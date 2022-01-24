«Пандемия не повод для бардака!»: мэрия Казани нашла виновных в снежных завалах

Фото: Дмитрий Резнов

В мэрии Казани признали проблему со снежными завалами на дорогах и во дворах за последнее время — сообщили, что имелись факты недопустимо длительного невывоза снега с проезжей части. Проблема в нехватке рабочих рук, рассказал глава исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров: дорожников смогли набрать только на одну смену, которой при таких снегопадах совсем не хватает. В некоторых МУПах уже повысили зарплату для водителей-погрузчиков на треть. Но возможно ли набрать водителей в нужном количестве в разгар зимы — большой вопрос. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Есть большие претензии и к работе наших муниципальных дорожных предприятий»

Главным образом горожане видят работу управления административно-технической инспекции, конечно, по тому, как она способна (и способна ли) решать проблемы уборки мусора в весенне-летний период и уборки снега зимой, рассказал сегодня начальник управления Наиль Минвалеев. Он признался, что эту работу считают для себя ключевой и в самой инспекции.

С одной стороны, эта работа действительно активно ведется: в 2021 году весной-зимой было найдено 306 нарушений, в том числе 122 на территориях управляющих компаний. С другой стороны, та же активная работа в зимний период, кажется, ключевых проблем все-таки не решает — этому свидетели и сами казанцы, стоявшие в пробках во дворах и на дорогах столицы РТ на прошлой неделе. Число нарушений, связанных с неочисткой кровли от снега, выросло с 77 до 189, придомовых территорий — в 1,6 раза, до 166. Всего в 2021 году было составлено 475 административных материалов по недоработкам в этом направлении. И это в два раза больше, чем годом ранее.



Число нарушений, связанных с неочисткой кровли от снега, выросло с 77 до 189, придомовых территорий — в 1,6 раза, до 166, сообщил Наиль Минвалеев. Фото kzn.ru

— Имелись факты недопустимо длительного невывоза снега с проезжей части. Все это создавало неудобства жителям города, ухудшало безопасность пользования транспортом. Среди торговых предприятий в прошлую зиму в худшую сторону отличились магазины «Агроторга», АО «Тандер», были замечания к работе [по уборке снега] торговых компаний «Эдельвейс», сети городских аптек, — рассказал на «деловом понедельнике» руководитель административной инспекции.

23 торговые компании хотя и убирают снег, но складируют его тут же. На 121 управляющую организацию было составлено почти 200 протоколов за некачественную уборку дворов в зимний период

— Эта зима не менее снежная, и мы видим, к сожалению, неудовлетворительное содержание дворов и уличной дорожной сети, — с сожалением отметил Наиль Минвалеев. — С начала 2022 года обследовали больше 1 000 объектов и уже выявили 127 нарушений, а в отношении УК составили 28 протоколов. Есть большие претензии и к работе наших муниципальных дорожных предприятий. На них уже составлено 14 протоколов.

Согласно нормам, после снегопада в первую очередь должны очищаться от снега дороги I категории. Фото: Дмитрий Резнов

«Но пандемия не повод для бардака в городе!»

Согласно нормам, после снегопада в первую очередь должны очищаться от снега дороги I категории, но и на них работники мэрии часто видят неубранной даже выделенную для общественного транспорта полосу. На дорогах II и III категорий такое «тем более сплошь и рядом». По данным исполкома, неудовлетворительно сегодня очищаются тротуары, внутриквартальные проезды. Часто бывает, что остановки очищены, а подходы к ним из-за того же снега затруднены. Анализ обращений граждан и мониторинг социальных сетей показывают недовольство жителей качеством уборки дворов и улиц, признались в мэрии Казани.

Руководитель исполнительного комитета Рустем Гафаров, комментируя «снежную проблему», отметил, что в 2021 году мэрия Казани активно включала мораторий на штрафы, чтобы снижать нагрузку на бизнес.

— Но пандемия не повод для бардака в городе! Мы хотим помочь бизнесу, но не надо расслабляться, в конце концов! Это [плохая уборка кровли от снега и уборка от снега дорог] — угроза для жизни населения! Мы никогда не добьемся от собственников выполнения ими обязательств по содержанию территорий, если наши муниципальные предприятия не будут показывать образцово-показательные, вычищенные улицы, — заявил Гафаров.

