СНТ «Журналист» под Казанью раздавят выездом на М-7

Ради второй очереди дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани хотят снести «историческое» СНТ — аналог подмосковного Переделкино

В редакцию «Реального времени» обратились владельцы дач в Займище. СНТ «Журналист» с полувековой историей практически полностью снесут ради строительства второй очереди дороги-дублера Горьковского шоссе. Дачами там владеют писатели, журналисты, ветераны Великой Отечественной войны и их родственники. На этой неделе в Казани началось общественное обсуждение проекта планировки территории автодороги, которая должна соединить улицу Несмелова с трассой М-7. Пять дней материалы будут открыты для всех желающих, а собственники домов и участков в границах проекта могут внести замечания и предложения. Займищенские дачники выступают против проекта, уже вызывавшего яростные споры. Ранее они предполагали, что дорога затронет лишь крайний ряд домов товарищества, а теперь выяснили, что выбран вариант, при котором в зону принудительного отвода попало большинство их участков.

«Обязательно по живым людям?!»

Исполком Казани вынес на общественное обсуждение проект планировки второй очереди дублера Горьковского шоссе. Речь идет о дороге, которая должна соединить улицу Несмелова с трассой М-7 и одновременно обеспечить комфортный въезд-выезд в анонсированный, но еще не строящийся экорайон «Серебряный бор» на 20—25 тысяч жителей на участке площадью 760 га за Аракчино (земля была передана Республиканскому фонду поддержки пострадавших вкладчиков Татарстана).

Как следует из опубликованных документов, дорога, ради первой очереди которой уже «подвинули» владельцев 164 дач и частных домов, будет и далее прокладываться по земельным участкам мелких собственников в инвестиционно-привлекательной прибрежной зоне. А жирную «точку» в этом проекте поставит разворотная петля на пересечении с трассой М-7. Судя по карте, она «накроет» также не менее 160 земельных участков с постройками, большая часть из которых относится к садовому товариществу «Журналист».

При этом размеры разворотной петли, под которую планируется изъять земли дачников уже за трассой М-7, вызывают удивление: длина — более 750 метров, ширина — не менее 120 м, то есть в целом порядка 7,5 га. При том, что разворотные петли на самой М-7, например, при въезде в Залесный, занимают участки размерами в плане максимум 150 на 150 м.



Синяя линия — граница территории, которую хотят отмежевать у дачников. Источник: dispute.kzn.ru

— Члены нашего СНТ «Журналист» — известные люди — писатели, журналисты, те, кто очень много сделал для истории и культуры Татарстана, — рассказала «Реальному времени» собственница одного из участков Мария Ахмедшина. — Само место уже стало, можно сказать, историческим. А кроме того, непонятно, зачем строить разворотную петлю, да еще такого размера, на берегу, близко к Волге и обязательно «по живым людям»?! Да и из экономических соображений логичнее было бы не выкупать участки, не засыпать овраги, а сделать разворот на краю лесного массива, где более подходящий рельеф.



Дочь Хариса Салихова, имам-хатыба мечети «Память» культово-мемориального центра МВД по РТ, ветерана Великой Отечественной войны и лауреата премии Тукая, также переживает за дачный дом.

— Я переживаю за папу, он в больнице, чувствует себя плохо, а ему 94 года! При таких обстоятельствах новость о том, что будет с его дачей, которую он построил 60 лет назад своими руками, и где выросли мы — его дети, внуки и правнуки, может иметь плохие последствия, — говорит Фарида Ситдикова. — В прошлом году мы основательно утеплили дом, поменяли окна. Он там все лето проводит, это для всей нашей семьи, можно сказать, родовое гнездо. А что будет с ним теперь?

Размеры разворотной петли, под которую планируется изъять земли дачников: длина — более 750 метров, ширина — не менее 120 м. Фото предоставлено Марией Ахмедшиной

«Это наша память»

Активисты СНТ «Журналист» рассказали о том, чьи еще дачи попали под угрозу, а также прислали письмо, адресованное казанским властям. По сути их товарищество это своего рода казанское «Переделкино» (кто не помнит — это подмосковный писательский дачный поселок).

«Как молния обрушилась на дачников СНТ «Журналист» в Займище Кировского района г. Казани новость о сносе их дачных домиков, находящихся в их распоряжении с 1965 года. Розданные государством кому 2-3, кому 5 соток земли служат все это долгое время местом отдыха трудящихся и их семей.



