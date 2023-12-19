Археологи «зарезали» микрорайон «Серебряный бор», к которому протянули новую дорогу в Казани

На территории, отведенной исполкомом под многоэтажную застройку, обнаружили новый объект археологического наследия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заключение о невозможности строительства первого квартала казанского экорайона «Серебряный бор», позиционировавшегося как жилье иного класса, нежели рядовые «человейники», и предназначенного для ценящих близость к природе «миллениалов», выдала государственная историко-культурная экспертиза — на том основании, что на земельном участке выявлен новый, ранее неизвестный объект археологического наследия — «Селище Новое Аракчино». «Реальное время» — о перспективах реализации проекта, ради которого пять лет назад было принято решение строить дорогу-дублер Горьковского шоссе в обход задыхающегося в транспортных пробках «Салават купере», целесообразности его реализации и условиях, на которых запрет на строительство может быть снят.

Археологи докопались до неизвестного селища



В октябре 2023 года было проведено разведочное археологическое обследование земельных участков, отведенных под строительство первого квартала жилкомплекса с громким названием «Экорайон «Серебряный бор», который, согласно утвержденному в октябре 2022 года проекту планировки, должен разместиться на территории расформированной около 12 лет назад 43-й артиллерийской базы в Аракчино — между лесопарком «Лебяжье» и частным сектором на Завокзальной улице. «Разведку» проводило ульяновское ООО «Арго».

В октябре 2023 года было проведено разведочное археологическое обследование земельных участков, отведенных под строительство первого квартала жилкомплекса с громким названием «Экорайон «Серебряный бор». скрин realnoevremya.ru документации с сайта okn.tatarstan.ru

На земельном участке, где предполагается начать возводить экорайон, были вырыты 32 шурфа, и на основании обнаруженных в одном из них артефактов эксперты сделали вывод о том, что в этом месте расположен новый, ранее неизвестный объект археологического наследия «Селище Новое Аракчино».

На земельном участке, где предполагается начать возводить экорайон, были вырыты 32 шурфа, и на основании обнаруженных в одном из них артефактов эксперты сделали вывод о том, что в этом месте расположен новый, ранее неизвестный объект археологического наследия «Селище Новое Аракчино». скрин realnoevremya.ru документации с сайта okn.tatarstan.ru

Как говорится в документации, описывающей результаты исследования, на полуметровой глубине «южным бортом шурфа был задет край сооружения... В заполнении [шурфа] было обнаружено 16 фрагментов керамики периода XVIII—XIX веков».

Неокончательный вывод

«Памятник представлен местонахождением локального сооружения, содержащего археологический материал, — говорится в акте ГИКЭ. — Строительные работы по проекту «Первый квартал жилого комплекса «Экорайон»… угрожают сохранности выявленного ОАН «Селище Новое Аракчино»… Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по проекту: «Первый квартал жилого комплекса «Экорайон»… невозможно».

«Памятник представлен местонахождением локального сооружения, содержащего археологический материал», — говорится в акте ГИКЭ. скрин realnoevremya.ru документации с сайта okn.tatarstan.ru

Однако акт ГИКЭ — документ «неокончательный», крест на строительстве «Серебряного бора» он не ставит, а лишь отодвигает его сроки.

«В состав проекта строительства должен быть включен раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Селище Новое Аракчино», — указывает эксперт путь устранения проблемы. То есть после разработки соответствующей документации застройка этого участка почти наверняка будет разрешена.

Археологический объект в центре жилого квартала

Судя по координатам шурфа, в котором нашлись свидетельства существования в этом месте объекта археологического наследия, он был вырыт практически в центре участка, отведенного под строительство первого квартала экорайона.

Первый квартал площадью 22,9 га расположен в юго-западной части экорайона, на границе с существующей индивидуальной жилой застройкой. Согласно утвержденному проекту планировки территории, здесь должна появиться жилая застройка высотой 6—11 этажей — около 90 домов, рассчитанных на население в 4,5 тыс. человек. Всего должно быть построено 1 518 квартир общей площадью 134,4 тыс. кв. м. На нем также запланировано строительство школы на 1,5 тыс. учащихся, детсада на 340 мест и двух объектов дополнительного образования.

