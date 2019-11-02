Оградить ребенка от рисков: в Казань съехались педагоги со всей России

Исследования: четверть жертв буллинга заканчивают тюрьмой. В столице Татарстана обсуждают, как противостоять детскому насилию и суициду

По утверждению психологов, половина детей подвергаются буллингу (травле, агрессии), у трети из них возникают мысли о суициде. Если раньше трагические случаи массовых убийств и детских суицидов для россиян были явлением чужеродным, то в последнее время о насилии среди школьников в нашей стране приходится слышать все чаще. Ученые и педагоги, озадаченные этой проблемой, собрали в дни осенних каникул в Казани международный педагогический семинар «Психология подростка». Около 700 учителей съехались из разных уголков России, чтобы послушать, как предупредить насилие и суициды в детской среде. На протяжении трех дней с ними делятся опытом специалисты из Москвы и США. Подробности — в материале «Реального времени».

Педагогический уикенд в Казани

Площадкой для проведения мероприятия организаторы семинара — фонд «Ватан», издательство «Русское слово», Российская академия образования и культурно-образовательный фонд «Просвещение» в Казани — выбрали столицу Татарстана из-за ее удобной инфраструктуры. Сюда проще добраться людям из разных регионов страны. Поэтому именно в Казань в выходные приехали учителя из Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской, Свердловской, Кировской, Орловской областей, Бурятии, Удмуртии, а также московские ученые и психологи из Цинциннати (штат Огайо, США).

На открытии семинара представители системы образования Татарстана и исполкома Казани напомнили, что именно человеческий капитал является главной ценностью республиканской «Стратегии-2030». В Татарстане формируют государственную систему психологической помощи населению и налаживают для этого межведомственное взаимодействие. Такая помощь необходима и для юного поколения, потому что дети копируют поведение взрослых.

Руководитель Центра социализации Института изучения детства, семьи воспитания Российской академии образования Хмайра Загладина рассказала, что это первый семинар большого образовательного мегапроекта для педагогов. Целая серия встреч, утвержденная Министерством просвещения РФ, пройдет в Казани.

— С 2018 года в России участились случаи подросткового суицида на 23 процента. В последнее время со всех сторон идет информация о трагедиях со школьниками. Покончила жизнь самоубийством девочка из благополучной семьи в Альметьевске. Выбросился ребенок из окна в Казани. Как выяснилось позже, школьница так боялась экзаменов, что перестала ходить на уроки — об этом узнали родители, после скандала с ними и случилось несчастье. Одна из причин проблем у детей — кризис в семьях, половина из которых к тому же распадается, — объяснила назревшую тему семинара директор культурно-образовательного фонда «Просвещение» Ирина Протащук.

По словам Хмайры Загладиной, родители ребенка, который не слоняется по улицам и подъездам, а сидит дома, порой и не подозревают о его проблемах. Фото vk.com/minmol_rt

Повсюду у ребенка — риски

По статистике ученых, подростки 12—17 лет проводят от 7 до 10 часов в сутки в соцсетях. Дети и родители теряют навыки общения друг с другом. С этим связано множество социальных проблем, среди которых массовое приобщение школьников к курению, алкоголю, наркотикам; 80% участников групповых преступлений — молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Россия по инфицированности ВИЧ находится на первом месте в Европе и на четвертом месте в мире (после ЮАР, Нигерии и Мозамбика).

По словам Хмайры Загладиной, родители ребенка, который не слоняется по улицам и подъездам, а сидит дома, порой и не подозревают о его проблемах. «На просторах интернета много таких вещей, от которых волосы встают дыбом. Вокруг современных детей очень много рисков».

Педагоги, психологи, ученые, стремясь направить энергию подростков в созидательное русло, ищут разные формы работы с ними.

— Езжу по регионам, педагоги говорят: «Нет новых программ. Как работать с современной молодежью, как рассказать так, чтобы не было назидательно, говорить с ними на одном языке?» Мы поднимаем вопросы образования и воспитания, внеурочной деятельности, компьютерной зависимости, социальной пассивности, инфантилизма, — отметила руководитель института.

Организаторы мероприятия считают, что школьные учителя в силах исправить ситуацию — предупреждать буллинг в ученической среде, который приводит к суицидам, массовым расстрелам. Но мало говорить: «Будь ответственным, добрым, внимательным». Надо вовлекать детей в активные общественно-значимые дела — волонтерство, благотворительность. Лишь 2% подростков в России вовлечены в добровольческое движение», — подчеркнула Загладина.

Педагоги, психологи, ученые, стремясь направить энергию подростков в созидательное русло, ищут разные формы работы с ними. Фото vk.com/minmol_rt

Она уверена, что опыт известных людей тут тоже может помочь и напомнила известный факт, что звезда футбола Криштиану Роналду не делает татуировок, потому что является донором крови.

В Институте изучения детства, семьи и воспитания разработали методические программы и учебные комплекты, посвященные проблеме детского буллинга, с которыми знакомят педагогов из разных регионов России.

