«Я в детстве играл с теми, кто сейчас на меня жалуется»: соседи объявили войну владельцу клиники «Звезда»
Парковка, курилка, помойка и пропускной режим во двор возмутили жителей дома в центре Казани
В центре Казани развернулось противостояние за территорию между жильцами дома и частной медклиникой. Собственники квартир пытаются изгнать из своего двора автомобили наемных работников и клиентов медицинского центра «Звезда». Владелец компании, который сам вырос в этом дворе, недоумевает, что он им сделал плохого, и двором хочет пользоваться по-соседски. В бытовом конфликте, который грозит обернуться корпоративной войной, разбиралось «Реальное время».
Не поделили двор
Новый эпизод дворовых войн развернулся на сей раз на улице Карла Маркса, 46, в самом центре Казани. По одну сторону — жильцы из той части дома, что вследствие произведенной много лет назад перестройки превратилась в самостоятельное строение. По другую — сосед-коммерсант, владелец другой половины бывшего единого жилого здания.
— Он захватил наш двор, его сотрудники ставят свои автомобили на нашей территории, ходят сюда курить, он поставил шлагбаум, так что когда приезжают гости или такси, надо звонить в клинику и просить пропустить их, поставил свой контейнер на нашу мусорную площадку и складирует там медицинские отходы, а недавно еще прирезал к территории своего дома общий проезд, так что нам осталась только узенькая полоска отмостки, — рассказала о неугодном соседе «Реальному времени» жительница дома №46а Наталья Садыкова, а выскочившие во двор другие жильцы дружно поддакивали. — Он все время жалуется на нас, а когда мы стали требовать освободить наш двор от машин медицинского центра, пригрозил, что огородит свою территорию забором, сервитут для нас сделает платным и пропускать будет только машины скорой помощи и пожарных!
Соседствует с жителями дома и делит с ними двор собственник и руководитель медицинского центра «Звезда» Артур Уразманов, успешный предприниматель, экс-владелец казанской аптечной сети «36,6».
Пока шел разговор, замдиректора клиники по охране, как представился мужчина, препроводил на территорию жилого дома автомобиль пациента, а троица медиков, обсуждавших за перекуром планы на выходные, пропустила машину и, выбросив окурки, двинулась к дверям частной организации.
Наталья Садыкова также представила ответы на жалобы жителей дома из Управляющей компании Вахитовского района и Казгорисполкома, а также составленные чиновниками акты. Последний документ — акт обследования земельного участка, на котором расположен четырехэтажный 13-квартирный жилой дом. В нем зафиксировали и шлагбаум, и стоянку чужих автомобилей.
Не парковаться, не курить!
Кроме того, жильцы представили протокол собрания собственников дома, на котором они, в частности, проголосовали за демонтаж установленного «Звездой» шлагбаума, «освобождение территории дома от курящих» и обустройство контейнерной площадки, которая сейчас, по их мнению, находится недопустимо близко к дому с точки зрения СанПиН.
— Мы получили документы от муниципального земельного контроля, где зафиксирован захват стоянки, сейчас ждем ответа из прокуратуры, куда обратились с жалобой, — рассказал председатель собрания собственников дома Михаил Руденко. — Но и в управляющей компании, и в исполкоме нам дали понять, что никто не будет предъявлять никаких требований к «Звезде» — это наша территория, и чтобы ее освободили, нам придется судиться.
Руденко говорит, что жильцы настроены крайне серьезно: в своем собственном дворе, заставленном автомобилями медиков и их пациентов, жильцы дома чувствуют себя крайне некомфортно. Свои машины им приходится впихивать вплотную к подъездам, в результате во дворе ни детям погулять, ни пенсионерам на скамейке посидеть:
— А если пытаешься припарковаться на территории клиники, где есть свободное место, охранник всеми силами сопротивляется и направляет к нашему дому!
«Это, наверное, зависть»
«Реальному времени» удалось застать директора и владельца медцентра «Звезда» в том же дворе.
— Я вырос в этом дворе, в детстве играл с теми, кто сейчас на меня жалуется, а моя дочь играла с их детьми, и мне кажется, что этими людьми движет зависть, — заметил Артур Уразманов в ответ на вопрос издания о конфликте с соседями. — Потому что я такой вот успешный, выкупил почти все квартиры в этом доме. Или еще почему-то…
Бизнесмен убежден, что на самом деле все, что сделано от имени «Звезды» — шлагбаум, видеокамеры, освещение двора, которое обеспечивает отличную видимость и на территории соседнего дома, жизнь его собственников лишь улучшает.
