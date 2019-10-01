Как гости Казани выпили чай из 300-литрового самовара и съели 15 тонн еды

Столица Татарстана побьет рекорд посещаемости — по прогнозам к концу года город примет 3,5 млн туристов

С января по август Казань посетили около 3 млн туристов из 169 стран. Рост потока гостей в столицу Татарстана, по сравнению с прошлым годом, превысил 7 процентов. К концу года по прогнозам показатель достигнет 3,5 млн человек. Подробнее об уличных перфомансах, фестивалях и о том, сколько тонн кулинарной продукции съели туристы в Казани — в материале «Реального времени».

В туриндустрии снизилась текучесть кадров

В сфере туризма Казани работают почти 16 тыс. человек, что составляет 2,5% от численности занятых в городской экономике. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 19%, рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

— Коэффициент текучести кадров в индустрии туризма снизился по сравнению с прошлым годом в среднем на 7%. Туризм становится одной из основных отраслей экономики Казани и Татарстана в целом. Мы стараемся работать на повышение имиджа работника сферы гостеприимства. Средняя зарплата в отрасли 30—35 тыс. рублей — она же и средняя зарплата по городу, — отметила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Казань и в этом сезоне традиционно входит в топ-3 и топ-5 популярных российских городов для отдыха на майские праздники и осенние выходные соответственно, согласно данным аналитического агентства «ТурСтат» и российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru. Кроме того, по данным агентства «ТурСтат», Казань вновь вошла в первую пятерку самых желанных городов и курортов России для отдыха на Новый год.

«Средняя зарплата в отрасли 30—35 тыс. рублей — она же и средняя зарплата по городу», — отметила Дарья Санникова. Фото kzn.ru

Среди 142 тыс. иностранных туристов в Казани было больше всего французов, китайцев, казахстанцев. Пик бронирования номеров в отелях пришелся на май и август — 72,5 и 75,5% соответственно. Коэффициент загрузки отелей в эти месяцы был на 12% выше по сравнению с прошлым годом. В дни проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills отели были загружены на 94%. Средняя же наполняемость отелей за 8 месяцев составила 56% в категории 2-3 звезды и 67% в категории 4-5 звезд. Казанский международный аэропорт в этот период перевез около 2,5 млн пассажиров, на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Появились новые авиарейсы в Астрахань и Калугу. В октябре откроются — в Якутию, Доминикану, Харбин, Будапешт.

В самом посещаемом туристическом объекте — казанском Кремле — побывало более 2 млн. экскурсантов, на 10 % больше, чем в аналогичный период прошлого года. На Кремлевской набережной прогулялись более 1 млн человек, а развлекательный комплекс «Ривьера» с аквапарком посетили около 700 тыс. человек.

Одно из ключевых направлений развития туризма в Казани — работа с персоналом в сфере гостеприимства. В начале текущего года в столице Татарстана в четвертый раз прошел конкурс профессионального мастерства «Звезды гостеприимства». В этом году число его участников выросло до 130 человек. Комитет по развитию туризма совместно со студентами и педагогами Казанского инновационного университета им. Тимирясова разработали проект развития туризма в Казани на ближайшие годы. У студентов профильных факультетов есть возможность изучать индустрию изнутри, во время мероприятий, которые идут в городе практически без перерыва.

Казань и в этом сезоне традиционно входит в топ-3 и топ-5 популярных российских городов для отдыха на майские праздники и осенние выходные соответственно, согласно данным аналитического агентства «ТурСтат» и российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru. Фото kzn.ru

Халяльный торт «Казань» — бренд и произведение искусства

Ролики с многих ярких событий в Казани, распространяемые по соцсетям, делают рекламу городу. 13 июля пешеходы получили удовольствие от «вертикальных танцев» профессиональных гимнасток из московского уличного театра на фасаде дома. «Ночной велофест» по столице Татарстана с 20 по 21 июля объединил любителей этого велоспорта из разных регионов. По случаю WorldSkills они прокатились по объектам Советского района города, на которых популяризировали рабочие профессии. Главное международное событие этого года посетили почти 280 тыс. болельщиков. В августе в фестивале духовых оркестров «Фанфары Казани» приняли участие 19 коллективов и более 700 музыкантов.

В прошлые выходные прошел фестиваль моды дизайна и уличного перфоманса «Окно», посвященный национальному костюму. Его посетили около 6 тысяч человек. 36 дизайнеров из 20 городов России привезли на выставку кукол более 100 авторских работ. Кульминацией фестиваля стал большой хоровод вокруг «земного шара», подготовленный к Международному дню туризма. После танцев участники и гости фестиваля пили чай из 300-литровго самовара с татарскими сладостями.

