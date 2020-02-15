Казанские переходы: дистанционное распознавание вандала и резиновая крошка, как на детских площадках

В городском хозяйстве взялись за беспрецедентное благоустройство казанских наземных и подземных переходов

Казанцы и гости города не могли не заметить, как стали меняться столичные наземные и подземные пешеходные переходы. Во многих начался ремонт многострадальных лифтов, где-то избавились от подтоплений, а некоторые, включая «главный» на Кольце — застелили напольной крошкой. Такого Казань не видела никогда, даже в преддверии крупнейших международных событий — раньше людям приходилось рисковать жизнью, скользя по отшлифованной миллионами ног плитке. Как муниципальные власти собираются сделать переходы пригодными для горожан, разбиралось «Реальное время».

Диспетчер идентифицирует вандала дистанционно

Порой пожилые казанцы даже не пытаются подняться в надземный переход, а просто, рискуя здоровьем, перебегают дорогу. И это при наличии лифтов во многих переходах. Проблема в том, что не все из них функционируют. Основную причину поломок подъемных платформ в исполкоме Казани видят в «небрежном отношении пользователей, а также несвоевременной замене дорогостоящих и труднодоступных запчастей иностранного производства, что приводит к неоплачиваемым простоям некоторых платформ».

— К сожалению, вандалы регулярно бьют стекла, поджигают или выламывают кнопки. К примеру, один лифт в переходе по улице Тихомирнова полностью уничтожили бесчинствующие горожане, причинив значительный материальный ущерб. Полиция задержала нарушителей, запчасти от лифтов нашли у них дома. Однако уголовное дело не заведено, так как свидетель (который видел момент преступления и вызвал полицию) в итоге отказался от своих показаний. И дело из уголовного перешло в разряд административного, — рассказали нам почти детективную историю в комитете внешнего благоустройства Казани.

В этом году городские власти попытаются исправить ситуацию. По итогам отрытого конкурса они заключили в декабре прошлого года муниципальный контракт с МУП «Городские мосты» на обслуживание лифтов в пешеходных переходах. В ближайшее время предполагается реконструировать десять неработающих подъемных устройств. Заменят по две платформы на новые на остановке «Ул. Чишмяле» по проспекту Победы, на пересечении улицы Сахарова и проспекта Победы, улиц Амирхана и Лаврентьева, а также проспекта Победы и улицы Файзи. На перекрестке Ямашева — Короленко и улице Тихомирнова (речь идет о надземном переходе через проспект Универсиады на участке между улицами Ипподромной и Халева. По документам он проходит через улицу Тихомирнова, — прим. ред.) обновят по одному лифту. «Ни один из них серьезно не ремонтировали со дня запуска в эксплуатацию, проводили лишь регулировочные работы и устранения мелких неисправностей», — уточнили в мэрии.

По информации комитета внешнего благоустройства, не работают два лифта на улице Павлюхина, два лифта по проспекту Победы у остановки «РифЭль», одна платформа по улице Можайского — для них требуются запасные части. Фото Air@t (skyscrapercity.com)

По информации комитета внешнего благоустройства, не работают два лифта на улице Павлюхина, два лифта по проспекту Победы у остановки «РифЭль», одна платформа по улице Можайского — для них требуются запасные части. Подъемные устройства у остановки «Тектоник» на проспекте Победы и на улице Баки Урманче в «Солнечном городе» не переданы на муниципальный баланс, поэтому пока их не эксплуатируют. До конца I квартала этого года на сломанных лифтах планируют заменить старые узлы, агрегаты и электронику.

— При установке новых лифтов предусмотрим систему дистанционного контроля доступа по принципу: пользователь нажимает на кнопку вызова, после чего сам отображается на экране диспетчера, который видит, например, инвалида или маму с коляской. Если диспетчер обнаружил, что, допустим, молодые люди совершают хулиганские действия, он может заблокировать им доступ в подъемник. Данный принцип работы уже реализован на новых платформах в пешеходном переходе на площади Тукая и показал себя с положительной стороны, — отметили в городском комитете.

Двухмиллионные инъекции в подземных переходах

Что касается подтопления подземных пешеходных переходов, то в мэрии признают, что это происходит не только из-за таяния снега зимой и весной, но и в теплое время года. Обширные лужи не пересыхают летом в переходе на проспекте Ямашева из-за того, что грунтовые воды просачиваются через напольное покрытие. В исполкоме сообщили, что «эксплуатирующая организация устранит неприятные последствия в кратчайшие сроки».

— Но для полной ликвидации данной проблемы специалисты изучают метод инъектирования холодного шва в местах протечки. По предварительным подсчетам, для устранения протечек данным способом в одном переходе требуется порядка 2 млн рублей. В случае положительных результатов тестирований и финансирования этот метод и будет использован. Пробные работы проведут на одном из переходов на Ямашева, — пояснили в комитете внешнего благоустройства.

