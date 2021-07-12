«Я в детстве играл с теми, кто сейчас на меня жалуется»: соседи объявили войну владельцу клиники «Звезда»

Парковка, курилка, помойка и пропускной режим во двор возмутили жителей дома в центре Казани

Фото: Инна Серова

В центре Казани развернулось противостояние за территорию между жильцами дома и частной медклиникой. Собственники квартир пытаются изгнать из своего двора автомобили наемных работников и клиентов медицинского центра «Звезда». Владелец компании, который сам вырос в этом дворе, недоумевает, что он им сделал плохого, и двором хочет пользоваться по-соседски. В бытовом конфликте, который грозит обернуться корпоративной войной, разбиралось «Реальное время».

Не поделили двор



Новый эпизод дворовых войн развернулся на сей раз на улице Карла Маркса, 46, в самом центре Казани. По одну сторону — жильцы из той части дома, что вследствие произведенной много лет назад перестройки превратилась в самостоятельное строение. По другую — сосед-коммерсант, владелец другой половины бывшего единого жилого здания.

— Он захватил наш двор, его сотрудники ставят свои автомобили на нашей территории, ходят сюда курить, он поставил шлагбаум, так что когда приезжают гости или такси, надо звонить в клинику и просить пропустить их, поставил свой контейнер на нашу мусорную площадку и складирует там медицинские отходы, а недавно еще прирезал к территории своего дома общий проезд, так что нам осталась только узенькая полоска отмостки, — рассказала о неугодном соседе «Реальному времени» жительница дома №46а Наталья Садыкова, а выскочившие во двор другие жильцы дружно поддакивали. — Он все время жалуется на нас, а когда мы стали требовать освободить наш двор от машин медицинского центра, пригрозил, что огородит свою территорию забором, сервитут для нас сделает платным и пропускать будет только машины скорой помощи и пожарных!

По одну сторону — жильцы из той части дома, что вследствие произведенной много лет назад перестройки превратилась в самостоятельное строение

Соседствует с жителями дома и делит с ними двор собственник и руководитель медицинского центра «Звезда» Артур Уразманов, успешный предприниматель, экс-владелец казанской аптечной сети «36,6».

Пока шел разговор, замдиректора клиники по охране, как представился мужчина, препроводил на территорию жилого дома автомобиль пациента, а троица медиков, обсуждавших за перекуром планы на выходные, пропустила машину и, выбросив окурки, двинулась к дверям частной организации.

Наталья Садыкова также представила ответы на жалобы жителей дома из Управляющей компании Вахитовского района и Казгорисполкома, а также составленные чиновниками акты. Последний документ — акт обследования земельного участка, на котором расположен четырехэтажный 13-квартирный жилой дом. В нем зафиксировали и шлагбаум, и стоянку чужих автомобилей.

К мусорке не подойти

Не парковаться, не курить!

Кроме того, жильцы представили протокол собрания собственников дома, на котором они, в частности, проголосовали за демонтаж установленного «Звездой» шлагбаума, «освобождение территории дома от курящих» и обустройство контейнерной площадки, которая сейчас, по их мнению, находится недопустимо близко к дому с точки зрения СанПиН.

— Мы получили документы от муниципального земельного контроля, где зафиксирован захват стоянки, сейчас ждем ответа из прокуратуры, куда обратились с жалобой, — рассказал председатель собрания собственников дома Михаил Руденко. — Но и в управляющей компании, и в исполкоме нам дали понять, что никто не будет предъявлять никаких требований к «Звезде» — это наша территория, и чтобы ее освободили, нам придется судиться.

Руденко говорит, что жильцы настроены крайне серьезно: в своем собственном дворе, заставленном автомобилями медиков и их пациентов, жильцы дома чувствуют себя крайне некомфортно. Свои машины им приходится впихивать вплотную к подъездам, в результате во дворе ни детям погулять, ни пенсионерам на скамейке посидеть:

— А если пытаешься припарковаться на территории клиники, где есть свободное место, охранник всеми силами сопротивляется и направляет к нашему дому!

«Реальному времени» удалось застать директора и владельца медцентра «Звезда» в том же дворе

«Это, наверное, зависть»

«Реальному времени» удалось застать директора и владельца медцентра «Звезда» в том же дворе.



— Я вырос в этом дворе, в детстве играл с теми, кто сейчас на меня жалуется, а моя дочь играла с их детьми, и мне кажется, что этими людьми движет зависть, — заметил Артур Уразманов в ответ на вопрос издания о конфликте с соседями. — Потому что я такой вот успешный, выкупил почти все квартиры в этом доме. Или еще почему-то…

Бизнесмен убежден, что на самом деле все, что сделано от имени «Звезды» — шлагбаум, видеокамеры, освещение двора, которое обеспечивает отличную видимость и на территории соседнего дома, жизнь его собственников лишь улучшает.