Сложившийся здесь коллектив дачников сам по себе — история и культура Татарстана. Узкие участки по 7-8 метров в ширину позволили жить и творить в едином социуме, многие члены садоводства стали заслуженными и признанными народом, государством. Многие создавали свои произведения и вдохновлялись на природе и отдыхе, и таким местом отдыха стало Займище. Волга, лес, электричка, стук колес, местные выращенные ягоды, фрукты, зелень, овощи, совместные с соседями походы на пляж и на вечерние просмотры фильмов в некогда известной базе отдыха «Займище» — это все наша память!



Набраться энергии для жизни позволяет среда, в которой ты живешь, и чем она интереснее и интеллигентнее, тем качественнее становится твоя жизнь. Нам посчастливилось расти в эти прекрасные времена, знать и видеть этих людей!



Так уж сложилось, что среди наших дачников были и есть известные татарстанцы: Харрис хазрат Салихжан, Ильдар Юзеев, Шаукат Галлиев, Аяз Гилязов, Ахсан Баянов, Шаукат Биктемиров (народный Альмандар), Габдуллина Рамзия, Равиль Файзуллин, Вакыйф Нуруллин, Диас Валеев, Халит Яхья, Зарипов Марсель, Ахат Мушинский, Раис Сабиров, Магъсум Гарай, Марат Амирханов, Газиз Мухаметшин, Саимэ Ибрагимова, Роза Хафизова, Сибагатуллина Сания, Флорид Агзамов и другие. Среди нас — ныне здравствующие участники-ветераны Великой Отечественной войны Харрис хазрат Салихжан, Сафин Фарид Камилович, ветеран Соловецких Юнг Шариф Байгильдин.



И некоторых уже нет в наших рядах, но их семьи остались и их дома могут уйти под ковш бульдозера. Мы так много говорим о татарах и татарской культуре, и так мало мест, где можно творить, отдыхать, жить… Не все измеряется деньгами, с чем пришли, с тем и уйдем, зачем уничтожать память? Если есть возможность не трогать садовое товарищество в прямом смысле слова, и перенести заезд и съезд на трассу М-7, в более безлюдное место, туда, где нет строений? Ведь есть другие варианты, и они очевидны, поэтому можно сделать этот проект с минимумом затрат. Хотим, чтоб вы ответили на вопрос — насколько сильно эти участки нужны для строительства?».

Фото предоставлено представителями СНТ «Журналист»

«А куда деваться-то?»

Мария Ахмедшина вспоминает, что относительно недавно, в 2015 году, исполком утвердил проект планировки территории района «Юдино», и в нем трасса-дублер Горьковского шоссе уже была предусмотрена. Однако она шла вдоль железной дороги, практически не задевая дачников.

— Так что изменилось сейчас? — недоумевает она. — Почему не следовать разумному и щадящему проекту?

Этот вопрос она задала в понедельник по телефону сотрудникам Управления архитектуры и градостроительства Казани (УАиГ).

— Уровень автомобилизации увеличился, и когда проектировщики стали работать над дорогой, стало понятно, что нужна разворотная петля, — ответили ей на звонок в управлении. — Кроме того, там был предусмотрен раньше светофорный объект, а это неудобно.

В УАиГ ее заверили, что размеры петли — минимально возможные, а строить ее с другой стороны железной дороги — в лесу — нельзя, так как местоположение трассы соответствует Генплану Казани, утвержденному Казгордумой в 2020 году.

На вопрос, проходил ли вынесенный на обсуждение проект планировки экологическую экспертизу, ей ответили:

— Нет. Он будет проходить государственную экспертизу.

— Но часть садовых участков, которые по нему попадают в зону строительства, находятся в водоохранной зоне, — засомневалась Ахмедшина в том, что экологическая экспертиза не обязательна.

— Водоохранная зона — это не особо охраняемая территория, не земли лесного фонда, — возразили ей. — А строить дорогу на землях лесного фонда [с другой стороны железной дороги] — нереально. Ну, или достаточно сложно.

— То есть проще по людям?

— Ну, а куда деваться-то.

При этом на некоторые вопросы граждан сотрудники УАиГ не смогли ответить. Например, остался без ответа вопрос о количестве полос будущей дороги в зоне железнодорожного моста, о технико-экономическом обосновании и стоимости проекта, об альтернативных вариантах прокладки трассы. Впрочем, на вопросы отвечал юрист, представители проектировщика, которые могли бы внести ясность в ситуацию, при этом не присутствовали.

Зато после визита в управление, говорит, Ахмедшина, у многих появились опасения, что со временем в ходе строительства размеры разворотной петли могут сократиться, а «освобожденная» от дачников прибрежная полоса отойдет каким-нибудь инвесторам за минимальную цену.

Фото предоставлено представителями СНТ «Журналист»

«Направление сегодня перегружено, здесь ежедневно формируются пробки»

На запрос «Реального времени» в исполкоме Казани сообщили, что проект планировки территории в районе Займище не меняли. Напротив, подготовлен новый документ.

