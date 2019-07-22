Перевозчиков Казани попросили поработать над вежливостью кондукторов

Городские власти отметили рост жалоб на качество обслуживания на городском транспорте

Сегодня на «деловом понедельнике» власти Казани подвели предварительные итоги работы по безналичной системе оплаты проезда в городском транспорте — с 1 июля платить за проезд можно банковской картой. Анализ показал, что новый механизм пока не отлажен: исполком города ежедневно получает новые жалобы пассажиров на работу сервиса. Часть сообщений списали на неопытность самих казанцев, что выражается в якобы «неправильном прикладывании» карт к валидаторам. Но были и технические сбои в работе сервиса, в частности, когда с горожан списали за одну поездку в 10 раз больше положенного. Кроме того, признали и другую проблему — низкий уровень культуры обслуживания пассажиров. Всего с начала года 413 кондукторов получили санкции, порядка 10 уволены. Подробности — в материале «Реального времени».

367 жалоб за 20 дней

Сегодня на еженедельном совещании в мэрии Казани уделили особое внимание проблемам транспорта. Во-первых, речь зашла о новом сервисе для пассажиров — оплате проезда банковской картой: система пока не отлажена до конца. Во-вторых, подняли наболевший вопрос — вежливость транспортных сотрудников, особенно кондукторов, но об этом позже.

С 1 июля в силу вступили новые положения закона №54-ФЗ, в соответствии с которыми во всем общественном транспорте столицы Татарстана заменили устройства для оплаты проезда. Уже третью неделю пассажиры оплачивают проезд как наличными, так и с помощью транспортных карт и бесконтактных банковских карт, при этом пассажир получает фискальный кассовый чек.

«Транспортные предприятия дополнительно приняли 500 кондукторов. В течение месяца велась отладка систем всех структур, проводился детальный анализ обращений граждан. На сегодняшний день количество поездок, оплаченных банковской картой, превысило 1,15 миллиона», — отчитался замруководителя, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров.

Шакиров признал, что есть и обоснованные жалобы, они касаются работы самих кондукторов. Фото kzn.ru

Появление новой функции оплаты заставило горожан активнее связываться с исполкомом, предъявляя претензии, добавил он. С начала июля исполком получил 367 жалоб по теме безналичной оплаты:

— Чаще всего жалобы поступают на то, что не проходит оплата. Основная причина — то, что карта зачастую не является бесконтактной. Также имеются случаи, когда сами пассажиры неправильно прикладывают карты.

Шакиров признал, что есть и обоснованные жалобы, они касаются работы самих кондукторов. «Разъяснительная работа будет продолжена, все замечания и нарекания мы постараемся в кратчайшие сроки снять», — добавил он. В ответ глава исполкома Денис Калинкин отметил, что «жалоб на качество обслуживания хватает», и его необходимо повышать. «Мы оснастили все автобусы современными валидаторами, но купить партию вежливых кондукторов невозможно — значит, нужно работать с кадрами», — резюмировал Калинкин.

Проблемы с картами

3 июля горожане, которые пытались расплатиться банковскими картами, столкнулись с проблемами: в автобусах с их счетов списывали 277 рублей, а в троллейбусах — 279 рублей.

Обратившихся в «Метроэлектротранс» с вопросом о сбоях при безналичном расчете направляли к специалистам ОАО «Транспортная карта». Как сообщил «Реальному времени» заместитель генерального директора ОАО «Транспортная карта» Рамиль Якупов, единичные сбои случаются из-за человеческого фактора, пока кондукторы привыкают к работе с новой системой оплаты проезда. Сотрудники компании пояснили пассажирам, что операции будут отменены, а денежные средства возвращены на банковские карты горожан.

3 июля горожане, которые пытались расплатиться банковскими картами, столкнулись с проблемами: в автобусах с их счетов списывали 277 рублей, а в троллейбусах — 279 рублей. Фото kazan.dixinews.ru

При этом пресс-служба мэрии Казани сослалась на комментарий председателя Комитета по транспорту исполкома города Марата Хисамутдинова, который объяснил, можно ли в подобных ситуациях не платить за проезд:

— Если терминал не выдает чек по техническим причинам при безналичном и наличном способе оплаты, то контрольно-кассовый аппарат считается неисправным, и пассажир имеет право на бесплатный проезд. Но если в результате наличной оплаты чек выдается, проходит оплата по транспортной карте и не принимается только банковская карта, то аппарат считается рабочим. В этом случае пассажир обязан оплатить проезд другим способом.

Всем, кто столкнулся с проблемой при оплате проезда, сотрудники ОАО «Транспортная карта» предлагает написать заявление о возврате денежных средств в пунктах по работе с населением компании по адресам: ул. Некрасова, 24 и ул. Чуйкова, 1а.

График работы: с понедельника по пятницу — с 8.30 до 19.00 без обеда, суббота и воскресенье — с 8.30 до 15.00. Также можно обратиться на горячую линию: 8 (843) 262-80-80.

— На билетах с обратной стороны есть QR-код со ссылкой на фискальный чек. При желании любой пассажир имеет право и может этот чек себе распечатать. Вариант, когда устройство не принимает банковскую карту, а принимают наличный расчет, невозможен, он возможен только в случае, если неисправна сама банковская карта или на ней нет нужной суммы. Если в транспортном средстве не работает устройство проверки документов, то автобус считается технически неисправным и едет в гараж, а пассажиры едут бесплатно. Все эти условия вывешены в автобусах, — разъяснил председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

«Если в транспортном средстве не работает устройство проверки документов, то автобус считается технически неисправным и едет в гараж, а пассажиры едут бесплатно», — разъяснил председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков. Фото Максима Платонова

Девять водителей и восемь кондукторов уволены

Ежедневно жителей и гостей города обслуживает более 1 000 единиц подвижного состава городского транспорта. За первое полугодие общественный транспорт перевез 126 млн пассажиров — около 700 тыс. пассажиров ежедневно.

По словам Шакирова, в первом полугодии исполком добился успеха по сравнению с прошлым годом: «С начала года на телефон горячей линии, на портал мэрии, через социальные сети поступило до 4 000 предложений и жалоб и на качество транспортного обслуживания, что на 16% меньше аналогичного периода прошлого года».

Все поступившие жалобы на кондукторов рассматривают и транспортные предприятия, и комитет по транспорту, комиссии по безопасности дорожного движения. «По ним принимаются соответствующие меры вплоть до увольнения. По итогам первого полугодия 200 кондукторов лишены премий, 213 получили выговоры. Девять водителей и восемь кондукторов уволены».

С марта для городского транспорта комиссия ввела скоростной режим не выше 55 км/ч, соответствующая система ведет ежедневный контроль. В течение года количество превышений режима сократилось в 5 раз, заявил Шакиров.

Снизилась аварийность — общее количество ДТП по сравнению с прошлым годом снизилось на 25%, а пострадавших — на 26%.

