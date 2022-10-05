Почему на фоне дефицита путевок пустуют детские лагеря под Казанью

За 3 года за 3,6 млрд рублей в Татарстане отремонтировали 26 лагерей, а места отдыха юных спортсменов остаются заброшенными

Фото: предоставлено региональным отделением ОНФ в РТ

В условиях растущей нехватки доступных путевок в детские летние лагеря в Татарстане простаивают законсервированными лагеря для воспитанников спортшкол. За последние 10 лет в республике перестали работать более 20 детских летних оздоровительных учреждений — это при том, что в 2019 году началась реализация региональной трехлетней программы реновации и капитального ремонта летних оздоровительных лагерей «Лето — детям» общей стоимостью около 7 млрд рублей. Подробнее о проблеме — в материале «Реального времени».

«Юность» на замке и платные сборы для «олимпийцев»



В Татарстане на фоне ежегодного роста количества нуждающихся в путевках детей остаются законсервированными удобно расположенные лагеря в непосредственной близости от Казани и райцентров. Недавно родители, возмутившись тем, что лагерь «Юность» на балансе спортшколы олимпийского резерва ФСО «Центральный», закрыт уже с 2007 года, подали жалобу. Лагерь нуждается в капремонте, и юные спортсмены летом отдыхают и проводят сборы в других оздоровительных учреждениях на коммерческой основе. Общественники из ОНФ «отработали» коллективное обращение родителей детей-спортсменов.

Фото: предоставлено региональным отделением ОНФ в РТ

— Мы выехали на место — в Пестречинский район и убедились, что этот лагерь заброшен, кроме того выявили еще пять муниципальных лагерей с аналогичной историей, — рассказал «Реальному времени» координатор Регионального отделения ОНФ в Республике Татарстан Ленар Гайнуллин. — А ведь все они раньше принимали детей-спортсменов, федерации проводили там летние сборы, тренировки, готовили спортсменов к соревнованиям. В Татарстане за 10 лет количество детей возросло на 16,5 процента, желающих отправить ребенка в лагерь с каждым годом все больше, а найти место становится все труднее. В 2022 году путевки во многие лагеря были раскуплены еще до начала каникул!

Лагерь на продажу

Общественники подсчитали, что, начиная с 2019 года в рамках республиканской комплексной программы капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето — детям» было отремонтировано 26 лагерей на общую сумму 3,3 млрд рублей, но по какой-то причине лагерь «Юность» не вошел ни в одну программу.

Фото: предоставлено Региональным отделением ОНФ в Республике Татарстан

— Учитывая, что вблизи Казани практически не остается свободных земель под строительство социальных объектов, важно сохранить и восстановить работу детских лагерей, находящихся на ценных природных территориях, — говорит Ленар Гайнуллин. — Не хотелось бы повторить судьбу заброшенного лагеря «Золотая горка», расположенного в национальном парке «Нижняя Кама», который сегодня выставлен на продажу, а мог бы принимать детей на летний отдых.

Активно продаются и другие лагеря. Эксперт напомнил, что активисты в 2017 году уже поднимали тему заброшенных мест отдыха для детей. Тогда они выявили 22 неработающих лагеря, направили предложения руководству республики, и по поручению президента Татарстана была запущена комплексная программа капремонта лагерей.

Кому еще не «подфантило»

— Детские лагеря «Меша» и «Юность» находятся в ведомстве Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани, лагерь «Фанта» — Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани, лагерь «Олимп» — ГАУ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» Министерства спорта Республики Татарстан. Эти учреждения не открывались с 2007 года в связи с отсутствием финансирования, — рассказал Гайнуллин. — Перестали функционировать детские оздоровительные лагеря «Медик» (КГМУ), «Кордон» и «Экономист» (КФУ), расположенные на территории Лаишевского района, принадлежащие высшим учебным заведениям. В Елабужском, Тукаевском и Нижнекамском районах на территории национального парка «Нижняя Кама» заброшены и не действуют детские оздоровительные лагеря «Золотая горка», «Алые Паруса», «Следопыт», «Олимпия» и «Алмаш».

Фото: предоставлено Региональным отделением ОНФ в Республике Татарстан

А ведь многие из этих лагерей, судя по отзывам в Интернете, были не просто неплохими — уникальными. Например, «Детская деревня «Фанта» стала одним из первых ДОЛ, где отдых стали организовывать не по принципам, наглядно сформулированным в ставшем классикой фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», а «на разрыв шаблона», как написал в соцсети отдыхавший в этом лагере в середине 90-х татарстанец под ником Дон Хуан Матус — с квестами, играми и возможностью по мере желания потрудиться на уборке вишни, еще и заработав деньги.

«Последнюю свою смену «Фанта» приняла в 2002 году, а потом его сначала «заморозили», не найдя денег на ремонт, а после 2010 года лагерь стал стремительно разрушаться. Видимо, кто-то наверху подписал ему смертный приговор, — написал он и добавил: — Всегда, гуляя живьем по лагерю, глядя на картинки на мониторе, я поражался, сколько же было вложено сил и средств в «проклятом совке» СССР для обеспечения отдыха и досуга детей».

