«Людей рабочих мест лишают!» — торговцы из перехода у «Кольца» возмущены решением о сносе

В центре Казани назревает предпринимательский бунт

Фото: Лина Саримова

В подземном переходе на площади Тукая в Казани снесут 27 торговых павильонов, работавших там с незапамятных времен. Соответствующее распоряжение было опубликовано вчера в сборнике документов мэрии города. Предприниматели, с которыми удалось пообщаться «Реальному времени», возмущены принятым решением и не понимают, на каком основании их собираются лишить рабочих мест. В свою очередь, в исполкоме Казани настаивают — предприниматели работают нелегально, так как срок аренды истек, а в соответствии с требованием федерального законодательства торговые места нужно разыграть с аукциона, а для этого площади нужно освободить.

«Аренду платим, налоги платим, охрана есть...»

О том, что пойдут под снос почти 30 торговых павильонов, расположенных в подземном переходе на площади Тукая, стало известно накануне — соответствующее распоряжение было опубликовано в сборнике документов мэрии. Решение было принято в связи с тем, что «собственники павильонов не были установлены», говорится в сообщении.

Выехав на место, корреспондент «Реального времени» убедился, что речь идет практически обо всех торговых точках в переходе. Один из предпринимателей рассказал, что вчера во второй половине дня неизвестные начали расклеивать на киосках объявления следующего содержания: «Ваш объект включен в перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Казани, подлежащих демонтажу. В соответствии с данным распоряжением вам необходимо демонтировать объект до 29 января. В противном случае он будет демонтирован в принудительном порядке».

К слову, во время обхода мы действительно заметили такие листовки на нескольких павильонах.

— Скажите им, что мы против сноса! Людей сейчас рабочих мест лишают. Многие тут очень давно работают: те же цветы здесь продавали еще до того, как эти павильоны поставили, — возмутился один из торговцев. — Я не думаю, что это самовольные постройки, они все сделаны в едином стиле. Если бы каждый строил сам, такого бы не было. И, главное, всего неделю дали на снос. Здесь все против этого. Аренду платим, за свет платим, налоги платим, охрана есть, сигнализация (пожарная в том числе) есть. Зачем все это делается?

Один из предпринимателей, работающих в подземном переходе, рассказал, что вчера во второй половине дня неизвестные начали расклеивать на киосках объявления. Фото Лины Саримовой

«На просьбу о демонтаже никто не отреагировал»

Как пояснили в пресс-службе мэрии Казани, данные киоски действительно давно работают в подземном переходе у «Кольца», поскольку ранее были заключены договоры аренды на длительный срок.



— В настоящее время срок договоров истек, а в соответствии с действующим законодательством возможности продлить их нет, — пояснили в исполкоме. — Законом предусмотрена процедура розыгрыша права на размещение нестационарного торгового объекта с аукциона. С предпринимателем заключается уже не договор аренды, а договор на размещение НТО (нестационарного торгового объекта). В аукционе может участвовать любой желающий. Таковы сейчас требования законодательства. Бывшие арендаторы были уведомлены об истечении срока аренды и о необходимости освободить подземный пешеходный переход, но на просьбу никто не отреагировал. В результате принято решение о принудительном демонтаже.



На вопрос: почему в сборнике документов говорится о «неустановленных владельцах» павильонов, сообщили что «срок аренды у предыдущих арендаторов истек, а кто торгует сейчас, специалисты мэрии установить не могут», так как продавцы не показывают документы.



— Сейчас им дается время на добровольный демонтаж. На объектах размещаются требования освободить переход. Если они не будут демонтированы в срок, их уберут в принудительном порядке — при поступлении необходимого финансирования. Далее будет проведена процедура аукциона, в которой может принять участие любой желающий, — сообщает мэрия Казани.

Относительную ясность в происходящее внесла пресс-служба мэрии Казани, однако полного понимания ситуации предоставленный комментарий не дал. Фото valentinap.tourister.ru

«Не можем объявить аукцион, пока место занято»



В октябре 2018 года комитет потребительского рынка провел первый в своей истории аукцион по продаже права размещения нестационарных торговых объектов в подземных пешеходных переходах Казани — до этого организацией аукционов занимался КЗИО. Напомним, тогда самым перспективным с точки зрения успешной коммерческой деятельности арендаторов эксперты дружно признали как раз переход на улице Пушкина.

Согласно постановлению Казгорисполкома, сдаче в аренду на этом объекте подлежало до 220 квадратных метров площадей, однако, как сообщил в 2018 году «Реальному времени» председатель комитета потребрынка Руслан Фазылянов, вопрос о проведении аукциона будет решаться после того, как выяснится, насколько законно в переходе на Пушкина торгуют нынешние его обитатели.

— Мы начали работать в этом направлении, и совсем скоро у нас будет проходить совещание с представителями КЗИО, — заявлял он тогда. — Если выяснится, что объекты размещены незаконно, то до торгов предстоит их демонтировать, а это делается через суд…

Накануне Руслан Фазылянов актуализировал эту информацию по запросу «Реального времени»:

— Было представление прокуратуры. Эти павильоны давно построены, — сообщил председатель Комитета потребительского рынка Казани. — Дело в том, что мы не можем объявить аукцион по закону, так как сейчас место занято. После того как оно освобождается, сразу объявляется аукцион и продаются места. Мы занимаемся демонтажем на основании актов имущественного контроля. Акты пришли, нам сказали, что эти объекты незаконны, и все — мы предупреждаем предпринимателей о демонтаже.