Московский девелопер построит в Дербышках новые «человейники»

Дома на месте завода «Хитон» построит ГК «ПИК». Эксперты предупреждают — это резко усугубит транспортную ситуацию

В казанских Дербышках на месте цехов «Хитона», которые 2 года назад выставил на продажу «Ак Барс Холдинг», появится новый крупный жилой микрорайон. По данным источников «Реального времени», территорию предприятия будут застраивать москвичи — участок выкупил один из крупнейших российских девелоперов группа «ПИК». Подробности о планах федерального застройщика, подготовке проекта планировки территории и перспективах строительства очередного крупного жилого комплекса в пригороде Казани, который уже сейчас задыхается в пробках, — в нашем материале.

Альтернативы нет



Как стало известно «Реальному времени», территорию АО «Хитон» в Дербышках в 32 га все-таки застроят жильем. Хотя еще весной собственники не исключали возможного строительства технопарка на месте бывшего завода.

Вплотную к выстроенным по ленинградским проектам экологичным и комфортным малоэтажным кварталам «маленького Ленинграда» в Казани плотным строем встанут современные многоэтажки. Альтернативный вариант, который предполагал строительство силами АБХ второго «Химграда» — индустриального парка по подобию созданного на территории «Тасмы», судя по всему, отвергли.

— В Казань зашел крупнейший российский застройщик ГК «ПИК». С 2020 года ПИК ведет разработку проектов на участках в границах улиц Журналистов и Халитова, на территории бывшего завода «Хитон» в поселке Дербышки, — сообщила «Реальному времени» управляющий партнер Perfect RED Юлия Прохорова, — Чаще всего компания использует в строительстве технологию европанелей или монолитно-каркасные дома. Присутствие такого крупного застройщика в республике позволит увеличить объем предложения на рынке жилья Казани и усилит конкуренцию.

В самой Группе компаний «ПИК» на просьбу «Реального времени» рассказать подробнее о проекте застройки бывшей промзоны в Дербышках пообещали подготовить информацию и прислать позднее. «Реальное время» также направило запрос в холдинг «Ак Барс», комментарий будет опубликован по получении.

Между тем в исполкоме Казани нашему изданию относительно планов застройки территории «Хитона» сообщили пока лишь о планах по развитию другого активно застраиваемого в Дербышках района:

— 27 сентября 2021 года подписано постановление о подготовке проекта планировки и межевания территории северо-восточнее жилого массива Дербышки по ул. Липатова. Заявителем, как указано в постановлении, стало ООО «ЭВА Девелопмент». По генплану Казани эта территория находится в зоне перспективного формирования жилых районов при условии разработки проекта планировки. На сегодня в Управление архитектуры и градостроительства Казани материалы на рассмотрение не поступали.

Компания «ЭВА Девелопмент», согласно открытым данным, ранее была в числе учредителей ООО «Специализированный застройщик «ЖК «Смородина». Одноименный жилой комплекс сейчас возводит на месте снесенной бани в Дербышках известный казанский девелопер, глава ГК «ЖИК» Эмиль Хуснутдинов.



ЖК «Смородина» сейчас возводит на месте снесенной бани в Дербышках известный казанский девелопер Эмиль Хуснутдинов. Фото: Максим Платонов

Общественно-деловая зона и жилье

В постановлении исполкома о подготовке ППТ говорится, что разработан он должен быть до 30 декабря 2022 года. Цель ППТ — «обеспечение устойчивого развития территории, определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков».

Документом установлены границы территории — участок общей площадью свыше 51 га находится в пределах улиц Начальной, Тополевой, Липатова и трассы М-7. Частично он уже застроен — со стороны существующей застройки на нем расположены частный сектор, жилые многоэтажки и гаражи.

На схеме, устанавливающей границы территории разработки ППТ и межевания, выделены две зоны: со стороны улицы Тополевой — зона смешанного размещения производственных, коммунально-складских объектов и общественно-деловой застройки, непосредственно на территории «Хитона» — зона перспективного формирования жилых районов.

