Казанского ВИП-педагога Хидиятова от суда спасла халатность?

Следком прекратил уголовное преследование бывшего главы управления образования Казани

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», обвинявшийся в получении взяток на 3,5 млн рублей экс-начальник управления образования Ильнар Хидиятов не предстанет перед судом. Его уголовное преследование прекращено за сроком давности после переквалификации эпизодов взяток на преступную халатность, утверждают источники издания. В Следкоме такой финал громкого дела не комментируют, воздерживается от общения с журналистами и сам «амнистированный».

Под суд пойдут за два бизнесмена



Кардинальные перемены в уголовном деле уволенного ВИП-чиновника произошли в ноябре, на четвертом месяце ознакомления с материалами уголовного дела.

Еще в августе в итоговом обвинении Ильнару Хидиятову фигурировали пять взяток на общую сумму 3,5 млн рублей. Следователи полагали, что «откаты» в 10% от цены контракта он получал в 2016-2018 годах за содействие в заключении договоров поставки металлодетекторов и холодильников в 520 учебных заведений Казани. Причем без конкурса и в нарушение условий путем поставки более дешевых моделей техники.

Получателями контрактов были фирмы «Новотех», «Омега» и «ТК «Кельт», аффилированные с бизнесменами Анваром Мурсюкаевым и Фанисом Юсуповым. Последних сотрудники Следкома обвиняли в даче взяток через посредницу, а также в хищениях бюджетных средств аж на 27 млн рублей.



6 ноября следователь 2-го отдела Следкома по РТ Марат Каюмов переквалифицировал Хидиятову ранее предъявленное обвинение во взятках на преступную халатность — в части отсутствия контроля за закупками. Фото: Ирина Плотникова

Однако на данный момент обвинений в даче и получении взяток в данном деле не осталось. Только четыре эпизода мошенничества и два бизнесмена. По данным источников «Реального времени», именно в такой конфигурации до конца декабря обвинительное заключение будет направлено в прокуратуру Татарстана.

Что до Хидиятова, то 6 ноября следователь 2-го отдела Следкома по РТ Марат Каюмов переквалифицировал ему ранее предъявленное обвинение во взятках на преступную халатность — в части отсутствия контроля за закупками. А затем прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности, попутно отменив и домашний арест экс-обвиняемого.

Важный нюанс — срок давности не является реабилитирующим основанием для бывшего начальника управления образования Казани. И он был вправе добиваться полного оправдания уже в суде, но согласился на прекращение. Почему? От комментариев по этой теме бывший обвиняемый и его защитники пока воздерживаются. На следствии интересы Хидиятова представляли Айрат Уразманов и Феликс Гиниев.

В Следкоме по РТ вопросы «Реального времени» вчера также оставили без ответа.

На следствии интересы Хидиятова представляли Айрат Уразманов и Феликс Гиниев (на фото). Фото: Ирина Плотникова

Взяток нет, а посредница осталась

Налицо правовая коллизия, когда из дела пропали предполагаемые взяткодатели и взяткополучатель, но осталась посредница. Речь о бывшем начальнике планово-экономического отдела управления образования Лилие Гузаировой. Еще на старте расследования — осенью 2019-го она написала явку с повинной, признавшись в неоднократной передаче взяток от бизнесменов в управление образование. Самая крупная передача, якобы составила 1 млн рублей, самая маленькая — 200 тысяч.

Также Гузаирова дала показания, будто лично отдавала деньги тогда еще замначальника ГУО Ильнару Хидиятову, тот будто бы заносил их в кабинет начальника, а на следующий день вручил и ей 100 тысяч «поблагодарив за работу».

Сознавшаяся в посредничестве прошла проверку на «детекторе лжи» и в последующем была освобождена от уголовной ответственности, как лицо, сообщившее о коррупционном преступлений. Оснований для подозрений в адрес бывшего шефа Хидиятова силовики не нашли, и слова экономиста не помешали ему занять пост министра образования Татарстана. Бизнесмен Мурсюкаев причастность к какой-либо передаче денег отрицал. А вот Юсупов признавал частично...

