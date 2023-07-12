Единственную дорогу на Дербышки может смыть дождем — вместе с машинами и автобусами

Сложившаяся в столице Татарстана практика дорожного ремонта грозит разрушениями и ведет к бесполезной трате средств, которых и так не хватает

Фото: Инна Серова/realnoevremya.ru

Подмыв дорожного полотна на Сибирском тракте на повороте на поселок Нагорный грозит реальной трагедией. Поверхностные стоки с проезжей части давно уже в нескольких местах размывают склон дорожной насыпи, а весной 2023 года у светофора образовалась промоина, в которую легко может уйти не только легковой автомобиль, но и грузовик, и что самое страшное — автобус с пассажирами. При этом значительная часть полосы асфальта, по которому плотным потоком идет транспорт, уже несколько месяцев держится исключительно «на честном слове», и первый сильный ливень может смыть кусок дороги, как это произошло с лыжно-биатлонной трассой в Мирном. «Реальное время» — о дорожных угрозах, смертельно опасном дефиците средств и бессмысленной их трате в ходе ямочного ремонта.

«Обезопасили» дорогу пластиковым блоком

Заявку о необходимости ремонта дорожного полотна перед светофором на повороте с Сибирского тракта на улицу Дорожную казанец Ильнур М. подал в «Народный контроль» на сайте «Госуслуги РТ» 27 мая 2023 года, сопроводив ее комментарием: «Необходим ремонт. Срочный». О том, что провал на краю дороги образовался задолго до того, как поступила эта заявка, и что обслуживающая участок дороги подрядная организация была в курсе этого, свидетельствует наличие на фото установленного дорожниками в районе ямы водоналивного дорожного блока. Поскольку никто не удосужился налить в него воду и утяжелить конструкцию, сейчас блок свалился в яму, о которой должен сигнализировать водителям, и практически не виден.

Дорожники «обезопасили» яму водоналивным пластиковым блоком. Фото: Инна Серова/realnoevremya.ru

Администрация Советского района, которой была переназначена «срочная» заявка, 7 июня оставила в карточке запись «На рассмотрении» — и до сих пор рассматривает это на глазах растущее безобразие, не иначе как уже под лупой. И есть все основания полагать, что, как только состоится тот бурный ливень, о котором нас уже несколько раз безуспешно предупреждали синоптики, вслед за пластиковым блоком в глубокий кювет съедет и часть дороги — дай бог, чтобы не с движущимся по ней транспортом.

По-хорошему же на предмет угрозы разрушения надо давным-давно обследовать весь участок дорожной насыпи между этим перекрестком и домом №2а по улице Односторонка Ноксинская, поскольку из-за неорганизованного стока воды из Нагорного подмыв дорожного полотна происходит в нескольких местах. Мало того, единственный тротуар, по которому можно пройти вдоль Сибирского тракта от улицы Поперечно–Ноксинской до Односторонки Ноксинской и добраться до остановки общественного транспорта, проходит ниже дороги — в кювете, и его уже тоже частично смыло.

Из-за неорганизованного стока воды из Нагорного подмыв дорожного полотна происходит в нескольких местах и разрушен единственный тротуар, по которому можно дойти до остановки общественного транспорта. Фото: Инна Серова/realnoevremya.ru

Вечные ямы

Такой же бедой грозит и «вечная» яма на перекрестке улиц Липатова и Советской в Дербышках. Из-за подмыва, причиной которого могут быть дырявые трубы инженерных сетей, асфальт проваливается сразу в нескольких местах аккурат там, где поворачивают автобусы.

На перекрестке улиц Липатова и Советской в Дербышках из-за подмыва асфальт постоянно проваливается в нескольких местах там, где поворачивают автобусы. Фото: Инна Серова /realnoevremya.ru

Ловились ли «краснобусы» в эту западню, неизвестно, а вот автомобилисты машины уже уродовали, об этом свидетельствует заявка в «Народном контроле». Провалы здесь возникают много лет, их латают, но явно лишь косметически, не углубляясь в причину застарелой проблемы. И не проходит месяца, как свежий асфальт вновь уходит в воронку.

На перекрестке улиц Липатова и Советской в Дербышках — «вечная» яма. Фото: скрин /realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

Плохо это по двум причинам. Во-первых, в межремонтный период яму, которую водители обозначают подручными средствами — ветками, палками и ящиками, кто-то может запросто угодить и искалечиться. А во-вторых, на этот «косметический ремонт» уходят вполне реальные средства, которых, как свидетельствуют ответы чиновников в «Народном контроле», и без того не хватает, чтобы содержать дороги хотя бы в относительном порядке.