Гафаров также признал, что отчасти это связано со сложностью с набором рабочих, которая, в свою очередь, появилась из-за низких зарплат. Водители на дорожных предприятиях в итоге работают второй месяц только в одну смену, которой явно недостаточно. Так, в январе 2022 года Казань уже близка к двухмесячной норме осадков — 61 мм снега против 33 мм нормы. А людей исполком заставить работать круглосуточно не может, да и сами рабочие так работать не способны, рассказал чиновник.

Рустем Гафаров, комментируя «снежную проблему», отметил, что в 2021 году мэрия Казани активно включала мораторий на штрафы, чтобы снижать нагрузку на бизнес. Фото kzn.ru

В некоторых МУПах повысили зарплату на треть, чтобы решить проблему с кадровым голодом

— В МУПах проведена определенная работа по увеличению заработных плат. «Горзеленхоз» поднял зарплату водителям, машинистам-погрузчикам на 28%. И с этого года они будут получать в среднем 55—60 тысяч рублей, — пользуясь случаем, прорекламировал вакансию Рустем Гафаров. — В снежные месяцы, надеюсь, будет больше. Это уже не те деньги, на которые когда-то мы планировали найти рабочих.

Кроме того, руководитель исполкома Казани предупредил, что все машины МУПов, занятые в очистке от снега, оснащены датчиками, которые позволяют передавать информацию об их активности. И теперь, заявил Гафаров, в мэрии понимают, «какие предприятия работают, а какие халтурят». Он предупредил: если ситуация с отдельными компаниями не поменяется, к ним, к генподрядчикам, будут «приняты меры».

Множество вопросов и по уборке дворов к управляющим компаниям, продолжал распекать подчиненных и организации Рустем Гафаров. Отговорки УК о том, что им мешают убирать снег машины самих жителей, не работают, так как есть примеры УК, которые «идут на диалог с жителями» и договариваются о том, чтобы машин во время уборки не было.

— Другое дело — вывоз снега. Тут вопросы к соседям. Чтобы снег вывозился — нужно собирать собрание жильцов, так как нужны дополнительные средства на это в счете-фактуре, — объяснил он. — Уже середина зимы, надо наводить порядок.

Множество вопросов и по уборке дворов к управляющим компаниям. Фото: Максим Платонов

Проблему «рекламного мусора» в 2021 году решить не удалось

Вернемся к составленным административным материалам на казанские физические и юридические лица в 2021 году. Их число резко выросло — сразу на 40%, до 37,3 тысячи, рассказал Наиль Минвалеев. Причем в отношении простых казанцев протоколов стало меньше, а вот на бизнес по факту давление увеличилось. В мэрии не уточнили, связан ли рост числа составленных протоколов в отношении предприятий в первую очередь с ужесточением мер из-за пандемии или нет.

Впрочем, под раздачу попадали и казанцы, в том числе из-за нарушений парковочного режима. Свыше двух тысяч человек получили за год более двух штрафов, один житель столицы Татарстана вообще умудрился оплатить такие штрафы 29 раз. А вот пользователь каршеринговой компании за 2021 год 44 раза оставлял машину в неположенном месте.

Кроме того, вследствие ли усиления борьбы казанских чиновников с рекламными наружными объявлениями, но число таких нарушений в 2021 году снизилось почти на треть. Правда, по «рекламному мусору», то есть расклейщикам бумажных объявлений на остановках и домах, воз, кажется, и ныне там. Любопытно, что в исполкоме Казани даже боролись с ними «системой автоинформирования» с сентября по декабрь, сделав обзвон по 245 указанным в объявлениях номерам и составив 26 протоколов. Не помогло, признались чиновники: актуальность проблемы не уменьшилась. В 2022 году исполком, кажется, решил переложить часть решения этого вопроса на владельцев недвижимости, на которой размещаются объявления, — им предписано самим принимать необходимые меры по «недопущению их появления».

Из других «фронтов борьбы» стоит также упомянуть нарушения при проведении земляных работ и на строительных площадках. Так, ситуация по земляным работам ухудшилась: за 2021 год выявили на 15% больше нарушений (всего 514), чем годом ранее. Среди основных нарушителей — сетевые компании: лучше всего положение у «Казанских тепловых сетей», хуже — у «Водоканала». Но без нарушений не обошелся никто.

На строительном рынке схожая проблема. Несмотря на сокращение в пандемию количества строек на 12 площадок, число выявленных нарушений осталось примерно на прежнем уровне — 145 нарушений против 147 в 2020-м.

Сергей Афанасьев