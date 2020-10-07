Новому зоопарку Казани «Река Замбези» понадобилась реконструкция на полмиллиарда

Фото: Илья Репин

«Электропастух» и молниезащита для зверей

Как выяснило «Реальное время», казанскому зоопарку «Река Замбези» потребовалась реконструкция. Информацию подтвердили в ГИСУ РТ — управление объявило соответствующий тендер на 479,8 млн рублей. Заявки на аукцион принимают до 13 октября. Техническое задание на выполнение работ состоит из нескольких сотен смет.

В зоопарке планируют обустроить вольеры и зоны для тех животных, которые еще не успели в него переселиться. Комфортное жилье планируют подготовить для слонов. Для них оборудуют внутренний и внешний бассейны, а также ров на улице. На новой территории благоустроят «квартиры» для сипов, питона и варана, крокодила и носорога, льва и гепарда. В общей сложности в зоопарк завезли уже около 40 видов животных. Дополнительные работы проведут в местах, где обитают бегемот, обезьяны, фламинго.



Судя по техзаданию, «Река Замбези» нуждается и в прокладке дополнительных систем водопровода, отопления, канализации, освещения, вентиляции. В зоопарке появится видеонаблюдение, молниезащита, система «электропастух» для животных. Запланирован большой перечень общестроительных работ, благоустройство территории, в том числе вокруг кафе. Новой части зооботсада необходимы архитектурные решения, художественное оформление пространства и вольеров.

Запланирован большой перечень общестроительных работ, благоустройство территории. Фото Максима Платонова

Тестовый режим вскрыл недоработки

— Для старой территории у нас есть проект и техзадание. На какую часть выставили тендер на реконструкцию, лучше уточнить у ГИСУ. Новую территорию сейчас доделывают, шлифуют, там есть еще недоработки, — подтвердил «Реальному времени» директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов.

Он сообщил, что в прошлом году «Реку Замбези» запустили в тестовом режиме. Поэтому во время эксплуатации всплывают определенные замечания. Например, выяснили, что у бегемота неправильно функционирует бассейн. Поэтому в ближайшее время будут устранять обнаруженные дефекты.

Фанис Нурмухаметов пояснил, что зоопарк получил некоторые рекомендации и от международных координаторов. Директор зооботсада предположил, что деньги выделены на устранение этих замечаний, и ГИСУ вынесло их на аукцион. Кроме того, по словам Нурмухаметова, в общий перечень включили и необходимые работы в пока еще пустующих вольерах, а также на территории «Реки Замбези».

Фанис Нурмухаметов пояснил, что зоопарк получил некоторые рекомендации и от международных координаторов. Фото Ильи Репина

В ГИСУ РТ «Реальному времени» подтвердили, что работы по реконструкции предстоит провести на территории нового, недавно открывшегося зоопарка Казани:

— Все верно. Для улучшения качества пребывания животных в зоопарке будут проводиться дополнительные работы по устранению замечаний, которые были выявлены при эксплуатации объекта, — сообщили нашему изданию в управлении.

Нелегкая работа — обустроить бегемота

Таким образом, не прошло и года после завершения затяжного строительства и запуска объекта, как новому зооботсаду потребовалась реконструкция. И снова обновление коснется многострадального бегемотника: условия обитания для гиппопотама опять собираются улучшить.

— Про бегемота можно сказать только то, что в бегемотнике идет ремонт, в открытом бассейне уже холодно, и Захарию перевели в носорожник, в закрытый вольер, но это временная мера, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани.

Строительство «Реки Замбези» началось в 2015 году, когда правительство Татарстана выделило на эти цели 1 млрд рублей. Планировалось, что стройка завершится уже к 2016 году — к 200-летию Казанского зооботсада. Но 4 года назад темпы замедлились — к обещанному сроку объект не сдали. В марте 2018 года журналистам пообещали, что открытие должно состояться в мае. Но и после этого дата сдачи переносилась дважды: сначала на август, а затем на IV квартал 2018 года.

Дата сдачи переносилась дважды: сначала на август, а затем на IV квартал 2018 года. Фото Максима Платонова

Тогда представители генподрядчика ПСО «Казань» рассказывали, что заминки были связаны в том числе с промахами проектировщиков. К примеру, несколько раз пришлось переделывать бегемотник. В бассейне для бегемотов были предусмотрены ступеньки, которые строители забетонировали согласно проекту. Но когда пришли зоологи, выяснилось, что высота ступенек выбрана неправильная и бегемот по ним спуститься не сможет. Просчитались и при проектировании самого бассейна — чтобы разглядеть в нем бегемота, людям пришлось бы приседать или ползать на коленях. Чтобы решить проблему, пришлось прорубать в полу нишу.

В итоге после всех работ в тестовом режиме зоопарк запустили в декабре прошлого года, а полностью объект открылся в январе.

Екатерина Аблаева