Прогноз на осень: в Казани резко возрастет риск ДТП на третьей транспортной дамбе

Исполком платит стотысячные штрафы за плохие дороги, но не может найти деньги на их ремонт

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

По опасной глубокой колее въезжает в осень и зиму 2023 года Казань на третью транспортную дамбу. Проект ремонта этого участка дороги, полновесно оплаченный из городского бюджета в 2017 году, за минувшие 6 лет устарел, так и не будучи реализованным. «Реальное время» — об опасной дороге, штрафах, сопоставимых с расходами на ремонт, и зря потраченных деньгах.

Из года в год переносится ремонт

Целый год гуляла по коридорам заявка казанца Андрея Г. в системе «Народный контроль РТ», в которой он просил отремонтировать покрытие на мосту через Казанку на проспекте Ямашева и устранить выпирание металлических частей температурного шва, которые повреждают колеса. Еще в конце года исполком заявлял: «В текущем году по заказу ГКУ «Главтатдортранс» отремонтированы изношенные слои проезжей части пр. Х. Ямашева, согласно выделенным на эти цели финансовым средствам. Ремонт покрытия моста запланирован на 2023 год», на что возмущенный водитель тут же возразил: «Мост не ремонтировали!!!!».

— В текущем году финансирование для производства капитального ремонта проезжей части моста не выделено, произведен ямочный ремонт наиболее изношенных слоев асфальтобетона, — ответили в исполкоме в конце июля 2023-го, выдержав полугодовую паузу. — Капитальный ремонт планируется в 2024 году, при выделении финансирования.

В августе заявка получила статус «запланировано» с пометкой: «В План работ 2024 года при условии выделения финансовых средств для проведения капитального ремонта моста». Только мы это уже проходили: на 2023-й исполком тоже строил планы, которые оказались неосуществимыми по причине отсутствия денег на их реализацию.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Другая безопасность

В течение последних двух лет на вопросы журналистов о ремонте дороги на третьей транспортной дамбе исполком Казани неизменно отвечает, что уже и проект ее реконструкции разработан — дело лишь за деньгами. Однако кто, когда и на каком основании этот проект выполнил — остается тайной. В системе госзакупок «засветился» лишь один проект, разработанный почти 6 лет назад, и касается он обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры Казани.

Как выяснило «Реальное время», этот проект был разработан и сдан 25 декабря 2017 года. Документацию на оснащение двух объектов транспортной инфраструктуры — моста «Миллениум» и третьей транспортной дамбы — техническими системами обеспечения транспортной безопасности за 846,4 тысячи рублей выполнило казанское ООО «Параллакс».

Как следует из выданного заказчиком — городским комитетом внешнего благоустройства — задания на проектирование, проектировщики должны были предусмотреть оснащение моста специализированными техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, позволяющими решить задачу обеспечения защиты объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства.

О самих дорожных конструкциях и их безопасности в конкурсной документации нет ни слова. А при такой колее, какая образовалась на третьей транспортной дамбе со времен последнего ремонта в 2016 году, для того, чтобы случилась трагедия, никакого незаконного внешнего вмешательства и не надо — достаточно, чтобы «звезды сошлись», например, водитель не удержал машину в колее, неудачно повернул руль и т. п. С началом осени, когда идут дожди, а ночью влага на поверхности дороги превращается в тонкий лед, риск ДТП на такой дороге возрастает в несколько раз.

Документацию на оснащение моста «Миллениум» и третьей транспортной дамбы системами безопасности выполнило ООО «Параллакс». Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Зимой автомобиль может поскользнуться»

— В Казани сейчас нет более глубокой колеи, чем на третьей транспортной дамбе, — считает эксперт «Реального времени», руководитель Казанской школы высшего водительского мастерства Олег Шатов. — А колея опасна в первую очередь тем, что в таких условиях не каждый водитель может маневрировать без риска, что машину бросит куда-то в сторону. Это сейчас, в хорошую погоду, проблема, а когда будет зима и гололед, автомобиль может еще и «поскользнуться» — например, передние колеса могут выехать из колеи, а задние в ней остаться, и машину развернет, а тогда неизбежно пострадают автомобили, которые двигаются по соседним полосам. Ярче всего эта проблема проявится с первым гололедом.

По мнению Шатова, задача ликвидации колеи на третьей транспортной дамбе сегодня в плане безопасности дорожного движения в Казани — первоочередная:

— Полосы там довольно узкие, и именно из-за этого колея там очень быстро углубляется: автомобили-то едут «след в след», нагрузка на асфальт возрастает. Когда полосы были шире, колейность была не так ярко выражена благодаря тому, что по полосе ехали кто посередине, кто левее, кто правее, и износ дорожного полотна происходил более равномерно. Но расширить полосы, уменьшив их количество, сейчас нельзя — снизится пропускная способность дамбы, а там и без того в час пик пробки. Ради расширения полос можно было бы убрать на мосту автобусную полосу, но я не думаю, что городские власти на это согласятся.

