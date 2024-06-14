Секретный план: зачем более 260 га водной глади Казанки «записали» в сушу

Горожане протестуют против засыпки реки, а экологи опасаются, что она приведет к катастрофе

Фото: Максим Платонов

Под засыпку, судя по всему, готовят более 260 га водной глади у правого берега Казанки между Кировской, Кремлевской дамбами, «Миллениумом» и Третьей транспортной дамбой. Два года назад экоактивистам удалось прогнать незаметные для надзорных органов баржи-«призраки», сгружавшие на их глазах грунт на дно реки около Центра семьи «Казан». Однако планы по засыпке реки недавно «всплыли» на публичной кадастровой карте, да с такими «поправками», что стало понятно: после «благоустройства» правого и левого берегов река вернется почти к тому же формату, который имела до заполнения Куйбышевского водохранилища, и в самом узком месте составит чуть более 200 метров. В вопросах благоустройства береговой линии, последствиях перекраивания русла Казанки и странностях концепции пышно презентованного на «Казаныше» под занавес 2023 года «водного генплана» города разбиралось «Реальное время».

Масштабное «благоустройство»



На Публичной кадастровой карте в акватории Казанки появились участки суши.

«Под благоустройство правого и левого берегов р. Казанки» — так сформулирован на Публичной кадастровой карте вид разрешенного использования для участка будущей суши между Кремлевской дамбой и «Миллениумом» площадью 139,9 га.

Еще один «земельный участок в составе ЕЗП (единого землепользования)» в форме выступающего на 400 метров «языка», который сформирован в акватории Казанки между Кремлевской и Кировской дамбами сужает реку вдвое — до полукилометра. Его площадь — 35,4 га.

Третий участок будущей суши площадью 63,6 га, тоже в составе ЕЗП, тянется вдоль берега от въезда на мост «Миллениум» до Третьей транспортной дамбы, так что на протяжении последнего километра перед ней ширина водной глади составляет всего около 100 м.

Напротив Дворца водных видов спорта под благоустройство оформлен и еще один объект недвижимости, также пока скрытый под водой — «остров» площадью 21,7 га.

Общая площадь этих участков акватории Казанки, юридически уже ставших сушей, — кадастровая стоимость — 11,4 млрд рублей. Работы там пока не начались. На вопрос «Реального времени», когда и с какой целью в акватории сформировали и узаконили столь масштабные участки суши, в Казгорисполкоме ответили более чем лаконично:

— Все эти участки находятся в федеральной собственности, соответственно, Исполком Казани не формировал их и не имеет права ими распоряжаться.

Не внесли ясности в ситуацию и в пресс-службе кабмина, и в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Вопросы издания о том, с какой целью огромные участки водной глади были на карте переведены в разряд суши, там переадресовали в исполком, и круг замкнулся.

«Скоро снова начнут продавать жилье на первой линии реки»

Изменения границ акватории Казанки всерьез обеспокоили казанских экологических активистов.

— Тревогу подняли вначале жители домов, расположенных у «Чаши», — рассказал «Реальному времени» Тимур Ескараев. — Люди обнаружили свежие изменения на Публичной кадастровой карте и очень переживают, что вместо обещанного, но так и не построенного парка по проекту архитектора Мишеля Пена в этом месте появится что-то другое, например, новая застройка.

Он подчеркнул, что пока каких-то реальных действий по засыпке акватории ни экоактивистами, ни местными жителями замечено не было, однако они считают необходимым поднять тревогу и действовать на опережение, потому что в последний раз, в 2022 году, засыпку бухты, расположенной у северо-восточной части полуострова с «Чашей» удалось остановить только после того, как активистка Диана Щербакова бросилась в воду и поднырнула под баржу с грунтом:



— Эти работы и эти баржи видели многие люди, однако сотрудники надзорных органов, куда были направлены соответствующие обращения, в ходе проверок ничего такого не обнаружили.

А местные жители рассказали «Реальному времени», что покупая квартиры в своих домах, они были уверены, что эти дома будут стоять на первой береговой линии — на набережной Казанки, и именно за возможность жить на берегу, гулять по зеленой набережной и отдыхать на пляже под окнами заплатили намного дороже, чем могли бы заплатить за такое же комфортное жилье в глубине квартала.

— Теперь мы понимаем, что верить нельзя ничему! — возмущается Лидия Козакова. — Даже в незыблемость границ водоохранной зоны верить нельзя. Ее, судя по всему, от наших домов теперь отодвинут на недосягаемое расстояние, и — строй не хочу, пока Казанка не кончится! Не удивлюсь, что скоро снова кому-нибудь, как нам в прошлом, начнут продавать жилье на первой линии реки.