И кому как, а автомобилистам, например, бывает очень обидно сознавать, что транспортный налог, который они прилежно платят, идет на то, чтобы оплачивать мартышкин труд, имитирующий бурную деятельность. Например, на то, чтобы заливать на Сибирском тракте мягким асфальтом (который тут же выдавливается колесами) ямы около водоприемных люков на участке от Компрессорного до трамвайного парка или ямы около люков инженерных коммуникаций на пересечении с улицей Попова.

Провалы асфальта вокруг коммуникационных люков — это вообще «больное место» казанских дорог. Сколько их не ремонтируют, они неизменно возникают вновь. И точно так же неистребимы «волны», образующиеся в местах прокладки коммуникаций под дорогами скрытым способом. Вот только что была новая магистраль — после капремонта или реконструкции, а затеяли рядом стройку, протащили под дорогой методом прокола новые трубы — и на дороге неминуемо образовался поперечный провал на всю ширину. Причем после ремонта участок вскоре вновь проседает.

Ждем, пока яма до «нормы» вырастет

Средства на ремонт дорожных ям на улице Кулагина, напротив дома №3, ищут пятый год.Заявка была подана в июне 2019 года, в сентябре 2022-го администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани ответила на нее: «Работы запланированы», дальше — тишина. Но есть шансы, что ямы, которые за четыре с лишним года не могли не увеличиться в размерах, к осени залатают: контрольный срок исполнения заявки — 14 августа 2023 года.

Средства на ремонт дорожных ям на улице Кулагина — напротив дома №3 ищут пятый год. Фото: скрин /realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

А если кому-то кажется неправильным, когда вместо того, чтобы обойтись минимальными затратами, залатав небольшую ямку сразу после ее появления, мы ждем, пока вода, морозы, жара и нагрузки ее расширят и углубят, чтобы вбухать в ремонт куда больше денег, то чиновники разъясняют: «Качество дорог регламентируется нормами ГОСТа Р 505972017. На дорогах допустимо наличие просадок и выбоин, предельная глубина дефектов не может превышать более 5 см». Именно на этом основании отказ получил Марат Х., просивший залатать ямы на улице Чуйкова.

Дожидаясь, когда ямы достигнут «нормативного» размера, дорожники довели улицу Шмидта до состояния, когда покрытие состоит почти целиком из «заплат». Фото: Инна Серова/realnoevremya.ru

Дожидаясь, когда дорожные ямы достигнут «нормативного» размера, дорожники довели до плачевного состояния одну из центральных улиц Казани — улицу Шмидта. Здесь 9 из 12 месяцев в году ездить невозможно без риска повредить в ямах ходовую часть, а 3 месяца кое-как еще можно лавировать, объезжая самые опасные участки по свежим заплатам, из которых, собственно, и состоит дорожное полотно, поскольку оригинального асфальта не сохранилось. Ну, а ходить по тротуарам тут невозможно круглый год — летом мешают ямы и кочки, зимой наледь, а в межсезонье опасности скрываются под лужами.

Пешеходы, берегите ноги!

Если же говорить о пешеходных тротуарах, то ситуация выгляди еще менее оптимистичной. По улице Марджани, к примеру, ни горожанам, ни туристам в этом году лучше не ходить, потому что засмотревшись на Кабан и на красоты Старо-Татарской слободы можно запросто угодить ногой в «капкан» в тротуарной плитке. Уложить 8 новых плиток на раствор обещают к 25 июля 2024 года — но только «при условии выделения соответствующего финансирования». Вопрос о финансировании — серьезнее некуда: тут же работы на целый час для каменщика средней руки, и еще надо потратиться на злосчастные 8 «кирпичиков», которые стоят в розницу 23 рубля за штуку, да ведро цементного раствора.

Засмотревшись на Кабан и на красоты Старо-Татарской слободы можно запросто угодить ногой в «капкан» в тротуарной плитке. Фото: скрин/realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

К сентябрю 2025 года и никак не раньше планируют привести в нормальное состояние тротуар на улице Щапова, и как пешеходы будут здесь спускаться и подниматься в гололедицу, чиновников не волнует.

Восстановить тротуар на соседней улице Галактионова, где из-за подмыва образовалась «воронка» предполагается ровно на год раньше — в 2024-м, и тут уже можно даже пари заключать, что случится раньше — ремонт или полный провал, как на улице Дорожной, где на тротуаре в яму около забора рухнула колесом груженая цистерна.

Через год и никак не раньше готовы в администрации Вахитовского и Приволжского районов восстановить тротуар на улице Вишневского у дома № 16. Там уже не первый год — одна сплошная яма, к которой ведет тактильная дорожка.

