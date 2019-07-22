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Перевозчиков Казани попросили поработать над вежливостью кондукторов

12:15, 22.07.2019 4

Городские власти отметили рост жалоб на качество обслуживания на городском транспорте

Перевозчиков Казани попросили поработать над вежливостью кондукторов Фото: kazan-news.net

Сегодня на «деловом понедельнике» власти Казани подвели предварительные итоги работы по безналичной системе оплаты проезда в городском транспорте — с 1 июля платить за проезд можно банковской картой. Анализ показал, что новый механизм пока не отлажен: исполком города ежедневно получает новые жалобы пассажиров на работу сервиса. Часть сообщений списали на неопытность самих казанцев, что выражается в якобы «неправильном прикладывании» карт к валидаторам. Но были и технические сбои в работе сервиса, в частности, когда с горожан списали за одну поездку в 10 раз больше положенного. Кроме того, признали и другую проблему — низкий уровень культуры обслуживания пассажиров. Всего с начала года 413 кондукторов получили санкции, порядка 10 уволены. Подробности — в материале «Реального времени».

367 жалоб за 20 дней

Сегодня на еженедельном совещании в мэрии Казани уделили особое внимание проблемам транспорта. Во-первых, речь зашла о новом сервисе для пассажиров — оплате проезда банковской картой: система пока не отлажена до конца. Во-вторых, подняли наболевший вопрос — вежливость транспортных сотрудников, особенно кондукторов, но об этом позже.

С 1 июля в силу вступили новые положения закона №54-ФЗ, в соответствии с которыми во всем общественном транспорте столицы Татарстана заменили устройства для оплаты проезда. Уже третью неделю пассажиры оплачивают проезд как наличными, так и с помощью транспортных карт и бесконтактных банковских карт, при этом пассажир получает фискальный кассовый чек.

«Транспортные предприятия дополнительно приняли 500 кондукторов. В течение месяца велась отладка систем всех структур, проводился детальный анализ обращений граждан. На сегодняшний день количество поездок, оплаченных банковской картой, превысило 1,15 миллиона», — отчитался замруководителя, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров.

Шакиров признал, что есть и обоснованные жалобы, они касаются работы самих кондукторов. Фото kzn.ru

Появление новой функции оплаты заставило горожан активнее связываться с исполкомом, предъявляя претензии, добавил он. С начала июля исполком получил 367 жалоб по теме безналичной оплаты:

— Чаще всего жалобы поступают на то, что не проходит оплата. Основная причина — то, что карта зачастую не является бесконтактной. Также имеются случаи, когда сами пассажиры неправильно прикладывают карты.

Шакиров признал, что есть и обоснованные жалобы, они касаются работы самих кондукторов. «Разъяснительная работа будет продолжена, все замечания и нарекания мы постараемся в кратчайшие сроки снять», — добавил он. В ответ глава исполкома Денис Калинкин отметил, что «жалоб на качество обслуживания хватает», и его необходимо повышать. «Мы оснастили все автобусы современными валидаторами, но купить партию вежливых кондукторов невозможно — значит, нужно работать с кадрами», — резюмировал Калинкин.

Проблемы с картами

3 июля горожане, которые пытались расплатиться банковскими картами, столкнулись с проблемами: в автобусах с их счетов списывали 277 рублей, а в троллейбусах — 279 рублей.

Обратившихся в «Метроэлектротранс» с вопросом о сбоях при безналичном расчете направляли к специалистам ОАО «Транспортная карта». Как сообщил «Реальному времени» заместитель генерального директора ОАО «Транспортная карта» Рамиль Якупов, единичные сбои случаются из-за человеческого фактора, пока кондукторы привыкают к работе с новой системой оплаты проезда. Сотрудники компании пояснили пассажирам, что операции будут отменены, а денежные средства возвращены на банковские карты горожан.