— Вот когда кто-то стукнул чью-то машину, они же пришли ко мне, видео попросили, и я дал — пользуйтесь! За электронные ключи от шлагбаума я с них ни копейки не взял! Ну да, если кто-то к ним приехал, надо спуститься и открыть шлагбаум. И что такого в этом? А шлагбаум стоит тут уже 15 лет, он установлен по решению общего собрания жильцов. Странно, что жаловаться они начали лишь недавно, их раньше все устраивало. Шлагбаум тут нужен — тут в округе три хостела, без него весь двор будет забит иногородними автомобилями! А жильцам негде будет парковаться!

Парковка центра на домовой территории

— А стоянка и курилка на чужой территории?

— Ну не могу же я уволить сотрудников за то, что они курят! А курить около медицинского центра по закону нельзя! — указал собеседник на вывешенный в соответствии с требованиями закона запрещающий значок. — И стоянка… Да, днем ставят. Но вы видите, есть свободные места и у нас во дворе, и мы никогда не возражаем, если жители соседнего дома тут машины ставят. А вечером, к 18.00, тут везде уже свободно.

Еще один «шлагбаум

На вопрос, намерен ли он перекрыть проезд забором и сделать платным сервитут для скандальных соседей, Артур Уразманов улыбнулся: «Ерунда!» А затем указал на перекрытый стальным тросиком проезд с другой стороны жилого дома:

— А вот это жильцы дома 46а сделали незаконно! У нас при шлагбауме круглосуточная охрана, доступ во двор всегда обеспечен, а здесь, случись пожар, пожарным придется время тратить, тросик перекусывать. Почему на меня жильцы жалуются, а о своих нарушениях молчат? И это их территория, у них есть парковка!

Шлагбаум из тросика

— Правильно, это наша территория, и мы вынуждены были сделать тут парковку и перекрыть проезд, но на законных основаниях — есть решение общего собрания, — возразила на это позже Наталья Садыкова. — И кто-то нажаловался, и у нас вначале, не разобравшись, тут все снесли, но мы предоставили в управляющую компанию протокол собрания собственников с решением поставить шлагбаум — и нам все восстановили, и столбы, и цепочку. И мы бы не перекрывали эту территорию, если бы наш двор «Звезда» не захватила! А что касается проезда пожарных — так этот наш «шлагбаум» из тросика ногтем открывается.

Путаница с нумерацией

Жители дома также обратили внимание на странности, которые творятся с их адресом. На кадастровой карте дом обозначен, как дом номер 46а, а земельный участок 16:50:010610:23, на котором стоит здание медицинского центра «Звезда», «приписан» не к дому №46, а к дому 46а. При этом участок 16:50:010610:78, относящийся к их дому, обозначенному на карте как 46а, имеет адрес: «ул. К. Маркса, дом 46 (лит. 2)».

— Из-за этого возникает дикая чехарда, когда вызываешь такси, скорую помощь или какие-то коммунальные службы, — говорит Михаил Руденко.

— Не из-за этой ли неразберихи без согласования с нами в январе 2021 года Уразманову удалось присоединить к своему участку общий проезд? — подозревает Наталья Садыкова. — Сейчас мы пытаемся выяснить, насколько законно это было сделано. И будем добиваться, чтобы эта путаница была устранена — мало ли какими последствиями она может грозить нам, собственникам.

«Есть шансы все отыграть»

Известный казанский юрист Владлен Копвиллем считает, что у собственников жилого дома есть шансы отвоевать общий проезд, который присоединил к своей территории владелец медцентра.



— Им следует обратиться в исполком с вопросом, на каком законном основании это было сделано, а по получении ответа у них будет три месяца на то, чтобы оспорить передачу этой земли в суде. И у них есть все шансы отстоять проезд и вернуть его в общее пользование, особенно с учетом того, что другого заезда во двор жилого дома нет.

Со стоянкой чужих автомобилей на своей территории, говорит юрист, тоже можно справиться. Для этого нужно решение совета многоквартирного дома или общего собрания собственников о штрафе за парковку (плате за пользование) на чужой территории. Объявление о штрафе можно вывесить прямо у шлагбаума, с указанием, где «запретная» территория начинается. А дальше — дело техники: жильцы должны фиксировать чужие авто на своей территории и взыскивать деньги через суд.

— Поскольку данные о владельце автомобиля по госномеру госорганы им не предоставят, так как это персональные данные, я советую взыскивать с клиники, ведь никто, кроме сотрудников «Звезды», не может запустить на территорию дома чужие автомобили, — говорит Копвиллем. — Разумеется, вначале придется потратить силы и время, но после первого же судебного иска, я полагаю, «Звезда» сама начнет заботиться, чтобы в чужом дворе ее клиенты и сотрудники не парковались.

— А куда будут перечислять такие штрафы?

— На спецсчет в управляющую компанию, и эти средства по решению собственников могут быть использованы на общие нужды, например на благоустройство территории дома.