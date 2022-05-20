«ЮИТ» ушел из России, но его стройка на Казанке продолжится вопреки мнению горожан

Экозащитники намерены добиваться, чтобы власти столицы Татарстана убрали с берега Казанки всех застройщиков

Фото: Тимур Ескараев

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург», основанная финским строительным концерном YIT и выкупленная этой весной у финнов российской девелоперской компанией Etalon Group, получила разрешение на строительство в Казани жилого комплекса «Талони» на улице Гаврилова. Застройщик подтвердил «Реальному времени», что работы начинаются. Речь идет о застройке части территории рощи в пойме Казанки за Третьей транспортной дамбой — той самой рощи, за сохранение которой в первозданном виде уже несколько лет борются экозащитники и большая часть которой год назад получила статус особо охраняемой природной территории местного значения — рекреационной местности «Парк «Савиново». «Реальное время» — о перспективах строительства нового многоэтажного жилого комплекса, судьбе ООПТ «Парк «Савиново» и новых, но на самом деле старых требованиях общественной группы «Защита Казанки».

Разрешение получено



Разрешение на строительство ЖК «Талони» на улице Гаврилова было выдано 11 апреля 2022 года. Участок, на котором будет возведен жилкомплекс, уже огорожен, и на нем висит баннер АО «ЮИТ Санкт-Петербург». Представители компании-застройщика подтвердили «Реальному времени», что она будет следовать ранее принятому плану застройки находящихся у нее в собственности участков на берегу Казанки.

— На данный момент получено разрешение на строительство жилого комплекса — строение №6001, корпусов К1 и К2, в рамках которого начаты строительные работы, — ответил на запрос «Реального времени» вице-президент, руководитель филиала АО «ЮИТ Санкт-Петербург» в Республике Татарстан Владимир Сорокин. — Подробности проекта есть в открытом доступе в рамках разрешения на строительство №16-RU16301000-55-2022 от 11.04.2022.

Он сообщил, что начать работы по строительству жилкомплекса планируется в II квартале 2022 года, а завершить — в II квартале 2024-го.

— Важно отметить, что концепция застройки территории будет реализовываться на основании генерального плана и правил землепользования и застройки города Казани с учетом рекомендаций в рамках проведенных экологических исследований, — подчеркнул Сорокин.

«Оставят доступной для горожан»

— Разрешение, выданное застройщику АО «Юит Санкт-Петербург», действует до 2024 года, — сообщили в свою очередь в ответ на запрос «Реального времени» о проекте ЖК «Талони» в пресс-службе Казгорисполкома. — Согласно эскизному проекту на земельном участке предусмотрено строительство трех жилых домов на 877 квартир, автостоянка и детский сад.

В исполкоме заверили, что входящая в ООПТ прибрежная зеленая территория застроена не будет и останется «доступной для горожан»:

— Застройщик изменил свой первоначальный проект, отодвинув расположение домов и соцобъекта ближе к улице Гаврилова. Что касается особо охраняемой природной территории, то в 2021 году территории на улице Гаврилова присвоен статус ООПТ местного значения — рекреационная местность «Парк «Савиново». В границы ООПТ включен земельный участок, отведенный под строительство детской больницы. Таким образом, парк и заповедная зона разместятся на площади 74 га, на 6 га из них разместится детская больница, в которой остро нуждается население Кировского, Московского, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города.

Высотки в 20 этажей с видом на ООПТ

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин в ходе очередного сеанса «Прямой связи» также подтвердил казанцам, что компромисс, достигнутый в сентябре 2020 года между городскими властями и застройщиками относительно поймы Казанки вблизи от Третьей транспортной дамбы, остается в силе. Он напомнил, что компания, которая должна была осуществлять застройку прибрежной зоны наравне с АО «ЮИТ Санкт-Петербург» (ООО «Артур», — прим. ред.) пошла на компромисс и будет строить жилые дома на других землях, предоставленных городом взамен прибрежной территории на Казанке. Ильсур Метшин в очередной раз заверил, что на отведенных под ООПТ 74 гектарах зеленой зоны не будет построено ничего, кроме новой детской больницы.