Карандаши надо все время затачивать

— Буллинг и подростковый суицид в США стали национальной проблемой раньше, чем в России. Поэтому заокеанские коллеги первыми забили тревогу. В Огайо создали центр исследований подростковой психологии. На протяжении 30 лет ученые работали, чтобы свести чудовищную статистику по этой проблеме к минимуму. Их разработки подхватили и продолжили в Швеции, Франции, — пояснила Ирина Протащук, почему американских исследователей пригласили в Казань.

Доктор Бутч Лоуси и Джеймс Картер на протяжении многих лет работали в исследовательском институте со штатом в 300 сотрудников. С момента создания институт изучил опыт 20 тысяч американских семей. Ученые практически жили в школьных коллективах. Они работали с сиротами, трудными подростками, а также с теми ребятами, которые совершали убийства и отбывали в заключении несколько сроков — фактически были осуждены пожизненно.

Оба исследователя поделились впечатлениями своего детства. Над Бутчем Лоуси издевались одноклассники, а Джеймс Картер, к четвертому классу сменивший пять школ, как раз наоборот, мог за себя постоять и несколько раз давал сдачи своим обидчикам. Как-то учителя сказали родителям Джеймса, что несмотря на его низкую успеваемость, они все-таки переведут мальчика в следующий класс, потому что в школе с его появлением стало меньше задир и повысилась дисциплина. Джеймс Картер пояснил, что не считает свою детскую реакцию здоровой. В школьной обстановке агрессия как самооборона также вызывает проблемы с дисциплиной.

Ученые рассказали, что по их наблюдениям половина детей подвергается буллингу, у 30% из них возникают мысли о суициде, 25% из затравленных детей заканчивают тюрьмой. Агрессией на насилие отвечают 50% детей, в половине случаев это помогает остановить обидчиков. С возрастом число жертв уменьшается, но не снижается число тех, кто издевается. Просто те, над кем издеваются, сами учатся противостоять буллингу. Разбирая методы профилактики подросткового насилия, психологи мастерски заполняли возникающие технические паузы интерактивным общением с учителями. Победителям одной из игр гости подарили незаточенные простые карандаши: чтобы они чертили, надо постоянно за ними следить; а чтобы карандаши были острыми, педагогам вручили точилки — ключи к обучению.

Доктор Бутч Лоуси и Джеймс Картер работали с сиротами, трудными подростками, а также с теми ребятами, которые совершали убийства и отбывали в заключении несколько сроков — фактически были осуждены пожизненно. Фото vk.com/minmol_rt

Политики сами создают напряженность в образовании

Когда малыш шалит, родители дают ему сотовый телефон с мультфильмами. И воспитывают его уже не близкие люди — за ним присматривает интернет. Один из спикеров семинара, популярный исследователь, профессор МГИМО Ольга Четверикова уделяет внимание скрытым угрозам цифровизации общества, в том числе школы, она неустанно изучает новые инициативы российских законодателей. Ее ролики на YouTube, посвященные философским темам, собирают миллионы просмотров. Интернет школьнику дает полную и точную информацию, но сочувствию ребенок может научиться только при живом общении. Не компьютер, а учитель расскажет ему про поступки героев книги. По мнению Четвериковой, ребенок, ограниченный в живом общении, вырастает человеком, которым очень просто управлять, легко просчитать его действия.

Учителя, пришедшие на семинар, ищут способы вернуть школьников из соцсетей, научить их общаться со сверстниками, родителями, педагогами, научить использовать интернет правильно.

— Причины проблем подростков нужно искать в поведении взрослых. Возьмем любую сферу школьной жизни. Например, ФГОС рассчитан на идеального ученика. Люди, которые его составляют, не знают реальности в школе. В целом каждое новое поколение детей слабее предыдущего. А ФГОСы рассчитаны на то, что дошколята приходят в первый класс подготовленные, усидчивые, — размышляет педагог казанской школы №170 Татьяна Ерофеева.

«ФГОСы рассчитаны на то, что дошколята приходят в первый класс подготовленные, усидчивые», — размышляет педагог казанской школы №170 Татьяна Ерофеева. Фото portamur.ru

Она рассказала, что недавно в старших классах школы произошел конфликт у детей с учителем из-за завышенных требований к ученикам, у них не остается времени на подготовку к ЕГЭ.

— Учителя и педагоги — подневольные люди. Многое у нас устроено неестественно, поэтому и дети страдают от того, что взрослые создают излишнее напряжение. Для чего надо делать все быстрее? Смысл жизни теряется. Это напряжение, психологическая опасность исходит именно от государственной политики. Мы говорим о новациях. Но на самом деле все давно придумано. Главный метод — внутреннее спокойствие. Если ребенок им обладает, тогда он может управлять своим поведением, отпускать эмоциональную панику, — соглашается Татьяна Ерофеева со взглядами Ольги Четвериковой.