Что касается подтопления подземных пешеходных переходов, то в мэрии признают, что это происходит не только из-за таяния снега зимой и весной, но и в теплое время года. Фото vk.com

«Решено применить данный материал в более крупных масштабах»

Жители улиц Павлюхина, Роторной и Халева в Приволжском районе Казани не знают, радоваться им или огорчаться: больше месяца назад в «их» надземном переходе положили резиновую крошку. Горожане забили тревогу: «Что это за материал, не будет ли он выделять вредных веществ при нагревании?». Летом душный переход раскаляется на солнце не на шутку, и пройти там для многих (нужно ведь сначала одолеть и подъем) — проверка на прочность.

По словам специалистов исполкома Казани, старый напольный материал был в удручающем состоянии, а зимой это полимерное покрытие было небезопасным, оно становилось скользким.

Муниципальный контракт на текущий ремонт 45 городских сооружений на 6,5 млн рублей, в том числе на вышеупомянутый переход, комитет заключил с МУП «Городские мосты» 12 июля прошлого года. Замдиректора этого предприятия Михаил Шаронов уточнил, что организация является подрядчиком, а субподрядчиком выступил Завод спортивного оборудования (согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка в 2018 году составила 131 млн рублей, бенефициар — Станислав Яковлев, директор и совладелец пары двух торговых фирм и бывший совладелец чувашского фонда «Город без наркотиков»). Он также отметил, что резиновая крошка — очень распространенный материал, который используется на двух спортивных манежах и многих объектах Казани.

— В качестве эксперимента бесшовное покрытие из резиновой крошки уложили на ступенях одного из самых загруженных подземных переходов нашего города по улице Пушкина (переход на площади Тукая, — прим. ред.) в феврале 2015 года. В ходе наблюдения покрытие показало себя с наилучшей стороны. Материал в надземном пешеходном переходе используется на Московском проспекте в Ярославле. С учетом этого опыта было решено применить данный материал и в других переходах в более крупных масштабах, — пояснили в комитете внешнего благоустройства.

Плановый ремонт в конце прошлого года провели в том же переходе на площади Тукая и в надземном переходе на Павлюхина — Халева. В последнем уложили 224 кв. метра противоскользящей крошки. В общей сложности работы в двух переходах с учетом демонтажа старого материала и стоимости самой укладки потянули на 780 тыс. рублей.

Жители улиц Павлюхина, Роторной и Халева в Приволжском районе Казани не знают, радоваться им или огорчаться: больше месяца назад в «их» надземном переходе положили резиновую крошку. Фото evening-kazan.ru

«Эта крошка — только плюс для горожан»

Специалист комитета постарался заверить, что крошка не вредна для здоровья — в том числе благодаря системе вентиляции в переходе.

— Этот материал прошел испытания на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и имеет экспертное заключение. Он высокоустойчив к истиранию и механическим повреждениям. Крошку можно использовать до 15 лет при температуре воздуха от -45°С до +60°С, — рассказал Шаронов. — В летний период материал не будет нагреваться и плавиться, так как уложен на металлическое пролетное строение перехода, что служит отводом тепла. Также по проекту в переходе имеются вентиляционные решетки на протяжении всей длины перехода для проветривания, сам переход не имеет дверей и воздух постоянно циркулирует.

В мэрии уточнили, что один из трех лифтов в этом переходе все же работает, а два других находятся в ремонте и в ближайшее время их запустят в эксплуатацию.

Сергей Филипович, менеджер поставщика крошки компании «Гамбит», тоже уверен, что материал безвреден.

— В нашей стране 95 процентов детских площадок укладывают именно из этого материала, производимого из старых автомобильных покрышек, не только в открытых, но и в закрытых помещениях, в тренажерных залах, — рассказал он. — Связующий материал — полиуретановый клей, прошедший сертификацию, также безвреден.

Специалисты постарались заверить, что крошка не вредна для здоровья — в том числе благодаря системе вентиляции в переходе. Фото академия-покрытий.рф

В экологических ведомствах и организациях (в том числе в Институте проблем экологии и недропользования Академии наук РТ) не сумели ответить на вопрос о вреде крошки, поскольку «этим не занимаются», и отправили с ним к химикам. Химия солидаризировалась с мнением Филиповича.

— Резиновая крошка — это уже отработанная вулканизованная резина. Никаких вредных веществ в атмосферу она не выделяет, как и обычное резиновое изделие, — уверяет доцент кафедры химии и технологии переработки эластомеров КНИТУ-КХТИ Альфред Хусаинов. — Резиновые шины нас окружают повсюду в городе — ведь по дорогам наших улиц ездят тысячи машин. Никакого вредного воздействия на окружающую среду эти шины не оказывают. Отработало резиновое изделие, его крошат и собирают в плиты. Более того, резиновая крошка полезна. У нее высокий коэффициент трения, она не скользкая. Вероятность травмирования для людей, которые будут по ней ходить, очень низкая. Поэтому эта крошка — только плюс для горожан, и пусть побольше будет в городе настила из такого материала.