Бизнесмен Мурсюкаев причастность к какой-либо передаче денег отрицал. Фото: Ирина Плотникова

Как уверяют источники «Реального времени», переоценку обвинения следователи провели, получив заключение московских экспертов по части процессуальной чистоты экспертизы на полиграфе посредницы взяток. Якобы, по ходатайству защиты, москвичи детально сравнили диаграмму прибора с ее интерпретацией в заключении казанского эксперта, и указали на некие нестыковки. Подтвердить либо опровергнуть эту информацию ни следствие, ни защита не пожелали.

Как школьный «теракт» вскрыл коррупционные риски

В октябре 2019-го на заседании по аресту вип-педагога его адвокат Айрат Уразманов предрекал: «Результатом данного расследования в отношении Хидиятова станет его реабилитация. А использовать заключение под стражу как инструмент давления — думаю, к хорошему это не приведет».

— Считаю, что против меня идет оговор со стороны одного человека, который пытается таким образом избежать ответственности, — говорил тогда сам Ильнар Хидиятов.

На допросах он утверждал, что лишь поручил Гузаировой выделить средства для закупки металлодетекторов самым большим по количеству учеников школам для обеспечения антитеррористической безопасности.

Поскольку централизованные закупки управление образования не проводит, а образовательные учреждения являются самостоятельными юрлицами, то получать разрешение на свои закупки в исполкоме города не должны, — настаивал экс-руководитель управления. Правда, на вопрос следователя относительно одномоментного желания всех директоров заключить договор именно с «Новотехом»?» отметить не смог. Уверял, что о получении откатов от «Новотеха» Гузаировой не знал.

На очередном заседании по продлению домашнего ареста Хидиятов просил суд отказать следствию. Фото: Ирина Плотникова

На очередном заседании по продлению домашнего ареста Хидиятов просил суд отказать следствию: «С обвинением не согласен. Преступлений не совершал. Никаких денег не получал и не передавал».

К сентябрю 2020-го позиция полного отрицания каких-либо незаконных действий сменилась убежденностью обвиняемого в том, что история с контрактами не так уж чиста: «Да, в целом преступление совершено. Оно есть. Я не могу с этим спорить. Но моей причастности в этом нет...»

Напомним, раскрутка этого дела началась в 3-м отделе Следкома по РТ после беспрецедентного для Татарстана ЧП в казанской гимназии №7, ученик которой заявился на урок с пистолетом и кухонным ножом, угрожая ровесникам и учителю. История закончилась задержанием, судом и направлением 17-летнего парня на принудительное лечение. Однако силовики заинтересовались — а как он вообще преодолел с оружием рамки металлодетектора. Тут-то и оказалось, что установленная техника не соответствует техзаданию, а поставки осуществлялись с нарушением сроков, хотя деньги «Новотеху» были перечислены сразу же после подписания договоров и без всяких торгов.

«Где была система предупреждения коррупционных рисков? Какие выводы сделаны?.. Требую незамедлительных, конкретных и адекватных действий», — заявлял в декабре 2019-го на заседании в Казанском кремле прокурор Татарстана Илдус Нафиков в адрес министра и муниципальных властей. На той же встрече мэр Казани Ильсур Метшин сообщил: вместе с городским казначейством приняты меры, чтобы не было закупок до 100 тысяч рублей школ и детсадов «без нашего согласования». А вот на высказывание о том, что подобные закупки разрешены федеральным законом отреагировал уже президент РТ Рустам Минниханов — просил не ссылаться на норму, что разрешает нарушения, и не устраняться от контроля.

«Где была система предупреждения коррупционных рисков? Какие выводы сделаны?.. Требую незамедлительных, конкретных и адекватных действий», — заявлял в декабре 2019-го прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Фото: tatarstan.ru

К работе в системе образования 41-летний Ильнар Хидиятов пока не вернулся. Он является дипломированным учителем татарского языка и литературы, кандидатом филологических наук, свободно владеет турецким языком. В качестве педагога отработал 5 лет — сначала учителем, потом заведующим татаро-турецкого лицея-интерната №2 в Казани. В 2006-м занял пост замначальника отдела образования Московского района, в 2010-м стал замначальника управления образования исполкома города и через 8 лет возглавил это управление, но проработал руководителем лишь полтора года.