Власти Казани ответили на рост стоимости «борщевого набора»

В городе организуют спецярмарки с низкими ценами на овощи

Фото: Роман Хасаев

В мэрии Казани предложили свой метод стабилизации ситуации с ценами на овощи, которые достигли небывалого роста. Для этого во всех районах города по субботам будут работать спецярмарки, на которых фермеры предложат выращенные ими картофель, морковь и другую продукцию по гуманному ценнику. О том, почему 52 дома не попали во второй этап программы по переселению из аварийного жилья, кто приедет на первые Игры стран СНГ и какие госуслуги переведут в «цифру», — в материале «Реального времени».

Спецярмарками — по ценам!

Резкое повышение цен на овощи больно ударило по кошелькам граждан. Городские власти предложили свой метод стабилизации ситуации. Председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов сообщил, что с 7 августа в Казани будут организованы специализированные ярмарки, на которых горожане смогут приобрести овощи по ценам производителей.

Так, лук и свекла будут стоить 15 рублей за кг, картофель — 20 рублей, морковь — 30 рублей, капуста — 25 рублей за кг. Торговля будет проходить еженедельно по субботам на пяти площадках: в Авиастроительном районе — на ул. Дементьева, возле дома № 7; в Кировском районе — на ул. Батыршина, возле дома № 20; в Ново-Савиновском районе — по ул. Лаврентьева, воле дома №10; в Приволжском районе — по ул. Фучика, возле дома №72; в Советском районе — по ул. Липатова, возле дома №7.

Ярмарки начнут работу с 6 утра, проводиться будут до тех пор, пока не стабилизируются цены на плодово-овощную продукцию в магазинах, либо до 11 сентября, когда откроются осенние сезонные ярмарки.

Руслан Фазылянов сообщил, что с 7 августа в Казани будут организованы специализированные ярмарки. Фото kzn.ru

52 дома оказались вне «ветхой» программы

В Казани 52 аварийных дома не вошли в муниципальную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанную до конца 2023 года. Случилось это потому, что они были выявлены и получили свой статус уже после 1 января 2017 года. Этот срок был взят за рубеж, по которому была сверстана «ветхая» программа. Сейчас в этих развалюхах проживают 1 673 человека. Для решения вопроса власти Казани уповают на продолжение соответствующей федеральной программы и получение финансирования из нее. Напомним, переселение из ветхого фонда финансируется из трех бюджетов: федерального (большая часть), республиканского и городского.

— Ранее реализацию программы планировалось осуществить в шесть этапов — до 2025 года. Но при поддержке руководства республики нам удалось сократить сроки реализации программы до четырех этапов — до конца 2023 года. На приобретение жилья для переселяющихся граждан выделено 974,9 млн. рублей, в том числе 623,7 млн рублей — из федерального бюджета, 344,2 млн рублей — из регионального бюджета и 7 млн рублей из местного бюджета, — сообщил начальник Управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов.

По его словам, в июле этого года дан старт второму этапу программы, согласно которому до конца 2022 года в Казани расселят 13 аварийных домов на 100 квартир, в которых проживают 294 человека. Для этих целей приобретено жилье в комплексе «Салават купере» на сумму 223,4 млн рублей. В ближайшее время начнется расселение жителей трех домов по улице Ново-Азинской, двух — по улице Колымской, двух — в переулке Дружном, а также домов по улицам Железнодорожной, Водников, Главной, Привокзальной, Бирюзовой, в переулке Поселковом.

Всего во второй этап муниципальной программы включен 51 аварийный дом на 518 квартир, в которых проживают 1 448 человек. Первый этап расселения прошел в 2019 и 2020 годах. Таким образом, к 2022 году программа по ликвидации аварийных домов будет выполнена на 48%. В 2022—2023 годах будут расселены оставшиеся 18 аварийных домов, включенных в программу.