Однако ни в прошлом, ни в позапрошлом году городские чиновники и представители концерна «ЮИТ-Россия» не обещали экоактивистам и жителям Ново-Савиновского района, что принадлежащие ему земли не будут застраиваться. Поэтому городские власти считают, что планы по строительству ЖК «Талони» не противоречат данным ранее обещаниям сохранить зеленую зону на Гаврилова в первозданном виде:

— В сентябре 2020 года, во время встречи с журналистами и представителями активистов, проходившей на берегу реки Казанки по ул.Гаврилова, уже поясняли, что земли «ЮИТ» не могут быть включены в границы ООПТ, так как это частная собственность. Тогда это решение было одобрено активистами. С тех пор планы относительно этой территории не менялись, — сообщили «Реальному времени» в исполкоме.

В постановлении Казгорисполкома «О создании особо охраняемой природной территории местного значения — рекреационной местности «Парк «Савиново», подписанном 19 мая 2021 года, четко очерчены границы ООПТ местного значения. Земельные участки с кадастровыми номерами 16:50:110701:1066 и 16:50:110701:1067 общей площадью 2,92 га, находящиеся, согласно сведениям Публичной кадастровой карты, в частной собственности, не входят в границы ООПТ. Эту территорию и намерены застроить в «ЮИТ».

Характеристики будущего жилья выложены на нескольких сайтах по продаже недвижимости. В соответствии с этой информацией на улице Гаврилова, рядом с «Мегастроем», где сейчас растут деревья, должно быть построено 6 жилых корпусов комфорт-класса высотой 16—20 этажей. Общее количество квартир (одно-, двух- и трехкомнатных площадью от 30 до 90 кв. м) — 934. Эти сведения отличаются от предоставленных «Реальному времени» Казгорисполкомом, поскольку с момента опубликования коммерческого предложения проект, как сказано выше, был откорректирован.

Полицейские предупредили, представитель застройщика — уговаривал

Однако оказалось, что экоактивисты не согласны с толкованием мэрией и исполкомом Казани договоренностей о создании на Казанке ООПТ. Накануне вечером у забора, огораживающего будущую стройку «ЮИТ Санкт-Петербург», состоялся сход жителей района для планирования совместных действий по противостоянию строительству. «Нам уже удалось всем вместе отстоять 67 га Гавриловской рощи от застройки, добиться переноса 20 га многоэтажек (это 20—30 домов). Но только что выдано разрешение на строительство первой очереди ЖК «Талони»! Этот ЖК — 6 домов на площади 4 га, из которых 3 — природная территория! Вся площадь рекомендована к включению в ООПТ. Давайте встретимся и решим, что мы будем делать со стройкой», — призывали экоактивисты.

В телефонном разговоре представители застройщика сообщили «Реальному времени», что не планировали приходить на этот сход. А участники схода рассказали нашему изданию, что со стороны правоохранительных органов и девелопера была предпринята попытка отговорить активистов от проведения акции.

— Ко мне пришли сотрудники полиции и принесли предостережение о митинге, я его подписал, — рассказал «Реальному времени» активист, председатель Совета РО Межрегионального общественного движения «Народный контроль» по РТ Рафаэль Шакиров. — Я им пояснил, что ничего незаконного в сходе жителей нет, поскольку там не планируется никаких плакатов и транспарантов. Они согласились, что жители имеют право провести сход. На следующий день у меня вновь побывали полицейские. Сообщили, что со мной хотят встретиться представители «ЮИТ». Я удивился, но счел неудобным отказать.