«Первый шаг должен сделать балансодержатель»

— Если речь идет о законсервированных спортивных лагерях под Казанью, то один принадлежал школе фехтования, это был республиканский лагерь, а второй, лагерь «Юность», — муниципалитету, — рассказал «Реальному времени» директор ГБУ «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» Ильдар Давлетчин. — И вопрос о расконсервировании последнего решать должен именно муниципалитет.

Ильдар Давлетчин сообщил, что за 3 года реализации программы ремонта лагерей было потрачено 3,6 миллиарда рублей, и на эту сумму были отремонтированы и запущены в эксплуатацию объекты в 26 лагерях. Среди них были и не функционировавшие — законсервированные несколькими годами ранее:

— Например, лагерь «Чайка», который уже не работал, запустили — он стал республиканским лагерем «Мирас-Наследие». Два года не работал лагерь в Атнинском районе — в 2022 году его также отремонтировали и запустили.





Фото: предоставлено Региональным отделением ОНФ в Республике Татарстан

Но, по словам Давлетчина, первый шаг к расконсервации лагерей должен сделать балансодержатель. Деньги на эти цели выделяются, однако предпочтение отдается тем учреждениям, вложение средств в которые будет наиболее эффективным.

Реконструкция и ремонт уже коснулись 26 лагерей, в результате в республике в общей сложности прибавилось 740 мест в ДОЛ. При этом лагерей, которые отстроили, что называется, с нуля на старом месте, немного. Это, например, лагерь «Аргамак» в Камско-Устьинском районе — он существовал, но не работал около двух лет, и «Восток» на Лебяжьем, который год был в очень удручающем состоянии — сейчас это современный лагерь, тематический, со шведским столом. Меняется в результате реконструкции и пропускная способность лагерей. Например, у лагеря «Молодежный» она выросла с 200 человек за смену до 350.

— Мэрия Казани каждый год на подготовку лагерей выделяет около миллиона рублей сверх того, что поступает по программе, — напомнил руководитель ГБУ «Лето». — Ничто не мешает спортивному комитету города проявить инициативу и предложить включить в программу больше законсервированных лагерей.

«Количество бюджетных путевок все равно не увеличится»

В Республиканском центре «Лето» назвали «Реальному времени» фактор, который естественным образом ограничивает планы по расконсервированию давно закрывшихся ДОЛ:

— У Казани сейчас имеется 13 лагерей, и финансирование, выделяемое на детский отдых, полностью уходит на их содержание. Если к имеющейся инфраструктуре добавится еще несколько лагерей, то количество «бюджетных» путевок все равно не увеличится, а расходы на содержание ДОЛ возрастут. Конечно, если увеличится количество муниципальных лагерей, туда можно будет продавать коммерческие путевки. Но еще вопрос, поедут ли туда дети. Ведь если родители готовы платить по 2,5—3 тысячи рублей в день, то их дети скорее поедут в Иннополис, чем в пригородный лагерь.

Обновленный муниципальный лагерь «Юнитур». Фото: kzn.ru

В этом году, по данным Министерства по делам молодежи республики, в летних лагерях отдохнуло 154 тысячи маленьких татарстанцев. Это можно считать рекордом, но ажиотажный спрос на путевки, говорят там, в 2022 году был связан еще и с тем, что этим летом во всю силу заработала программа туристического кешбэка:

— В стационарных лагерях по путевкам, частично или полностью оплаченных из бюджета, отдохнули 75 тысяч детей, а еще порядка 16 тысяч путевок в них было реализовано без участия бюджета — благодаря программе кешбэка. Возможность получить кешбэк подхлестнула спрос на путевки, и этим ажиотажным спросом в полной мере воспользовались лагеря, которые работают без участия бюджета и госпрограммы летнего отдыха. Из 87 тысячи путевок, которые могли быть выкуплены с кешбэком, 51 тысяча была выкуплена уже до 14 июня. Родителям вернулось ориентировочно около 570 миллионов рублей.

Получается, если программа кешбэка будет свернута, вовсе не факт, что в лагерях не случится «недобор» отдыхающих.

Что же касается детей-спортсменов, говорят в Республиканском центре по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето», ничто не мешает муниципалитетам отвести больше путевок под спортивные смены в работающие лагеря:

— Такие смены можно организовать в любом оздоровительном лагере. И если директор спортшколы считает необходимым восстановить лагерь, он должен выходить с соответствующей инициативой.

Для начала ремонта не хватает заявок от Казгорисполкома



На запросы ОНФ в исполкоме Казани ответили: «В рамках программы капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи Республики Татарстан в 2021 году были начаты работы в спортивно-оздоровительном лагере «Молодая гвардия». Также рассматривается вопрос реконструкции детского оздоровительного лагеря «Тасма» МАУ «СШОР «ФСО «Тасма» г. Казани. Работы по реконструкции спортивно-оздоровительных лагерей «Надежда», «Юность», «Меша», подведомственных Комитету физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани, будут рассматриваться в последующие годы при условии выделения финансовых средств».