По мнению Шатова, задача ликвидации колеи на третьей транспортной дамбе сегодня в плане безопасности дорожного движения в Казани — первоочередная. Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Дорогу залатали заплатами

«Реальное время» рассказывало, как в минувшем году исполком Казани оштрафовали на 100 тысяч рублей за ненадлежащее содержание дорожного полотна на третьей транспортной дамбе, а весной 2023-го в ходе ямочного ремонта на отдельные, самые глубокие участки колеи были поставлены заплаты из мелкозернистого асфальта, который с наступлением зимы быстро «уедет» на шипованных колесах.

— Весной текущего года в рамках имеющихся средств выполнен ямочный ремонт наиболее изношенных участков асфальтобетонного покрытия моста на площади 330 квадратных метров, — сообщили «Реальному времени» в Казгорисполкоме.

На этом меры по устранению неисправностей дорожного полотна, которые легко могут привести к тяжелой аварии, городские чиновники сочли исчерпанными.

Мост через Казанку на Третьей транспортной дамбе был построен в 1977 году, а в 1999-м — спустя 22 года — его реконструировали. В последующие 23 года, вплоть до 2023-го на мосту только периодически ремонтировали асфальтобетонное покрытие.



— В 2021 году был разработан проект ремонта моста, — рассказали в исполкоме, но не назвали организацию-автора проекта. — Проектом предусмотрен ремонт мостового сооружения в обоих направлениях и включает в себя: ремонт опор моста и пролетных строений, ремонт подходов, модернизацию систем водоотведения и электроснабжения, устройство декоративной подсветки, замену трамвайных путей, гидроизоляцию пролетных строений, ремонт продольных швов, замену ограждений безопасности, замену покрытия дорог, благоустройство, мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. Стоимость работ по проекту составляет 604 млн рублей.

Однако сроки реализации проекта не определены, как и источник финансирования работ.

Наше издание также обратилось в городской отдел ГИБДД — запросило информацию о том, устояло ли судебное решение о стотысячном штрафе за ненадлежащее содержание дороги на третьей транспортной дамбе или городу удалось отменить его в вышестоящих инстанциях. Ответы исполкома и Госавтоинспекции будут опубликованы по получении.

Корреспондент издания обратился в исполком Казани с просьбой уточнить, когда запланирован капремонт дороги на третьей транспортной дамбе. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Не хочешь ДТП — учись ездить в колее

Пока чиновники безуспешно ищут средства на ремонт опасной колеи, из городского бюджета утекают средства на штрафы за несвоевременный ремонт и ненадлежащее содержание дорог. К примеру, 29 мая 2023 года Вахитовский райсуд Казани оставил в силе решение мирового судьи о стотысячном штрафе за ямы на одной из казанских дорог, наложенном на основании протокола сотрудников ГИБДД. А 30 мая — решение о таком же штрафе за заслонявшими водителям и пешеходам обзор снеговые валы, зафиксированные гаишниками 9 марта на пешеходных переходах на перекрестке улиц Гагарина и Короленко.

На сайте Вахитовского суда имеется информация и о ряде других дел подобного рода, и в большинстве случаев попытки исполкома отменить разорительные для городской казны судебные решения оказались безуспешными. А поскольку нарушения не устраняются, можно ожидать новых штрафов. Только вот дорогу ими не вымостишь.

Понимая, что на капитальный ремонт дороги на третьей транспортной дамбе пока рассчитывать не приходится, «Реальное время» попросило Олега Шатова дать рекомендации водителям — как проезжать опасное место с наименьшим риском попасть в ДТП.



Из городского бюджета утекают средства на штрафы за несвоевременный ремонт и ненадлежащее содержание дорог. Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Когда сухо и асфальт теплый, имеет смысл ехать по гребню колеи — так и стыки на мосту проходить лучше. А зимой, тем более в гололед, езда по гребню опасна тем, что колеса могут легко соскользнуть в колею, при этом есть риск, что передние и задние колеса окажутся в разных колеях — и тогда станет совсем «весело». Зимой лучше двигаться в колее, не меняя резко скорость и не быстрее, чем 40 километров в час — без плюс 20, как у нас бывает. И в идеале, с учетом того, что колея шире, чем колесо, ехать надо чуть-чуть с упором с одной стороны — прижимаясь к краю колеи, беря чуть левее или правее, но не выскакивая на гребень.