3 июля горожане, которые пытались расплатиться банковскими картами, столкнулись с проблемами: в автобусах с их счетов списывали 277 рублей, а в троллейбусах — 279 рублей. Фото kazan.dixinews.ru

При этом пресс-служба мэрии Казани сослалась на комментарий председателя Комитета по транспорту исполкома города Марата Хисамутдинова, который объяснил, можно ли в подобных ситуациях не платить за проезд:

— Если терминал не выдает чек по техническим причинам при безналичном и наличном способе оплаты, то контрольно-кассовый аппарат считается неисправным, и пассажир имеет право на бесплатный проезд. Но если в результате наличной оплаты чек выдается, проходит оплата по транспортной карте и не принимается только банковская карта, то аппарат считается рабочим. В этом случае пассажир обязан оплатить проезд другим способом.

Всем, кто столкнулся с проблемой при оплате проезда, сотрудники ОАО «Транспортная карта» предлагает написать заявление о возврате денежных средств в пунктах по работе с населением компании по адресам: ул. Некрасова, 24 и ул. Чуйкова, 1а.

График работы: с понедельника по пятницу — с 8.30 до 19.00 без обеда, суббота и воскресенье — с 8.30 до 15.00. Также можно обратиться на горячую линию: 8 (843) 262-80-80.

— На билетах с обратной стороны есть QR-код со ссылкой на фискальный чек. При желании любой пассажир имеет право и может этот чек себе распечатать. Вариант, когда устройство не принимает банковскую карту, а принимают наличный расчет, невозможен, он возможен только в случае, если неисправна сама банковская карта или на ней нет нужной суммы. Если в транспортном средстве не работает устройство проверки документов, то автобус считается технически неисправным и едет в гараж, а пассажиры едут бесплатно. Все эти условия вывешены в автобусах, — разъяснил председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

«Если в транспортном средстве не работает устройство проверки документов, то автобус считается технически неисправным и едет в гараж, а пассажиры едут бесплатно», — разъяснил председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков. Фото Максима Платонова

Девять водителей и восемь кондукторов уволены

Ежедневно жителей и гостей города обслуживает более 1 000 единиц подвижного состава городского транспорта. За первое полугодие общественный транспорт перевез 126 млн пассажиров — около 700 тыс. пассажиров ежедневно.

По словам Шакирова, в первом полугодии исполком добился успеха по сравнению с прошлым годом: «С начала года на телефон горячей линии, на портал мэрии, через социальные сети поступило до 4 000 предложений и жалоб и на качество транспортного обслуживания, что на 16% меньше аналогичного периода прошлого года».

Все поступившие жалобы на кондукторов рассматривают и транспортные предприятия, и комитет по транспорту, комиссии по безопасности дорожного движения. «По ним принимаются соответствующие меры вплоть до увольнения. По итогам первого полугодия 200 кондукторов лишены премий, 213 получили выговоры. Девять водителей и восемь кондукторов уволены».

С марта для городского транспорта комиссия ввела скоростной режим не выше 55 км/ч, соответствующая система ведет ежедневный контроль. В течение года количество превышений режима сократилось в 5 раз, заявил Шакиров.

Снизилась аварийность — общее количество ДТП по сравнению с прошлым годом снизилось на 25%, а пострадавших — на 26%.

Лейсан Набиева, Екатерина Аблаева
ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспортУслугиАвто Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 13:50
    Работа у кондукторов не сахар... Весь день на ногах, пассажиры еще хамят из-за бесконтактной оплаты, на нервах. От жизни такой невольно озвереешь.
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    Анонимно 15:03
    А что, пассажиры в этом виноваты? 27 рублей на дороге не валяются, и никто не хочет отдавать заработанные деньги за проезд, и в нагрузку получать грубости в свой адрес.
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  • Тимур Валеев 15:48
    За такую зарплату и на таких условиях действительно вежливых кондукторов не купишь.
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  • Анонимно 15:54
    Решили бы еще проблему стоянок по 10 минут на остановках, при которых водители еще курят в салоне
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