— Проект планировки территории (ППТ) и Проект планировки территории линейного объекта (дороги) — это разные документы, — сообщили в Казгорисполкоме. — Речь не идет об изменении ППТ 2015 года, речь идет о разработке более детального проекта планировки дороги с учетом всех критериев. Проект планировки территории линейного объекта разработан с учетом категории автомобильной дороги, а также коридоров для прокладки перспективных инженерных коммуникаций. Трассировка проектируемой автомобильной дороги осталась неизменной, а значит, не противоречит Генеральному плану Казани.

В мэрии города уточнили, что «на части территории планируется размещение разворотной петли (в один уровень) для возможности выезда на автомобильную дорогу федерального значения М-7 «Волга». И заверили:

— Размеры разворотной петли выполнены в соответствии с ГОСТ58653 и СП42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений». [При ее проектировании] учитывались такие параметры, как рост автомобилизации, безопасность дорожного движения, увеличенный автомобильный трафик и другие характеристики. Было представлено три варианта разворотной петли. Заказчиком ГКУ «Главтатдортранс» был принят вариант, указанный в проекте.

Для уточнения подробностей и технико-экономических показателей проекта в исполкоме рекомендовали обратиться к заказчику работ — ГКУ «Главтатдортранс». «Реальное время» направило запрос «Главтатдортрансу» с вопросом, почему был выбран именно этот вариант разворотной петли. Ответ пока не поступил, комментарий будет опубликован по получении.

— Дорога-дублер Горьковского шоссе станет одной из важнейших транспортных артерий, поскольку призвана снизить нагрузку на само Горьковское шоссе, — подчеркнули в Казгорисполкоме. — Данное направление сегодня перегружено, здесь ежедневно формируются пробки.

Нарушение баланса интересов налицо?

— Вопрос выплаты реальной компенсации за изымаемые участки — неоднозначный, чаще всего компенсация собственников не устраивает ни морально, ни материально, — говорит юрист Анна Овчинникова, которая консультирует дачников из СНТ «Журналист». — Существует вероятность, что участки здесь будут изъяты с мизерной компенсацией, поскольку не все дома оформлены правильно, а некоторые земельные участки очень невелики. А изымаются они против воли. Так что уже налицо нарушение баланса интересов.

С другой стороны, говорит она, и в Казани, и в республике существуют прецеденты, когда собственность изымалась по каким-либо основаниям, которые потом забывались, а объекты передавались в частные руки под инвестиционные проекты, то есть под предлогом одного юридического действия совершались совсем другие:

— Так произошло, например, с Шамовской больницей, которую закрыли под предлогом аварийности, с «Полукамушками» в Зеленодольске, с историческими зданиями, в которых проживали люди и не хотели выезжать. И люди опасаются, что отказ от экономичного первоначального проекта в пользу другого, в результате которого изымается чуть ли не вся прибрежная зона, может свидетельствовать о том, что у кого-то имеются виды на эту прибрежную зону, и в последующем может случиться так, что развязку не построят в том виде, в каком сейчас планируют, а появится какой-то другой проект. А люди уже подпишут соглашение об изъятии, или оно будет произведено в судебном порядке, и изменить это они уже не смогут.

Петля, может, и не нужна, а экономическое обоснование необходимо

Не исключает подобного развития событий и заведующий кафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич.

— Использовать положение законодательства о том, что муниципалитеты вправе принудительно изымать территорию для своих нужд, вполне реально, — говорит он. — Так иногда бывает, хотя существуют или нет такие тайные планы в данном случае, я не знаю. Но разворотная петля почти километрового размера меня несколько удивляет.

Размеры разворотной петли, пояснил Дембич, прежде всего зависят от скоростного режима передвижения автомобилей:



— Чем быстрее мчится автомобиль, тем больше должна быть петля. Но я не думаю, что там машины должны лететь со скоростью 100—150 километров в час или больше, при которой такие петли нужны. Я думаю, что там будет скорость, нормальная для обычных развязок — не больше 60 километров в час. И тогда такие большие радиусы поворота не нужны.

Ну, а потребность в новых развязках, безусловно, есть, говорит градостроитель, правда, тоже с оговоркой:

— Такие транспортные узлы принято отодвигать от побережья, оставляя его для общественного пользования.

И еще Александр Дембич удивился отсутствию экономического обоснования выбранного варианта дороги. То, что оно не озвучивается, а на общественное обсуждение выносится единственный безальтернативный проект, заметил он, по меньшей мере странно:

— Если бы проект реализовался на частные деньги, цена могла бы быть договорной, но здесь будут тратиться бюджетные средства, и экономическое обоснование выбора проекта как минимум должно быть.