1-й квартал площадью 22,9 га расположен в юго-западной части экорайона скрин realnoevremya.ru проекта планировки территории «Экорайон»

До начала застройки первого и последующих кварталов ЖК «Серебряный бор» проектом планировки территории предусмотрено строительство инженерных сооружений, часть из которых должна размещаться на территории, где в настоящее время строительство невозможно — это котельная и водопроводный узел.

А нужно ли здесь строить?

В «Серебряном бору» из 759,5 га под ИЖС отводится восемь кварталов из 15, в которых будет построено 616 домов с населением менее 2 тыс. человек, притом что весь экорайон рассчитан на 15,5 тыс. жителей. Кроме того, что на этой территории и вблизи нее велика вероятность обнаружения новых памятников истории и культуры, встает вопрос и о том, насколько целесообразно здесь строительство жилья в предусмотренном проектом планировки количестве.

— Мы видим, что по многим территориям необходимо снижение запланированных объемов жилья, — подчеркнул директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев в недавнем интервью «Реальному времени», указав, что, исходя из демографических прогнозов, к 2050 году в Казанской агломерации нужно построить не 54 млн кв. м жилья, как запланировано, а вдвое меньше.

Григорьев считает, что застраивать окрестности Казани следует вовсе не в направлении Зеленодольска:

— Вся Восточная дуга, от Дербышек и до Салмачей, вся эта огромная площадка, четверть городской территории, не застроена... Застройщикам, разумеется, дешевле «сесть» на существующую инфраструктуру, в том числе за пределами административных границ Казани. Развитие территории Восточной дуги необходимо, но это сложная задача, поскольку здесь ни дорог, ни сетей, и надо заниматься тем и другим, а это огромные затраты бюджетных денег.

С ним согласен эксперт «Реального времени» — завкафедрой градостроительства Александр Дембич:



— Новые жилые кварталы строят на территориях, где более или менее сложилась транспортная сеть и куда проще подтянуть инженерные сети. Именно эти особенности городского развития определяют необходимость строительства.

— Не грозит ли это появлением второго «Салават купере»? — поинтересовалось у него «Реальное время».



— С «Салават купере» несколько поторопились, не успев решить транспортную проблему. И с сетями там тоже проблема есть — они осуществляют свои канализационные сбросы в Васильево, а не ведут к очистным сооружениям на юге города. Что же касается строительства экорайона, то я не знаю, почему выбрана эта территория, но, скорее всего, потому что нет других свободных территорий. Огромные территории Восточной дуги, которые еще Камиль Исхаков хотел использовать для развития города, она была бы уже тогда раскуплена, и ее надо было выкупать… Это большие затраты, поэтому она так и стоит, застроенная лишь частично. Городская администрация ищет территории, которые можно застраивать с наименьшим финансовым ущербом.

Надолго ли дорога зашла в тупик?



В свете того, что строительство первого квартала экорайона «Серебряный бор» откладывается на неопределенный срок, а в будущем результаты археологических обследований других кварталов могут привести к непредсказуемым результатам, вновь встает вопрос о целесообразности выбранной трассировки дороги-дублера Горьковского шоссе, первый участок которой, ведущий в тупик экорайона, был сдан еще в конце апреля 2023 года.

Первый участок дороги-дублера Горьковского шоссе, ведущий в тупик экорайона, был сдан в конце апреля 2023 года. скрин realnoevremya.ru сайта yandex.ru/maps

Дорога, обрывающаяся за Храмом всех религий, обошлась в 1,5 млрд рублей и транспортную ситуацию на выезде из Казани в направлении Зеленодольска никак не исправила.

Три с половиной года назад заведующий кафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич говорил «Реальному времени», что трассировка дороги-дублера через Аракчино может улучшить транспортную ситуацию, но при ряде условий — в частности, если будут использованы ресурсы улицы Боевой, идущей вдоль берега Волги, которую следует расширить и довести до Займища, обеспечив выход на трассу М-7. Пока этого не сделано.