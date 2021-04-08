На комитет ЖКХ Казани спустили всех собак

Чиновникам не удалось отбиться от обвинений УФАС в закрытости выбора службы отлова бездомных животных

Как стало известно «Реальному времени», комитет ЖКХ исполкома Казани проиграл Татарстанскому УФАС дело об отлове бездомных животных. Претензии антимонопольщиков заключались в том, что претендента на роль «шариковых» в столице республики на протяжении двух лет выбирали без каких-либо конкурсов и аукционов. В 2017—2019 годах эту работу неизменно выполняло ООО «ВетДом», затраты которого затем были полностью компенсированы из бюджета. В целом компания получила из городской казны субсидий на 45,6 млн рублей. После вмешательства УФАС порядок возмещения затрат по факту выполненных работ был изменен: начиная с 2020 года службу отлова определяют в ходе конкурсных процедур.

Выбор исполнителя носил закрытый характер

Казанскому комитету ЖКХ не удалось добиться отмены решения УФАС по РТ по делу об отлове беспризорных собак. Антимонопольщики еще в 2019 году признали это муниципальное учреждение и ООО «ВетДом» нарушившими требования №135-ФЗ «О защите конкуренции». А именно: им вменяли достижение антиконкурентного соглашения, которое могло привести к ограничению доступа хозяйствующих субъектов на товарный рынок.

Речь шла об отлове бродячих четвероногих. Дело в том, что порядок предоставления субсидий организациям, занимающимся такой деятельностью, был определен постановлением исполкома Казани №450 от 22 января 2017 года. Они выделялись в пределах лимитов, предусмотренных бюджетом Казани на эти цели на текущий финансовый год. По данным УФАС, рынок этих услуг в Татарстане является конкурентным. И ряд служб отлова хвостатых бродяжек работает на территории всей республики, включая достаточно удаленные друг от друга районы. В их числе организации, «прописанные» в столице РТ.

По мнению антимонопольщиков, вот и в случае решения этого щекотливого вопроса в самой Казани для привлечения наибольшего числа потенциальных исполнителей должны были заключаться муниципальные контракты. Само собой, после определенных конкурсных процедур. В N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приведен исчерпывающий перечень способов определения исполнителей: конкурсы, аукционы, запрос котировок или предложений. Допустима и закупка у единственного поставщика: на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей, с 2019 года планка была повышена до 300 тысяч.

По данным УФАС, в 2017—2019 годах для возмещения расходов по отлову безнадзорных животных многомилионные субсидии комитет ЖКХ Казани предоставил ООО «ВетДом». Однако выбор этой организации исполнителем «носил закрытый, непубличный характер».

Фото: kot-pes.com

Отлавливали собак без всякого договора

Согласно материалам антимонопольного дела «ВетДом» получил эту работу на основании письма, которое компания сама направила в адрес комитета ЖКХ. В нем она заявляла о готовности навести порядок с бездомными животными в Казани. Начиная с 2017 года, конкурсы-аукционы и какие-либо другие конкурентные процедуры на эти работы в столице РТ не проводились. И в открытых источниках информация о том, что они необходимы, не размещалась.

Тем не менее «ВетДом», судя по всему, был в курсе, что город нуждался в избавлении от бесхозных псов. Заявки поступали обществу, можно сказать, напрямую: комитет ЖКХ их регистрировал и по электронной почте направлял в «ВетДом». Даже журнал заявок на отлов животных вела сама служба отлова. Это обстоятельство позволило УФАС сделать вывод о доверительных отношениях между сторонами. Причем компания располагала очень достоверной информацией. Она выполняла работы лишь в тех объемах, которые позволяли затем полностью возместить расходы. С учетом этих обстоятельств антимонопольная служба предположила, что между комитетом ЖКХ и ООО «ВетДом» имели место определенные договоренности.

При этом между ними каких-либо официальных договоров на отлов бродячих собак не было. С 7 марта 2017 года по 19 ноября 2019-го стороны абсолютно точно таких соглашений не заключали. Иначе говоря, у городской структуры даже не было документа, по которому у него возникла бы обязанность по оплате. В этой ситуации договоры на предоставление субсидии были способом оплаты за фактически выполненные работы.

Согласно материалам дела всего в 2017—2019 годах комитетом ЖКХ заключены соглашения на предоставление субсидии с «ВетДомом» на 45,6 млн рублей. В 2018 году эта компания умудрилась получить возмещение своих расходов дважды, так как отлов бродячих собак в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу был поручен ей же. Таким образом, как отмечало УФАС, «ВетДом» был обеспечен фронтом работ без конкурентной борьбы. Тем самым компания получила преимущество и дополнительный источник дохода в виде субсидий, выделенных уже в рамках проведения чемпионата.

