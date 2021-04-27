Платная трасса М-12 после Татарстана станет бесплатной

Сколько средств вложит республика в строительство и реконструкцию дорог

Трасса М-12, которую Владимир Путин предложил протянуть до Екатеринбурга, потребует от Татарстана строительства 90-километрового обхода в районе Набережных Челнов и реконструкции 90 км дорожного полотна до границы с Башкирией. Также в 2021 году в федеральную собственность будет передана дорога Сорочьи Горы — Шали, которая после реконструкции перейдет в категорию 1Б. Сколько средств в этом году выделено в республике на ремонт дорог, когда построят Вознесенскую магистраль и мост у деревни Соколки, какие решения о ликвидации пробок у микрорайона «Салават купере» прорабатывает мэрия Казани — в материале «Реального времени».

Построят 55,5 км, отремонтируют 739 км дорог

Весна — традиционное время начала ремонта и строительства дорог: накануне на «деловом понедельнике» о предстоящих работах в Казани отчитывался замглавы исполкома Игорь Куляжев. Сегодня о программе в республиканском масштабе рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин. В этом году в республике на дорожные работы выделено 37,6 млрд рублей. На эти средства будет построено 55,5 км дорог, отремонтировано — 739,2 км. В частности, планируется:

строительство и реконструкция 53 объектов общей протяженностью 55,5 км, в том числе семи мостов, из которых шесть сдадут в эксплуатацию в этом году (выделено свыше 5 млрд рублей);

капитальный ремонт и ремонт 281 объекта общей протяженностью 145,4 км, в том числе пяти мостов, в этом году планируется ввести два моста общей протяженностью 149,47 погонного метра (выделено свыше 11 млрд рублей);

ямочный ремонт порядка 900 тыс. кв. м покрытия автодорог. На данный момент отремонтировано более 98,5 тыс. кв. м полотна.

На содержание региональных автомобильных дорог и на проектные работы выделено свыше 5 млрд рублей. Также в этом году планируется реализация трех основных социальных программ по ремонту дорожно-уличной сети:

по устройству щебеночно-песчаного покрытия в сельских населенных пунктах — будут отремонтированы 135 км дорог. Финансирование составляет 1 млрд рублей из республиканского бюджета;

по ремонту существующего асфальтобетонного покрытия дорог населенных пунктов — планируется отремонтировать 88 км. Выделен 1 млрд рублей из республиканского бюджета;

по ремонту дорожно-уличной сети населенных пунктов — общей протяженностью более 110 км. Финансирование составляет 1 186,6 млн рублей из муниципального дорожного фонда.

Также планируется обустроить подъездные пути к 30 фермерским хозяйствам, расположенным в 17 муниципальных районах, и отремонтировать 21 подъездную дорогу к садовым обществам, расположенным в 12 муниципальных районах, в том числе в Казани и Набережных Челнах.

В текущем году продолжится реализация республиканской программы «Наш двор». Работы запланированы на 1 074 объектах.

После ремонта нормативное состояние региональных дорог достигнет 48,2%

Республика Татарстан участвует в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Он стартовал в 2017 году как федеральный приоритетный проект, в 2019 году расширен до национального. В рамках этого проекта будут освоены более 12,1 млрд рублей, в том числе более 9,1 млрд рублей — средства федерального бюджета, более 3 млрд рублей — республиканского. В текущем году запланированы:

ремонт 96,7 км дорог регионального значения, что обеспечит достижение 48,2% нормативного состояния. Финансирование составляет более 1,3 млрд рублей из республиканского бюджета;

ремонт 61,6 км дорог Казанской агломерации, что обеспечит достижение 84,5% нормативного состояния, в том числе 13,5 км — улиц Казани, 48,2 км — региональные дороги. Финансирование — 9,16 млрд рублей, в том числе 8,16 млрд рублей — средства федерального бюджета, 1 млрд рублей — республиканского;

ремонт 48,4 км дорог Набережночелнинской агломерации, что обеспечит достижение 81% нормативного состояния, в том числе 1,4 км — улицы Набережных Челнов, 47 км — региональные дороги. Финансирование — 1,15 млрд рублей, в том числе 470,5 млн рублей — средства федерального бюджета, 680 млн рублей — республиканского;

ремонт 11,1 км дорог Нижнекамской агломерации, что обеспечит достижение 74,4% нормативного состояния. Финансирование — 531,7 млн рублей, в том числе 483,7 млн рублей — средства федерального бюджета, 48 млн рублей — республиканского.

