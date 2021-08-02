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Власти Казани ответили на рост стоимости «борщевого набора»

14:00, 02.08.2021 7

В городе организуют спецярмарки с низкими ценами на овощи

Власти Казани ответили на рост стоимости «борщевого набора»
Фото: Роман Хасаев

В мэрии Казани предложили свой метод стабилизации ситуации с ценами на овощи, которые достигли небывалого роста. Для этого во всех районах города по субботам будут работать спецярмарки, на которых фермеры предложат выращенные ими картофель, морковь и другую продукцию по гуманному ценнику. О том, почему 52 дома не попали во второй этап программы по переселению из аварийного жилья, кто приедет на первые Игры стран СНГ и какие госуслуги переведут в «цифру», — в материале «Реального времени».

Спецярмарками — по ценам!

Резкое повышение цен на овощи больно ударило по кошелькам граждан. Городские власти предложили свой метод стабилизации ситуации. Председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов сообщил, что с 7 августа в Казани будут организованы специализированные ярмарки, на которых горожане смогут приобрести овощи по ценам производителей.

Так, лук и свекла будут стоить 15 рублей за кг, картофель — 20 рублей, морковь — 30 рублей, капуста — 25 рублей за кг. Торговля будет проходить еженедельно по субботам на пяти площадках: в Авиастроительном районе — на ул. Дементьева, возле дома № 7; в Кировском районе — на ул. Батыршина, возле дома № 20; в Ново-Савиновском районе — по ул. Лаврентьева, воле дома №10; в Приволжском районе — по ул. Фучика, возле дома №72; в Советском районе — по ул. Липатова, возле дома №7.

Ярмарки начнут работу с 6 утра, проводиться будут до тех пор, пока не стабилизируются цены на плодово-овощную продукцию в магазинах, либо до 11 сентября, когда откроются осенние сезонные ярмарки.

Руслан Фазылянов сообщил, что с 7 августа в Казани будут организованы специализированные ярмарки. Фото kzn.ru

52 дома оказались вне «ветхой» программы

В Казани 52 аварийных дома не вошли в муниципальную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанную до конца 2023 года. Случилось это потому, что они были выявлены и получили свой статус уже после 1 января 2017 года. Этот срок был взят за рубеж, по которому была сверстана «ветхая» программа. Сейчас в этих развалюхах проживают 1 673 человека. Для решения вопроса власти Казани уповают на продолжение соответствующей федеральной программы и получение финансирования из нее. Напомним, переселение из ветхого фонда финансируется из трех бюджетов: федерального (большая часть), республиканского и городского.

— Ранее реализацию программы планировалось осуществить в шесть этапов — до 2025 года. Но при поддержке руководства республики нам удалось сократить сроки реализации программы до четырех этапов — до конца 2023 года. На приобретение жилья для переселяющихся граждан выделено 974,9 млн. рублей, в том числе 623,7 млн рублей — из федерального бюджета, 344,2 млн рублей — из регионального бюджета и 7 млн рублей из местного бюджета, — сообщил начальник Управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов.

По его словам, в июле этого года дан старт второму этапу программы, согласно которому до конца 2022 года в Казани расселят 13 аварийных домов на 100 квартир, в которых проживают 294 человека. Для этих целей приобретено жилье в комплексе «Салават купере» на сумму 223,4 млн рублей. В ближайшее время начнется расселение жителей трех домов по улице Ново-Азинской, двух — по улице Колымской, двух — в переулке Дружном, а также домов по улицам Железнодорожной, Водников, Главной, Привокзальной, Бирюзовой, в переулке Поселковом.

Всего во второй этап муниципальной программы включен 51 аварийный дом на 518 квартир, в которых проживают 1 448 человек. Первый этап расселения прошел в 2019 и 2020 годах. Таким образом, к 2022 году программа по ликвидации аварийных домов будет выполнена на 48%. В 2022—2023 годах будут расселены оставшиеся 18 аварийных домов, включенных в программу.

Чиновник напомнил, что «аварийщикам» новые квартиры предоставляются бесплатно. Фото kzn.ru

Чиновник напомнил, что «аварийщикам» новые квартиры предоставляются бесплатно. Более того, жильцы еще и выигрывают, так как площадь новых квартир, построенных по современным стандартам, на 30—40% превышает размеры аварийного жилья, и за эти дополнительные квадратные метры не приходится доплачивать. Однако есть граждане, которые, не дождавшись милости от государства, сами приобрели жилье, а уже после их бывший дом был признан аварийным. Шамсутдинов отметил, что в таком случае по закону они не имеют права претендовать на новую квартиру, могут только получить выплату за изымаемое аварийное помещение. В рамках программы выплаты будут осуществлены по семи квартирам, их сумма определится после проведения независимой оценки.