— Вот когда кто-то стукнул чью-то машину, они же пришли ко мне, видео попросили, и я дал — пользуйтесь! За электронные ключи от шлагбаума я с них ни копейки не взял! Ну да, если кто-то к ним приехал, надо спуститься и открыть шлагбаум. И что такого в этом? А шлагбаум стоит тут уже 15 лет, он установлен по решению общего собрания жильцов. Странно, что жаловаться они начали лишь недавно, их раньше все устраивало. Шлагбаум тут нужен — тут в округе три хостела, без него весь двор будет забит иногородними автомобилями! А жильцам негде будет парковаться!
— А стоянка и курилка на чужой территории?
— Ну не могу же я уволить сотрудников за то, что они курят! А курить около медицинского центра по закону нельзя! — указал собеседник на вывешенный в соответствии с требованиями закона запрещающий значок. — И стоянка… Да, днем ставят. Но вы видите, есть свободные места и у нас во дворе, и мы никогда не возражаем, если жители соседнего дома тут машины ставят. А вечером, к 18.00, тут везде уже свободно.
Еще один «шлагбаум
На вопрос, намерен ли он перекрыть проезд забором и сделать платным сервитут для скандальных соседей, Артур Уразманов улыбнулся: «Ерунда!» А затем указал на перекрытый стальным тросиком проезд с другой стороны жилого дома:
— А вот это жильцы дома 46а сделали незаконно! У нас при шлагбауме круглосуточная охрана, доступ во двор всегда обеспечен, а здесь, случись пожар, пожарным придется время тратить, тросик перекусывать. Почему на меня жильцы жалуются, а о своих нарушениях молчат? И это их территория, у них есть парковка!
— Правильно, это наша территория, и мы вынуждены были сделать тут парковку и перекрыть проезд, но на законных основаниях — есть решение общего собрания, — возразила на это позже Наталья Садыкова. — И кто-то нажаловался, и у нас вначале, не разобравшись, тут все снесли, но мы предоставили в управляющую компанию протокол собрания собственников с решением поставить шлагбаум — и нам все восстановили, и столбы, и цепочку. И мы бы не перекрывали эту территорию, если бы наш двор «Звезда» не захватила! А что касается проезда пожарных — так этот наш «шлагбаум» из тросика ногтем открывается.
Путаница с нумерацией
Жители дома также обратили внимание на странности, которые творятся с их адресом. На кадастровой карте дом обозначен, как дом номер 46а, а земельный участок 16:50:010610:23, на котором стоит здание медицинского центра «Звезда», «приписан» не к дому №46, а к дому 46а. При этом участок 16:50:010610:78, относящийся к их дому, обозначенному на карте как 46а, имеет адрес: «ул. К. Маркса, дом 46 (лит. 2)».
— Из-за этого возникает дикая чехарда, когда вызываешь такси, скорую помощь или какие-то коммунальные службы, — говорит Михаил Руденко.
— Не из-за этой ли неразберихи без согласования с нами в январе 2021 года Уразманову удалось присоединить к своему участку общий проезд? — подозревает Наталья Садыкова. — Сейчас мы пытаемся выяснить, насколько законно это было сделано. И будем добиваться, чтобы эта путаница была устранена — мало ли какими последствиями она может грозить нам, собственникам.
«Есть шансы все отыграть»
Известный казанский юрист Владлен Копвиллем считает, что у собственников жилого дома есть шансы отвоевать общий проезд, который присоединил к своей территории владелец медцентра.
Со стоянкой чужих автомобилей на своей территории, говорит юрист, тоже можно справиться. Для этого нужно решение совета многоквартирного дома или общего собрания собственников о штрафе за парковку (плате за пользование) на чужой территории. Объявление о штрафе можно вывесить прямо у шлагбаума, с указанием, где «запретная» территория начинается. А дальше — дело техники: жильцы должны фиксировать чужие авто на своей территории и взыскивать деньги через суд.
— Поскольку данные о владельце автомобиля по госномеру госорганы им не предоставят, так как это персональные данные, я советую взыскивать с клиники, ведь никто, кроме сотрудников «Звезды», не может запустить на территорию дома чужие автомобили, — говорит Копвиллем. — Разумеется, вначале придется потратить силы и время, но после первого же судебного иска, я полагаю, «Звезда» сама начнет заботиться, чтобы в чужом дворе ее клиенты и сотрудники не парковались.
— А куда будут перечислять такие штрафы?
— На спецсчет в управляющую компанию, и эти средства по решению собственников могут быть использованы на общие нужды, например на благоустройство территории дома.
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