Визитной карточкой Казани становятся национальные блюда. «Более 80 процентов россиян считают, что кулинарные изыски помогают погрузиться в чужую культуру не хуже, чем произведения искусства. Примерно 42 процента опрошенных учитывают особенности местной кухни при выборе маршрута. Рост спроса на татарскую кухню вырос в этом году на 20 процентов», — привела статистику руководитель комитета.



Главное гастрономическое событие «Вкусная Казань» прошло в августе возле центра семьи, вокруг которого работало 155 павильонов от ресторанов и кафе города. Фото Максима Платонова

При этом многие мероприятия продвигают и продукцию местных производителей. 4 и 5 мая во время пасхальной ярмарки на Баумана жители столицы Татарстана и ее гости съели более 2 тонн фермерского сыра, 500 куличей, 1000 пряников, выпили более 1,5 тыс. литров домашнего морса и продегустировали 500 литров натуральной молочной продукции.

А главное гастрономическое событие «Вкусная Казань» прошло в августе возле центра семьи, вокруг которого работало 155 павильонов от ресторанов и кафе города. Фестиваль побил рекорды по количеству участников и съеденного: 65 тыс. человек съели более 15 тонн еды, выпили более 3 тонн напитков. Участников мероприятия угостили новым гастрономическим брендом, халяльным тортом «Казань» с элементами айдентики города.

О Казани знают в Берлине, Париже, Варшаве, Мадриде

Этот бренд используют на протяжении последних пяти лет в оформлении международных туристических стендов. Комитете по развитию туризма разработал и зарегистрировал механизм использования айдентики Казани, который теперь можно использовать в производстве сувенирной продукции на безвозмездной основе, но по согласованию с мэрией.

Мэрия и дом моды Кати Борисовой организовали выставку арт-революционера Казани Родченко. Она прошла в Берлине, Варшаве, Париже. Фото Антона Журавлева

По словам Дарьи Санниковой, Казань узнают за рубежом как «источник уникального русского авангарда» и родину художников мирового значения. Мэрия и дом моды Кати Борисовой организовали выставку арт-революционера Казани Родченко. Она прошла в Берлине, Варшаве, Париже. А в Барселоне продлится до 13 января.

Представители туриндустрии Татарстана участвовали в международных выставках в Мадриде, Берлине, Казани. И, конечно, проводили дегустацию чая и сладостей, демонстрировали видеоролики о городе. С городами — побратимами и партнерами Казань обменивается баннерами о туризме в столице Татарстана. Их можно увидеть на улицах Уфы, Нижнего Новгорода, на экскурсионных автобусах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в каталогах и журналах зарубежных туроператоров.

На протяжении месяца актер и режиссер из Финляндии Вилле Хаапсало жил в Казани. Он побывал на Сабантуе, посетил мечеть Аль-Марджани, национальный комплекс «Татарская усадьба», музей чак-чака, банный комплекс, Голубые озера. Хаапсало снял фильм о туристическом потенциале и рыбалке в Татарстане, недавно он его представил в Хельсинки.

Комитет по развитию туризма ищет новые пути привлечения туристов в Казань. Совместно с известным историком Анатолием Елдашевым он разработал обзорную экскурсию по Арскому кладбищу «Арское поле: вехи истории». Гостям Казани предлагается экскурсия на электрических самокатах — необычное и приятное удовольствие прокатиться по городу и за короткое время осмотреть множество достопримечательностей.

Вилле Хаапсало побывал на Сабантуе, посетил мечеть Аль-Марджани, национальный комплекс «Татарская усадьба», музей чак-чака, банный комплекс, Голубые озера. Фото Максима Платонова

— Работаем над креативностью и популяризацией наших маршрутов, над тем, чтобы не было сезонности, чтобы наш туристической график стал более равномерным и постоянно бы проходили мероприятия, которые привлекают туристов. В прошлом сезоне Казань посетили 3,2 млн туристов. В этом году мы стремимся к показателю 3,5 млн туристов. Конечно, у Казани много конкурентов, влияют и экономические факторы, к сожалению, платежная способность россиян падает, но мы постараемся побить рекорды, — пообещала Дарья Санникова.

— Радует, что поток туристов в целом растет. Это результат совместных усилий наших вузов, неравнодушных горожан, блогеров, которые пишут о Казани, а также работы, которая идет в рамках президентских программ, в результате чего преображаются наши дворы, парки, набережные. Становится привлекательнее город. Но никто не расслабляется. Нужны креативные идеи и новые проекты, — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.