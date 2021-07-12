«Мы скованы несовершенным законом»: будет ли Казань первым городом России без бездомных собак?

Никаких бродячих животных — обещает мэрия

Фото: Василий Иванов

Городские власти анонсировали новый глобальный план — сделать Казань городом, где не будет бродячих животных. К проблеме подойдут серьезно: изучат мировой опыт, привлекут специалистов, поправят законодательство. Уже сейчас сделаны первые шаги — заработала горячая линия по отлову безнадзорных собак, началась бесплатная стерилизация и вакцинация домашних Бобиков, а 18 июля стартует акция «Найди нового друга!». Подробнее — в материале «Реального времени».

Круглосуточная горячая линия и бесплатная стерилизация

«Мы поставили перед собой глобальную задачу — решить проблему бездомных животных», — заявил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. Он отметил, что еще многие жители города считают, что вопрос можно решить путем уничтожения собак. Но в мэрии выбрали гуманный путь. Первые шаги — это запуск горячей линии по отлову бездомных животных и бесплатные акции по медосмотру, стерилизации и вакцинации домашних друзей человека.

Они стартовали с начала июля по выходным дням и прошли в поселках Вознесенское и Отары. Поселки были выбраны потому, что их жители не всегда находят время выбраться к ветеринару, а у больных животных больше риск быть выброшенными на улицу, кроме того, 70—80% собак в них находятся на самовыгуле, что увеличивает популяцию безнадзорных животных.

Судя по первым итогам работы мобильного ветеринарного пункта, такая услуга оказалась востребованной. Как рассказал заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин, акция набирает обороты: если в поселке Вознесенское всего три хозяина привели своих собак на стерилизацию, то в Отарах — уже 55, так что всех обслужить ветеринары не успели. В связи с повышенным спросом 17 июля мобильный пункт выедет по графику не только в Салмачи, но и в Отары. 24 июля акция пройдет в поселке Северном, 31 июля — в Кадышево, 7 августа — в Константиновке.

Бесплатные акции по медосмотру, стерилизации и вакцинации собак стартовали в начале июля. Фото: Василий Иванов

— Эта акция направлена на обеспечение контроля рождаемости щенков, сокращение популяции животных, ведь, к сожалению, не все хозяева полностью контролируют своих собак и на свет появляются ненужные хозяевам щенки, которые зачастую оказываются потом на улице, — посетовал Гиниятуллин.

Он отметил, что большой популярностью пользуется горячая линия, на нее за неделю уже поступило 530 звонков, которые автоматически преобразуются в заявку в службу отлова (для сравнения: за 6 месяцев этого года было принято 3,8 тыс. заявок). Позвонить можно в любое время суток на номер 222-0-444.

В хорошие руки

Отловленных животных доставляют в приют «Зооцентр» в поселке Мирном, где их лечат, стерилизуют и чипируют. Еще два года назад это был пункт передержки животных. После принятия соответствующего федерального закона здесь началась масштабная модернизация, увеличившая вместимость вдвое: построен отапливаемый корпус, на каждую собаку предусмотрена конура площадью 1,2 кв. м. Также имеются зона для выгула площадью 20 кв. м, рассчитанная на 10 собак, операционная, где ежедневно стерилизуют до 15 животных. В общей сложности здесь могут одновременно находиться 700 собак. В приюте животных держат 20 дней под наблюдением ветеринаров. Ежедневно собаку дважды кормят. Потом неагрессивных и здоровых выпускают в естественную среду.

Для того чтобы уменьшить количество бесхозных собак, в мэрии запускают серию мероприятий «Найди нового друга!». Они пройдут в парках Казани.

— Подготовленные волонтеры будут учить горожан общаться с незнакомыми собаками, объяснять горожанам особенности их поведения, как можно расположить к себе незнакомую собаку, как избежать ее агрессивной реакции. На площадках мероприятия ветеринарные врачи дадут необходимые рекомендации по уходу за животными, — проанонсировал замглавы исполкома.

Отловленных животных доставляют в приют «Зооцентр» в поселке Мирном, где их лечат, стерилизуют и чипируют. Фото: kzn.ru

Первая встреча с собаками из приюта состоится в ближайшее воскресенье, 18 июля, в 11 часов, на площадке для выгула собак в Горкинско-Ометьевском лесу. С теми, кто выберет себе питомца, будет оформлен договор его передачи. По графику такие встречи пройдут в августе в парке ДК Саид-Галеева, в сентябре — в ДК им. Урицкого.

Гиниятуллин отметил, что после такого общения казанцы перестанут бояться бродячих собак, а город станет безопасным для жителей.

Тайм-аут на осмысление

Глава исполкома Рустем Гафаров признал, что проблему бездомных животных не решить по щелчку пальцев. Но с чего-то надо начинать.

— Мы скованы несовершенным законом об обращении с бездомными животными, отсутствием закрепленных нормативных актов об ответственности владельцев животных за своих питомцев… Несмотря на огромное количество неизвестных в этом уравнении, мы все-таки приняли решение заняться этой проблемой, не ждать у моря погоды и начать самостоятельно двигаться к решению этой задачи. Будем делать то, что в наших силах в рамках закона, и, возможно, как это уже не раз бывало, наш опыт окажется полезным и для других. То количество звонков, которые поступают на созданную горячую линию, говорит о том, что проблема действительно актуальна для большого количества горожан, — подчеркнул он.

Гафаров отметил большие изменения в «Зооцентре», который работает в рамках муниципального контракта. Там не только улучшились условия содержания животных, но его администрация подтвердила намерения стать более открытым учреждением, наладила отношения с зоозащитниками-волонтерами. В ближайших планах — запуск теплого карантинного блока, манежа для выгула и социализации бездомных собак.

Гафаров отметил большие изменения в «Зооцентре», который работает в рамках муниципального контракта. Фото: kzn.ru

Глава исполкома признал, что одной стерилизацией и улучшением условий пребывания проблему не решить. Городские власти берут тайм-аут на осмысление, во время которого изучат мировой опыт, привлекут специалистов и общественников. Но это не мешает начать работу уже сейчас — в поселках и пристраивая собак в добрые руки. Такие акции станут постоянными.

— Мы не питаем иллюзий и не ждем, что всех собак в первый же раз разберут по домам. Наоборот, такое решение должно быть не спонтанным, а хорошо осмысленным. Кто-то поймет, что ему не по силам, а кто-то получит не просто эмоции, а отдельные советы профессионалов, которые помогут людям подготовиться к этому шагу.

Закон требует поправок

К проблеме брошенных животных подключились и депутаты Казгордумы. 8 июля они провели выездное заседание в приюте «Зооцентр» в поселке Мирном и круглый стол в Ратуше. Народные избранники констатировали большие пробелы в федеральном законе об ответственном обращении с животными. В частности, по закону содержание животных в приюте включает в себя в том числе их лечение, однако не установлены критерии, от каких именно заболеваний. Финансирование выделяется лишь на вакцинацию, дегельминтизацию и дезинсекцию. Также не прописан алгоритм действий по обращению с животными, подлежащими содержанию в приюте до наступления естественной смерти, после окончания либо расторжения контракта с приютом.

Не конкретизировано и такое понятие, как немотивированная агрессия, не уточнены критерии оценки и кто уполномочен давать оценку поведению ранее стерилизованных животных, а ведь именно такие бродячие собаки подлежат повторному отлову. Помимо этого, возникают вопросы к требованию вести видеозапись процесса отлова и возврата на прежнее место обитания животных без владельцев.

Депутаты констатировали необходимость внесения изменений в федеральный закон и рассмотрят этот вопрос на ближайшей сессии Казгордумы.