«Это приведет к тому, что способность реки самоочищаться еще больше упадет»

Возмущают перспективы сокращения акватории Казанки и местных экологов. Сотрудник одного из ведущих казанских вузов на анонимных условиях (из-за боязни потерять рабочее место) высказал мнение о негативных последствиях предполагаемой засыпки реки, в результате которой она рискует вернуться к параметрам, которые имела до заполнения Куйбышевского водохранилища:

— Когда не существовало водохранилища, это была другая река. И русло ее, кстати, проходило прямо под Кремлем, так что, если говорить о возращении к параметрам 60-летней давности, надо вести речь и о том, что сейчас на месте русла находятся закованная в бетон и металл набережная и многочисленные постройки.

Засыпка реки, которая ведется уже много лет, не имеет никакого отношения к возвращению в старое русло, а вот к разрушению сложившихся за 60 лет биологических систем «новой» Казанки она будет иметь самое прямое отношение, считает специалист.

— Перевод акватории Казанки в разряд земель может означать, по моему мнению, одно: это делается с целью последующего строительства каких-то объектов, — считает и руководитель группы общественного мониторинга ОНФ Республики Татарстан по проблемам экологии и защиты леса Зуфар Юнусов. — Я думаю, что это приведет к тому, что способность реки самоочищаться еще больше упадет. Вода будет больше застаиваться. Мы за то, чтобы берега Казанки обустраивали, но делали это осторожно и обязательно с привлечением специалистов — экологов.

Он отметил, что бездумное перекраивание водной глади уже давно стало причиной больших экологических бед. В частности, из-за застоя воды в ней разрастаются сине-зеленые водоросли, развиваются гнилостные процессы, и река по-настоящему гибнет.



Первая попытка

Идея превратить в сушу 14,3 га водной глади у Центра семьи «Казан» была обнародована в апреле 2022 года. Общественные обсуждения проекта прошли в соответствии с ограничениями, действующими в Казани, в исключительно узком кругу граждан, зарегистрированных в домах поблизости от «Чаши» — тех, кто там отдыхает, любуется видами на Казанку, водит туда гостей города, права голоса лишили. Местные жители дружно высказались против, в технической документации к проекту было указано, что его реализация грозит негативными последствиями — увеличением мутности воды, заилением дна, гибелью планктона и бентосных организмов, однако решение было принято в пользу масштабной засыпки.

Общественные обсуждения проекта прошли в соответствии с ограничениями, действующими в Казани, в исключительно узком кругу граждан, зарегистрированных в домах поблизости от «Чаши» — тех, кто там отдыхает, любуется видами на Казанку, водит туда гостей города, права голоса лишили. Максим Кокунин / realnoevremya.ru

Но совместные усилия возмущенных засыпкой Казанки горожан возымели действие — в ноябре 2022 года планы засыпки, под давлением общественности, были откорректированы, и Казгорисполком официально объявил, что дело ограничится созданием искусственного участка суши площадью 0,9 га. Работы выполнило ООО «Основная строительная компания», принадлежащее, по данным сервиса СПАРК, Анне Кахаберидзе — совладелице казанских и зеленодольских предприятий, специализирующихся на хранении, складировании и торговле строительными материалами. Застройщиком и генподрядчиком на объекте выступило ГУП РТ «Татлизинг», единственным учредителем которого является республиканский Минстрой.

При этом нарушения все же были допущены: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура «отработала» депутатский запрос и выяснила, что работы по засыпке Казанки летом 2022 года велись незаконно — без разрешения на проведение работ. «Грехи» прикрыли документом спустя год: 29 ноября 2023 года Инспекция Госстройнадзора РТ выдала ГУП РТ «Татлизинг» заключение о соответствии выполненных у Центра семьи «Казан» работ требованиям проектной документации.

«Исторический» проект

Появление на карте земли вместо воды вызвало обеспокоенность и у представителей бизнеса. Как выяснилось, участок, который, согласно карте, является теперь сушей, в 2022 году был сдан в аренду федеральными властями Студенческой федерации парусного спорта РТ на 20 лет именно как вода.

— Это серьезный срок, и наша концепция имеет социальную направленность, мы хотели вписаться в концепцию парков и скверов, — пояснил «Реальному времени» председатель федерации Вячеслав Егоров. — Кроме того, мы сохраняем историческую преемственность, поскольку именно в этом месте в советское время располагалась лодочная станция, которая была центром водного туризма. Мы хотим создать туристический водный кластер, где можно будет прокатиться на парусных яхтах, на «Ладье» Натальи Вохминцевой, на катерах… Здесь же мы планируем разместить Детскую парусную школу начального уровня. Наш эскизный план одобрен городом, главным архитектором Казани, спортивным комитетом города.