Справедливости ради отметим, что «ВетДом» в 2015—2019 годах занимался отловом хвостатых бродяжек едва ли не по всей республике. Однако органы местного самоуправления в сельских районах закон о контрактной системе блюли четко.

Фото: evening-kazan.ru

Смерть друзей человека была мучительной

В 2019 году контрольно-счетная палата Казани проводила проверку использования субсидий, выделенных в 2018—2019 годах из бюджета Казани на организацию отлова и содержания безнадзорных животных. Проверяющие тогда выявили в деятельности ООО «ВетДом» многочисленные нарушения. Так, согласно акту проверки компания неоднократно при направлении заявки на предоставление субсидий за отчетный период прикладывала справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве не на ту дату.

Также согласно ее отчетам наибольший объем расходов приходился на статьи «Медикаменты» и «Корм для собак». При этом 96,6 процента всех медпрепаратов приобреталось «ВетДомом» у ООО «Зооветторг». Согласно ЕГРЮЛ учредителем и директором этой компании значился Ринат Султанов. Ранее он занимал должность замдиректора ООО «ВетДом», а до 14 июня 2016 года был главным специалистом отдела санитарного содержания и благоустройства жилищного фонда комитета ЖКХ Казани.

Более того, «ВетДому» даже грозили уголовным делом за жестокое обращение с животными. В частности, прокуратура Казани после проверки деятельности компании в сентябре 2019 года направила соответствующие материалы в МВД. Она полагала, что служба отлова относится к животным отнюдь не гуманно. Проверка показала, что «ВетДом» использовал для умерщвления собак препарат «Адилин супер», который постепенно парализует дыхательную мускулатуру четвероногих, делая их смерть мучительной.

Кроме того, по данным проверяющих, животных убивали без веских оснований, тогда как разрешено усыплять только опасных или безнадежно больных. Остальных надлежит стерилизовать, отметить и после карантина выпустить в привычную среду обитания. Кроме того, вольеры «ВетДома» были расположены на муниципальной земле, но уже по традиции соответствующие документы оформлены не были…

Фото: evening-kazan.ru

На субсидии могла претендовать любая организация

Комитет ЖКХ с УФАС тем не менее не согласился и обжаловал его решение в арбитраже, ссылаясь на то, что решение муниципальных нужд путём предоставления субсидии действующему законодательству не противоречит. Более того, на эти субсидии, по его версии, могла претендовать любая организация (в том числе несколько одновременно), так как они предоставлялись на уже выполненные работы.

Но суд эти доводы отклонил. Постановлением кабмина РТ от 22 февраля 2013 года №126 утвержден «порядок отлова, содержания и регулирования численности безнадзорных животных в РТ». В нем четко регламентирован весь процесс. В частности, предусмотрено, что данная работа проводится на основании заказа-наряда, выданного уполномоченным органом, на основании письменных обращений физических и юрлиц, а также в соответствии с плановыми мероприятиями. Кроме того, никто не отменял конкурсных процедур.

Однако в данном случае заявки и графики плановых работ комитет ЖКХ направлял только в адрес ООО «ВетДом». Иначе говоря, работы по отлову безнадзорных животных могла выполнять только эта компания. Равно как и претендовать на возмещение затрат по ним из бюджета.

В итоге арбитраж оснований для отмены решения УФАС не нашел. И в этом вопросе оказались едины суды трех инстанций начиная с Арбитражного суда РТ, где рассмотрение этого дела завершилось в ноябре прошлого года, и заканчивая окружным судом, вынесшим свой «вердикт» 1 апреля.

Фото: yandex.ru

Бродячие собаки и кошки — под защитой закона

Отметим, что за тесный тандем комитета ЖКХ и «ВетДома» нарекания тогда получил и сам исполком. УФАС заподозрило в нарушении закона о защите конкуренции и его, выдав предупреждение о прекращении. И городские власти его исполнили. 29 января прошлого года исполком Казани принял постановление №228, в котором признал утратившим силу ранее упомянутое постановления №450.

И не только на бумаге. Как рассказывало «Реальное время», в 2020 году в Казани на бездомных собак планировали потратить больше 19 млн рублей: на такую сумму были объявлены тендеры. К началу прошло года проблема бродячих псов стала для столицы РТ крайне острой, так как работа по отлову не велась с конца 2019 года. Бездомные псы уже добрались, считай, до Казанского кремля: отловить собак просили родители учеников школы №1 на улице Лево-Булачной.

