человек разных возрастов. Фото: Максим Платонов

Для руководителей введут КРI

Какие меры предлагает мэрия? Во-первых, продолжить обновление учреждений культуры и форматов их работы, во–вторых, выстроить грамотную коммуникацию со своей аудиторией: использовать соцсети, научиться делать интересные афиши, объявления и сайты, систематически работать со СМИ. В Казани еще немало микрорайонов и поселков, не обеспеченных культурными объектами — «Салават купере», Азино, Горки, 69 квартал, «Солнечный город», Кульсеитово, Салмачи, Борисоглебское и т.д. Проблема усугубляется еще и плохой работой общественного транспорта, на что активно жаловались казанцы на фокус-группах.

Еще одна серьезная проблема — кадровый голод. Эта сфера не привлекательна ввиду низкой заработной платы, в то же время здесь мало вакансий, невысокая ротация, не хватает наставников, ввиду чего талантливые люди уезжают из Казани или меняют специализацию.

Абзалов заявил, что в недалеком будущем мы можем столкнуться с кризисом в дополнительном образовании. Сейчас средний возраст преподавателей музыкальных школ — 50 лет. Также непросто обстоит дело с директорским корпусом школ искусств. Зарплата там такова, что туда трудно заманить соискателей.

— Отрасль нуждается в новых руководителях, обладающих профессиональными компетенциями и навыками. Эту проблему мы решаем путем внедрения открытых конкурсных процедур при назначении руководителей. Оценкой эффективности внедренных инноваций станет система KPI (показатель достижения успеха — прим. ред.) для деятельности учреждений культуры, а также для реализации городских проектов и программ. Сегодня уже переводятся на эффективный контракт руководители муниципальных учреждений культуры. Одним из показателей эффективности является выполнение муниципального задания, то есть, эффективное использование бюджетных средств, а также внебюджет учреждения, — предложил свой рецепт начальник управления культуры.

Чтобы библиотеки стали полноценными общественными пространствами, в этом году пересмотрят режимы их работы, сделав их максимально удобными для целевой аудитории. Фото: Ринат Назметдинов

Библиотеки станут круглосуточными, а уличным музыкантам выдадут аккредитацию

В загашнике у мэрии и план «Б», позволяющий добиться быстрых результатов. Так, чтобы библиотеки стали полноценными общественными пространствами, в этом году пересмотрят режимы их работы, сделав их максимально удобными для целевой аудитории. Ряд библиотек будут работать без выходных.

Кроме того, они получат названия. Для этого запускается конкурс среди жителей города. «У библиотек появится возможность выстраивать собственный бренд, а у аудитории — возможность их запомнить. И уже не будет ни у кого вызывать сомнений вопрос: «Как пройти в библиотеку. В 3 часа ночи», — заявил Абзалов.

Изменится и принцип закупки книг: предпочтение отдадут актуальной литературе и произведениям, попавшим в шорт-лист основных литературных премий. Этим летом также запланирован «выход в город» муниципальных библиотек. В парках появятся читальные залы, что позволит привлечь новую аудиторию.

Перед ДК будет поставлена задача сформировать собственный культурный продукт. В качестве положительного примера был назван фестиваль джинсовой культуры, который прошел в КЦ «Московский» в тандеме с музеем соцбыта. Есть и другой вариант, обкатанный в ДК имени Ленина, — привлекать на свои площадки известные профессиональные коллективы, что поможет поддержать последних материально, а самим досуговым учреждениям стать частью «современного художественного процесса». Один из таких проектов — «Казанские гастроли» — уже стартовал. На протяжении 8 месяцев театральные и творческие коллективы выступят в каждом из 17 казанских культурных центров.

В качестве положительного примера был назван фестиваль джинсовой культуры, который прошел в КЦ «Московский» в тандеме с Музеем соцбыта. Фото: Василий Иванов

Кроме того, в мэрии Казани обещают создать инфраструктуру для выступления уличных музыкантов, присутствие которых в общественных пространствах во всем мире считается одной из главных черт качественной городской среды. Для этого будут промаркированы места для их выступлений на улице и выданы аккредитации. Это, по словам Абзалова, позволит избежать какофонии, создать исполнителям комфортные условия для работы, а городу — обрести свой звуковой облик.

Подвижки обещают и в переходе на цифровизацию культурных услуг. Так, сейчас отрабатывается перевод в онлайн билетного хозяйства и возможность оплаты за кружки и другие услуги дворцов культуры. В перспективе планируется создание единого портала и мобильного приложения со всеми предложениями учреждений культуры.

Потенциал роста — парки и скверы

Присутствовавшая на сессии министр культуры РТ Ирада Аюпова поддержала многие из предложенных начинаний. Она отметила, что 2 млн человек, посетивших мероприятия в парках и скверах — это та аудитория, с которой нужно работать.

— К 2030 году мы должны увеличить число посещений учреждений и мероприятий в сфере культуры в 3 раза (сейчас плановый показатель — 51 млн). И парки, и скверы там есть. Для нас это потенциал роста не только с позиции своего облика, своей отчетности. Можно много проектов реализовывать не в стенах учреждений, а в общественных пространствах, — согласилась министр.