За счет федерального финансирования будут продолжены строительство автомобильной дороги от ул. Несмелова до М-7 «Волга» через жилой комплекс «Серебряный бор» в Кировском районе Казани, реконструкция трассы Казань — Шемордан на участке от 16,2 км до 21,977 км в Пестречинском районе, строительство Большого Казанского кольца.

Сегодня уже начаты работы на четырех городских объектах и 10 региональных. В частности, идет восстановление изношенных слоев на участках автодорог: Алексеевское — Высокий Колок в Алексеевском и Алькеевском районах, «Подъезд к г. Елабуга» и Елабуга — Гари — Абалач в Елабужском районе, Лубяны — Бажениха в Кукморском районе, М-7 «Волга» — Бизяки в Мензелинском районе, Базарные Матаки — Мамыково в Нурлатском районе, Ким — Кузнечиха — Лесная Хмелевка и Базарные Матаки — Болгар в Спасском районе.

Ликвидируют 43 опасных участка

Замминистра рассказал, что по нацпроекту также необходимо выполнять мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на всех участках концентрации ДТП и в потенциально опасных местах. На региональных дорогах выявлены 43 таких участка, и до 1 июля их необходимо ликвидировать.

Также планируется строительство тротуаров на семи участках автомобильных дорог на общую сумму 73,2 млн рублей, обустройство искусственного освещения на 50 участках, проходящих через населенные пункты в 31 районе республики, установка металлического ограждения на разделительной полосе автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск, устройство на территории 34 районов 132 «лежачих полицейских».

Из муниципальных дорожных фондов будут финансироваться мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на маршрутах следования детей «дом — школа — дом» и на аварийно опасных местах (обустройство искусственных неровностей, установка дорожных знаков, установка ограждений безопасности и освещения). Работы должны быть выполнены до 1 сентября 2021 года.

Чукин отметил, что на 86 объектах будут применены новые технологии и материалы, в частности асфальтобетонные покрытия по методу объемного проектирования. Это составит 88% от общего количества при плане 10%. Также планируется использование пористо-мастичного асфальтобетона, различных добавок в асфальтобетон, обработанных и модифицированных местных минеральных материалов, композитных материалов, современных гидроизолирующих систем и др.

Татарстану нужно построить 180 км для М-12

На брифинге стало известно, как пройдет трасса М-12, которую президент Путин поручил протянуть до Екатеринбурга. Самое главное — добавленный участок пути пока не планируется делать платным. Платным будет лишь строящийся сейчас участок от Москвы до дороги Шали — Бавлы.

— В первую очередь коридор продолжится по существующей автомобильной дороге М-7 «Волга» первой технической категории. Разговор о переводе на платную основу автомобильной дороги М-7 «Волга» сегодня не поднимается, и вопрос о том, что эти участки станут платными, не обсуждается. В дальнейшем коридор существующей дороги М-7 в районе 1166-го км, не доезжая до границы Татарстана, уйдет выше, в сторону Екатеринбурга. То есть это уже будет участок нового строительства, а вся остальная трасса пойдет по существующему коридору, — заявил Чукин.

Замминистра пояснил, что участок М-7 «Волга» за Набережными Челнами — от населенного пункта Сосновый Бор, являющийся сейчас дорогой третьей технической категории, расширится до четырех полос движения. В трассировку новой дороги войдет обход Набережных Челнов и Нижнекамска с мостовым переходом через Каму. Сегодня этот вопрос президент РТ обсуждает с прибывшей в Казань делегацией «Росавтодора».

Главный инженер Федерального управления автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства Валерий Тимашов добавил, что М-12 будет пересекать Татарстан на пяти федеральных дорогах, в том числе Цивильск — Ульяновск, Казань — Буинск — Ульяновск, Казань — Оренбург, Сорочьи Горы — Шали.

— Дорога Сорочьи Горы — Шали, которая находится в ведении «Главтатдортранса», в дальнейшем будет переводиться в федеральную собственность. Решится вопрос в 2021 году. Эти 40 км будут реконструированы и переведены в категорию 1Б. И на 856-м км будет выход на М-7. С 856-го по 971-й — это Мамадышский район — дорога первой технической категории, и с 971-го км — сегодня с участием первых лиц обсуждался вопрос по обходу. Участок 88,9 км разделен на три этапа. На сегодняшний день мы готовим пакет документов для экспертизы. После обхода дорога выходит на 1071-й км федеральной трассы М-7, и с этого момента до границы с Башкирией (1166 км) пришло задание от «Росавтодора» отработать под категорию 1Б.