Но судя по всему, разбирательство комитета ЖКХ с УФАС тут ни при чем. Горисполком тогда назвал нашему изданию причины, почему не может этого сделать. В декабре 2018 года в России принят закон «Об ответственном обращении с животными», защищающий в том числе бродячих кошек и собак от жестокого обращения. Полностью вышеуказанный закон вступил в силу с 1 января 2020 года. Он ввел запрет на умерщвление животного без владельца и новые требования по содержанию отловленных животных в приютах.

В Казани все это время проходил процедуру согласования порядок организации деятельности приютов. После его утверждения исполком планировал объявить тендер на выбор исполнителя работ. Пока же в связи с неблагополучной обстановкой по бешенству в Казани городские власти заключили краткосрочный договор на оказание услуг по отлову безнадзорных животных с казанским ООО «Зооцентр».

Директор «Зооцентра» Руслан Ахметшин тогда пояснял «Реальному времени», что в рамках этого контракта была поставлена задача отловить в Казани почти 3,5 тыс. безнадзорных собак. Уничтожению подлежали не более 174 (агрессивные, безнадежно больные и старые). Еще 174 собаки должны были содержаться в приюте, который «Зооцентр» арендовал в поселке Мирный на постоянной основе. Остальных после стерилизации и вакцинации должны были выпустить в места, где их отловили.

Интересно, что, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «Зооцентр» было зарегистрировано 19 декабря 2019 года Алией Гараевой — собственницей того самого ранее занимавшегося отловом собак ООО «ВетДом». Впрочем Ахметшин тогда рассказывал нашему изданию о намерении работать строго в рамках закона и всячески дистанцировался от печально известных СОБЖ (умерщвляло собак в Казани перед Универсиадой) и ООО «ВетДом». Но в начале нынешнего года, как сообщали местные СМИ, защитники животных ополчились и на «Зооцентр», обвиняя его в тех же прегрешениях, что и прежние службы отлова.

Фото: Максим Платонов

С целью исключить недобросовестные фирмы

Намерено ли муниципальное учреждение обжаловать постановление АС ПО? «Комитет ЖКХ не уполномочен давать правовую оценку вступившим в силу судебным актам, решение Арбитражного суда РТ обжаловалось комитетом жилищно-коммунального хозяйства в апелляционном и кассационном порядках и было оставлено без изменений», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома Казани». Пресс-служба напомнила, что порядок отлова, содержания и регулирования численности безнадзорных животных в РТ был утвержден постановлением кабмина РТ от 22 февраля 2013 года.

В соответствии с данным постановлением исполнительный комитет Казани принял свое постановление №450, определившее Порядок предоставления из бюджета муниципального образования субсидий организациям, осуществляющим отлов безнадзорных животных и последующие мероприятия. Были установлены обязательные требования, предъявляемые к организациям, которые могут претендовать на получение бюджетных средств. «Данные требования были определены с целью исключения деятельности недобросовестных фирм и фирм-однодневок (например требования об отсутствии задолженности в бюджеты по налогам и сборам, отсутствие процедуры ликвидации в отношении фирмы и т.д.), часть требований — по аналогии с республиканскими актами (наличие материально-технического оснащения и т.д.) или требованиями законодательства (наличие лицензии — в связи с необходимостью утилизации трупов животных и т.п.)», — говорится в ответе пресс-службы исполкома.

В комитете ЖКХ по-прежнему считают, что «любая организация, которая занимается регулированием численности безнадзорных животных, могла претендовать на получение бюджетных средств при условии соблюдения вышеуказанных требований». Тендеры же на мероприятия по отлову, транспортировке, содержанию, учету, регулированию численности безнадзорных животных не проводились, так как «необходимость в проведении конкурентных процедур отсутствовала».

В исполкоме подчеркивают, что каких-либо иных требований, а также ограничений по количеству организаций, занимающихся регулированием численности безнадзорных животных, муниципальный нормативно-правовой акт не вводил. Также он никого не ограничивал в осуществлении деятельности за свой счет. Однако заявлений о готовности выполнять соответствующие работы в 2017—2019 годах ни от одной организации, кроме ООО «ВетДом», не поступило. Аффилированной организацией по отношению к комитету жилищно-коммунального хозяйства ООО не являлось.

Как теперь поставлена эта работа в Казани? Городские власти утверждают, что в соответствии со всеми нормативно–правовыми актами — и федеральными, и принятыми в дополнение к ним в Татарстане. В 2020—2021 годах по результатам открытых конкурентных процедур комитетом жилищно-коммунального хозяйства были заключены контракты с ООО «Зооцентр», говорится в ответе исполкома.