Ирада Аюпова поддержала многие из предложенных начинаний. Фото: kzn.ru

Поддержала она и усилия, направленные на привлечение выпадающей из культурного поля молодой аудитории, «живущей в интернете». Прежде всего это — изменение концепции работы с людьми. Она подчеркнула, что сегодня зритель — сотворец. Молодежь приходит в культурное учреждение, чтобы принять участие в со-творчестве. А для этого нужны новые подходы. Изменить ситуацию поможет переподготовка работников отрасли.

Вопрос с низкими зарплатами Аюпова предлагает решать за счет внебюджетных источников финансирования. По ее словам, большинство культурных учреждений в мире работают на хозрасчете. Учреждения культуры сами должны стимулировать спрос на культурные услуги. А задача государства — воспитать у людей потребность в культурных благах.

К диалогу, какой культура должна быть сегодня и завтра, подключился и мэр Ильсур Метшин. Он отметил, что первый шаг — обеспечение материальной базы, уже сделан. Только в этом году будут полностью обновлены две библиотеки и две музыкальных школы. Следующий этап — кадровый аудит.

— У большого количества людей мы культурный вкус и код не формируем. Их формирует интернет. Но вы поляну не отдавайте так просто. Давайте работать, давайте воспитывать. Это как в школьном питании: дай волю — будут 6 дней в неделю будут есть чипсы, пить кока-колу. В лучшем случае, хот-доги с булкой и кетчуп или майонез. И к выпуску мы получим ожиревшее будущее поколение, с сахарным диабетом и другими болезнями. То же самое с культурой. Мы не можем, как бы не хотели, исключить фастфуд, но можем прививать здоровое питание. И обязаны это делать. Имея такие мощные учреждения культуры, мы просто обязаны работать лучше, — заявил градоначальник.

Ильсур Метшин: «Имея такие мощные учреждения культуры, мы просто обязаны работать лучше». Фото: kzn.ru

Расходы бюджета увеличились на 658,6 млн рублей

На сессии депутаты также пересмотрели бюджет Казани. Расходы увеличились на 658,6 млн до 31,8 млрд рублей, а доходы — на 18,1 млн до 28,7 млн рублей. Дефицит вырос на четверть, до 3 млрд рублей. Изменения внесли за счет остатков средств бюджета и неистраченных средств на счетах автономных и бюджетных учреждений на начало этого года.

Львиная доля — 126,6 млн рублей пойдет на строительство и ремонт объектов социально-культурной сферы. В уставный фонд МУПов направят 77,3 млн рублей, 75 млн рублей — на благоустройство, 63,3 млн рублей — на содержание муниципальных учреждений.

На первоочередные мероприятия (до 1 сентября) по модернизации кнопок тревожной сигнализации в школах и детсадах, покупку недостающих металлорамок, металлодетектеров и систем оповещения заложено 70 млн рублей. На прочие работы по антитеррористической защищенности объектов социально-культурной сферы выделят 32 млн рублей. Недостаток средств по этой статье, по словам замруководителя исполкома Радика Шафигуллина, составляет более 1,2 млрд рублей. Ими недооснащен 801 объект.

1,3 млн рублей направят на переходящее погашение обязательств, принятых, но неисполненных в полном объеме в прошлом году.

На первоочередные мероприятия (до 1 сентября) по модернизации кнопок тревожной сигнализации в школах и детсадах, покупку недостающих металлорамок, металлодетектеров и систем оповещения заложено 70 млн рублей, сообщил Радик Шафигуллин. Фото: kzn.ru

Самообложению — быть!

Под занавес заседания депутаты единогласно приняли два важных решения. Первое — изменения в устав Казани, где среди невинных пунктов типа дополнения к названию «город трудовой славы» есть и поправки для запуска механизма самообложения на отдельных территориях. Напомним, с этой инициативой Казгордума и Госсовет РТ в прошлом году обращались в российские законодательные органы и получили «добро».

В частности, в уставе Казани теперь будет прописано, как формируется «инициативный проект», как определяется территория для его реализации (это может быть не весь город, а какая-то его часть), осуществляется контроль за средствами. Кстати, в уставе есть пункт о том, что в случае неисполнения проекта, деньги всем, кто на него скинулся, должны быть возвращены.

— Самообложение — реальный механизм привлечения жителей к развитию города, решению городских задач. И мы должны на очередной сессии принять все необходимые документы, — заявил градоначальник.

Вторая «спорная» поправка касается самовольно и незаконно установленных конструкций. Решением Казгордумы от 2012 года комитет потребительского рынка исполкома был уполномочен демонтировать такие киоски и павильоны, расположенные на участках, находящихся в муниципальной собственности. Только с начала года было снесено 175 подобных объектов, а за 4 года — 1,5 тысячи.

Как пояснил Ильдар Шакиров, зачастую собственники возводят конструкции таким образом, что их невозможно разобрать, не повредив. Сейчас этот вопрос решается в судебном порядке. Фото: kzn.ru

Как пояснил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров, зачастую собственники возводят конструкции таким образом, что их невозможно разобрать, не повредив. Сейчас этот вопрос решается в судебном порядке. При этом Шакиров посетовал, что процедура затягивается более чем на год, а иногда суды отказывают городским властям из-за за невозможности установить владельца. Теперь при демонтаже таких киосков и павильонов допускается их повреждение. Одобренные народными избранниками поправки позволят разбирать постройки, даже нанося вред имуществу.