Далее трасса М-12 заходит на территорию Башкирии и дальше уходит на Екатеринбург. В рамках строительства этой трассы Татарстану придется построить 90-километровый обход в районе Набережных Челнов и реконструировать 90 км полотна до границы с Башкирией.

Найти деньги на развязки

Далее присутствующие ответили на вопросы, поступившие как от журналистов, так и из мессенджеров. Один из них — будут ли делать развязки на Мамадышском тракте, чтобы разгрузить трассу? Замруководителя исполкома Казани пояснил, что по Генеральному плану на месте перекрестков заложено строительство многоуровневых развязок, но их проектирование запланировано на будущее. Усилия властей Казани сейчас брошены на строительство вылетной Вознесенской магистрали, которая должна разгрузить Мамадышский тракт и стать еще одними воротами въезда и выезда из города.

Сейчас государственную экспертизу прошел только первый участок дороги — от Аметьевской магистрали до проспекта Победы длиной 3,8 км со строительством многоуровневых развязок, трех подземных и одного надземного пешеходных переходов. Сейчас на объекте стартовали земляные работы. Стоимость проекта составляет около 12 млрд рублей, из них только 25% — цена непосредственно устройства дорожного полотна, остальное требуется на перекладку инженерных коммуникаций, газопроводов, ливневой канализации и т.д. К концу года должен быть готов проект второго участка — до трассы М-7.

— Ну а завершение работ по строительству зависит от финансирования. Проект очень дорогой, инфраструктурный. Мы надеемся, что, может быть, нам удастся попасть в какую-то из федеральных программ, чтобы эту работу выполнить.

Отвечая на вопрос, когда будет построен мост у деревни Соколки, Тимашов пояснил, что этот вопрос тоже обсуждается сегодня на встрече с президентом РТ. Трассировка имеет 15 вариантов, из них нужно выбрать оптимальный. Один из них — это вантовый мост длиной 2,2 км, второй — балочный 1,5 километровый мост через Котловку и Костенеево. Объект должен быть веден в эксплуатацию в 2024 году.

Житель Казани интересовался, когда будет построена дорога от ул. Братьев Батталовых до Б. Урманче, которая помогла бы безопасно довозить детей до лицея №186.

— В этом году делается проектно-сметная документация. Дело в том, что вдоль этой дороги идет высоковольтная линия электропередачи. Ее необходимо выносить. Работа сложная, предстоит не ремонт, а фактически новое строительство. Будет проектно-сметная документация — будет известна сумма, которая необходима на эти работы. После этого будет приниматься решение, — ответил Куляжев.

Ее один вопрос из мессенджера — когда начнется строительство развязок на пересечении Губкина — пр. Победы, Горьковское шоссе — Осиновская, Оренбургский проезд — пр. Победы, у «Акчарлака», на мосту через железнодорожные пути в Дербышках?

— Все перечисленные места являются самыми сложными в организации дорожного движения. На каких-то из этих участков ведется проектирование, для каких-то пока только готовится концептуальное решение. Скажем, развязка у «Акчарлака». Мы о ней мечтали, когда готовили Казань к проведению Универсиады. Но, к сожалению, тогда этого не случилось, потому что это очень дорогой объект, требует больших вложений, кроме того, там попадал под снос ряд жилых домов. На сегодняшний день эта концепция не умерла, она есть в Генеральном плане, и мы ее прорабатываем, выносим на рассмотрение, — ответил Куляжев.

Что касается развязки на ул. Губкина, он отметил, что есть три концептуальных предложения, необходимо лишь найти финансирование. А по развязке Горьковское шоссе — Осиновская есть проект расширения ул. Осиновской, который поможет облегчить сложную транспортную ситуацию в микрорайоне «Салават купере». В этом году будут выкуплены участки, попадающие под строительство, а в следующем будут изыскиваться средства на строительство, которое предусматривает еще и создание двух разворотных петель.

В мэрии сейчас обсуждается и другое концептуальное решение, которое Куляжев не назвал. Еще одной мерой для борьбы с пробками мог бы стать запуск метробуса либо трамвайной линии до этого жилого массива.