Тротуар на улице Вишневского у дома №16 — одна сплошная яма, к которой ведет тактильная дорожка. Фото: скрин/realnoevremya.ru с сайта uslugi.tatarstan.ru

А бывает, что опасная для ног пешеходов дырка в тротуаре может стать «вечной» из-за того, что у нее нет «хозяина». Вот как с тротуаром около входа в подземный переход у парка Горького (не того, что сейчас закрыли, а с противоположной стороны дороги). Исполком эту заявку перекидывал с одного управления на другое, пока оказавшееся последней инстанцией городское управление информационных технологий и связи не вынесло «решение» следующего содержания: «Требуется уточнение балансодержателя».

Про то же, чтобы пешеходы смогли когда-нибудь с удобством передвигаться по пешеходным переходам, вообще речи нет. «Просим пешеходный переход сделать доступным, поднять уровень асфальтового покрытия, по этому поводу вам пишут неоднократно, но вопрос не решается! Отговорки что это после дождя… Это постоянно — пока не высохнет. Это круглый год: дожди, талые воды. Решите эту проблему!», — возмущается Татьяна Ф. по поводу состояния «зебры» на ул. Белинского, 12а.

Когда финансы поют романсы

Поступающие с разных концов города претензии к состоянию дорог исполком и райадминистрации сейчас отбивают на счет «раз» длинной тирадой, смысл которой сводится к тому, что денег на ремонт нет и не будет: «К сожалению, объем выделяемого финансирования на ремонт дорог крайне ограничен и не позволяет удовлетворить в полном объеме потребность в ремонте дорог и строительстве тротуаров. Приоритет при формировании перечня дорог, планируемых к приведению в нормативное состояние, отдается дорогам, ведущим к важным социальным объектам, обеспечивающим интенсивное движение общественного и специального автомобильного транспорта, проходящим через улицы с большей численностью проживающего населения. В связи с отсутствием финансирования в текущем году, вопрос ремонта дороги по… (название улицы) будет рассмотрен при определении источников финансирования и формировании программ благоустройства в последующие годы».

«В связи с отсутствием финансирования в текущем году, будет рассмотрен при определении источников финансирования и формировании программ благоустройства в последующие годы». Фото: скрин /realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

«Реальное время» обратилось в Казгорисполком с запросом о сроках ремонта размытого участка дороги на Сибирском тракте на перекрестке с ул. Дорожной, об объемах ремонта дорожно-уличной сети Казани, срок которого отложен на неопределенный срок из-за отсутствия финансирования, а также о том, сколько средств выделено на ремонт дорог в Казани в 2023 году и сколько их было выделено и израсходовано в 2022-м, Мы также спросили, в какую сумму приблизительно оцениваются на сегодня все потребности в ремонте дорог столицы Татарстана.

Экономия на обследованиях выходит боком

— Если дорожное полотно неоднократно подмывает, это говорит о том, что не уделяется должного внимания его георадарному обследованию, — говорит эксперт «Реального времени», генеральный директор Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса («АСДОР») Юрий Агафонов. — В России такие георадарные установки давно выпускаются, но их не закупают и не используют, оправдывая это недостаточностью финансирования. Хотя обследование как раз позволяет выяснить причину разрушений, точно определить место, где надо провести работы, какие именно надо принимать меры.

Агафонов привел пример: в Санкт-Петребурге подрядчик выиграл тендер на ремонт участка набережной реки Карповки, а потом обнаружил подозрительный уклон дорожного полотна. Георадарное обследование показало, что основание дороги сильно подмыто, и необходим ремонт совсем другого порядка и стоимости — капитальный. Объект забрали у подрядчика без последствий для репутации фирмы и внесли в план капитального ремонта.

— Без такого, детального обследования состояния слоев дорожного полотна и грунта получается, что решения о ремонте принимаются на основании лишь визуального осмотра дороги, средства на ремонт могут тратиться неэффективно, — рассуждает Агафонов о последствиях экономии. — Если залатать участок метр на метр — он просядет, и работы придется проводить заново, а сделай ремонт, условно говоря на участке пять на пять метров после того, как он будет обследован — проблема будет решена надолго.

Одна из частых причин провалов асфальта рядом с люками связана с регулировочными кругами. Фото: скрин /realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

Что же касается вечно проваливающихся казанских люков, то и эта проблема вполне решаема, если в борьбе с ней не идти стандартным путем.

— Одна из частых причин провалов асфальта рядом с люками связана с регулировочными кругами, — пояснил собеседник «Реального времени» — Это бетонный круг, который укладывается на колодец, чтобы вывести люк на уровень асфальтового покрытия. Но очень часто, когда его устанавливают, высоту регулируют, подкладывая кирпичи на растворе. Впоследствии под нагрузкой эта конструкция крошится, и происходит просадка. Кроме того, бетонный неармированный регулировочный круг сам под нагрузкой начинает крошиться. Мы предлагали решение этой проблемы — изготавливать регулировочный круг из песчано-композитной смеси, который выдерживает, не разрушаясь, куда большие нагрузки, чем бетонный. Но пока что это широко не применяется.