«На сегодняшний день уже имеется разработанная проектно-сметная документация по 15 детским оздоровительным организациям на сумму 4,308 млрд рублей, — ответил общественникам министр спорта РТ Тимур Сулейманов. — Министерством перечень объектов программы «Лето — детям» формируется по заявкам муниципальных районов, министерств и ведомств согласно представленному пакету документов на лагерь (дизайн-концепция лагеря, техническое задание на проектирование, акт технического осмотра, дефектная ведомость, правоустанавливающая документация (выписка из ЕГРН на земельный участок, градостроительный план земельного участка, проект освоения лесов, паспорта БТИ)».

В министерстве также уточнили: «Детские лагеря «Меша» и «Юность» находятся в ведомстве Комитета физической культуры и спорта исполнительного комитета муниципального образования г. Казани, лагерь «Фанта» — Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани, лагерь «Олимп» — ГАУ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» Министерства спорта Республики Татарстан. Учитывая, что лагеря расположены на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, не имеют документацию в связи с их закрытием в 2000 годах, имеются затруднения по их восстановлению. На сегодняшний день заявки с полным пакетом документов на капитальный ремонт от ведомств не поступали».

Фото: kzn.ru

Также там проинформировали активистов, что в 2021 году начат капремонт спортивно-оздоровительного лагеря «Молодая гвардия» МБУ «Спортивная школа Вахитовского района» г. Казани, «после чего пропускная способность лагеря увеличится до 280 человек в смену». И заверили, что «в случае подготовки и предоставления документов Министерство готово вернуться к вопросу капитального ремонта детских лагерей «Меша», «Юность», «Фанта» и «Олимп» в последующие годы».

«Реальное время» обратилось за комментариями по поводу неработающих детских оздоровительных лагерей и перспектив их расконсервации в Минспорта и в Казгорисполком.

В мэрии Казани сообщили: «Летний отдых для детей Казани в этом году был организован в 12 муниципальных лагерях, где с 1 января по 1 октября отдохнули 9 407 детей. Из них 3 491 — воспитанник спортивных школ. Продолжительность одной смены традиционно составила 18 календарных дней, родительский взнос — от 7 тыс. до 12,7 тыс. рублей, оставшаяся часть компенсировалась из бюджета города и республики. Лето 2022 года было рекордным по спросу на путевки в детские лагеря, в том числе муниципальные. Но центром «Ял» заявка на организацию летнего отдыха от спортивных школ Казани была закрыта на 100%.



Благодаря республиканской программе капремонта лагерей за последние три года были реконструированы 4 детских муниципальных лагеря на общую сумму более 650 млн рублей. В настоящее время ремонтные работы ведутся в лагере «Молодая гвардия», который находится на балансе Комитета физической культуры и спорта Казани. На очереди еще три городских лагеря, проекты которых были подготовлены в 2021 году.



Мы надеемся, что будет принято решение и по закрытым на данный момент детским оздоровительным лагерям «Юность» (1968 года постройки), «Меша» (1970 года постройки) и «Надежда» (1975 года постройки). Лагеря не функционируют с 2007 года, они были законсервированы по предписаниям надзорных органов. Их общая пропускная способность на момент закрытия составляла 800 чел. за летний период. Таким образом, восстановление этих лагерей, несмотря на требуемые немалые вложения, существенно увеличило бы количество отдохнувших казанских детей».

В Министерстве спорта РТ, отвечая на вопросы «Реального времени» о лагерях для юных спортсменов, рассказали, что за 4 летние смены 2022 года в спортивно-оздоровительном лагере «Искра» отдохнули 820 воспитанников 16 спортивных школ: ГБУ РСШОР по водным видам спорта «Акватика», МБУ «СШ №7» (с.Осиново ЗМР, мини-футбол), ГАУ «РСДЮСШОР по фехтованию», УОР «Пляжный волейбол», ФСО «Юность России», МБУ «СШ единоборств «Ак Барс», МАОУ ДО «ДЮСШ плавания Касатка», ФК «Эверест», МБУ «СШОР «Идель» (настольный теннис), МБУ «СШ по лыжным гонкам и спортивному ориентированию», МБУ СШ Вахитовского района (баскетбол), «Олимпиец» (тхэквондо), МБУ СШОР по волейболу «Юность», РОО «ФСБ», МБУ СШОР «Атлетика», МАУ СШ «Ак Буре» (плавание).

— Дополнительными услуги за пределами детского лагеря (то есть на платной основе) представлялись, в основном, следующие: плавательный бассейн, специализированные спортивные залы для настольного тенниса, волейбола, тхэквандо, спортивной борьбы и так далее, — уточнили в министерстве.