«Наша концепция имеет социальную направленность», — пояснил «Реальному времени» председатель федерации Вячеслав Егоров. предоставлено Вячеславом Егоровым

Эскизный план, который «Реальному времени» предоставил Егоров, также предусматривает размещение в заливе лодочной станции на 30—40 катеров, а на берегу — «зеленого ресторана». И главное, подчеркнул он, при этом очертания берегов и площадь водной поверхности не меняются.

Обсуждая с изданием варианты планов обустройства берегов Казанки, Вячеслав Егоров отметил, что проект Мишеля Пена ему откровенно не понравился тем, что при всей экологичности и оригинальности он выглядел оторванным от насущных интересов казанцев, потому что «лишал горожан нескольких сотен парковочных мест — он оставлял открытым вопрос, куда девать автомобили желающим приехать в парк у «Чаши» всей семьей, а также создавал проблемы с парковкой местным жителям.

Концепция, которую никто не видел

Резонно было бы предположить, что и план, о котором говорил Вячеслав Егоров, и осуществленные пока лишь на карте превращения водной глади Казанки в земную твердь были каким-то образом состыкованы с нашумевшим на последнем «Казаныше» в декабре 2023 года «Водным генпланом Казани» — разработкой молодого казанского Института развития города. Однако высоко оцененная участниками форума концепция оказалась столь же глубоко засекреченной, как и причины появления на Публичной кадастровой карте 260 га новой суши, а обрывочные сведения, которые удалось добыть, говорят о том, что проект Егорова в эту концепцию не вписывается.

На вопросы «Реального времени» о том, как предлагается преобразить водные артерии и зеркала столицы Татарстана, где конкретно предлагается разместить объекты речной инфраструктуры, и в какие сроки может быть реализован весь проект и его отдельные этапы руководитель института Алексей Горбунов ответил общими словами, по сути, повторив то, что говорилось полгода назад на форуме:

— Разработанная концепция станет драйвером для дальнейшего развития речной инфраструктуры города, даст дополнительный стимул для прогресса речного пассажирского транспорта, усилит водный туризм, а также создаст условия для становления яхтенного спорта. Внедрение концепции также позволит получить дополнительную точку притяжения для гостей города и увеличит туристический поток.

Он сообщил о том, что предлагается обустроить 11 городских марин, городской яхт-клуб и шесть гостевых стоянок на реке Казанке, не уточнив, где именно они могут быть расположены. И добавил к уже известному, что институт в настоящее время занимается разработкой стандартов речного сервиса, в которых «будут отображены типы причальной инфраструктуры, особенности причалов, наличие тех или иных сервисов, иные параметры в зависимости от локации и назначения».



— В текущее время мы не владеем информацией о сроках, реализация проекта зависит от множества факторов, — добавил Горбунов.

Предлагается обустроить 11 городских марин, городской яхт-клуб и шесть гостевых стоянок на реке Казанке. предоставлено Институтом развития города

Напомним, на форуме «Казаныш» было заявлено, что реализация этой концепции, предполагающей строительство 11 марин, городского яхт-клуба и шесть гостевых стоянок на Казанке — всего 1 450 швартовых мест.

Марины — стоянки для маломерных судов предлагается расположить:

две — у трассы М-7 (марины «Займище» и «Щурячий»); одну — в Казани, на Волге (у детской парусной школы «Локомотив»); две — на Казанке (у набережной «Заречье» и парка «Стамбул»).

Гостевые и зеленые стоянки на Казанке, согласно концепции, должны появиться у трассы М-7 в поселке Щербаково, в Больших Дербышках, Борисоглебском и в Савиновском парке. Главный городской яхт-клуб «Локомотив» с мариной на 450 швартованных мест планируют создать на одноименном полуострове. Там же, на «Локомотиве», согласно концепции Института развития города, должна базироваться Детская парусная школа.

Главный городской яхт-клуб «Локомотив» с мариной на 450 швартованных мест планируют создать на одноименном полуострове. Там же, на «Локомотиве», согласно концепции Института развития города, должна базироваться Детская парусная школа. предоставлено Институтом развития города

Но как все это может выглядеть в привязке к берегам и береговой инфраструктуре, что немаловажно, учитывая весьма дельные замечания председателя Студенческой федерации парусного спорта РТ Вячеслава Егорова к проекту Мишеля Пена, осталось загадкой. Алексей Горбунов не показал «Реальному времени» ни одного плана, чертежа или схемы, ограничившись ранее публиковавшимся эскизом марины Детской парусной школы на «Локомотиве».