ЖК «Смородина» — только начало?

Выступившая инициатором подготовки проекта планировки и межевания территории северо-восточнее жилого массива Дербышки по ул.Липатова казанская фирма «ЭВА Девелопмент» и сейчас связана партнерскими отношениями с группой компаний «ЖИК г. Казани». Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», им на паритетных началах владеют Айдар Мифтахов и Владимир Михайлов.

В 2019 году компания выступала соучредителем ООО «Специализированный застройщик ЖК «Смородина». По телефонам «ЭВА Девелопмент» отвечают сотрудники «ЖИК». У них «Реальному времени» удалось выяснить, что в Дербышках они предлагают квартиры в ЖК «Смородина». Однако заявление о новом проекте планировки явно не было связано с ЖК «Смородина» — ППТ территории, на которой он расположен, утвержден, а сама территория никоим образом не соприкасается с «Хитоном» и прилегающим к нему кварталом. Иначе говоря, разрабатываемый ППТ затрагивает интересы другого застройщика.

Что сегодня хорошо, то через 2 года — не нужно?

По информации главы АН «Счастливый дом» Анастасии Гизатовой, группа компаний «ПИК» имеет далеко идущие планы относительно Казани:

— Я знаю, что ГК «ПИК» рассматривает Казань, как регион своего развития. У них в разработке здесь не один проект. А отношение застройщиков к Дербышкам поменялось после того, как туда зашел «Унистрой» — если раньше микрорайон был ориентирован исключительно на тех, кто там живет, то сейчас он становится перспективным местом приложения инвестиций.

Однако Гизатова подчеркнула, что строительство нового многоэтажного жилья там возможно только при условии решения транспортной проблемы:

— Иначе там возникнет транспортный коллапс.

Также она не высказала оптимизма относительно прибыльности проекта:

— Ответ на вопрос, будет ли там востребовано жилье, и если будет, то по каким ценам, во многом зависит от того, когда стартует проект. Сейчас в Казани на ура уходят все новостройки, и Дербышки в ближайшее время будут очень востребованы. А вот если это жилье будут реализовать через 2 года, когда будет достаточно предложений в самом городе, и жилье станут предлагать не по бюджетной цене, то продажи квартир в Дербышках могут просесть. Ведь жители района такой объем жилья не «проглотят», даже если и будут заинтересованы в улучшении жилищных условий.

Прохорова предположила, что наиболее вероятным пилотным проектом «ПИК» в столице Татарстана все же станет жилой комплекс на территории бывшего завода «Холод»

Класс жилья — «стандарт»

— Разработку проектов жилой застройки в Казани «ПИК» осуществляет с 2019 года, — заметила в разговоре с «Реальным временем» Юлия Прохорова. — В настоящий момент перспективы развития жилья московского застройщика сосредоточены на участках, расположенных в микрорайоне Константиновка, по улице Халитова, в микрорайонах Березовая роща, Самосырово, по улицам Южнопортовой, Павлюхина, Генерала Елина, 3-й Кленовой.

Прохорова предположила, что наиболее вероятным пилотным проектом «ПИК» в столице Татарстана все же станет жилой комплекс на территории бывшего завода «Холод» на улице Халитова, где «уже имеется план застройки и проведены работы по расчистке участка». А территория бывшего завода «Хитон» в три раза больше (32 га против 11) и потребует «более длительного периода для проработки планировки территории с учетом транспортной нагрузки на уже имеющуюся инфраструктуру».

— Плюсом данной площадки для девелопера является готовая инженерная инфраструктура и наличие крупного участка для размещения комплексной застройки, определенной генеральным планом города под жилищное строительство, — говорит Прохорова. — Но есть и факторы, ограничивающие спрос — транспортная инфраструктура, положение которой исправит только новая дорога, планируемая вдоль железнодорожных путей, а также экологический фактор, на который влияет близкое расположение железной дороги. Поэтому класс жилья в данной локации скорее будет «стандарт», а не «комфорт» — таким образом застройщик сможет реализовать квадратные метры по привлекательной цене и стимулирует покупательский спрос к данному проекту.