Руководитель исполкома Рустем Гафаров заметил, что в аварийных домах проживают в основном малоимущие, которым не под силу самостоятельно купить квадратные метры. Между тем здания ветшают и среди них появляются те, в которых уже нельзя проживать. Гафаров выразил надежду, что федеральные власти не секвестируют важную социальную программу и деньги на дальнейшие этапы переселения из ветхого фонда поступят в республику.

Еще 23 муниципальные услуги — в цифровом виде

И.о. председателя Комитета экономического развития Гузель Мингазова отчиталась о темпах цифровизации в предоставлении государственных и муниципальных услуг. Так, с начала года более 38 тыс. раз казанцы обратились за услугами в электронном виде. Это 24% от общего количества обращений. На сегодня 51 услуга из 130 предоставляется в электронном виде. До конца года в «цифру» планируется перевести еще 23 услуги. А к 2022 году все социально значимые услуги должны будут предоставляться не на бумаге.

Из-за пандемии и связанного с ней приостановления личного приема в организациях количество обращений казанцев за госуслугами выросло на 28%. Всего в исполком Казани с начала года поступило более 158,8 тыс. заявок на предоставление государственных и муниципальных услуг. Самыми популярными являются услуги ЗАГСа, постановка на учет для зачисления в детские сады, услуги Управления архитектуры и градостроительства.

Гузель Мингазова отчиталась о темпах цифровизации в предоставлении государственных и муниципальных услуг. Фото kzn.ru

Получить услуги можно не только в самих госучреждениях, но и в 12 отделах МФЦ, расположенных во всех районах города. Сейчас по соглашению с исполкомом они предоставляют 66 видов услуг, в том числе 55 муниципальных. По словам Мингазовой, работают 316 окон обслуживания в МФЦ, что превышает норматив (одно окно на 5 тыс. жителей) на 26%.

На Игры стран СНГ приедут 1,5 тыс. спортсменов

Казань вновь становится спортивной столицей. 4—11 сентября здесь пройдут I Игры стран СНГ, а 8—10 сентября — Международный форум «Россия — спортивная держава». Решение о проведении состязаний между бывшими республиками СССР было принято в 2018 году, пройти они должны были в Казани в августе прошлого года, но из-за эпидемии коронавируса их перенесли. Организатором игр выступает Министерство спорта России, курирует их вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

На соревнования заявились 10 стран, в них примут участие немногим менее 1,5 тыс. спортсменов, будет разыграно 184 комплекта медалей по 16 летним видам спорта, в том числе таким, которые пока не входят в олимпийскую программу. Это мини-футбол, борьба на поясах, тайский бокс, танцевальный спорт. В команде России представлены и спортсмены из Татарстана.

Помогут проводить мероприятие почти 1,2 тыс. волонтеров. В Играх задействуют 11 спортивных объектов, проживать спортсмены и делегации будут в бывшей Деревне Универсиады, там же пройдут церемонии открытия и закрытия.

4—11 сентября в Казани пройдут I Игры стран СНГ, а 8—10 сентября — Международный форум «Россия — спортивная держава», рассказал Альберт Салихов. Фото kzn.ru

По поводу присутствия зрителей на спортивных соревнованиях вопрос пока остается открытым, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил председатель Комитета физкультуры и спорта Казани Альберт Салихов. Также будет организована онлайн-трансляция соревнований.

В последующем Игры стран СНГ планируется проводить раз в два года.

Элеонора Рылова
ОбществоВластьИнфраструктураБизнесРозничная торговляУслуги Татарстан Гафаров Рустем ГильфановичИсполнительный комитет города КазаниУправление жилищной политики Исполнительного Комитета г. КазаниШамсутдинов Ренат ХаррасовичКомитет экономического развития ИКМО КазаниФазылянов Руслан ФаритовичКомитет потребительского рынка города КазаниКомитет физической культуры и спортаСалихов Альберт Иршатович

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комментарии

  • Анонимно 15:18
    Говорят неурожайным выдался год
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    Анонимно 16:53
    на даче тоже далеко не все уродилось
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    Анонимно 17:27
    Ухаживать надо, поливать, подкармливать вовремя-все нормально выросло
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  • Анонимно 15:18
    Моркови мало в этом году, у кого-то вообще не уродилась
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  • Анонимно 15:19
    Хитрые у нас законы
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    Анонимно 17:27
    Всегда в них есть лазейка, тем не менее
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  • Анонимно 16:21
    хорошая идея с ярмарками
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