Чиновник напомнил, что «аварийщикам» новые квартиры предоставляются бесплатно. Фото kzn.ru

Чиновник напомнил, что «аварийщикам» новые квартиры предоставляются бесплатно. Более того, жильцы еще и выигрывают, так как площадь новых квартир, построенных по современным стандартам, на 30—40% превышает размеры аварийного жилья, и за эти дополнительные квадратные метры не приходится доплачивать. Однако есть граждане, которые, не дождавшись милости от государства, сами приобрели жилье, а уже после их бывший дом был признан аварийным. Шамсутдинов отметил, что в таком случае по закону они не имеют права претендовать на новую квартиру, могут только получить выплату за изымаемое аварийное помещение. В рамках программы выплаты будут осуществлены по семи квартирам, их сумма определится после проведения независимой оценки.

Руководитель исполкома Рустем Гафаров заметил, что в аварийных домах проживают в основном малоимущие, которым не под силу самостоятельно купить квадратные метры. Между тем здания ветшают и среди них появляются те, в которых уже нельзя проживать. Гафаров выразил надежду, что федеральные власти не секвестируют важную социальную программу и деньги на дальнейшие этапы переселения из ветхого фонда поступят в республику.

Еще 23 муниципальные услуги — в цифровом виде

И.о. председателя Комитета экономического развития Гузель Мингазова отчиталась о темпах цифровизации в предоставлении государственных и муниципальных услуг. Так, с начала года более 38 тыс. раз казанцы обратились за услугами в электронном виде. Это 24% от общего количества обращений. На сегодня 51 услуга из 130 предоставляется в электронном виде. До конца года в «цифру» планируется перевести еще 23 услуги. А к 2022 году все социально значимые услуги должны будут предоставляться не на бумаге.

Из-за пандемии и связанного с ней приостановления личного приема в организациях количество обращений казанцев за госуслугами выросло на 28%. Всего в исполком Казани с начала года поступило более 158,8 тыс. заявок на предоставление государственных и муниципальных услуг. Самыми популярными являются услуги ЗАГСа, постановка на учет для зачисления в детские сады, услуги Управления архитектуры и градостроительства.

Гузель Мингазова отчиталась о темпах цифровизации в предоставлении государственных и муниципальных услуг. Фото kzn.ru

Получить услуги можно не только в самих госучреждениях, но и в 12 отделах МФЦ, расположенных во всех районах города. Сейчас по соглашению с исполкомом они предоставляют 66 видов услуг, в том числе 55 муниципальных. По словам Мингазовой, работают 316 окон обслуживания в МФЦ, что превышает норматив (одно окно на 5 тыс. жителей) на 26%.

На Игры стран СНГ приедут 1,5 тыс. спортсменов

Казань вновь становится спортивной столицей. 4—11 сентября здесь пройдут I Игры стран СНГ, а 8—10 сентября — Международный форум «Россия — спортивная держава». Решение о проведении состязаний между бывшими республиками СССР было принято в 2018 году, пройти они должны были в Казани в августе прошлого года, но из-за эпидемии коронавируса их перенесли. Организатором игр выступает Министерство спорта России, курирует их вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

На соревнования заявились 10 стран, в них примут участие немногим менее 1,5 тыс. спортсменов, будет разыграно 184 комплекта медалей по 16 летним видам спорта, в том числе таким, которые пока не входят в олимпийскую программу. Это мини-футбол, борьба на поясах, тайский бокс, танцевальный спорт. В команде России представлены и спортсмены из Татарстана.

Помогут проводить мероприятие почти 1,2 тыс. волонтеров. В Играх задействуют 11 спортивных объектов, проживать спортсмены и делегации будут в бывшей Деревне Универсиады, там же пройдут церемонии открытия и закрытия.

4—11 сентября в Казани пройдут I Игры стран СНГ, а 8—10 сентября — Международный форум «Россия — спортивная держава», рассказал Альберт Салихов. Фото kzn.ru

По поводу присутствия зрителей на спортивных соревнованиях вопрос пока остается открытым, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил председатель Комитета физкультуры и спорта Казани Альберт Салихов. Также будет организована онлайн-трансляция соревнований.

В последующем Игры стран СНГ планируется проводить раз в два года.