Будет жилье — будут и дороги?

— Это направление в Казани [выезд в сторону Высокой Горы и Арска] активно осваивается, в частности в Дербышках активно ведет строительство группа компаний «ЖИК», Унистрой, — оценил перспективы застройки территории «Хитона» генеральный директор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров. — Учитывая, что это Дербышки, я могу предположить, что там будет строиться жилье комфорт-класса, и ценник на него будет от 100 тысяч рублей за квадратный метр.

Ахмеров напомнил, что ранее цеха «Хитона» пытались использовать по назначению — сдавать как производственные помещения, но «дело шло не так хорошо». Поэтому решение продать участок застройщику, который «строит комплексно хорошее жилье» он считает разумным, особенно с учетом экологической ситуации:

— Дербышки — зеленый район Казани, а сложности могут возникнуть разве что с транспортной доступностью, но эту проблему город постепенно решает. И я думаю, что узкие места будут постепенно устраняться, и стимулом послужит как раз активное жилищное строительство.

«Мы неправильно выстраиваем всю систему»

А вот казанский градостроитель, заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич такого оптимизма не поддерживает. В разговоре с «Реальным временем» он подчеркнул, что пока не видит, чтобы транспортный вопрос в Казани решался.

— Превращение производственной территории в жилую само по себе — непростая задача, — говорит Дембич, — Плюс появятся новые жители, что еще увеличит нагрузку на дороги. А новые дороги там в ближайшее время не появятся — для этого нужны специальные программы и деньги!

Дембич видит проблему в недостаточно проработанной стратегии социально-экономического развития Казани:

— В соответствии с логикой градостроительного развития и с законодательством все градостроительные документы должны опираться на стратегию социально-экономического развития, а этого нет. Если продуманной и постоянно корректируемой стратегии развития города нет, мы неправильно выстраиваем всю систему, а ведь именно от нее зависит будущее города!

«Через 5—7 лет жилье у нас будет стоять пустым»

Градостроитель заметил, что ситуация, когда в городе растут «человейники», жители которых не имеют рядом точек приложения силы на производстве, а застройщики и городские власти считают, что для них достаточно рабочих мест в офисах и кафе, — в корне неправильная.

— Мы постепенно переходим от индустриальной экономики к постиндустриальной — это неизбежно. Но это не значит, что все должны уйти из промышленного производства в сервис и торговлю. Производство просто должно переходить на более высокий технологический уровень, становиться менее человекоемким, при этом таких производств должно становиться больше — должна происходить неоиндустриализация. Город должен экспортировать свой продукт, иначе он становится умирающим — это доказано. А сервис ничего не экспортирует. Поэтому должны появляться производства, и в Дербышках тоже. Это автономный район с не очень хорошей связностью с территорией Казани, добраться до других районов трудно. В условиях не очень развитой транспортной инфраструктуры и в отсутствие перспектив быстрого ее развития нужно стараться создавать рабочие места на локальных территориях.

Для этого, по его словам, нужны специальные программы, преференции для бизнеса, вложения со стороны государства. И президент Татарстана уже не раз говорил о необходимости создавать такие локальные производства рядом с жилыми комплексами, а не застраивать все жильем, напомнил Дембич. «Однако в Казани работает крупный блок девелоперов, у которых есть техника и рабочие руки, и им нужно постоянно строить, чтобы процесс не останавливался. Это влиятельный и многочисленный блок, который смотрит на ближайшую, а не на далекую перспективу, и подталкивает к тому, чтобы строить как можно больше того, что хорошо реализуется. А хорошо реализуется жилье, обеспеченность которым у нас в полтора раза ниже, чем в Европе. Правда, востребовано оно будет только в условиях растущего благополучия населения, достаточного заработка, иначе станет как в Китае, где жилье есть, но оно стоит пустое. И у нас эта проблема уже чувствуется, а через 5—7 лет, если ничего не изменится, она у нас встанет остро», — убежден собеседник издания.