Рафаэль Шакиров сообщил, что днем 19 мая к нему также пришел представитель застройщика, стал спрашивать, чего хотят экоактивисты:

— Этот мужчина не представился, к сожалению. Я ему рассказал, а он стал убеждать меня объявить, что сход отменяется, говорили, что все делается законно и что застройка даже будет полезной — сейчас, дескать, эта территория захламлена, а появится жилкомплекс — станет чисто. Я ему в ответ предложил прийти на сход, поговорить с людьми, сказать все это там. Отменять сход я отказался. А еще я предложил — пусть перенесут строительство на берег Волги, где сейчас другие застройщики осваивают промзону и куда ушло с берега Казанки ООО «Артур», а мы в свою очередь готовы пойти с ними на прием к мэру, похлопотать, чтобы им пошли навстречу по обмену участков. И мы, жители района, сами, сказал я ему, готовы восстановить уничтоженную при строительстве здания университета Махариши часть рощи, убрать мусор, высадить деревья. Он ответил, что на это можно было бы согласиться, если бы не уже понесенные расходы по подготовке к строительству на Гаврилова.

«Территорию будем облагораживать!»

Сход экоактивистов вчера вечером состоялся, прошел он, по словам участников, вполне организованно, под присмотром нескольких сотрудников полиции. Нарушений при этом зафиксировано не было. Участников схода было немного — около 20 человек. Кроме них пришли на сход и представители администрации, так что количество наблюдателей и участников едва ли не сравнялось.

— Пришли вчера только самые активные защитники Казанки, — рассказал «Реальному времени» экоактивист Тимур Ескараев. — Сказалось то, что за время пандемии мы внимание к этому участку ослабили. Еще на сход пришел тот же представитель «ЮИТ», что побывал днем у Рафаэля Шакирова. Говорил он все то же, что раньше говорил ему, уверял, что претензии, если они у нас и возникли, надо адресовать не к застройщику, а к исполкому, который продал застройщику землю. Мы с ним не согласились, а закончился сход тем, что мы пришли к решению: надо эту территорию облагораживать и расчищать, все-таки там и бутылки валяются, и мусор есть. В Казанской Швейцарии мы же справились, сейчас там чисто. Надо показать, что и эта территория — вовсе не депрессивная. Так что будем поводить субботники!

Ескараев говорит, что представитель застройщика еще до схода приводил его организаторам практически те же доводы, что пишут противники экоактивистов в комментариях под постами об акциях в защиту Казанки в соцсети:

— Если раньше нам говорили, что там тусуются бомжи, алкоголики и наркоманы, то сейчас градус страстей повысился. Рафаэлю Шакирову представитель «ЮИТа» говорил уже про мертвых наркоманов и бомжей. И логика такая вот странная: надо не с алкоголизмом и наркоманией бороться, получается, а вырубать рощи, где бывают наркоманы и бомжи и все застраивать. Мы, разумеется, будем делать все, чтобы застройку не допустить — законными методами.

А что касается детской больницы, добавил он, то протестовать против ее строительства в принципе, конечно, нельзя — это дело нужное, но почему ее обязательно надо строить в границах ООПТ?

— Стройка есть стройка, а там краснокнижные виды птиц, животных. Растения — они пострадают. Кроме того, непонятно, как быть тогда с запланированным ранее пешим маршрутом от территории будущего Савиновского парка до природного заповедника Голубые озера, который в прошлом году официально презентовали от имени команды Стратегии развития Казанки: архитектурного бюро Orchestra, Дирекции парков и скверов Казани и Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма Фонда «Институт развития городов РТ»? Теперь что, этот маршрут пойдет по территории больницы?

После схода экоактивисты выложили в соцсети скрин результатов выполненного в 2021 году в КФУ комплексного исследования экологического состояния природного комплекса территории берега Казанки в Ново-Савиновском районе. В отчете об исследовании, в частности, содержится рекомендация включить в ООПТ «Парк «Савиново» участки «сторонних пользователей» («ЮИТ») с запретом их застройки.